От истоков и до наших дней: ТАИФ — более 30 лет — во благо республики

Компании Группы ТАИФ подвели финансово-экономические итоги за минувший 2021 год и за более чем 30 лет деятельности. Часть первая

Фото: Роман Хасаев

С октября 2021 года, момента подписания соглашения об объединении нефтегазохимических и энергетических активов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ТАИФ» и АО «СИБУР-РТ», как и входящие в их состав компании, относятся к разным корпоративным группам и осуществляют свою деятельность независимо друг от друга. Однако большую часть минувшего года Группа ТАИФ проработала в своем прежнем периметре, и потому годовой обзор, на основе которого подготовлен этот материал «Реального времени», сформирован в виде единого документа, объединяющего краткие сводные сальдированные производственно-хозяйственные и финансовые результаты Группы АО «ТАИФ» и Группы АО «УК «ТАИФ» за весь 2021 год и период деятельности с 1995 года как совместные результаты деятельности Группы ТАИФ. Часть первая.

11 апреля 1995 года

Именно эта дата — отправная точка создания (на базе успешно работавшего с 1990 года ВТНПО «Казань», — прим. ред.) инвестиционной компании АО «ТАИФ». Предварительная проработка предложений по созданию принципиально новой для России по своему функционалу компании совместными силами команды специалистов внешнеторгового научно-производственного объединения, зарубежных партнеров и республики шла несколько лет. Наконец, в казанском Кремле состоялась историческая встреча президента республики Минтимера Шаймиева и генерального директора ВТНПО «Казань» Альберта Шигабутдинова с представителями зарубежных компаний.

11 апреля 1995 года. Встреча президента Татарстана Минтимера Шаймиева с представителями ВТНПО «Казань» и делегацией зарубежных компаний. Фото: Михаил Козловский

Итогом встречи стало принятие концепции по созданию акционерного общества «ТАИФ». Задачи, которые ставились перед принципиальной новой для России по своему функционалу компании, были масштабны и грандиозны. О том, что предстояло делать и каких результатов добиться, сообщалось в коротком новостном сообщении, опубликованном 12 апреля 1995 года на страницах газеты «Республика Татарстан»:

«Стороны достигли согласия в создании международной инвестиционной компании для привлечения капитала и вложения его в экономику нашей республики. С целью ускорения интеграции РТ и РФ в мировую финансовую систему, развития фондового рынка этих республик, привлечения инвестиционных ресурсов для реализации перспективных инвестиционных проектов в Татарстане, повышения стоимости активов предприятий, обеспечения их ликвидности эта компания намерена провести большую работу».

Именно в это время были сформированы идеи:

о создании в Татарстане на законодательной основе благоприятных условий для привлечения новых технологий и инвестиционного капитала для развития экономики;

о создании условий для интеграции экономик Татарстана и России в мировую финансовую систему;

о развитии фондового рынка Татарстана;

об организации независимой международной экспертизы активов компаний и предприятий РТ;

о создании в республике сети качественной спутниковой и телекоммуникационной связи;

об образовании зон с льготным налогообложением (что позже было реализовано в проектах особой экономической зоны «Алабуга», наукограда, ОЭЗ «Иннополис» и целого ряда других точек инвестиционного и экономического роста республики).

Свидетельство о регистрации бизнес-структуры, которой было суждено сыграть важную роль в становлении современной экономики Татарстана и России, было подписано Министерством финансов РТ 10 августа 1995 года.

13 февраля 1996 года АО «ТАИФ» зарегистрировано на федеральном уровне, о чем было подписано соответствующее свидетельство Министерства экономики РФ.

О том, как проходило становление многоотраслевой Группы, с какими трудностями приходилось сталкиваться и как ТАИФу с честью удавалось решать, казалось бы, невыполнимые задачи, приобретать компетенции и осваивать новые направления бизнеса в нефтегазопереработке, химии, нефтехимии, развитии гигантов отечественной отрасли ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», в строительной и банковской сферах, на ниве телекоммуникаций и энергетики, «Реальное время» уже рассказывало. Равно как и о том, что в подавляющем большинстве случаев инвестиции ТАИФа играли роль спасательного круга для терпящего бедствие предприятия либо служили стартом для проектов, ранее в республике не реализовывавшихся, часто — опережающих свое время.

