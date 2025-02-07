Поддержано единогласно: Тимур Шигабутдинов избран генеральным директором АО «ТАИФ»
На внеочередном расширенном заседании Совета директоров АО «ТАИФ» принято решение о назначении Тимура Шигабутдинова генеральным директором
На внеочередном расширенном заседании Совета директоров АО «ТАИФ», состоявшемся с участием раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, было принято решение о назначении Тимура Шигабутдинова генеральным директором головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ».
— Перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Я обращаюсь к совету директоров поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича для назначения генеральным директором АО «ТАИФ». Прошу проголосовать, — обратился к собравшимся Рустам Минниханов. — Единогласно. Решение принято. В добрый путь!
«Опыт у Тимура Альбертовича — богатый: работали здесь, работали в большом СИБУРе. Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю, как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку, — обратился раис Татарстана уже к вновь назначенному генеральному директору АО «ТАИФ».
После заседания Тимур Шигабутдинов ответил на вопрос «Реального времени» о планах на 2025 год и о том, с чего он начнет их реализацию:
— Группа компаний ТАИФ имеет уже разработанную программу вплоть до 2035 года. Основная задача — начинать их воплощение. И в 2024 году, и 2025 год, мы все понимаем ситуацию огромного санкционного давления, которое оказывается не только на ТАИФ, но и на экономику Татарстана, России в целом. В этих непростых условиях перед нами стоит задача продолжить поступательное развитие и реализовывать программу инвестиций. Вот это на сегодняшний день основная задача, стоящая перед нами. В этом году исполняется 20 лет, как я работаю в группе ТАИФ на различных должностях, имею опыт работы в дочерних компаниях крупнейших — это и «Казаньоргсинтез», и «ТАИФ-НК», и «Нижнекамскнефтехим». Это дает достаточно уверенности и оснований утверждать, что все поставленные задачи будут исполнены, обозначенные Советом директоров, акционерами и Республикой Татарстан цели — будут достигнуты. Назначение было не неожиданным, а логичным. Приложу все силы для того, чтобы оправдать оказанное доверие, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.
Справка
Шигабутдинов Тимур Альбертович
Родился в с. Нармонка Лаишевского района Татарской АССР в 1983 году.
Образование:
Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, юриспруденция (2005 г.).
Колумбийский университет, США, экономика и финансы (2007 г.).
Кембриджский университет, Великобритания, Магистр, MBA (2010 г.).
Казанский федеральный университет, менеджмент организации (2013 г.).
Казанский национальный исследовательский технологический университет, химическая технология (2016 г.).
Трудовая деятельность:
2001–2005 — Директор ООО «ПРОТОН».
2005–2008 — Референт генерального директора ОАО «Казаньоргсинтез».
2008–2010 — Советник генерального директора ОАО «ТАИФ».
2010–2012 — Заместитель генерального директора — директор по коммерции ОАО«ТАИФ-НК».
2012–2016 — Заместитель генерального директора по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез».
2016–2021 — Заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2021–2024 — Член Правления — Управляющий директор, Дирекция синтетических каучуков ООО «СИБУР».
Награды и достижения:
Почетная грамота ОАО «Казаньоргсинтез» (2013 г.)
Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» (2015 г.)
Благодарность Министра спорта Российской Федерации (2020 г.)
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (2020 г.)
Мастер спорта международного класса по автоспорту.
Общественная деятельность:
— член Попечительского совета Российского футбольного союза;
— президент ФК «Нефтехимик»;
— президент СТК «ТАИФ моторспорт».
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