Группа ТАИФ закончила 2021 год с одними из самых высоких за свою историю результатами

Компании Группы ТАИФ подвели финансово-экономические итоги за минувший 2021 год и за более чем 30 лет деятельности. Часть 2-я.

Фото: Роман Хасаев

Материал подготовлен на основе Годового обзора деятельности Группы ТАИФ и кратких итогов за 1995—2021 годы. Почти весь прошлый год — до момента подписания соглашения об объединении нефтегазохимических и энергетических активов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг», Группа ТАИФ работала в своем прежнем периметре и потому годовой обзор, на основе которого подготовлен этот материал «Реального времени», сформирован в виде единого документа, объединяющего краткие сводные сальдированные производственно-хозяйственные и финансовые результаты Группы АО «ТАИФ» и Группы АО «УК «ТАИФ» за весь 2021 год и период деятельности с 1995 года как совместные результаты деятельности Группы ТАИФ. Часть 2-я.

3,7 млн тонн нефтехимической продукции

Таков общий объем товарной продукции, произведенной и реализованной в минувшем году ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Основная доля приходится на востребованные отечественным и зарубежными рынками пластики и синтетические каучуки.

В 2021 году предприятиями Группы выпущено 2 219 тыс. тонн полимерной продукции. Это — более чем пятикратный рост к уровню 1995 года, когда было произведено всего 443 тыс. тонн продукции в год.

17 ноября 2009 г. Посещение Владимиром Путиным производств ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является не только крупнейшим производителем синтетических каучуков в России, но и занимает значительную долю глобального нефтехимического рынка. ПАО «Казаньоргсинтез» является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и многих инновационных марок полиэтилена.

В масштабах России, наращение возможностей нефтехимических производств Группы ТАИФ играет существенную роль. Так в период с 1995 по 2021 годы производство каучуков в стране выросло в два раза, и весь этот прирост был полностью обеспечен Группой ТАИФ (по видам продукции, выпускаемой Группой ТАИФ).

В целом ассортимент мономерной и полимерной товарной продукции, выпускаемой на ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», в настоящее время насчитывает 617 марок. И этот список постоянно расширяется.

По итогам 2021 года сальдированная выручка Группы ТАИФ в области химии и нефтехимии составила 377,8 млрд рублей, EBITDA — 97,8 млрд рублей. Цифры существенно превосходят результаты 2020 года, — это результат эффективной работы всего многотысячного коллектива компаний Группы, мобилизации всех ресурсов для обеспечения максимально эффективной деятельности предприятий в период пандемийного кризиса, а также усилий, прилагаемых компаниями Группы, по наращению темпов реализации стратегических программ.

После ввода в промышленную эксплуатацию комплекса пиролиза жидкого углеводородного сырья объемом до 2 млн тонн в год, объем производства этилена, вырастет до 1 800 тыс. тонн в год. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По итогам 2021 года предприятиями Группы ТАИФ произведено 1 183 тыс. тонн этилена. Относительно 1995 года рост производства составил 2,2 раза. В перспективе после ввода в эксплуатацию строящегося комплекса пиролиза жидкого углеводородного сырья объемом до 2 млн тонн в год — ЭП-600, объемы производства этилена вырастут еще на треть — до 1 800 тыс. тонн в год.

На всем протяжении своей истории Группа ТАИФ постоянно инвестирует в развитие действующих и создание новых химических и нефтехимических мощностей, повышая глубину передела и расширяя ассортимент и объемы производимой продукции.

За период с 1995 по 2021 годы общий объем средств, вложенных в модернизацию собственных химических и нефтехимических производств превысил 12,4 млрд долларов США. Было реализовано свыше 60 масштабных проектов и ряд относительно меньших.

В январе 2021 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» ввел в эксплуатацию промышленную установку по производству дивинил-стирольного синтетического каучука, предназначенного для производства высокотехнологичных так называемых «зеленых» шин. В течение полугода освоены четыре новые марки синтетического каучука пятого поколения: ДССК-610, ДССК-615, ДССК-621, ДССК-628. Образцы проходят практическую апробацию в ведущих шинных компаниях мира.

С прошлого же года ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлен также в сегменте производства стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов, востребованных в качестве пластификатора для дорожного строительства, а также в производстве высококачественных кровельных материалов.

В 2021 году введено в эксплуатацию производство дивинил-стирольного каучука. Фото: Роман Хасаев

В марте минувшего года также начато производство литиевого полибутадиена марки СКД-777, ориентированного на использование в изготовлении шин премиального сегмента.