Более 60 масштабных проектов в химии и нефтехимии за 30 лет

«В начале пути компания стремилась вкладываться в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике. К примеру, отсутствие оперативной и качественной связи. Компания занялась созданием рынка современных телекоммуникационных, в том числе мультимедийных, услуг. Запустили проекты мобильной и стационарной связи, создали эфирно-спутниковое телевидение. Или, когда реконструировали и строили комплекс завода первичной переработки нефти, стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей, они были созданы ТАИФом. И так — одно за другим», — в одном из интервью «Реальному времени» напомнил первый президент Татарстана, а сегодня — Государственный Советник республики, Герой Труда России Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «В начале пути компания стремилась вкладываться в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых тормозили преобразования в республике». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Альберт Шигабутдинов не раз подчеркивал, что ТАИФ — именно инвестиционная компания, у которой никогда не было в планах безраздельно завладеть теми или иными активами: «ТАИФ на рыночных условиях входит в компанию, нуждающуюся в импульсе к развитию и активно, на плановой основе, с четкой проработкой долговременных программ развития, работает над повышением ее экономической эффективности, укреплением производственной и материально-технической базы, совершенствованием технологий. Но когда бизнес крепко встает на ноги, он либо обретает самостоятельность и отправляется в «автономное плавание», либо передается на рыночных же условиях новому собственнику, готовому продолжить его развитие. Именно гарантия по неукоснительному исполнению программы по дальнейшему развитию является ключевым условием для передачи бизнеса новому владельцу.

Так было с ТРК «ТВТ», предоставляющей услуги аналогового и цифрового телевидения и широкополосного доступа в интернет, стоимость чистых активов которой выросла за время деятельности в составе Группы более чем в 10 тыс. раз. И с сотовым оператором «ТАИФ-Телком» (торговая марка «Сантел»), рост активов которого составил 9 тыс. раз. В бизнесе страховых услуг чистые активы собственной страховой компании МСК «Аверс» увеличились за 5 лет в 10,6 раза. Активы генерирующей компании АО «ТГК-16» за период развития в составе Группы ТАИФ увеличились в 1 600 раз. В строительстве: АО «НМУ-3» — рост чистых активов более чем в 8 раз. Активы ПАО «Казаньоргсинтез» выросли в 13,5 раза, а ПАО «Нижнекамскнефтехим» — в 7,4 раза.

За время деятельности Группы ТАИФ в сферах химии и нефтехимии было построено свыше 60 крупных технологических установок, каждая из которых по своим масштабам фактически является заводом, реализованы сотни менее крупных, но имеющих большое значение и для татарстанской, и для российской химической и нефтегазохимической отраслей инвестиционных проектов.

Благодаря продуманной стратегии развития, масштабным инвестициям, использованию новейших технологий, непрекращающейся адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям и самоотверженному труду многотысячного коллектива Группой ТАИФ за период с 1995 по 2021 год были достигнуты следующие результаты:

• сальдированные доходы от производства и реализации готовой продукции, оказания услуг составили более 210 млрд долларов США (15,6 трлн рублей по курсу на 31.12.2021 г.);

• суммарная EBITDA составила 29,6 млрд долларов США;

• в бюджеты всех уровней уплачено налогов и сборов в сумме более 20,6 млрд долларов США;

• вклад в развитие страны и предприятий Группы ТАИФ составил более 60 млрд долларов США: это инвестиции в развитие компаний, промышленную безопасность, охрану труда и охрану окружающей среды, благотворительность и социальные расходы;

За годы своей работы холдинг осуществлял финансовые вложения в различные отрасли и занимался развитием самых разных бизнесов, при этом максимально способствуя развитию отечественных промышленных предприятий. Только в 2021 году в реализацию инвестиционных проектов, в первую очередь в развитие нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических и энергетических производств, Группой было вложено 81,7 млрд рублей. Это 19% от всех инвестиций в основные фонды в Республике Татарстан в минувшем году.

