Поддержано единогласно: Тимур Шигабутдинов избран генеральным директором АО «ТАИФ»

На внеочередном расширенном заседании Совета директоров АО «ТАИФ» принято решение о назначении Тимура Шигабутдинова генеральным директором

Фото: Роман Хасаев

На внеочередном расширенном заседании Совета директоров АО «ТАИФ», состоявшемся с участием раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, было принято решение о назначении Тимура Шигабутдинова генеральным директором головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Я обращаюсь к совету директоров поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича для назначения генеральным директором АО «ТАИФ». Прошу проголосовать, — обратился к собравшимся Рустам Минниханов. — Единогласно. Решение принято. В добрый путь!

«Опыт у Тимура Альбертовича — богатый: работали здесь, работали в большом СИБУРе. Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю, как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку, — обратился раис Татарстана уже к вновь назначенному генеральному директору АО «ТАИФ».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

После заседания Тимур Шигабутдинов ответил на вопрос «Реального времени» о планах на 2025 год и о том, с чего он начнет их реализацию:

— Группа компаний ТАИФ имеет уже разработанную программу вплоть до 2035 года. Основная задача — начинать их воплощение. И в 2024 году, и 2025 год, мы все понимаем ситуацию огромного санкционного давления, которое оказывается не только на ТАИФ, но и на экономику Татарстана, России в целом. В этих непростых условиях перед нами стоит задача продолжить поступательное развитие и реализовывать программу инвестиций. Вот это на сегодняшний день основная задача, стоящая перед нами. В этом году исполняется 20 лет, как я работаю в группе ТАИФ на различных должностях, имею опыт работы в дочерних компаниях крупнейших — это и «Казаньоргсинтез», и «ТАИФ-НК», и «Нижнекамскнефтехим». Это дает достаточно уверенности и оснований утверждать, что все поставленные задачи будут исполнены, обозначенные Советом директоров, акционерами и Республикой Татарстан цели — будут достигнуты. Назначение было не неожиданным, а логичным. Приложу все силы для того, чтобы оправдать оказанное доверие, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru



