У истоков татарстанской нефтепереработки

От только сырья для нефтехимии и котельного топлива к передовым технологиям и извлечению 95% светлых нефтепродуктов

Фото: Михаил Козловский

О том, что республике необходим собственный нефтеперерабатывающий комплекс, речь не раз заходила еще с 1950-х — момента начала освоения обнаруженных на территории Татарстана солидных запасов углеводородного сырья. Однако воплощать эти планы в жизнь комплексно республика начала лишь в конце 1990-х годов. И сделала это Группа ТАИФ. К 35-летию одной из крупнейших инвестиционно-промышленных групп страны мы продолжаем рассказ о ее истоках и этапах становления. Часть третья.

Первый татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс

В предыдущей части цикла мы рассказали о вкладе Группы компаний ТАИФ в сохранение и развитие татарстанских нефтехимических гигантов — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». В своей истории команда ТАИФа прошла через четыре сложнейших этапа: на первом успех состоял в том, чтобы остановить экономическое падение предприятия, на втором — стабилизировать ситуацию, на третьем — вернуться к объемам производства не ниже, чем это было при Советском Союзе, и, наконец, на четвертом — добиться постоянных стабильных темпов развития предприятия благодаря огромным инвестициям в обновление и масштабную модернизацию производств, строительство новых мощностей и внедрение новейших технологий. О том, как удалось остановить падение и стабилизировать производственные и экономические результаты, мы рассказывали в первых двух частях цикла.

Закладка первого камня в основание Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса 25 октября 1997 года. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Планомерно занимаясь развитием татарстанской нефтехимии, ТАИФ никак не мог обойти вниманием и нефтепереработку, без которой невозможно производство мономеров и полимеров: получаемые НПЗ прямогонный бензин и сжиженные углеводородные газы (СУГ) — ценное сырье для нефтехимиков. Кроме того, нефтепереработка — это еще и вся палитра моторных топлив (бензин, дизельное топливо, газ), реактивное и авиационное топливо, керосины и десятки других востребованных рынком продуктов.

Работы по созданию первого в республике собственного нефтеперерабатывающего комплекса были начаты едва ли не в один из самых сложных для отрасли периодов — закладка*1 символического первого камня в основание нефтеперерабатывающего комплекса состоялась осенью 1997 года, когда мировые цены на нефть рухнули до уровня в 16—20 долларов США за баррель марки Brent, а марка Urals продавалась и вовсе по $6—8 за баррель.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев на торжественном мероприятии, посвященном закладке первого камня в основание Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

В основу одного из самых передовых и инновационных в стране и мире нефтеперерабатывающих производств легла предложенная «Нижнекамскнефтехимом» в аренду (впоследствии выкупленная) ТАИФу существующая инфраструктура установки первичной переработки нефти — установка ЭЛОУ-АВТ-7 (об этом мы рассказывали в предыдущей части цикла). Введенная в эксплуатацию еще в 1979 году, предназначенная для первичной атмосферной перегонки нефти с разделением ее на целевые фракции (прямогонный бензин для НКНХ и мазут для ТЭЦ, а также дизельная фракция с содержанием серы до 1,4%), она к тому моменту уже была порядком изношена и загружена едва ли на треть от проектной мощности (около 2,5 млн тонн по сырью в год вместо проектных объемов в 7,5 млн тонн в год). Для информации: если в 1995 году на ЭЛОУ-АВТ-7 из нефти получалось извлекать лишь 36,3% светлых нефтепродуктов, то к 2025 году в АО «ТАИФ-НК» этот показатель превысил 94,8%. Цифры на площадке XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» озвучил*2 на тот момент генеральный директор нефтеперерабатывающего комплекса Максим Новиков (сегодня член совета директоров АО «ТАИФ-НК»).

Переданная «Нижнекамскнефтехимом» в аренду ТАИФу существующая инфраструктура установки первичной переработки нефти легла в основу будущей отрасли нефтепереработки республики. предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Практически сразу, в 1997 году, были начаты работы по модернизации установки. В 1998 году она вышла по загрузке на проектную мощность. А ТАИФ задумался о создании полноценного НПЗ. Причем если в масштабах мира большинство нефтеперерабатывающих заводов концентрируются либо на производстве сырья для нефтехимических производств, либо на создании моторных топлив, то в случае с ТАИФ-НК (такое название получил созданный в 1997 году в Нижнекамске филиал Группы ТАИФ) было принято решение об освоении обоих направлений. Стоит отметить, что сырьем для производства стала покупная местная, тяжелая и высокосернистая нефть, значительно уступающая по качеству даже нефти марки Urals.

