На страже исторического наследия

«Реальное время» продолжает цикл статей о созидательной деятельности ТАИФа. Часть 3-я

Фото: из архива АО «ТАИФ»

ТАИФ проводит большую работу не только по строительству новых зданий, но и в области сохранения историко-культурного наследия Татарстана. В республике силами компании были восстановлены десятки памятников истории, культуры и искусства, разрушенных временем и длительной эксплуатацией. «Реальное время» продолжает цикл статей, посвященных созидательной деятельности Группы ТАИФ в сфере гражданского строительства. Какие здания города и республики получили шанс на новую жизнь усилиями строителей ТАИФа и какой проект Минтимер Шаймиев назвал «символом наших устремлений» — в очередном материале цикла.

Сохранить наследие республики

Ярким примером социальной ответственности большого бизнеса стало участие ТАИФа в реставрации старинного купеческого особняка на ул. М. Джалиля, 3, где обосновался Банк «Аверс». В 1901 году Казанский купеческий банк выкупил участок земли у А.Е. Макарова и в 1903 году построил на нем свое главное здание рядом с «Волжско-Камским банком». Солидное двухэтажное сооружение, в облике которого переплелись мотивы классицизма и барокко, доминировало богатством декора среди рядовой застройки улицы.

Новая история Банка «Аверс» началась в 2000 году, когда в состав его участников вошли предприятия Группы ТАИФ. ТАИФ провел в нем бережную реставрацию. Перед специалистами стояла задача — сохранить внешний облик исторического здания и его внутреннюю планировку и в то же время подключить его к инженерным сетям и оснастить согласно современным требованиям пожарной безопасности. В результате особняк, украшающий исторический центр Казани, не только привели в порядок, но и реконструировали в части изношенных конструкций и коммуникаций.

Ярким примером социальной ответственности большого бизнеса стало участие ТАИФа в реставрации старинного купеческого особняка на ул. М. Джалиля, 3, где обосновался Банк «Аверс». Фото «Реальное время»

К 1000-летию Казани компания помогла вернуть к жизни и другой уникальный объект — доходный дом Кекина. Четырехэтажное строение в стиле модерн в 1905 году по заказу купца Леонтия Кекина возвел архитектор Генрих Руш, известный также проектами: Александровский пассаж, железнодорожный вокзал, дом Шамиля и другими. Здание на Горького, 8/9 с фасадами на две улицы возвели за один сезон. До революции здесь были училище и две гимназии, правление Казанского округа путей сообщения, библиотека, типография, магазины, а над ними комфортные номера. В советские годы здесь работали кооперативные магазины, а на верхних этажах оборудовали коммунальные квартиры. К концу 90-х здание сильно обветшало, крыша протекала, подвал затапливался, пострадал фундамент и появились трещины в стенах. Казань едва не утратила свою достопримечательность, но усилиями ТАИФа одно из красивейших зданий города удалось сохранить.

После реконструкции ресурс жизнедеятельности дома Кекина эксперты оценили в 150—200 лет. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Конечно, звучали предложения снести особняк, чтобы не заниматься дорогостоящей реставрацией. Но в ТАИФе решили иначе и выкупили дом Кекина в 2000 году, чтобы восстановить. Изучили опыт зарубежных стран, Москвы и Санкт-Петербурга, где старинные особняки перепрофилировали в офисные и деловые центры. Реконструкция объекта заняла почти 5 лет, зато по итогам ресурс жизнедеятельности дома Кекина эксперты оценили в 150—200 лет.

— Особо хочется отметить работу по сохранению и реставрации фасадов. По мнению искусствоведов, основной отличительной чертой стиля модерн является его приверженность к особой колористической гамме, построенной на забеленных, блеклых, пастельных тонах — в основном серовато-серебристых, дымчатых, пепельно-болотных, голубоватых. Светло-серый цвет фасада был подобран нами на основании зондажей штукатурных слоев, под пятью пластами краски выявивших первоначальный цвет. Детально зафиксированные элементы лепнины на фасаде восстановлены по шаблонам, литые фризы в интерьерах лестниц также в точности повторяют прежний декор, — рассказывала заслуженный архитектор РТ, руководитель проекта реставрации дома Кекина Фарида Забирова, ушедшая из жизни в июне 2021 года.

