ТАИФу — 35 лет: впереди — еще более амбициозные задачи

За годы деятельности Группы ТАИФ уже достигнуты более чем впечатляющие результаты. Но это — лишь часть пути, и впереди не менее обширное поле для деятельности

Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Всю 35-летнюю историю своей деятельности ТАИФ инвестирует в отрасли и направления, отсутствие или недостаточная развитость которых серьезно тормозят экономику Татарстана. Системно подходя к решению самых сложных задач, компания досконально прорабатывает пошаговые планы на годы вперед, ежегодно корректирует их, исходя из геополитических и макроэкономических реалий. Развиваясь сама с реализацией каждого масштабного проекта, Группа компаний придает импульсы и способствует развитию экономики Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. «Реальное время» продолжает рассказывать об истории становления одной из ведущих инвестиционно-промышленных групп страны. Часть четвертая и точно не последняя.

Большая энергетика ТАИФа

В 1990-х и начале 2000-х годов внеплановые остановки в подаче тепловой и особенно электрической энергией были ужасающе частым явлением. Речь идет о сотнях (!) отключений в год. Изношенное генерирующее оборудование ТЭЦ, а также линии электропередачи и трубопроводы то и дело выходили из строя, оставляя без света и горячей воды целые кварталы.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В 1990-е годы изношенное генерирующее оборудование ТЭЦ, линии электропередачи и трубопроводы то и дело выходили из строя, оставляя без света и горячей воды целые кварталы. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Аварийные бригады сбивались с ног. Но неудобства, которые сравнительно безболезненно можно переждать в своих квартирах и домах обывателям, для предприятий непрерывного цикла превращались в настоящий кошмар. Сегодня сложно даже представить, как специалистам предприятий непрерывного цикла в подобных опаснейших условиях удавалось не допустить техногенных катастроф: каждое такое отключение потенциально способно привести к авариям на сложнейших высокотехнологичных производствах. Кроме того, остановы приводили к огромным убыткам, сводя на нет все усилия и попытки нормализовать производственные процессы и выровнять экономику предприятий.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

4 декабря 2007 г. Заседание правительства РТ о ходе выполнения республиканской целевой программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006—2010 гг.». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Перед руководством ТАИФа встала сложнейшая задача, причем имеющая огромное значение для республики в целом: не просто обеспечить предприятия постоянными и надежными источниками энергии, но и сформировать несколько независимых источников энергоснабжения, с моментальным переключением на резервные источники (которых не было, их только еще предстояло создать), чтобы максимально исключить риски аварийного отключения нефтехимических и нефтеперерабатывающего комплексов.

В состав созданной в ГК ТАИФ в 2010 году генерирующей компании АО «ТГК-16» вошли две станции — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). предоставлено АО «ТГК-16»

На первый взгляд, решений проблемы было всего два: строить собственные генерирующие мощности или найти возможности эффективно использовать мощности, имеющиеся в распоряжении республики. Но ни одно из них не было способно эффективно решить весь комплекс стоящих задач. Тщательная проработка вопроса началась еще в конце 1990-х годов. В ходе непростых переговоров с руководством Татарстана и действующими эксплуатантами мощностей было выработано третье, комплексное решение: модернизируя действующие генерирующие мощности республики, обеспечивающие теплом и энергией не только промышленный сектор, но и население РТ, постепенно строить и собственную генерацию, способную стать независимым источником энергоснабжения для производственных комплексов.

Так, в 2010 году в составе Группы ТАИФ была создана*1 генерирующая компания АО «ТГК-16». В нее вошли две станции — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

Еще до приобретения двух крупных ТЭЦ — с середины 1990-х годов, специалистами ТАИФа совместно с «Татэнерго», «Нижнекамскнефтехимом», «Казаньоргсинтезом» и «Татнефтью» тщательнейшим образом прорабатывалась программа модернизации и обновления энергоактивов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как и во всех случаях, связанных с отраслями, попадающими в сферу внимания Группы ТАИФ, еще задолго до приобретения двух крупных ТЭЦ — с середины 1990-х годов, специалистами ТАИФа совместно с представителями «Татэнерго», специалистами «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «Татнефти» тщательнейшим образом прорабатывалась программа модернизации и обновления энергоактивов. А главное, вместе с руководством Татарстана — вопрос сдерживания тарифов для населения. Особо стоит подчеркнуть, что программа перекрестного субсидирования, тяжелым грузом легшая на плечи производственников, причем основная часть — на нефтехимиков, оказалась серьезным подспорьем для жителей Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вместе с руководством Татарстана крупный бизнес республики принял на свои плечи вопрос сдерживания тарифов на электро— и тепловую энергию для населения. Реальное время / realnoevremya.ru

