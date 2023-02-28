Владимир Путин наградил Альберта Шигабутдинова орденом Александра Невского
Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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Справка
Награды и звания Шигабутдинова Альберта Кашафовича:
— присвоено звание «Заслуженный экономист РТ» (2002 г.),
— медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.),
— медаль «За доблестный труд» (2007 г.),
— знак «За содействие МВД России» (2008 г.),
— присвоено звание «Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники»,
— благодарственное письмо Кабинета министров РТ (2009 г.),
— почетный знак «Председатель совета директоров ОАО «Таттелеком 2005—2009 гг.»,
— присвоено звание «Лауреат международной премии «Персона года» (2012 г.),
— медаль «За укрепление боевого содружества» (2013 г.),
— орден Дружбы (2013 г.),
— орден «За заслуги перед РТ» (2015 г.),
— орден «Дуслык» (2017 г.),
— орден «Почета» (2018 г.),
— медаль «100 лет ТАССР» (2020 г.),
— в соавторстве присвоено звание «Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники»,
— орден «Славы и чести» III ст. (2021 г.),
— медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2022 г.).
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