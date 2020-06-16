Свободная конкуренция: продукция ТАИФ-НК на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT

Фото: АО «ТАИФ-НК»

За 5 месяцев этого года через электронную площадку ONLINECONTRACT закуплено товаров, работ и услуг на сумму более 4 млрд рублей. Получена экономия в размере почти 145 млн рублей. Общий товарооборот за все время работы ЭТП составил более 788 млрд рублей, а число клиентов выросло до 64 тысяч. О возможностях реализации и приобретения товаров через ЭТП ONLINECONTRACT говорили и на масштабном онлайн-форуме «Бизнес в новых условиях». Спикерами и экспертами выступили руководители градообразующих предприятий, федеральные и республиканские власти. О том, как приобрести продукцию нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК на электронной площадке и какие виды товаров предлагает предприятие, — в материале «Реального времени».

Выверенный курс на модернизацию производств

АО «ТАИФ-НК» — одно из крупнейших и стабильно развивающихся предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана и России, объединяющее нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

При средней загрузке мощностей по первичной переработке нефтегазового сырья российских НПЗ в 2019 году, составившей 88,6%, компания обеспечила загрузку своих производственных мощностей на уровне 99,8%. Переработала 8,3 млн тонн нефтегазового сырья, а это 2,9% от общероссийского объема. Несмотря на сохранение на свободном рынке дефицита газового конденсата, ТАИФ-НК смог найти дополнительные объемы и переработать 936 тыс. тонн этого сырья, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

ТАИФ-НК вкладывает значительные средства в модернизацию производства. Фото АО «ТАИФ-НК»

На протяжении всей своей деятельности ТАИФ-НК развивает производство, вкладывая значительные средства в его модернизацию. Так, в 2012 году завершились работы по реконструкции нефтеперерабатывающего завода секции 300. Это позволило довести качество дизельного топлива до уровня Евро-5 с содержанием серы не более 10 ppm (0,001%). На заводе бензинов была построена установка селективной гидроочистки компонентов автомобильного бензина по технологии Axens («Аксенс»).

— ТАИФ-НК не стоит на месте, постоянно движется вперед, развиваясь и совершенствуясь. Курс на модернизацию и развитие производства позволяет предприятию наращивать объемы переработки сырья, улучшать финансовые результаты — говорит Анатолий Чекашов, заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» по перспективному развитию.

Высокое качество и конкурентоспособность продукции

На сегодняшний день ТАИФ-НК производит 39 наименований нефтепродуктов. Основные виды — дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, керосин и авиакеросин, вакуумный газойль и мазут.

Весь бензин ТАИФ-НК соответствуют экологическому стандарту Евро-5, который задает требования к токсичности выбрасываемых в воздух веществ и утверждает их нормы по содержанию в выхлопных газах. Дизельное топливо также соответствует стандарту Евро-5. Оно фактически не содержит серы и пользуется большим спросом в Европе. Основным экспортным рынком сбыта является Германия.

Высокое качество моторного топлива не раз отмечали потребители и эксперты. Продукция ТАИФ-НК многократно становилась участником международных выставок и победителем престижных конкурсов. В 2019 году ТАИФ-НК еще раз подтвердил высокое качество своей продукции, став лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

Бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 стал победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5) отмечено дипломом первой степени.

Продукция ТАИФ-НК многократно становилась участником международных выставок и победителем престижных конкурсов. Фото АО «ТАИФ-НК»

Часть продукции ТАИФ-НК выпускает на строящемся Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков — самом амбициозном приоритетном проекте в стране. Он позволит перерабатывать мазут в светлые, экологически чистые нефтепродукты — прямогонный бензин, керосин, дизельное топливо. Глубина переработки нефти на ТАИФ-НК достигнет 98,6%. Сейчас комплекс находится в стадии пусконаладочных работ, но уже перерабатывает вакуумный газойль и делает бензин для нефтехимической промышленности, дизельное топливо для поставок на внутренний рынок и на экспорт.

— Модернизируя свои производства, АО «ТАИФ-НК» достигает важнейших целей: внедряет новейшие технологии, повышает промышленную безопасность и энергоэффективность, наращивает объемы выпуска востребованных продуктов, — говорит Анатолий Чекашов, заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» по перспективному развитию.

Максимальное использование внутренних ресурсов, которые получаются в процессе эксплуатации КГПТО, позволяет значительно сократить потребление природных ресурсов и снизить негативное воздействие на окружающую среду. С вводом в действие Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков процесс переработки нефти на ТАИФ-НК станет высокоэффективным.

