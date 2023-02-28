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Промышленность

Владимир Путин наградил Альберта Шигабутдинова орденом Александра Невского

12:50, 28.02.2023
Владимир Путин наградил Альберта Шигабутдинова орденом Александра Невского
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Справка

Награды и звания Шигабутдинова Альберта Кашафовича:

— присвоено звание «Заслуженный экономист РТ» (2002 г.),

— медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.),

— медаль «За доблестный труд» (2007 г.),

— знак «За содействие МВД России» (2008 г.),

— присвоено звание «Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники»,

— благодарственное письмо Кабинета министров РТ (2009 г.),

— почетный знак «Председатель совета директоров ОАО «Таттелеком 2005—2009 гг.»,

— присвоено звание «Лауреат международной премии «Персона года» (2012 г.),

— медаль «За укрепление боевого содружества» (2013 г.),

— орден Дружбы (2013 г.),

— орден «За заслуги перед РТ» (2015 г.),

— орден «Дуслык» (2017 г.),

— орден «Почета» (2018 г.),

— медаль «100 лет ТАССР» (2020 г.),

— в соавторстве присвоено звание «Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники»,

— орден «Славы и чести» III ст. (2021 г.),

— медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2022 г.).

ПромышленностьОбщество Татарстан ТАИФШигабутдинов Альберт Кашафович

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