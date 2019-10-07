Приемные губители: дело о смерти 9-летней Жанны возвращено на доследование

В процесс об убийстве ребенка вмешался прокурор Татарстана, в Москве завершила работу РЭН, Zero Waste — концепция будущего, культура по выбору: итоги недели от программы «7 дней».

Фото: Максим Платонов

Дело об убийстве 9-летней девочки Жанны вернулось на доследование. Инициатором выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Формулировка обвинения, а значит, и тяжесть наказания, могут стать жестче. Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Усыновление в рабство

Алексеевский район, село Красная Горка. Если бы не смерть маленькой Жанны, никому не было дела до того, что происходило за стенами дома Эллы и Романа Григорьевых. Четверо приемных детей — три девочки и один мальчик в возрасте от 10 до 6 лет (родные сестры и брат, биологические родители которых были лишены родительских прав) — от рассвета до заката работали на ферме. В отсутствие «приемных родителей» не имели права даже зайти в дом, а за каждую провинность их заковывали в цепи и избивали. Как рассказали выжившие дети, в ход шли кулаки, ноги и даже железная палка, с которой ходила Элла Григорьева. Однажды Жанну обварили кипятком в бане. Но в больницу не обращались. Ожоги 2 и 3 степеней «лечили» дома — даже не освободив девочку от работы.

В один из дней, в августе прошлого года, все зашло слишком далеко: избитая на глазах других детей девочка умерла. Вызвать врача мучители и не подумали. Позже судмедэксперты насчитали на теле погибшего ребенка следы 16 ударов, 11 из которых были нанесены тупым металлическим предметом. Возможно, той самой палкой. Григорьевы же утверждали, что девочка подавилась яблоком, и другие дети, стараясь ей помочь, нанесли эти самые удары. Еще, как отметили в своем сюжете журналисты программы «7 дней», эксперты обнаружили следы того, что несовершеннолетняя, возможно, подвергалась сексуальному насилию. Но доказательств собрать не удалось.

Только после смерти девочки, выяснилось, что в приемную семью дети были переданы с нарушением закона. На тот момент Григорьевы были в разводе и никак не могли стать приемными родителями. Начальник отдела по опеке и попечительству Алексеевского района, теперь уже бывшая, получила полтора года условно и была уволена. Выяснило следствие и то, что условия жизни приемных детей не проверялись, младший приемный сын не ходил в детский сад. Не реагировала опека и на информацию из школы о следах побоев, что замечали у Жанны учителя, а сама девочка, как оказалось, незадолго до гибели просила помощи у соседей, но не смогла ее получить.

Дело по инициативе прокурора РТ Илдуса Нафикова возвращено на доследование. Фото Максима Платонова

Жанна похоронена на кладбище на окраине родного села. Дом, где жили Григорьевы, пустует, а хозяйство распродано. Деньги Элле и Роману нужны на адвокатов. Дело по инициативе прокурора РТ Илдуса Нафикова возвращено на доследование. Теперь уже бывшие приемные родители настаивают на непричастности к гибели ребенка. За убийство малолетнего с особой жестокостью, в присутствии детей, может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Выжившие сестры и брат Жанны, проходят по этому делу как потерпевшие. А еще они вернулись к кровным родителям, которые, чтобы возвратить своих детей, бросили пить, устроились на работу и ремонтируют дом.

Энергетика, политика, экология — итоги РЭН

Об энергетике и не только говорили в этот раз на Российской энергетической неделе. Форум на минувшей неделе проходил в Москве. Для зарубежных партнеров уже стало традицией пытаться обвинить Россию во всех грехах: от вмешательства во внутреннюю политику государств (в том числе США) до попыток экономического давления. Руководство нашей страны, не менее традиционно, переводит безосновательные обвинения в шутку.

Но было бы неверным утверждать, что политика не влияет на все без исключения сферы жизни. Та же энергетика зависима от температуры межгосударственных взаимоотношений. Наглядный пример — проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Впрочем, не смотря на все препоны, он продолжает реализовываться и уже выполнен на 82%.

Агрессивная внешняя политика в отношении России, как ни странно это звучит, несет и свои плюсы:

— У нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику — логику недобросовестной конкуренции. В частности, в Азии спрос на углеводороды растет, увеличивается, он растет быстрее, чем в Европе, — в своем выступлении на РЭН подчеркнул президент России Владимир Путин.

Группа ТАИФ на полях РЭН подписала очередные контракты с немецким концерном «Сименс». Фото Романа Хасаева

Продолжают развиваться конструктивные деловые отношения со всеми, кто в этом заинтересован. Так, Группа ТАИФ на полях РЭН подписала очередные контракты с немецким концерном «Сименс». Германская компания будет строить для ПАО «Казаньоргсинтез» парогазовую установку мощностью 250 МВт. Стоит отметить, что еще одну, но уже на 495 МВт, «Сименс» уже строит для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проекты не только эффективны с экономической точки зрения и способны повысить энергетическую устойчивость производств, но и повышают экологическую безопасность:

— С учетом того, что компания «Сименс» представляет новейшие технологии, это позволит нам использовать так называемые сдувки для получения энергии, исключив их сжигание в атмосфере. Экологический эффект существенный, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов сразу после церемонии подписания.