Благодаря осуществляемым инвестициям и эффективному управлению активами, а также активной работе по продвижению продукции на внутрироссийском и внешнем рынках впервые за свою историю в 2021 году компании Группы ТАИФ получили доходы от продажи продукции, работ и услуг (включая косвенные налоги, акцизы и пошлины), превышающие 1 трлн рублей (1 трлн 128 млрд рублей).

ТАИФ — это пятая часть всего промышленного производства Татарстана

По итогам 2021 года объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности Татарстана превысил 4 трлн рублей (для сравнения, в 2020-м этот показатель составлял 2,7 трлн рублей). На производство нефтепродуктов, нефтехимии и энергетики приходится около 38% объема всех товаров собственного производства в Республике Татарстан. Объем товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами компаний Группы ТАИФ по итогам 2021 года превысил 703 млрд рублей, что составляет 18%, или почти пятую часть, от всего промышленного производства и услуг предприятий Татарстана. При этом в сальдированном финансовом результате Татарстана (629,8 млрд рублей) вклад Группы ТАИФ составляет треть, или 209,8 млрд рублей.

Одной из важнейших составляющих социальной ответственности Группы ТАИФ и серьезным вкладом в развитие Российской Федерации и Республики Татарстан является своевременная и полная уплата компаниями Группы ТАИФ налогов и сборов.

За весь период деятельности, с 1995 по 2021 год, компаниями Группы ТАИФ в бюджеты всех уровней уплачено более 20,6 млрд долларов США. Кроме того, компаниями Группы за период с 1995 по 2021 год осуществлено более 10 млрд долларов США (743 млрд рублей по курсу на 31.12.2021 г.) социальных инвестиций. В основном на благотворительной и спонсорской основе.

Выход светлых нефтепродуктов в ТАИФ-НК по итогам 2021 года достиг рекордных 80,7%

Нефтегазопереработка — основа для последующих переделов нефтяного и газового сырья. В Группе ТАИФ эта отрасль представлена АО «ТАИФ-НК». Нефтегазоперерабатывающий комплекс является ведущей компанией в российской нефтегазопереработке по выходу светлых нефтепродуктов из нефтегазового сырья, а также по технологической сложности комплекса установок. Комплекс состоит из трех взаимосвязанных заводов:

Нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью по сырью 7 млн тонн в год;

Завода бензинов с установкой производства бензинов на основе каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год и установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год;

КГПТО (Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти) проектной мощностью 3,6 млн тонн по переработке гудрона и вакуумного газойля.

В Группе ТАИФ нефтепереработка представлена АО «ТАИФ-НК». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

По итогам минувшего года производственные мощности АО «ТАИФ-НК» переработали 7,325 млн тонн нефтегазового сырья, что сопоставимо с уровнем 2020 года, произведя из него 7,3 млн тонн товарной продукции.

Загрузка мощностей по первичной переработке нефтегазового сырья АО «ТАИФ-НК» в 2021 году составила 91,6% при среднем уровне загрузки мощностей по российским НПЗ 84,6%.

Доходы АО «ТАИФ-НК» от продажи продукции (выручка-брутто) в 2021 году увеличились к предыдущему отчетному периоду на 72,5% и достигли рекордного значения в 308,9 млрд рублей. Высокие финансовые результаты по итогам года привели к росту размеров активов. По состоянию на конец года они увеличились на 16,1% и составили 172,4 млрд рублей.

К концу 2021 года глубина переработки нефти на «ТАИФ-НК» достигла 91,3%. Фото: taifnk.ru

За период с 1995 по 2021 год Группа ТАИФ вложила в развитие нефтегазопереработки 4,81 млрд долларов США, или 357 млрд рублей по курсу на 31.12.2021, доведя глубину переработки нефтяного сырья по итогам 2021 года до уровня в 85,1% (среднеотраслевое значение по России — 83,5%), а выход светлых нефтепродуктов — до 80,7%.

