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Благодаря ТАИФу неприятных запахов в Нижнекамске больше — нет

10:00, 31.08.2019

Проблема с неприятными запахами в Нижнекамске, благодаря ТАИФу — решена. Об этом, резюмируя итоги своей недавней поездки в город нефтехимиков, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Напомним, 28 августа лидер республики принял участие в торжественной церемонии официального ввода в эксплуатацию после масштабной модернизации биоочистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«На первом, втором этапах строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ГК «ТАИФ» вложил 3 млрд рублей и дальше вкладывает уже в коллектор. Там никакого запаха нет», — поделился президент Татарстана своими впечатлениями от посещения обновленных биоочистных.

ОбществоИнфраструктураПромышленностьНефтехимия Татарстан
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