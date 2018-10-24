ООО Керамика-Синтез

Общая информация

Керамический завод, входящий в структуру группы компаний «ТАИФ» расположен на берегу реки Волга в Верхнеуслонском районе, поселок Шеланга, в 35 км от города Казани. Производство сдано в эксплуатацию в ноябре 2001 года. Проектная мощность завода 15 млн. шт. усл. кирпича в год. На заводе установлена одна технологическая линия по производству керамического кирпича методом пластического формования.

На заводе используется передовая технология «Фукс-ито» (интенсивная сушка и обжиг), оборудование ведущей фирмы Австрии, программное управление фирмы Siemens.

Все автоматические функции управления регулирования и контроля выполняются с помощью программного управления автоматически современными микропроцессорами системы «Симантик».

Директор — Файрушин Рустам Ахтамович



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