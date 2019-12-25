Предприятия ГК ТАИФ стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Фото: Сергей Туганов

Предприятия Группы компаний ТАИФ стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги РТ». Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Казанской ратуше.

Дипломами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» были награждены АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез».

— Я бы хотел поздравить всех победителей республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги — 2019», а также лауреатов федерального конкурса «100 лучших товаров России». Это большое достижение. Хочу обратить внимание, что накануне проводились итоги конкурса «Руководитель года» с участием президента РТ Рустама Минниханова и первого президента РТ Минтимера Шаймиева. И многие из тех руководителей, которые были отмечены вчера, они и в этом конкурсе также являются победителями. Это говорит о лидерских качествах, которые являются достижением таких высоких результатов. Руководители понимают долгосрочность и перспективность подходов к улучшению качества продукции, — сказал Альберт Каримов, вручая награды.

В конкурсе приняли участие 453 наименования товаров и услуг от 230 предприятий и организаций. 135 из них стали лауреатами, 138 — дипломантами I степени и 162 — дипломантами II степени.

Результаты конкурса подтверждают, что в республике активно ведется работа по импортозамещению, внедряются инновационные проекты, осваивается производство новых высококачественных видов продукции, развивается сфера востребованных услуг.

Партнерский материал