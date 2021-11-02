«Качество топлива улучшилось»: как в Татарстане проходит месячник по проверке топлива

Фото: Ринат Назметдинов

С 25 октября в Татарстане начался месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях республики. На основании распоряжения кабинета министров РТ до конца ноября будут проверены несколько сотен объектов розничной и оптовой торговли горючим — АЗС и нефтебазы. Проверяющие отберут пробы бензина и дизельного топлива и исследуют их в аттестованной лаборатории. В очередной рейд по АЗС с сотрудниками ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» отправилась и корреспондент «Реального времени».

Некачественного топлива стало меньше

На часах 10.00. На одной из заправочных станций Казани журналистов знакомят с процессом отбора проб топлива. Пробы для анализа специалисты республиканского Управления рационального использования ТЭР отбирают на АЗС, не предупреждая их владельцев о визите.

Начинают отбор проб с дизтоплива. Сначала его наливают в чистую канистру из первой попавшейся колонки, затем переливают в одинаковые литровые бутылки, каждую из которых пломбируют и помечают биркой с информацией о виде топлива, дате, времени и месте отбора. Одну из бутылок отправляют в лабораторию, а другую хранят более месяца. Это необходимо на случай, если в пробе выявят несоответствие.

— Информацию о несоответствии топлива мы направляем владельцу АЗС. Если он не согласен с протоколом, арбитражную пробу он вправе направить на повторную экспертизу в независимую лабораторию. Если повторная проверка подтвердит, что топливо некачественное, тогда материалы направляются в контрольно-надзорные органы. Нарушителю грозит штраф, — поясняет заместитель начальника управления Шамиль Гумеров.

С 25 октября в Татарстане начался месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на АЗС республики. Фото: Ринат Назметдинов

С начала месячника отобрано 323 пробы, 101 из них испытана в лаборатории. В четырех образцах были выявлены несоответствия по качеству.

— Чаще всего нарушения фиксируются на небольших заправках. В крупных сетях, таких как «ТАИФ-НК», «Татнефть», «Лукойл», имеющих собственные лаборатории, нарушений как правило не бывает, — отмечает Гумеров.

К слову, месячник по проверке качества моторного топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах в Татарстане проходит с 2005 года. Тогда нарушения выявлялись в 20—30% проб. В 2008 году в результате принятых мер этот показатель достиг 3—4% и продолжает держаться на этом уровне. По словам Шамиля Гумерова, связано это с увеличением доли прямых поставок на АЗС с нефтеперерабатывающего завода.

— За последние три года качество топлива улучшилось. К крупным сетям, как «ТАИФ-НК», «Татнефть», никаких нареканий нет. В год мы отбираем по 2 тыс. проб и жалоб не выявляем, а значит, качеству топлива можно доверять, — заключил Шамиль Гумеров.

С начала месячника отобрано 323 пробы, 101 из них испытана в лаборатории. В четырех образцах были выявлены несоответствия по качеству. Фото: Ринат Назметдинов

Анализ проб в лаборатории

После отбора проб бензин и дизельное топливо направляют в аттестованную лабораторию, где проверяют на соответствие разных показателей, прописанных в регламентах Таможенного союза и национальном стандарте. По словам сотрудников лаборатории, на испытание одной пробы уходит не менее шести часов.

— Качество бензина проверяем по шести показателям, а качество дизельного топлива по семи показателям. Проверяем фракционный состав, плотность горючего, массовую долю серы, которая не должна превышать 10 мг/кг, температуру вспышки. К примеру, для дизельного топлива важнейшим показателем является предельная температура фильтруемости. Для каждого сорта она своя, — говорят сотрудники лаборатории.

После отбора проб бензин и дизельное топливо направляют в аттестованную лабораторию, где проверяют на соответствие разных показателей. Фото: Ринат Назметдинов

С наступлением холодов автозаправочные станции переходят на реализацию межсезонного дизельного топлива. Предельная температура фильтруемости для него составляет минус 15 градусов Цельсия, для зимнего — минус 32 градуса.

— По нормативным документам переходный период от летнего дизеля к зимнему и наоборот — это месяцы октябрь и апрель. Потребителям мы рекомендуем вовремя осуществлять переход на зимнее дизтопливо, чтобы не вывести двигатель из строя, — говорит замначальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Шамиль Гумеров.

Реагируют на каждую жалобу

Нередко автолюбители жалуются не только на качество топлива, но и на недолив топлива на АЗС. На каждую подобную жалобу специалисты ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» реагируют выездной проверкой.

— Жалобы от потребителей получаем со всей республики. Но подтверждаются из них минимальное количество. Если факт подтверждается, материалы проверки направляем в прокуратуру, — рассказал Шамиль Гумеров.

ООО «ТАИФ-НК АЗС»: гарантированный контроль качества

Проблема качества топлива долгое время оставалась актуальной для российских автомобилистов. Но ситуация меняется, и производители понимают, что стабильное качество топлива является главным преимуществом в борьбе за доверие клиентов.

Один из лидеров на российском топливном рынке — ООО «ТАИФ-НК АЗС» — уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам. Именно комплексный подход позволяет компании гарантировать качество топлива, которое напрямую доставляется с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» во все автозаправочные станции сети.

Один из лидеров на российском топливном рынке — ООО «ТАИФ-НК АЗС» — уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам. Фото: Ринат Назметдинов

Проверка качества топлива находится под постоянным контролем на каждом этапе транспортировки — от НПЗ до АЗС. Служба контроля качества компании ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно отбирает пробы топлива на АЗС и ежемесячно проводит исследования в собственной стационарной лаборатории. О том, как это осуществляется, «Реальное время» подробно рассказывало в своих публикациях.

— Регулярный контроль качества нефтепродуктов — обычная практика для крупных игроков топливного рынка. Именно такая схема работы контроля качества от НПЗ до АЗС позволяет нам гарантировать неизменные заводские характеристики топлива на всех автозаправочных станциях сети, — добавляют в ООО «ТАИФ-НК АЗС».