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ООО Керамика-Синтез

Промышленность, Производства
ООО Керамика-Синтез Фото: keramikashelanga.ru

Общая информация

Керамический завод, входящий в структуру группы компаний «ТАИФ» расположен на берегу реки Волга в Верхнеуслонском районе, поселок Шеланга, в 35 км от города Казани. Производство сдано в эксплуатацию в ноябре 2001 года. Проектная мощность завода 15 млн. шт. усл. кирпича в год. На заводе установлена одна технологическая линия по производству керамического кирпича методом пластического формования.

На заводе используется передовая технология «Фукс-ито» (интенсивная сушка и обжиг), оборудование ведущей фирмы Австрии, программное управление фирмы Siemens.

Все автоматические функции управления регулирования и контроля выполняются с помощью программного управления автоматически современными микропроцессорами системы «Симантик».

Директор — Файрушин Рустам Ахтамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422577, Верхнеуслонский р-он, с. Шеланга, ул. С.Сайдашева, д. 1
  • Телефон: (84379) 32-7-88
  • Email: kshelanga@yandex.ru
  • Сайт: www.keramikashelanga.ru

Дата последнего обновления: 24.10.2018

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