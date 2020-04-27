Covid-ликбез: как здравоохранение связано с нефтехимией

Нефть не только самый популярный сырьевой товар, но его компоненты используют для производства огромного количества товаров потребления. Практически все, что вы держите в руках, что вас сейчас окружает — это товары, изготовленные из продуктов нефтехимии. В условиях пандемии COVID-19 редакция разбиралась, какие медицинские материалы и товары изготавливаются из продуктов нефтехимии. Насколько тесно переплетены современная медицина, химия и нефтегазохимия — в материале «Реального времени».

Больше масок и антисептиков

В начале недели в Доме правительства РТ под председательством президента республики Рустама Минниханова состоялось очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В закрытом режиме с максимально широкой рассадкой участников, обязательной обработкой рук на входе антисептиками и использованием масок. Таково требование времени и продолжающейся пандемии.

«Чтобы покрыть резко взлетевший спрос на антисептики, маски и другие «товары коронавирусного спроса», многие компании нефтехимического комплекса экстренно наладили производство новых видов продукции», — сообщил в своем докладе Рафинат Яруллин, гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга».

Он подчеркнул, что активность в этом проявили КАМАЗ, «Татэлектромаш», «Татнефть», а особую — «Нижнекамскнефтехим». Дочернее предприятие «НКНХ Полиматиз» кратно нарастил объемы производства нетканых материалов для изготовления одноразовых медицинских халатов, защитных костюмов и медицинских масок. С 12 апреля налажено из собственных материалов производство и самих масок на автоматизированной линии, приобретенной нефтехимиками.

Производство резинок для таких масок запустило предприятие «КВАРТ» с использованием татарстанских же синтетических каучуков, одним из крупных поставщиков которых в России и мире является также «Нижнекамскнефтехим». К слову, «Нижнекамскнефтехимом» разработана технология производства собственного антисептика на основе рекомендации ВОЗ. В настоящее время оформляются все необходимые документы для организации его промышленного производства.

20 апреля в Доме правительства РТ, под председательством Рустама Минниханова, состоялось очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга. Фото: president.tatar.ru

Про маски и антисептики уже не раз упоминал и сам президент, посетивший лично производства Татарстана еще в марте. Однако нефтехимия — это не только материалы для масок и антибактериальные и противовирусные растворы. В I квартале 2020 года также выросли объемы изготовления моющих средств, а ПАО «Казаньоргсинтез» на 3% нарастило производство поликарбоната, этилена и полиэтилена, больше стало производиться пластиков. Вся эта продукция активно используется предприятиями, выпускающими специальную технику для системы здравоохранения и изделия медицинского назначения.

Нефтепереработка и нефтегазохимия — во всем

Согласно сухим строкам справочников: нефтегазохимия — комплекс технологических процессов по превращению углеводородов нефти и природного газа в полезные продукты и материалы. В реальности с эффективностью этой огромной отрасли неразрывно связаны все другие отрасли промышленности.

Без продукции нефтегазохимии не обойтись нигде: корпуса и детали сложнейшего оборудования, запчасти автомобилей, кораблей, поездов и самолетов, топливо, благодаря которому движется транспорт и работает большая энергетика, а в дома, на производства и на соцобъекты, поступает тепло, одежда для людей и краски для техники и сооружений, специальные смеси для строительства дорог и создания стройматериалов, хирургические протезы и специальные нити для зашивания ран, лекарства и антисептики… Именно поэтому так важно сегодня сохранить и обеспечить бесперебойную работу таких предприятий, как ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» — флагманов российской нефтегазохимии и химии, а так же нефтепереработчиков, таких как АО «ТАИФ-НК», обеспечивающих нефтехимиков сырьем для производства и энергетиков ТГК-16, снабжающих все эти мощности теплом и электричеством.

Во всем, что нас окружает, есть результаты труда нефтепереработчиков и нефтехимиков. Фото: gelio.livejournal.com

Буквально во всем, что нас окружает, есть результаты труда нефтепереработчиков и нефтехимиков: в металлургии, автомобиле- и машиностроении, дорожном и жилищном строительстве, аграрном комплексе, пищевой индустрия, науке, спорте, образовании, наконец — медицине. В период пандемии коронавируса мир это прочувствовал особенно остро. Но даже сейчас, у многих нет полного понимания того, насколько важна и необходима нефтегазохимия для каждого из нас. Каждый день.