В 2021 году, согласно стратегии развития нефтехимической отрасли Российской Федерации и Татарстана, предприятиями Группы ТАИФ продолжена реализация крупных инвестиционных проектов. В частности, одного из самых масштабных за всю историю Группы ТАИФ — строительства на ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового комплекса пиролиза жидкого углеводородного сырья объемом до 2 млн тонн в год, где будет производиться мономерная продукция, в том числе 600 тыс. тонн этилена в год для последующих переделов в высококачественную нефтехимическую полимерную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжается строительство комплекса пиролиза жидкого углеводородного сырья объемом до 2 млн тонн в год. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе Поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез», в минувшем году выполнен основной объем работ по увеличению мощности производства поликарбонатов с 65 тыс. до 100 тыс. тонн в год. Одно из первых в мире, и единственное в России, оно работает по экологически безопасной бесфосгенной технологии с использованием СО2 в качестве одного из видов сырья.

Продолжается модернизация завода Поликарбонатов. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез

В начале ноября 2021 года, инновационное, имеющее всероссийское значение производство поликарбонатов, созданное усилиями и благодаря опыту группы специалистов ТАИФа и партнеров компании, было по достоинству оценено руководством страны: председатель правительства Михаил Мишустин вручил премию правительства 2021 года в области науки и техники группе разработчиков. Торжественная церемония состоялась в декабре 2021 года в Москве: в Доме правительства РФ награду вручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В декабре 2021 года, в Москве, в Доме правительства РФ состоялась церемония вручения премий правительства в области науки и техники. Фото: government.ru

Часть группы разработчиков чествовали в Татарстане: в зале приемов казанского Кремля, их поздравил президент республики Рустам Минниханов.

В конце декабря 2021 года, группу разработчиков экологически безопасного производства поликарбонатов в казанском Кремле чествовал президент Татарстана: Роман Хасаев

На заводе Бисфенола-А ПАО «Казаньоргсинтез» продолжаются работы по модернизации производства изопропилбензола: завершен первый этап строительства блока алкилирования.

4 млрд долларов США — в развитие энергетики

Именно Группа ТАИФ в первом десятилетии XXI века стала одним из инициаторов старта в Татарстане масштабной программы по модернизации энергохозяйства республики, с внедрением мировых практик и технологий эффективной энергогенерации. Тогда был осуществлен сложнейший переход от субсидирования энергетики к прозрачным и эффективным механизмам тарифообразования. За период с 2010 года — времени создания собственной генерирующей компании Группы — АО «ТГК-16» и по конец 2021 года, более чем в шесть раз — с 9,8 млрд до 60,9 млрд рублей выросли доходы Группы ТАИФ от деятельности энергетического комплекса.

При этом эффективная работа электростанций АО «ТГК-16» позволяет обеспечивать среднегодовую цену от источников ниже, чем в среднем по отрасли. В 2010 году среднегодовая цена на тепловую энергию от АО «ТГК-16» была ниже среднегодовых тарифов производителей в России на 17%. На сегодняшний день уровень тарифов сохранен на том же уровне, что и в 2010 году, что относительно среднегодовых тарифов в России ниже на 37%.

В создание и развитие энергоисточников на базе АО «ТГК-16» Группа ТАИФ инвестировала 4 млрд долларов США. Фото: АО «ТГК-16»

Группа ТАИФ инвестировала в создание АО «ТГК-16» и развитие собственных источников тепловой и электрической энергии порядка 4 млрд долларов США.

За это время суммарная установленная мощность энергоисточников Группы ТАИФ с прежних 1 339 МВт была увеличена до 1 745 МВт, а выработка электроэнергии выросла в 1,7 раза. Именно она имеет основной удельный вес в структуре доходов компании — 62% от общего объема. Отпуск тепловой энергии за тот же период вырос в 1,2 раза и по итогам 2021 года составил 18,9 млн Гкал.

Увеличение объемов выработки и отпуска электрической и тепловой энергии, даже при сохранении тарифов на уровне 2010 года, позволило в 2021 году нарастить уровень доходов генерирующей компании на 13%. В том числе на 16% увеличились доходы от реализации электроэнергии и мощности, а также на 7% увеличились доходы от реализации тепловой энергии. Благодаря тарифной политике АО «ТГК-16», только за 2021 год татарстанским потребителями сэкономлено более 9 млрд рублей, в том числе предприятиями Группы ТАИФ порядка 8 млрд рублей, и около 1 млрд рублей — теплоснабжающими организациями, приобретающими тепловую энергию для транспортировки конечным потребителям и населению.