Монтаж оборудования на площадке АО «ТАИФ-НК» — начало 2000-х годов. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Та же территория в наши дни. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

С учетом качества перерабатываемой нефти, принимая во внимание потребности нефтехимического комплекса республики в сырье и формируя задел на будущее развитие производств сферы ТЭК в Татарстане, ТАИФ-НК с первых дней взял курс на расширение линейки производимой продукции. С помощью наращивания объемов и глубины переработки велась активная работа, направленная на увеличение доли выхода светлых нефтепродуктов с качеством, отвечающим самым высоким требованиям принятых в мире стандартов. Для этого специалисты и головной компании, и самого ТАИФ-НК активно изучали отечественный и мировой опыт в поисках наиболее эффективных технологий производства дизельного топлива, автомобильных бензинов, а также переработки еще и газового конденсата.

Ноябрь 2003 года: закладка капсулы с посланием потомкам и первого камня в основание будущего Завода бензинов АО «ТАИФ-НК». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Реализация столь масштабного проекта в экономически сложный период потребовала консолидации усилий АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть» (подробнее этот момент раскрыт во второй части цикла и в книге «ТАИФ: Начало»*3).

Впрочем, уже в 2005 году по просьбе «Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима» (компания «Татнефть» анонсировала планы по строительству собственной нефтепереработки — комплекса, который сегодня известен как ТАНЕКО, а нефтехимики были просто не заинтересованы в собственной нефтепереработке) ТАИФ полностью вернул им средства, вложенные в частичное софинансирование развития нефтеперерабатывающего комплекса. Всего $400 млн. И это лишь часть заемных средств, что пришлось взять ТАИФу. В разы большая сумма была направлена на модернизацию и развитие НПЗ, а также строительство новых производств.

Ввод в эксплуатацию Завода бензинов АО «ТАИФ-НК». Октябрь 2006 г. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

«За реконструкцию нефтеперерабатывающих мощностей пришлось браться самим, на свой страх и риск», — в книге «ТАИФ: Начало» вспоминает об этом периоде развития Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Август 2012 года. Посещение АО «ТАИФ-НК» министром энергетики РФ Александром Новаком и президентом РТ Рустамом Миннихановым. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Вскоре на ТАИФ-НК были введены в эксплуатацию новые современные мощности: Установка переработки газового конденсата и Завод бензинов. Было завершено строительство и выведены на проектные мощности комплекс средних дистиллятов, установка висбрекинга, установка получения неокисленных дорожных битумов, узел приготовления и хранения реактивного топлива и установка выделения серы, а также склад для ее хранения. Глубина переработки нефти достигла 63%, доля извлечения светлых нефтепродуктов приблизилась к отметке в 50%. А нефтеперерабатывающая компания Группы ТАИФ продолжила дальнейшее развитие.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

В 2012 году первым в России ТАИФ-НК перешел на производство дизельного топлива класса Евро-5. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

С развитием нефтеперерабатывающего производства наращивалась и линейка выпускаемой продукции. К 2007 году к прямогонному бензину и котельному топливу добавились авиационный и технический керосин, дизельное топливо, автомобильные бензины Euro-2 и Euro-4. Впрочем, Euro-2 уже в 2008 году ушел в историю, а ТАИФ-НК завершил реконструкцию установки гидроочистки средних дистиллятов и наладил производство дизтоплива стандарта Euro-4 в объеме 1,65 млн тонн в год. Мощность производства бензинов составила 600 тыс. тонн в год.

В 2012 году ТАИФ-НК первым в России полностью перешел на производство дизельного топлива еще более высокого стандарта и выпускал уже 2,3 млн тонн в год дизельного топлива только Euro-5.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В конце 2015 года «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ноябре 2015 года, опережая федеральные требования о переходе на производство более высокого стандарта качества, ТАИФ-НК полностью перешел на Euro-5 в производстве автомобильных бензинов. Проектная мощность нефтеперерабатывающего комплекса по сырью (нефть и газовый конденсат) превысила 8,4 млн тонн в год.

