Альберт Шигабутдинов возглавил АО «УК «ТАИФ»
Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов в должности генерального директора возглавил АО «УК «ТАИФ». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Председателем Совета директоров АО «УК «ТАИФ» избран Рустем Сультеев, который продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первого заместителя.
Часть топ-менеджмента, ранее работавшая в АО «ТАИФ», перешла на аналогичные ранее занимаемым должности в АО «УК «ТАИФ»: заместитель генерального директора по экономике и финансам Гузелия Сафина, заместитель генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков, заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту Илдус Сафин.
«Топ-менеджеры компании продолжат заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки, развития сети АЗС, строительной сферы и т.д.», — информирует компания.Бизнес Татарстан ТАИФ
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