Июнь 2017 года: ввод в эксплуатацию нового энергоблока General Electric мощностью 405,6 МВт на Казанской ТЭЦ-3. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Проводимая АО «ТГК-16» техническая политика по оптимизации загрузки оборудования и внедрение парогазового цикла энергопроизводства, позволила существенно снизить удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу отпуска электрической энергии.

В целом по ТГК-16 показатель УРУТ в 2021 году составил 255,5 г/кВт·ч (для сравнения, средний показатель по России по итогам 2021 года — 306,5 г/кВт·ч).

Казанская ТЭЦ-3 и вовсе считается одной из самых эффективных в стране по этому показателю. Еще в 2020 году достигнут уровень УРУТ 210,8 г/кВт·ч. Как отмечают в компании, потенциал для повышения эффективности есть: примерно на 2,1 г/кВт·ч при переводе тепловой нагрузки порядка 900 тыс. Гкал с районных котельных Казани на источник комбинированной выработки тепла.

В августе 2021 года ПГУ-ТЭС на НКНХ дала первый промышленный ток в энергосистему. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

2021-й — время восстановления на топливном рынке после пандемийного кризиса

В 2021 году с прежних 352 тыс. тонн до 373 тыс. тонн выросли объемы реализации нефтепродуктов сетью АЗС Группы ТАИФ. Благодаря росту объемов реализации автомобильного топлива, совокупная выручка крупнейшей в Татарстане сети, состоящей сегодня из 231 АЗС (в том числе 34 многофункциональные АЗС, реализующие нефте- и газопродукты, а также одна независимая АГЗС) и охватывающей 41 из 43 районов Татарстана, а также шесть соседних регионов, достигла максимальных за историю 18,25 млрд рублей, что на 2,05 млрд больше, чем в предыдущий период.

В 2021 году выручка «ТАИФ-НК АЗС» впервые достигла 18,25 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов, realnoevremya.ru (архив)

Также выросла в сети «ТАИФ-НК АЗС» и выручка от продажи сопутствующих товаров, в том числе моторных масел производства компании «ТАИФ-СМ», выпускаемых под брендом Taif Lubricants. Единственное в России производство базовых синтетических масел на основе полиальфаолефинов (ПАОМ) было запущено благодаря усилиям Группы ТАИФ в Нижнекамске в 2020 году и может производить до 30 тыс. тонн в год товарных масел и до 9,2 тыс. тонн в год — на основе полиальфаолефинов.

Интересен такой факт, что изначально смазки на основе ПАОМ были созданы для авиации, где эксплуатация техники происходит при значительных перепадах температур — от высокого плюса до серьезных отрицательных величин. Это требовало особого подхода к выбору смазок, и ПАОМ с порогом застывания до -60 °С и способностью сохранять рабочую вязкость при высоких температурах оказался лучшим выбором. Кроме того, ПАОМ в процессе эксплуатации сохраняют химическую стабильность, не имеют примесей (серы, смол, высокозастывающих парафинов, неорганических компонентов), практически не испаряются и обладают высокой вязкостью при высоких температурах.

Основная номенклатура ПАОМ, выпускаемых ООО «ТАИФ-СМ», включает низковязкие базовые синтетические масла (ПАО-2 — ПАО-12). В 2021 году была введена новая линейка средневязких и высоковязких ПАОМ (ПАО-20, ПАО-40, ПАО-100 и ПАО-1000).

«ТАИФ-СМ» активно расширяет дистрибьютерскую сеть. Фото: Роман Хасаев

ООО «ТАИФ-СМ» реализует готовую продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Смазочные материалы TAIF Lubricants подтвердили высокий уровень качества, получив официальные одобрения таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, Volvo, Renault, VAG и MAN. Масла TAIF Lubricants для двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники лицензированы Американским институтом нефти (API — American Petroleum Institute), что подчеркивает соответствие продукции современным международным требованиям. Помимо моторных масел, компания производит более 250 наименований масел для индустриальных (нефтехимическая, машиностроительная, металлообрабатывающая и др.) мощностей Российской Федерации. Компания активно расширяет свою дистрибьюторскую сеть, охватывающую домашний регион — Приволжский федеральный округ, — а также Центральный, Южный, Северо-Западный и Уральский округа. У компании имеются и зарубежные партнеры, которые занимаются продвижением продукции в странах ЕАЭС, СНГ, Прибалтике, государствах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Выручка молодой компании по итогам 2021 года составила 972,6 млн рублей.