Кроме того, подписаны два контракта на долгосрочное сервисное обслуживание обеих установок.

Zero Waste — будущее за непотреблением?

Грета Тунберг — экоактивистка-подросток из Швеции на прошлой неделе выступила с громким заявлением на сессии ООН. Она ни много ни мало обвинила мировых лидеров «во лжи и краже детства».

— Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о постоянном экономическом росте. Да как вы смеете? — цитируют Грету в программе «7 дней». Впрочем, кто только и с какой только тональностью в последнее время ее не цитирует. Одни искренне считают Тунберг лидером современного поколения, другие, не менее искренне, — марионеткой в руках большой политики.

В Татарстане на тематическом брифинге сторонники Zero Waste, то есть жизни без отходов, и бизнес к консенсусу так и не пришли. Фото Рината Назметдинова

Впрочем, отрицать то, что экологи давно бьют тревогу, неверно. И одно из предложений — убрать из розничных сетей пластиковую упаковку, заменив фасованные продажи реализацией в розлив и развес. Но, как многие благие намерения, позиция слишком односторонняя и совершенно не учитывает вопрос поддержки в таком случае бизнеса — основного плательщика налогов, идущих на поддержание социальных программ и проектов.

Эмоциональное выступление Греты вызвало не менее эмоциональное обсуждение как на сессии ООН, так и в отдельных странах и регионах. В Татарстане на тематическом брифинге сторонники Zero Waste, то есть жизни без отходов, и бизнес к консенсусу так и не пришли.

Второй государственный: как привить интерес к изучению татарского языка

Проблема мотивации изучения татарского языка стала ключевой темой не только материала журналистов программы «7 дней», но и одной из центральных в недавнем послании президента Татарстана Госсовету республики.

За последние два года такой предмет, как «Татарский язык» из школ республики исчез. Ему на смену пришел другой — «Родной язык». Предмет, который изучается по выбору, по которому нет итоговой аттестации, нет контрольных по грамматике, нет проверок знаний. При этом язык — основная составляющая любой культуры. Учителя татарского языка опускать руки не собираются, не просто с любовью учат детей азам действительно родного языка, но и готовы в судах, вплоть до высшей инстанции, отстаивать право на знание собственной культуры. Один из активных защитников второго государственного языка — Павел Шмаков, директор казанской школы. Он уверен, что изучение вторых государственных языков национальных республик — не только право, но и обязанность каждого жителя этих регионов.

Вновь избранные депутаты Госсовета поддерживают это стремление. И, более того, считают, что республике нужен национальный педагогический институт. Татарский язык используется не только в обыденном общении, он становится языком ведения бизнеса. Знать национальный язык становится модно. Недаром на курсы для изучения татарского языка выстаиваются огромные очереди, а всемирно известный полиглот Дмитрий Петров — преподаватель московского лингвистического университета — даже подготовил краткий курс. И первые же видеоуроки в интернете собрали десятки тысяч просмотров. И отдать своих детей в создающиеся по инициативе Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева полилингвальные комплексы сегодня мечтает подавляющее большинство родителей.

Всемирно известный полиглот Дмитрий Петров — преподаватель московского лингвистического университета — подготовил краткий курс татарского языка. Фото tatarstan.ru

100 лет ТАССР

Казань отметила 99-летие в статусе столицы Татарстана. Правда, если быть до конца объективными, то настоящей датой официального признания столицей является 25 сентября 1920 года, когда учредительный съезд Советов ТАССР об этом официально заявил.

Журналисты программы «7 дней» предлагают отправиться в экскурсию во времени.

1918 год. Казань — центр революции в Казанской губернии. Уже в то время — важнейший промышленный, образовательный и культурный центр. Недаром, противоборствующие стороны так стремились взять его под контроль.

1920-й. 25 сентября. Учредительный съезд Советов ТАССР. Казань становится столицей новой республики. Интересно, что часть представителей татарской интеллигенции предлагали в качестве столицы другие города. В частности — Уфу. Столицей Башкирской АССР еще в 1919 году стал Стерлитамак, а Уфа была центром Уфимской же губернии. А Казань считалась слишком русской. Всего в ней проживали представители 50 национальностей, но при этом 74% населения — были именно русские.

Сегодня даже представить себе в качестве главного города республики не Казань, а какой-то другой город — просто невозможно.

Аркадий Курамшин: ученый-химик, увлеченный человек

Минувшая неделя для ученого сообщества не только Татарстана, но и России, ознаменована большой потерей. В Казани простились с доцентом Химического института Казанского федерального университета Аркадием Курамшиным. Талантливому ученому и лучшему в стране просветителю и популяризатору химии было всего 49. Инсульт. «Воистину: кто ярче горит, тот быстрее сгорает», — образно и емко отозвались на потерю журналисты программы «7 дней». Курамшин был известен не только как ученый, но и как эксперт, готовый в любой момент откликнуться на просьбу дать компетентный комментарий по новости, событию или развенчать очередной миф или заблуждение.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, какой город мог стать столицей Татарстана, но не стал, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 7 ноября в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.