— Финансовая нагрузка была огромна. Получалось так, что население платило за энергию лишь 4 рубля из 10. Бизнес, за счет увеличенных для промышленности тарифов, доплачивал за татарстанцев остальное. Было ли это выгодно Группе ТАИФ? Была ли возможность не брать на себя эту нагрузку? Конечно, была. У нас был налаженный бизнес, серьезные знания, которые были бы востребованы и в любом другом регионе России. Были и приглашения от партнеров из-за рубежа. Вот только… Это наша родная земля. И если не мы, то кто займется решением этого вопроса? И справятся ли они? Решение было принято. И это было необходимо! Коллектив, коллеги с других промышленных предприятий и руководство республики нас поддержали, — в беседе с журналистом «Реального времени» рассказал председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Только ТАИФ за годы действия программы перекрестного субсидирования, по факту на благотворительной основе, направил на ее реализацию 96 млрд рублей, в том числе 69 млрд — на сдерживание тарифов на тепловую и электрическую энергию для населения и 27 млрд рублей — на коррекцию платежей для объектов социального и гражданского назначения: медучреждений, школ, детских садов, библиотек, спортивных центров, клубов, ДЮСШ и т. д.

К слову, на эти средства, а также на те, что были выручены «Татэнерго» за проданные ТАИФу Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1), «Татэнерго», в свою очередь, смогло модернизировать оставшиеся в ее составе Казанские ТЭЦ 1 и 2, а также системы тепло— и электроснабжения. И это было обязательным условием!

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На площадках, вошедших во вновь образованную генерирующую компанию ТГК-16, практически сразу закипела работа по модернизации. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Что касается Группы ТАИФ, то на площадках, вошедших во вновь образованную генерирующую компанию ТГК-16, практически сразу закипела работа по модернизации. Одновременно с этим в республике была проделана масштабная работа по строительству новых и модернизации действующих электроподстанций. ТАИФ принимал участие в финансировании строительства Елабужской подстанции, подстанции Бегишево, модернизации нижнекамских, казанских, зеленодольской, а также расположенной в пос. Киндери. На юго-востоке Татарстана такой же работой активно занимались коллеги из «Татнефти».

Всего с 1995 по 2024 год суммарный объем инвестиций компаний Группы ТАИФ в энергетику республики превысил 245 млрд рублей. В конечном счете, благодаря такому подходу, была решена проблема внеплановых отключений энергии в Татарстане. На настоящий момент Казань имеет пять независимых линий энергоснабжения. «Казаньоргсинтез» по документам раньше имел две независимые линии энергоснабжения, но по факту — всего лишь одну. Сегодня к нефтехимическому комплексу подведены уже три независимых источника. После ввода в эксплуатацию Лушниковской ПГУ их станет четыре. «Нижнекамскнефтехим» раньше также по бумагам имел два источника энергоснабжения, но на деле — один. Сегодня безопасную, безостановочную, эффективную работу комплекса обеспечивают четыре независимых источника. В случае необходимости скорость переключения с одного источника на другой происходит автоматически, менее чем за 0,1 секунды, что позволяет сохранить нормальную работу высокотехнологичного оборудования и обеспечивает безопасное функционирование комплексов в целом, а также бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией других промышленных объектов и населения. Проделанная работа позволила остановить и демонтировать неэффективные котельные на Нижнекамском промышленном узле и на «Казаньоргсинтезе».

Сначала в 2013 году на Нижнекамской ТЭЦ, а в 2014 году и в Казани были смонтированы турбинные приводы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На первом этапе модернизации, сначала в 2013 году на Нижнекамской ТЭЦ, а в 2014 году и в Казани, были смонтированы*2 турбинные приводы. Интегрирование в тепловую схему питательного турбонасоса привело не только к снижению потребления электроэнергии на собственные нужды генерирующей компании, но и позволило увеличить выработку электроэнергии и тепла, повысить показатель располагаемой электрической мощности ТЭЦ.

Таким образом, после реконструкции открытого распределительного устройства на 110 кВ на Казанской ТЭЦ-3 и строительства воздушно-кабельных заходов на 220 кВ на ТЭЦ-3 было обеспечено наличие нескольких независимых потоков электроснабжения производств «Казаньоргсинтеза». Такая же работа была проделана в Нижнекамске для «Нижнекамскнефтехима». Параллельно с решением задачи бесперебойного энергоснабжения промышленных зон было выстроено надежное обеспечение электричеством городских кварталов и Казани, и Нижнекамска.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

2017 год. Ввод в эксплуатацию на Казанской ТЭЦ-3 газотурбинной установки мощностью 405,6 МВт. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В 2017 году в составе Казанской ТЭЦ-3 при участии президента республики Рустама Минниханова была введена в эксплуатацию современная, единственная в России газотурбинная установка мощностью 405,6 МВт.