От самолетов до строительства

ТАИФ — многопрофильная инвестиционная Группа, интересы которой не ограничиваются только нефтегазопереработкой и нефтехимией. Одним из важнейших направлений деятельности являются инвестиционно-финансовые услуги, предоставляемые как самим АО «ТАИФ», так и инвестиционной компанией ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» — профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и имеющим все лицензии, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, в том числе по проведению торгов на площадке ПАО «Московская Биржа».

Группа ТАИФ –активный участник республиканских строительных программ. Фото: realnoevremya.ru

Почти с самого момента основания Группа ТАИФ принимает активное участие в реализации масштабных республиканских строительных программ и проектов. Неслучайно, еще в 2004 году, компании была присуждена Всероссийская премия «Российские созидатели» — за выдающийся вклад в развитие строительной отрасли России.

ТАИФ проводит большую работу не только по строительству новых зданий, сооружений, заводов и промышленных объектов, но и в области сохранения историко-культурного наследия Татарстана. Благодаря вкладу и участию Группы обрели новую жизнь такие историко-культурные объекты, как дом Кекина в Казани, комплекс казенных сооружений на остров-граде Свияжске, а также построены Болгарская исламская академия, гостиничный комплекс «Кол Гали» в Болгаре, собор Казанской иконы Божией Матери, КРК «Пирамида», административное здание УГИБДД и Пенсионный фонд в Казани, центр хоккея на траве, женская гимназия №12, театр кукол «Экият», новый корпус Химического института КФУ и многие другие объекты.

Торжественное открытие дома Кекина после восстановления, реконструкции и реставрации. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Именно при непосредственном участии ТАИФа в Татарстане стартовала и была реализована беспрецедентная для постперестроечной России президентская программа по ликвидации ветхого жилья.

ООО «Мета-ТАИФ» и ООО «ТАИФ-СТ» построили более 2 тысяч квартир в рамках реализации этой программы. Кроме того, десятки многоэтажных жилых домов возведены сторонними строительными компаниями, привлеченными Группой ТАИФ для исполнения этой работы. Наконец, по программам социальной ипотеки и дополнительной программе обеспечения жильем, за период 2005—2021 годов работники ГК ТАИФ получили 6 812 квартир (это свыше 415 тыс. кв. метров).

Авиакомпания «Тулпар Эйр» — сегодня один из лидеров деловой авиации России. Фото: авиакомпания «Тулпар Эйр»

Один из лидеров деловой авиации России — Авиакомпания «Тулпар Эйр» — также развивается под крылом ТАИФа.

Подтверждением высокой надежности, безопасности и эффективности деятельности авиакомпании, является не только выросший по итогам 2021 года до 1,3 млрд рублей объем выручки (это на 75% лучший результат, чем годом ранее), но и растущий собственный парк воздушных судов, а также то, что «Тулпар Эйр» доверены в эксплуатацию воздушные суда сторонних заказчиков и наращивается число коммерческих рейсов для третьих лиц.

Объединив усилия

Объединение крупнейших нефтехимических гигантов страны — Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» — итог многолетней совместной работы, кропотливого труда и детальных проработок обеими сторонами сделки. Это событие имеет огромное значение для дальнейшего развития химической и нефтегазохимической отраслей России в целом. Акционеры и руководство СИБУРа в Соглашении о создании Объединенной компании гарантировали исполнение своих обязательств по полной реализации всех проектов, вошедших в Стратегическую программу развития СИБУРа до 2030 года, в том числе на сумму в 1,8 трлн рублей — по развитию татарстанских компаний, вошедших в периметр Объединенной компании в 2021 году. Одним из ключевых условий соглашения явилось сохранение в республике налоговой базы по предприятиям, вошедшим в объединенную компанию, и продолжение их участия в социальных проектах Татарстана.

Руслан Шигабутдинов: «Объединенными усилиями ТАИФа и СИБУРа мы сможем сохранить и преумножить достигнутое». Фото: Роман Хасаев

Как подчеркнул Руслан Шигабутдинов: «Уверен, что богатый практический опыт, объединение ресурсов, совместная работа Группы ТАИФ и Группы СИБУР в решении широкого спектра задач дадут максимальный эффект для полной и скорейшей реализации инвестиционных проектов Стратегической программы развития Группы ТАИФ до 2030 года, а все договоренности сторон будут реализованы. Объединенными усилиями мы продолжим делать все возможное для экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Татарстана и России, формирования благоприятных и максимально комфортных условий жизни, а также роста уровня благосостояния жителей нашей страны».