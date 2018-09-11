ООО Авиакомпания Тулпар Эйр
Общая информация
ООО «Авиакомпания „Тулпар Эйр“ – частная авиакомпания, основным направлением деятельности которой является деловая авиация. Входит в группу компаний «Тулпар» («Тулпар Аэро Групп»).
Основной вид услуг, предоставляемых авиакомпанией – выполнение пассажирских VIP-авиаперевозок.
В составе эксплуатируемого парка воздушных судов – Challenger 300/850, Bombardier Global 5000/6000, Cessna Citation 525 Jet. Базируются самолеты в Казани, Бегишево, Новосибирске, Красноярске, Москве.
Генеральный директор — Трифонов Сергей Анатольевич
Председатель совета директоров — Азат Хаким
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Гарифа Ахунова, 2
- Телефон: (843) 294-80-00
- Email: office@tulpar.ru
- Сайт: www.tulpar.aero
Дата последнего обновления: 11.09.2018