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ТАИФ — Фариду Бикчантаеву: «Искренне скорбим вместе с вами»

16:45, 28.11.2023

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования главному режиссеру ТГАТ им. Г. Камала Фариду Рафкатовичу Бикчантаеву в связи с безвременной кончиной матери — народной артистки Республики Татарстан и Российской Федерации Наили Хакимовны Гараевой.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В нашей памяти Наиля Хакимовна останется выдающейся актрисой, легендарным деятелем культуры, которая внесла бесценный вклад в сценическое искусство Татарстана и России. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

ОбществоКультура Татарстан ТАИФ
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