Нефтехимия в медицине и хирургии

Перспективы использования продуктов нефтегазохимии в медицинской практике — безграничны. В этом можно убедиться на простом и ежедневном примере: врач-хирург, входящий в операционную, надевает одноразовый халат, изготовленный из нетканого материала. Возможно — того, что произведен на татарстанском «Полиматизе», из полипропилена, сошедшего с линии ПАО «Нижнекамскнефтехим». Его лицо закрывает медицинская маска, тоже из нетканого материала, плотно прилегающая, благодаря эластичным завязкам, в основе которых синтетический каучук, крупнейший производитель которого в России и мире — НКНХ. На руках — хирургические перчатки, изготовленные с использованием синтетического же силикона, глаза защищают очки из поликарбоната — еще одного продукта нефтехимии, яркий, холодный свет дают специальные светильники, жизнедеятельность пациента во время операции поддерживает специальная аппаратура, а другая — помогает следить за состоянием больного — и в каждом из этих устройств — десятки элементов, произведенных из продукции нефтехимии. Для быстрейшего заживления ран, используется современная, саморассасывающаяся шовная нейлоновая нить. Это тоже продукт таких предприятий, как «Нижнекамскнефтехим». А зафиксируют место операции и помогут быстрее восстановиться эластичные бинты или специальный корсет из синтетического материала.

Перспективы использования продуктов нефтегазохимии в медицинской практике — безграничны. Фото: fcn-tmn.ru

И это — только то, что на виду и на поверхности. Полимеры используются в производстве тысяч видов различных медицинских изделий. Так, из устойчивых к воздействию высокой температуры полимеров — пропилена, выпускаемого в том числе на НКНХ, уже давно во всем мире налажено производство одноразовых шприцев.

Современный человек даже забыл о том, что два-три десятилетия назад, чтобы сделать укол, приходилось подвергать термической обработке многоразовые стеклянные шприцы, что не только удлиняло время процедуры, но и не всегда гарантировало безопасность. Полимеры в основе современных систем для переливания крови, они используются в аппаратах искусственного кровообращения и искусственной почки, из них производятся шпатели и аппликаторы. Широким фронтом ведутся работы по синтезу физиологически активных полимерных лекарственных веществ, полусинтетических гормонов и ферментов, синтетических генов. Создание сополимерных заменителей плазмы человеческой крови позволяет, в случае необходимости, до трети переливаемой пациенту крови восполнять растворами медицинских сополимеров.

Современный человек уже забыл о многоразовых стеклянных шприцах. Фото: rcmm.ru

Синтезированы и с хорошими результатами применяются в клинической практике синтетические заменители различных тканей и органов человека: костей, суставов, зубов. Наилучшим образом в области протезирования, зарекомендовали себя полимеры, изготовленные на основе акриловой и метакриловой кислот и используемые для замещения тазобедренного сустава и дефектов костей черепа.

Созданы протезы кровеносных сосудов, искусственные клапаны и желудочки сердца. Разработка, изготовление и применение эластичных трубок из синтетических волокон ознаменовали собой новый этап в сосудистой хирургии. Протезирование стало одним из самых распространенных видов восстановительных операций на сосудистой, главным образом артериальной системе.

Синтез полупроницаемых полимерных мембран привели к созданию аппаратов «искусственное сердце-легкое» и «искусственная почка», позволяющих временно заменить органы человека, например, во время сложных хирургических вмешательств на сердце и легких. Полимеры и сополимеры используются для культивирования необходимых при операциях клеток и тканей, для хранения и консервации крови и костного мозга, кожи. Все более широкое распространение в медицине получает производимый «Казаньоргсинтезом» полиэтилен, обладающий большой прочностью, гибкостью и эластичностью и при этом — совершенно не токсичный.

Продукция нефтехимии — основной материал для системы здравоохранения

Применение полимеров для изготовления изделий медицинской техники и инструментов, предметов профилактики заболеваний и ухода за больными, специальной посуды, емкостей и стерильной упаковки для медикаментов и лекарств, позволило значительно повысить эффективность работы системы здравоохранения в целом. Открыло новые возможности в хирургии, медикаментозном лечении, повысило скорость реабилитации пациентов после сложных хирургических вмешательств, вывело на совершенно новый уровень трансплантологию и ортопедию. На конкретных примерах применения продукции нефтехимии Группы ТАИФ, расскажем о том, как и насколько нефтехимия необходима современной медицине.