В 2018 году компания завершила реконструкцию химического цеха №1 на Нижнекамской ТЭЦ, нарастив выработку химобессоленной воды. В 2019-м было завершено техническое перевооружение второго цеха химической водоподготовки станции. В том же году реконструированы речные водоводы. Все это позволило повысить надежность теплоцентрали в снабжении паром и горячей водой не только промышленных потребителей, но и населения Нижнекамска.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Генерирующая компания постоянно развивается и самосовершенствуется. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

АО «ТГК-16» — активный участник*3 федеральных программ КОММОД по модернизации действующего генерирующего оборудования. В дополнение к уже реализованным программам стоимостью в сотни миллиардов рублей компанией принято решение инвестировать в период с 2024 по 2035 год в развитие и повышение надежности энергоактивов Группы ТАИФ еще порядка 73 млрд рублей. И еще 47 млрд рублей после прохождения конкурсной процедуры составят инвестиции в проекты, реализуемые по программам КОММОД.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Июнь 2018 г. Мероприятия, приуроченные к 50-летию Казанской ТЭЦ-3. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Суммарная установленная электрическая мощность Группы ТАИФ в настоящее время составляет 2 414,6 МВт, в том числе генерирующих мощностей ТГК-16 — 1669,6 МВт, по тепловой энергии мощность достигает 6 136 Гкал/ч, или 53,75 Ткал в год.

АО «ТГК-16» — активный участник федеральных программ КОММОД по модернизации действующего генерирующего оборудования. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На всем протяжении деятельности генерирующей компании, как и Группы ТАИФ в целом, большое внимание уделяется вопросам экологии. Нагрузка на окружающую среду и без того существенно ниже допустимых законом нормативов. И это не предел! Ведется постоянная работа по дальнейшему снижению нагрузки на окружающую среду, в том числе и за счет сокращения удельного расхода условного топлива на производство электроэнергии. Для сравнения: в 2010 году удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии по АО «ТГК-16» составлял 305,6 грамма на киловатт-час, а по результатам 2024 года в среднем по генерирующей компании — уже всего 260,7 грамма на киловатт-час. Причем этот показатель существенно ниже целевого в целом по стране. По Казанской ТЭЦ-3 этот показатель еще ниже: 241 грамм на киловатт-час, а по газотурбинной установке мощностью 405,6 МВт УРУТ составляет всего 159,3 грамма на киловатт-час.

Эдуард Галеев: «Основная задача АО «ТГК-16» сегодня — продолжить динамичное развитие генерирующей составляющей Группы ТАИФ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Основная задача АО «ТГК-16» сегодня — не просто сохранить достигнутые к настоящему времени результаты, но и продолжить динамичное развитие всей генерирующей составляющей Группы ТАИФ, в том числе и ТГК-16. На повышение эффективности основных показателей работы станций направлены уже реализующиеся и разрабатываемые проекты модернизации существующих и строительства новых мощностей. Думаю, мы достигнем цели, — в интервью «Реальному времени» обозначил стоящие перед компанией задачи генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

«Перед компанией стоят очень амбициозные задачи»

— Нет никаких сомнений, что высокопрофессиональные коллективы, которые входят в Группу компаний ТАИФ, способны решать те задачи, которые ставит руководство республики и страны, — не раз подчеркивал*4 Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Коллективы, которые входят в Группу ТАИФ, способны решать сложные задачи». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Что особенно важно: на протяжении всей истории своей деятельности ТАИФ ставил для себя главной целью осуществлять инвестирование*5 в развитие отраслей и направлений, отсутствие или недостаточная развитость которых негативно отражалась и серьезно тормозила экономику Татарстана, максимально способствуя развитию Республики Татарстан и Российской Федерации. А главное — это инвестиции, направленные на достижение кратного повышения уровня жизни населения.