К концу 2021 года результаты были улучшены: глубина переработки составила 91,3%, а выход светлых нефтепродуктов — 90,4%. Во многом ключевую роль в достижении столь высоких показателей сыграл уникальный, не имеющий аналогов в мире Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти, построенный на базе технологии VCC (Veba Combi Cracking). АО «ТАИФ-НК» — новатор и первопроходец не только в российской, но и в мировой переработке тяжелых нефтяных остатков — гудрона, с использованием гидрогенизационных процессов.

В октябре 2021 года было получено заключение Ростехнадзора РТ о соответствии реализованного проекта КГПТО нормам и правилам промышленной безопасности и проектной документации. А уже в ноябре 2021 года было получено и разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию.

Функционирующий по технологии VCC КГПТО является единственным в мире, способным перерабатывать тяжелые остатки (гудрон), остающиеся после первичной перегонки из нефти, с получением максимально возможного количества светлых высококачественных нефтепродуктов.

Проводимая компаниями Группы инвестиционная политика по модернизации действующих и созданию новых современных производств, направленная на повышение глубины переработки нефтяного сырья и извлечение из каждой его тонны максимально возможных объемов высококачественных, экологически безопасных светлых нефтепродуктов, в полной мере отвечает государственной политике в области экологии и роста экономической эффективности отечественных нефтегазоперерабатывающих производств.

С достигнутыми показателями по глубине переработки и выходу светлых нефтепродуктов на каждую тонну сырья АО «ТАИФ-НК» занимает первые позиции в нефтеперерабатывающей отрасли России.

И это при том, что основным сырьем для АО «ТАИФ-НК» является тяжелая нефть (смесь сверхтяжелых битуминозных и особо высокосернистых нефтей), плотностью до 878 кг/куб. м и с массовой долей серы более 1,8%.

На текущий момент, кроме технологии Veba Combi Cracking (VCC), в мире не существует других промышленно апробированных и экономически эффективных технологий прямой переработки тяжелых нефтей без предварительного облагораживания, которые позволяли бы, при соблюдении всех правил и норм промышленной безопасности, успешно работать с сырьем такого качества.

Сделать процессы еще более эффективными позволит решение вопроса об организации поставки на предприятие тяжелой нефти после стадии предварительного облагораживания или нефти плотностью не более 860 кг/куб. м и содержанием серы 1,3—1,4% масс (нефть марки Urals). Ведется работа по поиску решений данной задачи.

В 2021 году в промышленную эксплуатацию введен КГПТО. Фото: Роман Хасаев

Решение оставшихся вопросов дальнейшей переработки остаточных продуктов гидрокрекинга в востребованные металлургами нефтепродукты позволяет довести эффективность глубины переработки нефтяного сырья КГПТО до 100%, а извлечение светлых нефтепродуктов — до 98,2%.

За годы развития нефтегазоперерабатывающего комплекса благодаря осуществленным инвестициям и диверсификации линейки производимой продукции АО «ТАИФ-НК» диаметрально изменило долевой состав продуктовой корзины. Если в 1995 году в натуральном выражении на производимые им светлые нефтяные продукты в целом приходилось лишь около 37% от общего объема, то по итогам 2021-го именно на высококачественные светлые нефтепродукты приходилось уже 82%.

Всего комплекс в настоящее время производит 53 наименования продукции. Из перечня 1995 года, когда был налажен выпуск всего 13 видов продукции, к настоящему времени осталось всего три. Но и те — с улучшенными, согласно требованиям времени, характеристиками. 10 были вовсе сняты с производства, и им на смену налажен выпуск новых 50 наименований нефтепродуктов.

В числе основных видов производимой продукции — дизельное топливо и автомобильный бензин международного стандарта Евро-5. В 2021 году перечень товарной продукции пополнился дизельным топливом стандарта Евро-6. В декабре прошлого года этот вид топлива стал лауреатом, а еще один вид продукции АО «ТАИФ-НК» — вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ-60 — дипломантом престижного конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

О том, с какими результатами завершили 2021 год компании нефтехимического и энергетического блоков Группы ТАИФ, а также о том, на чем планирует сосредоточиться Группа в будущем, читайте в следующей части материала.