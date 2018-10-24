ООО Керамика-Синтез
Общая информация
Керамический завод, входящий в структуру группы компаний «ТАИФ» расположен на берегу реки Волга в Верхнеуслонском районе, поселок Шеланга, в 35 км от города Казани. Производство сдано в эксплуатацию в ноябре 2001 года. Проектная мощность завода 15 млн. шт. усл. кирпича в год. На заводе установлена одна технологическая линия по производству керамического кирпича методом пластического формования.
На заводе используется передовая технология «Фукс-ито» (интенсивная сушка и обжиг), оборудование ведущей фирмы Австрии, программное управление фирмы Siemens.
Все автоматические функции управления регулирования и контроля выполняются с помощью программного управления автоматически современными микропроцессорами системы «Симантик».
Директор — Файрушин Рустам Ахтамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422577, Верхнеуслонский р-он, с. Шеланга, ул. С.Сайдашева, д. 1
- Телефон: (84379) 32-7-88
- Email: kshelanga@yandex.ru
- Сайт: www.keramikashelanga.ru
Дата последнего обновления: 24.10.2018