предоставлено Московским филиалом ТНВ

23 апреля 2021 года. Москва. АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» подписали соглашение о намерениях по объединению нефтехимических и энергетических активов. предоставлено Московским филиалом ТНВ

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

21 сентября 2021 года: участники подписания соглашения об окончательных условиях сделки по созданию Объединенной компании АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Не ставя перед собой цель безраздельно завладеть той или иной компанией, ТАИФ, используя весь свой производственный потенциал, высокие управленческие компетенции и накопившийся опыт, выводит созданные или приобретенные активы на качественно новый уровень, обеспечивая их развитие в целом, рост производственной мощности и стоимости, и в дальнейшем на рыночных условиях передает их новому собственнику. Но с обязательным условием: гарантированно продолжить уже им (новым собственником) реализацию тщательно проработанных и принятых на годы вперед Группой компаний ТАИФ программ развития этих компаний. При этом, следуя своей главной цели, Группа компаний ТАИФ направляет свои освобождающиеся ресурсы на разработку и реализацию новых направлений и связанных с ними проектов.

Примеров эффективности такого подхода множество: это «ТАИФ-Телком»*6 (бренд «САНТЕЛ»), ТВТ*7, МСК «Аверс», целый ряд строительных компаний, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», сегодня продолжающие реализацию разработанных и принятых еще в составе Группы ТАИФ программ развития. Подтверждение тому — ПГУ-495*8 на «Нижнекамскнефтехиме», ПГУ-250*9 на «Казаньоргсинтезе», введенный в эксплуатацию*10 после масштабного переоснащения завод ГБК, введенный в эксплуатацию в 2022 году, перешедший в режим опытно-промышленных испытаний новый этиленовый комплекс ЭП-600, первый камень в основание которого был заложен еще ТАИФом, и т. д.

Фарид Мухаметшин: «Понятие «социально ответственный бизнес» для ТАИФа — не пустая фраза». Реальное время / realnoevremya.ru

На еще одном важном направлении деятельности Группы ТАИФ акцентировал внимание*12 председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин:

— Понятие «социально ответственный бизнес» для ТАИФа отнюдь не пустая фраза. Причем я имею в виду не только большой вклад компании в бюджет Татарстана через налоговые платежи и сборы, а они порой сопоставимы с бюджетами некоторых регионов.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

С участием компаний Группы ТАИФ построена Белая мечеть и создана Болгарская исламская академия, возведен гостиничный комплекс «Кол Гали». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

ТАИФ вносит огромный вклад в реализацию республиканских социальных программ, оказывает большую благотворительную и спонсорскую помощь образовательным и социально-культурным учреждениям, активно поддерживает ведущие татарстанские спортивные команды, участвует в восстановлении памятников истории и архитектуры родного Татарстана.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Группой ТАИФ отреставрирован комплекс казенных сооружений на острове-граде Свияжске. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Примеров социальных инвестиций Группы ТАИФ множество: строительство домов*13 и поддержка программ социальной ипотеки, воссоздание мечети «Кул-Шариф» и собора Казанской иконы Божией Матери, возрождение Болгара и Свияжска, строительство Белой мечети под Болгаром и гостиничного комплекса «Кол Гали», реконструкция дома Кекина и здания Купеческого банка в Казани, строительство детского театра «Экият», обеспечение чистой питьевой водой*14 Нижнекамска, реконструкция и содержание очистных сооружений*15, обслуживающих один из крупнейших городов республики, строительство дорог и общественных пространств.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Осмотр руководством Республики Татарстан и Казани облагороженного Группой ТАИФ склона реки Казанки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Один только облагороженный склон реки Казанки чего стоит. А ведь под ним раскинулся крупнейший в республике детский игровой парк «Елмай»*16, в создании которого также активно принимал участие ТАИФ. А чтобы людям было удобно гулять, не думая о том, где припарковать автомобиль, внутри склона расположился*17 многоуровневый современный паркинг почти на тысячу машин.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Построенный ТАИФом современный многоуровневый подземный паркинг готов с комфортом разместить почти тысячу автомобилей. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Возрожденные*18 с помощью ТАИФа Лебяжьи озера вновь стали одним из центров семейного отдыха и яркой точкой туристического притяжения на карте Приказанья.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов: «Группа компаний ТАИФ оказала серьезную поддержку в создании парка «Елмай». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

ТАИФом оказывается поддержка программ «Бэлэкэч» и «Килэчэк», направленных на модернизацию и развитие дошкольных и учебных заведений, тесное взаимодействие с вузами и ссузами республики, центрами профессионального обучения и подготовки. Помощь научному сообществу и выходу в свет уникальных изданий. При непосредственном участии Группы ТАИФ был издан и переведен на английский язык семитомный труд «История татар с древнейших времен» и сотни других книг. Сегодня они представлены во многих ведущих библиотечных фондах мира. Активно поддерживается система здравоохранения. Десятки миллиардов рублей направлены на поддержку и развитие*19 профессионального и любительского спорта: футбола, баскетбола, автомобильных гонок, борьбы, регби… При поддержке ТАИФа команда «Крылья Барса» стала чемпионом*20 России по баскетболу на колясках

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При поддержке ТАИФа команда «Крылья Барса» стала чемпионом России по баскетболу на колясках. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все это далеко не полный список социально значимых проектов. За годы деятельности Группы ТАИФ общий объем безвозмездных благотворительных инвестиций превысил 700 млрд рублей.

