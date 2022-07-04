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Скончался ведущий специалист управления по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Линар Юсипов

11:15, 04.07.2022 2

Группа компаний ТАИФ простилась с ведущим специалистом управления по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Линаром Юсиповым.

«Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юсипова Линара Аббясовича в связи с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о Линаре Аббясовиче навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в официальном соболезновании от имени многотысячного коллектива Группы компаний ТАИФ.

Общество Татарстан ТАИФ

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комментарии

  • Анонимно 04 июл
    Сочувствую его прекрасной семье, особенно жене - певице Айгуль Бариевой.
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  • Анонимно 04 июл
    Говорят, что-то с сердцем было.
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