Новая паровая турбина и модернизация мощностей: ТГК-16 обновит Нижнекамскую ТЭЦ-1

Фото: Максим Платонов

Энергетическая компания ТГК-16, входящая в Группу ТАИФ, каждый год выделяет более 1,5 миллиарда рублей на выполнение ремонтной программы и техническое перевооружение энергообъектов. На эти средства обновляются оборудование, здания и сооружения. Самым масштабным проектом стала модернизация Казанской ТЭЦ-3 и строительство газотурбинного энергоблока на основе уникальной газовой турбины 9HA.01 американской многоотраслевой корпорации General Electric. Сейчас в планах энергокомпании — обновить паровые турбины на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Подробнее — в материале «Реального времени».

Модернизация паровой турбины повысит надежность Нижнекамской ТЭЦ-1

В сентябре стало известно, что проект АО «ТГК-16» по модернизации паровой турбины на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) прошел предварительный конкурентный отбор на 2025 год в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее — КОММод). «Системный оператор ЕЭС» определил в первой ценовой зоне 18 объектов суммарной мощностью 3 291,9 МВт, куда впервые попали региональные энергокомпании. ТГК-16 отыграла 3,1 процента от рыночной квоты на мощность.

Отбор проектов осуществлялся по минимальной удельной стоимости электроэнергии и мощности модернизированного генерирующего оборудования. В конкурсе приоритет отдавали предложениям генерирующих компаний, формирующих минимальные капитальные затраты в модернизацию оборудования и минимальные операционные затраты в последующей эксплуатации. Они должны были конкурировать с поставщиками во всех секторах торговли энергоресурсами — поставкой электрической энергии, мощности, продажей тепловой энергии.

Системным оператором ЕЭС был выбран проект обновления турбины ТГ-3 на Нижнекамской ТЭЦ-1 как наиболее эффективный

Системным оператором ЕЭС был выбран проект обновления турбины ТГ-3 на Нижнекамской ТЭЦ-1 как наиболее эффективный. В результате модернизации энергоблока мощность турбины увеличится на 2 МВт — со 100 МВт до 102 МВт. В настоящее время наработка турбины составила 341 158 часов при парковом ресурсе 220 000 часов.

— У каждого оборудования есть парковый ресурс, и на всех паровых турбинах он выработан. Дальнейшая эксплуатация возможна после обследования экспертной организации и определения продленного паркового ресурса.

Чем старше оборудование, тем чаще приходится заказывать обследования для определения возможности дальнейшей эксплуатации. Назначенный ресурс паровых турбин сверх паркового ресурса продлевается каждые 4—5 лет. Для этого проводится обширный объем работ. В любой момент диагностика может показать, что какие-то функциональные узлы достигли предельного срока службы и их придется менять, что будет приводить к значительным простоям оборудования в ремонте и отразится на готовности станции к несению требуемых электрических и тепловых нагрузок, — рассказал начальник отдела эксплуатации и ремонта оборудования АО «ТГК-16» Айрат Муртазин.

По условиям участия в программе модернизации электростанций существующая турбина должна быть заменена на турбину отечественного производителя

В рамках проекта будет осуществлена замена турбоагрегата и ротора генератора. После замены турбина получит срок службы более 30 лет. Ресурс высокотемпературных узлов и деталей составит более 220 тыс. часов, период между капитальными ремонтами — более 6 лет.

По условиям участия в программе модернизации электростанций существующая турбина должна быть заменена на турбину отечественного производителя. Условие замены турбины на отечественный турбоагрегат определяется требованием 100-процентной локализации производства по условиям КОММод. Турбину для Нижнекамской ТЭЦ-1 произведет Уральский турбинный завод. Этот производитель изготовил большинство паровых турбин для станций, являющихся ныне филиалами компании ТГК-16. Модернизация энергоблока на базе паровой турбины ст. №3 позволит повысить надежность и экономичность тепловой электростанции.