Позади — 35 лет успешной и плодотворной работы. Впереди — не менее обширное поле для деятельности. Об этом на внеочередном расширенном заседании совета директоров АО «ТАИФ» в феврале 2025 года говорил*21 раис Татарстана Рустам Минниханов: «Перед компанией стоят очень амбициозные задачи», — подчеркнул он. В этот день собравшиеся единогласно поддержали кандидатуру генерального директора — опытного управленца*22 Тимура Шигабутдинова.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Тимур Шигабутдинов: «Группа компаний ТАИФ имеет уже проработанную программу развития вплоть до 2035 года». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Группа компаний ТАИФ имеет уже проработанную программу развития вплоть до 2035 года. Мы все понимаем, насколько огромное санкционное давление оказывается не только на ТАИФ, но и на экономику Татарстана, России в целом. В этих непростых условиях перед нами стоит задача продолжить поступательное развитие и реализовывать программу инвестиций. Вот это на сегодняшний день основная задача, стоящая перед нами, — чуть позже в интервью «Реальному времени» сообщил сам вновь избранный генеральный директор. И заверил:

— Имею опыт работы в дочерних компаниях, крупнейших производствах: «Казаньоргсинтез» и ТАИФ-НК, и НКНХ. Все это дает достаточно уверенности в том, что все поставленные задачи будут исполнены, цели, поставленные руководством республики, советом директоров и акционерами, будут достигнуты. Поэтому назначение не было неожиданным в принципе, можно сказать, было логичным. Со своей стороны приложим максимальные усилия, чтобы оправдать оказанное доверие.

Особо подчеркнул он и то, что ТАИФ всегда был и остается социально ориентированным бизнесом. И поддержке благих начинаний и в будущие годы внимание со стороны Группы компаний будет уделено ничуть не меньшее, чем раньше.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Короткометражная историческая военная драма «Танкист», снятая при поддержке ГК ТАИФ, стала победителем престижного Международного кинофестиваля «Перерыв на кино». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За подтверждением этих слов далеко ходить не нужно: компании Группы ТАИФ оказывают активную поддержку*23 ветеранам Великой Отечественной войны и подрастающему поколению*24. Короткометражная историческая военная драма «Танкист», снятая*25при поддержке Группы компаний по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста», стала победителем*26 престижного Международного кинофестиваля «Перерыв на кино». Команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса» впервые взяла главный приз чемпионата России, а затем и суперфинала*27 третьего сезона Лиги сильных людей «тихий!баскетбол».

взято с сайта tatarstan.ru

взято с сайта tatarstan.ru

ТАИФом оказывается поддержка многим видам спорта. В том числе — Федерации футбола Республики Татарстан. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Не остается без внимания хоккей на траве. Поддержка оказывается Федерации футбола Республики Татарстан. Как акционеры ТАИФа, уже как акционеры СИБУРа, продолжают помогать таким известным клубам, как ФК «Рубин», ВК «СК Синтез», ХК «Нефтехимик», ФК «Нефтехимик». Поддерживается развитие волейбола и баскетбола, хоккея.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В автоспорте успешно продвигаются по турнирной таблице поддерживаемые ТАИФом клуб «TAIFМоторспорт» и спортклуб «ТАИФ». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Успешно продвигаются*28 по турнирной таблице поддерживаемые ТАИФом клуб «TAIFМоторспорт» и спортклуб «ТАИФ», а команды нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК» уверенно штурмуют*29 пьедестал почета в «Гонках героев». Совсем недавно ТАИФ оказал помощь в издании книги о «татарстанском соловье» Рафаэле Ильясове и организации торжеств, приуроченных к презентации.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

ТАИФ оказал помощь в издании книги о «татарстанском соловье» Рафаэле Ильясове и презентации на малой родине артиста. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Событие состоялось*30 на малой родине заслуженного деятеля искусств ТАССР и народного артиста Татарстана — селе Нижнем Чекурском Дрожжановского района РТ. И это лишь малая часть добрых дел, поддержанных ТАИФом уже в 2025 году.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Продолжение следует.

Арсений Фавстрицкий