Новости бизнеса

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Альберт Шигабутдинов возглавил АО «УК «ТАИФ»

14:05, 07.12.2021 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Альберт Шигабутдинов возглавил АО «УК «ТАИФ»
Фото: Роман Хасаев

Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов в должности генерального директора возглавил АО «УК «ТАИФ». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Председателем Совета директоров АО «УК «ТАИФ» избран Рустем Сультеев, который продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первого заместителя.

Часть топ-менеджмента, ранее работавшая в АО «ТАИФ», перешла на аналогичные ранее занимаемым должности в АО «УК «ТАИФ»: заместитель генерального директора по экономике и финансам Гузелия Сафина, заместитель генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков, заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту Илдус Сафин.

«Топ-менеджеры компании продолжат заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки, развития сети АЗС, строительной сферы и т.д.», — информирует компания.

Бизнес Татарстан ТАИФ

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айратом Шафигуллиным
Фондовый рынок