Торжественное открытие дома Кекина после восстановления, реконструкции и реставрации. Фото: из архива АО «ТАИФ»

ТАИФу удалось сохранить еще один старинный дом в исторической части Казани на пересечении бывших Поперечно-Лядской и Старо-Горшечной улиц. Строение на ул. Гоголя, 1 — изысканный образец гражданской архитектуры — отражает характер застройки дворянской части губернского города, украшая исторический архитектурный облик современной Казани. При реставрации главной задачей стало восстановление в полном объеме лепнины на фасаде особняка: частично утраченные детали восстановили, декор расчистили от набелов и покрасок. Благодаря исследованиям удалось вернуть характерный для времени постройки охристый тон здания с выступающими белыми декоративными элементами.

ТАИФу удалось сохранить еще один старинный дом в исторической части Казани на пересечении бывших Поперечно-Лядской и Старо-Горшечной улиц. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Не менее ценен вклад ТАИФа в восстановление древних святынь Татарстана. В компании откликнулись на призыв председателя попечительского совета фонда «Возрождение», первого президента и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева, оказать посильную помощь в возрождении древнего города Булгар и острова-града Свияжска. Реставрация комплекса казенных сооружений на острове прошла под кураторством и при спонсировании холдинга.

Объект, за который взялся инвестор, представлял собой памятник гражданской архитектуры в традициях раннего классицизма. Комплекс был возведен по типовому «образцовому» проекту для казенных сооружений, как того требовало на тот момент распоряжение Екатерины II. Аналогичный проект был реализован и в Лаишево. Согласно проекту, объемы присутственных мест уменьшали и соединяли с тюрьмами.

Свияжский комплекс казенных сооружений — это четыре корпуса, объединенных кирпичной оградой с двумя проездными воротами. Считается, что в 1835 году объект уже существовал. В главном двухэтажном здании были присутственные места и казначейство, в корпусе в глубине двора — тюрьма с камерами, в одно- двухэтажных зданиях справа и слева — караульные помещения, квартира смотрителя, больница, этапные помещения, хозяйственные службы. До 1930-х годов в главном здании оставалось городское управление, в тюремном корпусе — женское отделение тюрьмы, с 1933 года — исправительно-трудовая колония ГУЛАГа. В 1953 году комплекс перешел коррекционной школе-интернату, а в 2000-м получил статус памятника истории и культуры. В 2009 году интернат закрыли и передали комплекс Свияжскому государственному историко-архитектурному и художественному музею. Сегодня казенные сооружения на острове объединяют не тюремные корпуса и конторы, а 28 музейных залов.

Реставрация комплекса казенных сооружений на острове Свияжск прошла под кураторством и при спонсировании ГК ТАИФ. Фото: из архива АО «ТАИФ»

— Для нас это был уникальный шанс прикоснуться к бесценному достоянию истории, внести свою лепту в возрождение памятника истории и архитектуры. И сегодня, когда уже все работы закончены, глядя на отреставрированный комплекс казенных сооружений, нам приятно сознавать, что в архитектурном ансамбле обновляющегося острова-града Свияжска есть частичка и нашей души, — сообщил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— Я начал работать в 2008 году в качестве главы Свияжского поселения, затем в 2010 году возглавил музей «Остров-град Свияжск». В то время Свияжск был депрессивной деревней, и казалось, что никаких перспектив развития не предвидится. Создание Минтимером Шариповичем Шаймиевым фонда «Возрождение» позволило начать реальную работу по изменению ситуации к лучшему. Весь преобразовательный процесс происходил на моих глазах, и я могу сравнить, что было и что стало. Некоторые высказывают мнение, что аутентичность Свияжска была утрачена, но я считаю, что это не так. Хорошо человеку из города приехать сюда на пару часов и насладиться такой вот умирающей Венецией! Но для человека, который живет здесь постоянно, условия были очень нелегкие. Здесь речь не только о реставрации памятников, но и о создании нормальных условий жизни для местных жителей, поскольку интересы людей должны быть превыше всего, — убежден директор музея «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Торжественное открытие комплекса казенных сооружений на острове Свияжск. Фото: из архива АО «ТАИФ»

— Компания полностью подтверждает свой девиз «Сила во благо» — все, что создается компанией, работает во благо республики и ее жителей. Яркий пример тому — участие Группы компаний ТАИФ в возрождении древнего Болгара и острова-града Свияжска. ТАИФ включился в реализацию проекта одним из первых — в июне 2010 года. Уже в мае 2011 года, за счет сил и средств компании был отреставрирован и восстановлен комплекс зданий казенных сооружений конца XIX — начала XX века. Благодаря пожертвованию АО «ТАИФ», фонд «Возрождение» смог провести работы по созданию музея истории Свияжска. Для обустройства музея было приобретено и установлено специализированное экспозиционно-выставочное и мультимедийное оборудование, изготовлены экспозиционные материалы, — поделился первый президент РТ, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

В Болгаре с участием ГК ТАИФ возвели Белую мечеть. Фото: из архива АО «ТАИФ»

В 2016 году холдинг принял активное участие в инициативе татарстанцев по сбору средств на строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, в Болгаре с участием ГК ТАИФ возвели Белую мечеть.

В Год историко-культурного наследия (2012 г.) при финансовой поддержке компании были построены, отремонтированы и отреставрированы десятки объектов. Среди них мечеть «Кул-Шариф», православный Благовещенский собор, Казанский театр юного зрителя, кукольный театр «Экият», здание Министерства внутренних дел по РТ, Большой концертный зал им. Сайдашева, стадион «Динамо», Казанский кремль, отель «Кул Гали» в Болгаре.

Грандиозным проектом и новым символом Казани стал возведенный в 2002 году на средства группы культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». Фото: «Реальное время»

«Символ наших устремлений»

ТАИФ первым в республике взялся за строительство и реконструкцию объектов культуры и отдыха. Грандиозным проектом и новым символом Казани стал возведенный в 2002 году на средства группы культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». Авторы проекта — архитекторы Гульсинэ и Виктор Токаревы, общая площадь комплекса — 16 тыс. кв. м. В мире мало современных крупных объектов подобной формы. Пирамида быстро стала знаковой достопримечательностью города, на сегодня — это крупнейший культурно-развлекательный центр в Поволжье. Эксперты считают, что строгая геометрия сооружения прекрасно сочетается с исторической панорамой кремля и окружающей застройкой.

При закладке корпуса КРК в основание заложили капсулу с посланием потомкам. Церемония открытия прошла с участием первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и экс-президента России Бориса Ельцина. Открывая объект, Шаймиев назвал «Пирамиду» «символом наших устремлений», а Ельцин заявил, что «как строитель по профессии, побывавший в 60 странах, ничего подобного казанской «Пирамиде» еще не встречал».

— При разработке архитектурного облика этого комплекса перед нами вставал вопрос гармоничного сочетания будущего здания с кремлем и окружением. Именно по этой причине была выбрана форма пирамиды. Широкое основание «Пирамиды» проецируется на перепад рельефа (19 м) и не заслоняет панораму кремля. Пирамида — это древнейший архетип, достояние общечеловеческой цивилизации. Она является базовой формой, воплощением и нашей национальной культуры: достаточно вспомнить шатровые покрытия булгарских палат, обратить внимание на завершения башен Казанского кремля. Поэтому пирамида — это не что-то чуждое, а самое что ни на есть родное! — считает Гульсинэ Токарева, заслуженный архитектор РФ и РТ.

Церемония открытия КРК «Пирамида» прошла с участием первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и экс-президента России Бориса Ельцина. Фото: Михаил Козловский

Проект был уникален и по архитектуре, и по применению новых материалов, что требовало иных подходов и нового мышления в строительстве. Но перед строителями возникла дилемма и другого характера: где разместить теплоснабжение, общепит и тренажерный зал, котельную, как повысить звукоизоляцию, сделать парковку вместительной. В итоге котельную разместили над землей, трубу станции стилизовали под стелу с факелом, а ее вентиляционные выходы — под небольшие пирамиды. В КРК впервые в Казани установили панорамный внешний лифт, который поднимается на высоту 22 метра.

Все эти проекты — лишь часть того, что реализовано силами группы. «ТАИФ — это группа компаний, руководители и коллектив, которые не забывают, знают и ценят историю своего народа», — отметил в одном из интервью «Реальному времени» Минтимер Шаймиев. С годами политика компании не поменялась. ТАИФ постоянно участвует в реализации социальных программ, акций и мероприятий, проводимых республикой и своими силами, из года в год укрепляя свой статус надежного благотворителя.

Часть 1-я — «От ликвидации ветхого жилья до строительства стадионов»

Часть 2-я — «Акцент на комфорт и оригинальность»