Подписание с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова контракта на базовое проектирование установки на базе технологии VCC между ТАИФ-НК и инжиниринговой компанией Kellogg Brown and Root (США). Казань, 14 февраля 2012 года. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Продумывая дальнейшие действия на много шагов вперед, специалисты Группы ТАИФ пришли к выводу: рентабельность нефтепереработки, опирающейся только на уже давно освоенные технологии, будет неизменно снижаться. Еще в конце 1990-х годов ТАИФ приступил к детальному изучению существующих технологий в поиске оптимального варианта, позволяющего максимально эффективно и прибыльно использовать природные ресурсы.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

2012 год: посещение делегацией Республики Татарстан под руководством Рустама Минниханова одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов мира в индийском г. Джамнагар. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Масштабная многолетняя работа позволила сделать окончательный выбор: в феврале 2012 года с одобрения акционеров и руководства Республики Татарстан ТАИФ-НК приступил к строительству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти (КГПТО). Иными словами, по переработке гудрона — убыточного и практически не востребованного рынком продукта. Проектная мощность производства по сырью — 2,7 млн тонн гудрона и 1 млн тонн в год вакуумного газойля.

9 ноября 2012 года. Заложен первый камень в основание КГПТО. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Уровень скепсиса на всех этапах строительства просто зашкаливал. Рустам Минниханов недоверчивых не поддержал:

— Это очень сложный, но очень перспективный проект. В той степени, в которой он реализуется на ТАИФ-НК, он может быть революцией в переработке тяжелых остатков, — в ноябре 2015 года во время рабочей поездки в Нижнекамск подчеркнул*4 он. И оказался прав.

2013 год. Площадка под строительство КГПТО. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Та же территория в 2021 году. КГПТО готовится к вводу в эксплуатацию в промышленном режиме. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Почти 10 лет потребовалось специалистам ТАИФа и ТАИФ-НК на доработку сырой приобретенной технологии. Но каков результат! С мая 2020 года КГПТО приступил к переработке проектного сырья в пусконаладочном режиме. Нефтеперерабатывающий комплекс первым в мире*5 смог добиться практически полной переработки даже остатков первичной перегонки тяжелой высокосернистой, намного уступающей по качеству даже марке Urals нефти в высокомаржинальные качественные светлые, востребованные рынком нефтепродукты! В октябре 2021 года было получено заключение Ростехнадзора о соответствии комплекса требованиям промбезопасности и проектной документации. В ноябре 2021-го было получено разрешение на ввод в эксплуатацию уникального, не имеющего аналогов в мире комплекса.

Почти 10 лет потребовалось специалистам ТАИФа и ТАИФ-НК на доработку сырой приобретенной технологии. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

С этого момента идет освоение проектных мощностей, и нефтепереработка Группы ТАИФ шаг за шагом наращивает глубину переработки нефтяного сырья, а главное — извлечения из тяжелой, высокосернистой татарстанской нефти высококачественных светлых нефтепродуктов.

В мае 2020 года КГПТО приступил к переработке проектного сырья. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В 2024 году на ТАИФ-НК введена в эксплуатацию*6 еще одна уникальная установка: по производству концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ) — тоже единственная в своем роде в мире и тоже созданная на основе научно-технических и инженерных изысканий специалистов Группы ТАИФ. Сырьем для нее является остаточный продукт гидрокрекинга гудрона, или ОПГГ. В год производство способно переработать 240 тыс. тонн. На выходе — вакуумный газойль, сразу отправляющийся на основные производства ТАИФ-НК и КОГГ, оказавшийся очень востребованным в цветной металлургии в качестве экологичной и эффективной связующей добавки для производства спекающей анодной массы.

Продуктом следующего этапа, повышающего глубину переработки, стал КОГГ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Извлечение светлых нефтепродуктов из каждой тонны тяжелой, высоковязкой, высокосернистой, значительно уступающей по качеству марке Urals татарстанской нефти на ТАИФ-НК уже существенно превысило*7 90%, а глубина переработки перешагнула за отметку в 95%. Является ли это пределом? Нет! Задачу довести глубину переработки до более чем 98% с извлечением всех светлых нефтепродуктов на предприятии считают реальной. Уже сегодня индекс Нельсона, указывающий на уровень сложности, технологичности и эффективности нефтеперерабатывающего производства, у АО «ТАИФ-НК» один из самых высоких в мире: 12,8!

Максим Новиков: «Уже получены образцы нового продукта еще более глубокой переработки нефтяного сырья». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Есть еще один продукт, который можно получить. С еще большей добавленной стоимостью. Более того, уже готова пилотная установка и получены образцы. Сейчас рассматриваем возможности воплощения технологии в промышленном масштабе, — поделился в интервью «Реальному времени» на тот момент генеральный директор, а сегодня член совета директоров АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков информацией об очередных усовершенствованиях в производстве. Точных сроков руководитель компании не озвучил, но отметил, что долго ждать не придется.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сеть «ТАИФ-НК АЗС» охватывает не только весь Татарстан, но и соседние регионы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ну а что касается моторного топлива, то его высокое качество прекрасно известно не только по всей России, но и за ее пределами. На территории республики и близлежащих регионов в этом также можно легко убедиться, заехав на любую из фирменных АЗС сети «ТАИФ-НК АЗС», куда и бензины, и дизельное, и газовое топливо поступают напрямую — с завода-производителя. К слову, сеть «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая в республике и одна из крупнейших в Поволжье.

Единственный в России

Это определение подходит не только КГПТО и производству КОГГ. Так говорят и о производстве масел*8 ООО «ТАИФ-СМ», известном рынку под брендом Taif Lubricants.

«ТАИФ-СМ» — единственный в России и один из немногих в мире производителей синтетических ПАО-масел. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Производственный комплекс по выпуску смазочных материалов был построен в Нижнекамске и введен в эксплуатацию еще в 2003 году как совместный проект ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть». Но в 2005 году «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» встал. Причина, как сообщали СМИ*9, в том, что лицензиат и проектировщик допустили «серьезные конструкторские и технологические ошибки».

В 2019 году на открытых торгах производство выкупила Группа ТАИФ на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и на его основе создала ООО «ТАИФ-СМ». Масштабная модернизация и тщательная доработка позволили исправить допущенные при проектировании ошибки и превратили комплекс в современное, мирового уровня производство широкой линейки востребованных рынком смазочных материалов. В первую очередь полиальфаолефиновых масел (ПАО), как базовых, так и товарных — созданных на его основе высококачественных синтетических масел. В России полностью на собственном производстве ПАО-масла, кроме ТАИФ-СМ, полным циклом не изготавливает больше никто.

За несколько лет бренд Taif Lubricants стал узнаваем и далеко за пределами России. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Вновь созданный ТАИФ-СМ собственный R&D-центр (Центр исследований и разработок) позволяет оперативно разрабатывать новые и корректировать существующие рецептуры смазочных материалов под адресные запросы и условия эксплуатации, а также с помощью лабораторного оборудования проводить качественный мониторинг эффективности смазочных материалов в условиях, максимально приближенных к реальным.

Собственный R&D-центр позволяет оперативно реагировать на запросы рынка и предлагать оптимальные рецептуры смазочных материалов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Всего за несколько лет бренд Taif Lubricants стал хорошо известен не только в России, но и за ее пределами как надежный производитель и поставщик смазочных материалов для любых типов автомобильной и специальной техники, авиации, энергетики, добывающей и перерабатывающей отраслей. В том числе специальных марок, разрабатываемых под потребности и условия эксплуатации, задаваемые конкретным потребителем. И здесь нет ничего невозможного: ПАО-масла успешно работают в любых условиях — от жарких пустынь до Крайнего Севера. Более того, смазочные материалы Taif Lubricants подтвердили высокий уровень качества, успев получить официальные одобрения таких крупнейших производителей оборудования для энергетической отрасли, как General Electric и Siemens, а также ведущих мировых автопроизводителей — Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Daimler, VAG и MAN. Масла Taif Lubricants для двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники лицензированы Американским институтом нефти (API — American Petroleum Institute).

