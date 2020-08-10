«Одноглазые» машины, полицейские развороты и досада сына Салавата

Как Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» поднимался с 13-го места в число лидеров

Фото: Максим Платонов

«Казань Ринг» 8 и 9 августа стал хозяином третьего этапа чемпионата SMP Racing, российской серии кольцевых гонок. «Реальное время» рассказывает о гонке моторов под Казанью.

Детище Ротенбергов



До Казани гонщики добрались после стартов на «Смоленском кольце» и на автодроме «Игора Драйв» Ленинградской области. Разница с предыдущими годами в том, что соревнования сокращены на один день, и посему в субботу разыгрывали квалификацию, а на воскресенье были запланированы по две гонки в классах, ранее растягивавшиеся на два дня уикенда. Помимо этого, по требованиям Роспотребнадзора гонки в Казани прошли без зрителей, хотя определенное их количество собралось на просмотровой площадке и вдоль трассы, наблюдая через ограждение. Но зато пресс-служба соревнований, как и в прошлые годы, когда проблем с посещением автодрома не было, организовала очень информативные трансляции, позволявшие любителям автоспорта ощущать себя практически участниками стартов. Широкое освещение было на «Матч ТВ» и его каналах и, собственно, на медиапортале SMP Racing.

Аббревиатура SMP означает «Северный морской путь», одноименным банком владеют братья Аркадий и Борис Ротенберги, которых, вне сомнения, можно назвать одними из двигателей российского спорта. Аркадий в 2013 году основал в Санкт-Петербурге хоккейный клуб «Динамо», который, при всей неоднозначности отношения к семейству Ротенбергов и таланту его младшего сына Павла, стал заметным явлением в российском хоккее и одним из лидеров ВХЛ. А в 2018 году Борис Ротенберг перекупил футбольное питерское «Динамо» и на его базе образовал ФК «Сочи», нынешнего участника Премьер-лиги.

Борис Ротенберг напрямую в российском спорте не задействован, но зато заметное влияние на жизнь последнего оказывает его сын Роман Ротенберг, первый вице-президент федерации хоккея России. Есть еще младший сын Борис, к которому вообще никаких претензий в связи с семейственностью не предъявишь. Гражданин Финляндии и игрок ее сборной (1 матч) всю свою карьеру провел в клубах, не имеющих никакого отношения к империи отца и дяди, и сейчас числится в составе «Локомотива» без всяких надежд на появление в составе, в том числе из-за сложнейшей травмы крестообразных связок.

Само собой, братья Ротенберги вкладываются и в родной вид спорта, дзюдо, имея на содержании команду «Явара-Нева» (олимпийские успехи наших дзюдоистов в Лондоне-2012 и Рио-2016 во многом заслуга их выступлений в этой профессиональной команде). Собственно, через создание и продвижение «Явара-Нева» Ротенберги и пришли в профессиональный спорт. Но вот автоспорт в целом никак не вписывается в сферу личных интересов семейства Ротенбергов, никто из них «не был, не состоял, не участвовал» в серьезных соревнованиях. Тем не менее с 2014 года СМП Racing участвует в программе серии российских кольцевых гонок, придя в них на год позже создания ХК «Динамо» и на 4 года раньше покупки ФК «Сочи».

Можно констатировать, что в современной России есть три мощнейшие корпорации, развивающие большой спорт в различных его проявлениях, — «Газпром», семейство Ротенбергов и «ТАИФ-Спорт», на плечах которого лежат футбол, хоккей, автоспорт, а также водное поло и регби.



Сотрудничество с Татарстаном

Само собой, кольцевые гонки никак не могли обойтись без Татарстана, его трасс и гонщиков, которые к моменту создания СМП Racing уже давно освоили ралли-кросс и шоссейные гонки. Неудивительно, что до кольцевых гонок уже «не добрались» братья Шаймиевы или Джаудат Миннахметов с Салаватом Фатхутдиновым, отцы-основатели татарстанского автоспорта, хотя Рустам Минниханов еще успел попробовать себя в новой спортивной дисциплине. Зато сейчас в ней соревнуются второе и даже третье поколение автоспортсменов РТ. К примеру, на нынешних стартах ярко проявил себя Рустам Салаватович Фатхутдинов, который еще недавно гонялся в классе «Д2-Юниор» по автодрому «Высокая Гора», а сейчас феерил в заезде в самом, пожалуй, популярном и известном классе кольцевых гонок «Туринг».

