ТАИФ — Фариду Бикчантаеву: «Искренне скорбим вместе с вами»
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования главному режиссеру ТГАТ им. Г. Камала Фариду Рафкатовичу Бикчантаеву в связи с безвременной кончиной матери — народной артистки Республики Татарстан и Российской Федерации Наили Хакимовны Гараевой.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В нашей памяти Наиля Хакимовна останется выдающейся актрисой, легендарным деятелем культуры, которая внесла бесценный вклад в сценическое искусство Татарстана и России. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.ОбществоКультура Татарстан ТАИФ
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым