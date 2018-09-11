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ООО Авиакомпания Тулпар Эйр

Логистика и транспорт, Авиаперевозки

Общая информация

ООО «Авиакомпания „Тулпар Эйр“ – частная авиакомпания, основным направлением деятельности которой является деловая авиация. Входит в группу компаний «Тулпар» («Тулпар Аэро Групп»).

Основной вид услуг, предоставляемых авиакомпанией – выполнение пассажирских VIP-авиаперевозок.

В составе эксплуатируемого парка воздушных судов – Challenger 300/850, Bombardier Global 5000/6000, Cessna Citation 525 Jet. Базируются самолеты в Казани, Бегишево, Новосибирске, Красноярске, Москве.

Генеральный директор — Трифонов Сергей Анатольевич
Председатель совета директоров — Азат Хаким

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Гарифа Ахунова, 2
  • Телефон: (843) 294-80-00
  • Email: office@tulpar.ru
  • Сайт: www.tulpar.aero

Дата последнего обновления: 11.09.2018

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