Паровую турбину заменят за 9 месяцев

Подготовка к замене паровой турбины будет длиться пять лет. За это время специалисты компании составят техническое задание на проектирование и поставку оборудования. Также предприятие определится с проектной организацией, которая по конструкторской документации разработает проект замены турбоагрегата. Параллельно будет решен вопрос финансирования проекта.

При составлении графика работ по реализации проекта будут учтены возможности завода-изготовителя. Когда подготовительные мероприятия подойдут к концу, компания ТГК-16 за 9 месяцев должна будет произвести демонтаж существующей паровой турбины, смонтировать новую паровую турбину и ввести ее в эксплуатацию.

— До 2025 года турбина останется на рынке мощности, и мы не имеем права ее выводить из эксплуатации. Она обеспечивает электро- и теплоснабжение потребителей. С 1 марта по 1 декабря 2025 года появится «окно», во время которого турбина будет заменена. Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования будет учтен в графиках ремонта. К этому сроку будут завершены ремонты на других турбинах данного типа нижнекамской станции, — рассказал Айрат Муртазин.

Всего на Нижнекамской ТЭЦ-1 десять турбин. Во время вывода одной из них остальные обеспечат надежность работы электростанции. Технологическая схема станции подразумевает, что часть оборудования находится в ремонте и в резерве. Во время монтажа новой паровой турбины резерв сократится. Если потребуется более высокий отпуск тепла и пара, то на станции задействуют резервные источники отпуска тепловой энергии с паром — быстродействующие редукционно-охладительные установки. Поэтому проблем с теплоснабжением у потребителей не возникнет.

Более 1,5 миллиарда рублей на ежегодный ремонт и техническое перевооружение

Замена паровой турбины на Нижнекамской ТЭЦ-1 — одна из частей планомерной работы энергосбережения и повышения энергетической эффективности компании. ТГК-16 ведет постоянную работу по поддержанию стабильности функционирования электростанций и надежности энергоснабжения.

Ежегодно на ремонтную кампанию и капитальное строительство предприятие направляет более 1,5 миллиарда рублей. Это позволяет обеспечить эффективную реализацию стратегии АО «ТГК-16» по обновлению и поддержанию в работоспособном состоянии основных фондов. Благодаря плановому ремонту повышается надежное функционирование энергооборудования компании в осенне-зимний максимум нагрузок, когда энергопотребление значительно возрастает.

Ежегодно на ремонтную кампанию и капитальное строительство предприятие направляет более 1,5 миллиарда рублей

Модернизация производственных фондов позволяет увеличивать капитализацию компании. Сейчас на Нижнекамской ТЭЦ-1 заканчивается техническое перевооружение второго цеха химической водоочистки. В результате электростанция увеличит выработку химобессоленной воды. Год назад по такой же схеме станция выполнила техническое перевооружение водоподготовительной установки №1.

Химически подготовленная вода на электростанции используется для восполнения объемов питательной воды, используемой для производства пара в энергетических котлах, и для подпитки тепловой сети в системе теплоснабжения.

Теперь при производстве химобессоленной воды будет увеличен уровень использования мембранных технологий, которые на станции уже были, но в небольших объемах. Такая химводоочистка менее ресурсоемкая, поскольку заменяет привычную ионнообменную технологию по обессоливанию воды. Старый метод требует использования большого количества опасных веществ, что негативно отражается на качестве сточных вод. Мембранные технологии позволяют снизить концентрации загрязняющих веществ в сточных водах водоподготовительных установок и минимизировать негативное воздействие, как на очистные сооружения, так и на централизованную систему водоотведения в целом.

Следом за масштабным обновлением Казанской ТЭЦ-3 ТГК-16 продолжает курс на обновление и техническое перевооружение Нижнекамской ТЭЦ-1. Постоянное совершенствование технологических процессов позволяет компании снижать издержки производства, сохранять надежную и бесперебойную подачу тепловой энергии на промышленные производства и на нужды теплоснабжения города Нижнекамска, обеспечивать надежное электроснабжение и поставку мощности в электрическую сеть.

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