Новейшие технологии закупок и продаж

ТАИФ-НК остается лидером не только в применении передовых технологий, но и в использовании новейших технологий закупок и продаж. Часть своей продукции компания реализует через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. В прошлом году на электронные торги были выставлены основные виды выпускаемой продукции.

На недавно прошедшем антикризисном онлайн-форуме «Бизнес в новых условиях», организованном по инициативе руководства администрации Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан и представителей министерств Российской Федерации, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов ознакомил участников мероприятия с производственной деятельностью крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия и возможностью приобретения продукции через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT.

Форум собрал более 300 предпринимателей из разных отраслей экономики, инвесторов и экспертов, представителей банковского сектора, государственных и муниципальных управленцев.

— Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT по праву считается одной из лучших площадок Татарстана и входит в топ-10 российских электронных торговых площадок. Основная цель процесса по приобретению товарно-материальных ценностей через электронную торговую площадку — прозрачность, открытость, максимальная честность и доступность закупки. ONLINECONTRACT помогает нам оптимизировать затраты, в кратчайшие сроки найти поставщиков или покупателей, сохраняя здоровую конкуренцию процессов закупок и торгов — сказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

В 2019 году компания ТАИФ-НК реализовала товарной продукции на сумму более 200 млрд рублей. Фото Максима Платонова

По его словам, в 2019 году компания ТАИФ-НК реализовала товарной продукции на сумму более 200 млрд рублей. Часть товара ушла с аукциона через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. В этом году, понимая заинтересованность покупателей в онлайн-торгах, предприятие планирует увеличить объемы продаж через данный сервис.

Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT — это не только надежный канал реализации продукции заводов на открытых электронных торгах, но и удобный инструмент для закупок. ТАИФ-НК через эту площадку осуществляет как закупку товарно-материальных ценностей, так и реализует основную и неликвидную продукцию.

Годовая потребность в приобретении товарно-материальных ценностей размещена на официальном сайте ONLINECONTRACT. Там же опубликованы заявки на приобретение всего необходимого для удовлетворения текущих потребностей и стабильного функционирования предприятия.

— Электронные закупки и реализация товаров через ONLINECONTRACT максимально расширяют рынки. Информация о необходимых товарах, работах и услугах, а также реализуемой продукции ТАИФ-НК становится доступной неограниченному количеству потенциальных покупателей и поставщиков. Также электронная торговая площадка дает ТАИФ-НК возможность проводить маркетинговые исследования, которые непосредственно влияют на ценовую политику и план производства. Цены, сформированные в условиях открытых закупочных процедур, позволяют оперативно реагировать на изменения рынка и получать предприятию дополнительный доход, — рассказал участникам масштабного форума Рушан Шамгунов.

Честная конкуренция процессов закупок и торгов

ЭТП ONLINECONTRACT помогает компаниям оптимизировать затраты, в кратчайшие сроки найти поставщиков или покупателей, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию процессов закупок и торгов. В направлении сектора «Биржевые продукты» основной объем реализации идет по предприятиям Группы ТАИФ, в том числе ТАИФ-НК.

Проникновение электронных торговых площадок в закупочную деятельность предприятий становится все больше. Теперь не только крупные предприятия, входящие в Группу ТАИФ, такие как ТАИФ-НК, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» с дочерними структурами, «ТГК-16» и другие, но и субъекты малого и среднего предпринимательства проявляют заинтересованность в электронных торгах.

Купить продукцию ТАИФ-НК на ЭТП можно за 2 часа. Фото АО «ТАИФ-НК»

Купить продукцию ТАИФ-НК на ЭТП можно всего за 2 часа. Для этого необходимо пройти четыре простых шага:

Бесплатно зарегистрироваться от имени юридического лица или ИП. После чего на указанную почту приходят логин с паролем от личного кабинета. Это занимает около 15 минут. Еще 20 минут, чтобы представить сканы документов — минимальный пакет уставных документов, доверенность, соглашение.

Зачислить возвратный обеспечительный платеж (платеж с пометкой «срочно» обрабатывается в среднем в течение 1 часа).

Участвовать в торгах в режиме онлайн. Для единственного покупателя сделка совершится через 10 минут после подачи заявки на покупку.



— Мы и дальше планируем тесно сотрудничать с электронной площадкой ONLINECONTRACT для расширения рынка сбыта и закупок, так как именно такие онлайн-сервисы позволяют проводить мониторинг рынка, быстро реагировать на его изменения и способствовать развитию честной конкуренции во всех сферах деятельности, — считает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Тем временем количество покупателей через ЭТП неуклонно растет. Предложения о партнерстве поступают и из стран СНГ. Сейчас прорабатывается возможность выхода ONLINECONTRACT на международный уровень.

Партнерский материал