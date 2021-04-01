Совет директоров АО «ТАИФ» одобрил стратегию развития Группы ТАИФ до 2030 года

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Предварительные итоги деятельности компаний Группы ТАИФ в 2020 году были подведены на заседании совета директоров головной компании Группы — АО «ТАИФ», состоявшемся под председательством Альберта Шигабутдинова. Кроме рассмотрения годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности и предварительного утверждения годового отчета, советом директоров также были приняты решения по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, был рассмотрен ход реализации в 2020 году стратегической программы развития Группы по нефтегазохимическому направлению деятельности и одобрена стратегия развития Группы на период 2021—2030 годов.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте компании, Группа ТАИФ, включая АО «ТАИФ» и АО «УК «ТАИФ», в ближайшие 10 лет намерена в разы нарастить производство товарной продукции и увеличить выручку с нынешних 582 млрд рублей (по итогам 2020 года) до 1 трлн 753 млрд в 2030 году.

Соответственно втрое — с сегодняшних 44 млрд рублей до более чем 132 млрд рублей — должна вырасти сумма налогов и отчислений в бюджеты всех уровней. Более чем в 1,5 раза (до 6,7 млрд рублей) планируется нарастить сумму расходов на благотворительность и спонсорство на безвозмездной основе. С 4,3 млрд рублей до 5,2 млрд рублей к 2030 году вырастет и объем средств, выделяемых на социальные расходы, не связанные с производственной деятельностью.

Стратегия развития Группы ТАИФ до 2030 года включает в себя более 30 масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,6 трлн рублей. Это вдвое больше, чем уже было инвестировано Группой ТАИФ в собственное развитие с 1995 года — с момента основания. Общий же объем инвестиций в развитие и модернизацию за период с 1995 по 2030 год достигнет 2,5 трлн рублей.

Арсений Фавстрицкий