Ацетон известен всем. Он производится обоими крупнейшими химпредприятиями Группы — и «Казаньоргсинтезом», и «Нижнекамскнефтехимом», кроме привычной роли растворителя лаков и красок, активно используется еще и в изготовлении фармацевтических препаратов. А произведенные с использованием этого летучего соединения лекарственные пленки — эффективная альтернатива медицинским повязкам и наклейкам (пластырям), призванным защищать операционные раны и швы.

При производстве ацетона используется изопропанол — еще один продукт нефтехимии. А сам он, будучи абсолютизированным, нашел применение в изготовлении медицинского спирта, перекиси водорода и в производстве фармацевтических препаратов. Он же — одна из ключевых составляющих рецептур антисептических средств, что разработаны, и сейчас проходят сертификацию на Нижнекамскнефтехиме.

Изопропанол — одна из ключевых составляющих рецептур антисептических средств. Фото: kick.media

Фенол синтетический — еще один продукт нефтехимических предприятий ТАИФа. Он занимает почетное место среди применяемых современной медициной антисептических средств, уничтожающих бактерии, простейшие микроорганизмы и вирусы, отлично подходит для дезинфекции поверхностей. В виде мыльно-карболового раствора, позволяет обеззараживать большие площади: помещения, транспорт. Но не только этим он известен. Фенол и его производные — важный компонент в производстве антимикробных, противовоспалительных, спазмолитических, жаропонижающих, слабительных, адренолитических, вяжущих и других лекарств. А еще фенол помогает дольше сохранить вакцины, сыворотки и инъекционные препараты.

Диэтаноламин. Это веществе производится как на «Казаньоргсинтезе» (используется в технологии органического синтеза), так и на «Нижнекамскнефтехиме», где он крайне востребован в производстве синтетического каучука. Но кроме этого, диэтаноламин — основа сильнейшего бактериостатического антибиотика, в буквальном смысле спасающего людей при сильных бактериальных инфекциях, сепсисе, остеомиелите, пневмонии, абсцессе легких, отитах, инфекциях кожи и мягких тканей, инфицированных ранах и ожогах. Он — последняя надежда при инфекциях, вызванных штаммами стафилококка, устойчивых даже к пенициллину и другим известным антибиотикам.

Мало кто знает, но даже сырье для производства хорошо всем известного йода, получается в ходе химической реакции во время выработки этиленкарбоната на ПАО «Казаньоргсинтез». Без побочного продукта взаимодействия окиси этилена с двуокисью углерода, где катализатором выступает иодид калия, не обходится ни одна больница или поликлиника, он есть в медкабинетах детских садов и школ, в каждой квартире или доме и обязательно — в автомобильной аптечке.

Даже сырье для производства хорошо всем известного йода, получается в ходе химической реакции. Фото: versiya.info

Пропилен гликоль. В фармацевтике этот продукт активно используется в качестве наполнителя и носителя активного вещества в медикаментах и увлажнителя для лекарств наружного применения, в том числе — кремов.

Карбоксил метил-целлюлоза. Этот продукт активно применяется как в пищевой, так и в парфюмерной и медицинской отраслях. С его использованием изготавливаются фармацевтические вещества: при производстве таблеток он используется для капсулирования и таблетирования активных веществ. При изготовлении мазей, вещество придает смеси необходимую консистенцию.

Пропилен гликоль используется в медикаментах в качестве носителя активного вещества, а карбоксил метил-целллоза — для капсулирования и таблетирования. Фото: totma-vologda.ru

Этанол — один из самых эффективных антисептиков. Кроме того, продукт имеет высокие обеззараживающие и подсушивающие свойства. Может использоваться в качестве растворителя лекарственных средств при приготовлении настоек и экстрактов, а так же в качестве консерванта для экстрактов. При подаче кислорода во время искусственной вентиляции легких, что особенно актуально в период пандемии COVID-19, он применяется в качестве пеногасителя.

Полиметилметакрилат — материал, из которого изготавливается не только прозрачная пластиковая пленка, в том числе для иллюминаторов самолетов, но и прозрачные дверцы для мебели и душевых кабин, трубопроводы и бутыли. Уникальность полиметилметакрилата в том, что он совместим с костными тканями и служит материалом для изготовления эндопротезов головки бедра, плечевой и бедренной костей.

Полиметилметакрилат — материал, из которого изготавливаются эндопротезы головки бедра, плечевой и бедренной костей. Фото: medru.su

Полипропилен. Кроме всем известных одноразовых шприцев, для медицины этот материал поставляет биологически инертную шовную нить, используемую в хирургии. Но и это — далеко не все. Он активно применяется при производстве оборудования для капельниц (трубка, мешок для жидкости, дозатор), из него же производится медицинская пленка. Способность долгое время выдерживать достаточно высокие температуры, неподверженность коррозиям и сопротивляемость деформациям при нагрузках делают полипропилен идеальным материалом, например, для изготовления корпусов ингаляторов и другого медицинского оборудования. И, что еще важно: он необходим при изготовлении деталей искусственных клапанов сердца и сосудистых протезов.

Полиуретаны помогают спасти тех, у кого сложные сердечнососудистые болезни. Из этого материала создаются камеры искусственного сердца, а так же внутрисосудистые баллоны. А из поликарбоната, единственным производителем которого в России является ПАО «Казаньоргсинтез», — корпуса деталей искусственных сердечных желудочков. Кроме того, благодаря таким своим свойствам, как сравнительно небольшой удельный вес, термостойкость, ударопрочность и эластичность, а также способность пропускать свет и рентгеновское излучение, поликарбонат является одним из самых востребованных пластиков в изготовлении частей и деталей, а также корпусов для медицинского оборудования.

АБС-пластик, производимый как КОСом, так и НКНХ — один из наиболее часто используемых материалов в изготовлении деталей медицинского оборудования и корпусов медицинских чемоданов.

Бутилкаучук. Изготовленные из него пробки обеспечивают надежную защиту медикаментов во флаконах и бутылях. Кроме того, он, наряду с другими синтетическими каучуками производства Группы ТАИФ, доказал свою эффективность в производстве резиновых изделий и деталей для медицинского оборудования.

Изготовленные из бутилкаучука пробки обеспечивают надежную защиту медикаментов. Фото: wikidoc.org

Поливинилхлорид (ПВХ) — активно применяется в производстве упаковки для лекарств и медицинских изделий, из него изготавливаются катетеры, трубки для кормления, хирургические маски, хирургические фиксирующие шины, перчатки, приборы для измерения давления а так же пакеты и контейнеры для хранения и транспортировки крови и внутренних органов, медицинских растворов и диализа.

Бутилацетат — продукт передела бутилового спирта, в свою очередь, полученного из пропилена — активно используется в фармацевтической промышленности в качестве растворителя для медикаментов.

Невозможно сделать рентгеновский снимок без полиэфирных смол, которые используются в изготовлении специальной пленки.

В изготовлении рентгеновских пленок используются полиэфирные смолы. Фото: superfb.site

Силиконы и силиконовые соединения активно применяются в хирургии — для контурной пластики и аппаратов искусственных органов. Полиакрилаты — нашли применение в сосудистой хирургии. Полиамиды — в изготовлении протезов и специальных хирургических нитей.

С трудом поддается описанию вся широта использования в медицине полиэтиленов, крупнейшим производителем которых в России является ПАО «Казаньоргсинтез». Так, полиэтилен высокого давления крайне необходим при создании аппаратов «искусственная почка», «искусственное сердце — легкие». Еще один вид полиэтилена — лавсан, стал непревзойденным по характеристикам материалом при создании специальных лент для пластики сухожилий и связок. Полиэтилены высокой плотности активно применяются в изготовлении деталей медицинских приборов и инструментов, лабораторного оборудования и футляров-стерелизаторов, в создании предметов ухода за больными. Полиэтилены низкой плотности прекрасно зарекомендовали себя в качестве материала для изготовления мягких емкостей различного назначения, соединительных трубок для медоборудования, протезно-ортопедических изделий. Крайне востребованы бригадами экстренной медицинской помощи, а так же медиками правоохранительных органов, военными и спасателями изготовленные из такого полиэтилена одноразовые шприц-тюбики, дающие возможность оперативно сделать, например, получившему серьезную травму укол обезболивающего и тем спасти его от болевого шока.

Практически все виды продукции, производимой нефтеперерабатывающими, нефтегазохимическими и химическими предприятиями Группы ТАИФ, так или иначе, либо непосредственно сами, либо их производные и продукция дальнейшего передела, оказываются полезными медицине или сообщающимся с ней отраслям и производствам. Именно потому, соблюдая режим максимальной защиты, переведя часть коллектива на удаленную работу, предприятия Группы продолжают работу, делая все, чтобы сохранить и темпы, и объемы нефтехимических производств в целом по стране и миру.