И этот заезд получился захватывающим. Драматичным, поучительным, можете выбрать какой угодно из этих эпитетов или воспользоваться всеми вместе. Дело в том, что в предыдущем заезде технические проблемы испытала машина Ильи Обжигалова, разлившая масло по территории трассы, и именно на него наехал один из лидеров заезда в классе «Туринг». Если в роли классической Аннушки выступил Обжигалов, то повторить трагическую судьбу Берлиоза (слава богу, не буквально) выпало на долю Ивана Лукашевича. Он не воспользовался известной мудростью: тише едешь — дальше будешь, рванул со старта, собрав на колесах своего «Хундая» ненужную жидкость, и сошел.

Но и без Лукашевича гонка получилась на славу. Ее ход будоражил Дмитрий Брагин из команды «ТАИФ Моторспорт», стартовавший с 13-й позиции, которую получил по итогам неудачной квалификации. Но «нет препятствий патриотам», и Брагин после серии обгонов выбрался в середину пелотона, где и развернулась настоящая борьба за более высокие места. Впереди «все было ровно», лидеры оторвались друг от друга на некоторое расстояние, как и в хвосте гонки, а вот середина зачастую ехала бок о бок, а однажды и три машины в ряд. И всегда одним из участников такой борьбы был Брагин, который в конечном итоге поднялся на шестое место.

Фатхутдинов, который представляет татарстанскую команду AG Team, финишировал четвертым. Кстати, AG Team за два года существования увеличила свой состав вдвое, с двух пилотов до четырех.



Именно август стал тем месяцем, когда спортивная жизнь в Татарстане вернулась в прежнее состояние

Лучшие места остаются в протоколах, а лучшие эпизоды — в памяти очевидцев

Две гонки в классе «Туринг-Лайт» выдались схожими для двух хозяев трассы Ильсура Ахметвалеева из TBRacing и Ильдара Рахматуллина из SUVAR Motorsport. По итогам первой оба попали в очки, финишировав пятым и восьмым соответственно, а концовку второй наблюдали уже в боксах, сойдя задолго до финиша и заняв 17-е и 18-е места. Впрочем, это, конечно же, досадная неудача, а никак не трагедия, каковая случилась у SUVAR Motorsport в марте, когда ушел из жизни член этой команды Ирек Миннахметов. В знак уважения и в память о нем пилоты с начала сезона выступают с именем Миннахметова на бортах автомобилей, а конкретно на «Казань Ринг» старт одной из гонок дали его отец, Джаудат Миннахметов, и сын Кубрат, а на месте старта установили растяжку «Ирек, мы тебя помним».

Кстати, стоит отметить, что именно август стал тем месяцем, когда спортивная жизнь в Татарстане вернулась в прежнее состояние, которое можно обозначить штампованным словосочетанием «бьет ключом». Регби, футбол, субботние старты триатлонистов, чемпионаты уикенда по авто- и мотоспорту в Набережных Челнах. Стоит отметить, что в автограде соревнования комментировал статусный Дмитрий Губерниев, зато на «Казань Ринг» работали настоящие профессионалы автоспорта. Именно их конферанс расцвечивал новыми красками даже заезды, где стартовали всего три участника и, казалось бы, не было никакой почвы для интриги. Там, где не было интриги, спасали сюжетные линии.

К примеру, в классе GT 4, где как раз и стартовали всего три машины, одну из них прямо во время гонки развернуло на 180 градусов, что напомнило всем известный полицейский разворот. Или Владислав Незванкин практически половину гонки проехал с обнаженным фейсом автомобиля, потерявшего половину бампера и одну фару. В последней гонке дня очередной полицейский разворот вынужденно продемонстрировал Василий Владыкин, чью машину развернуло против движения целой группы преследования. А это был уже класс S1600 с большим количеством участников, мастерства которых хватило для того, чтобы объехать незадачливого собрата и избежать целой массы аварий. Тем не менее эти моменты, безусловно, украсят в будущем промо-ролики с гонок SMP Racing, поскольку лучшие места остаются в протоколах, а лучшие эпизоды в памяти очевидцев.



Теперь гонщикам предстоит двухнедельный отдых, после чего они стартуют на четвертом этапе сезона, который пройдет 22-23 августа в Москве

«Гонка — это маленькая жизнь»

К примеру, во второй гонке в классе «Туринг» машины рванули со старта, толкая друг друга, как люди, залезающие в переполненный салон автобуса. Брагин снова начал выползать со своей 13-й позиции и уже со старта поднялся в первую десятку, а по ходу гонки выкарабкался на девятое место, но тут впереди него ехал Лукашевич, разгневанный быстрым сходом по итогам первой гонки. Вместе они обошли Алексея Дудукало, чья машина стала испытывать явные проблемы, поднявшись каждый на одну позицию вверх. Вскоре этот же тандем обошел Михаила Митяева, в предыдущий приезд в Казань выступавшего в другом классе «Суперпродакшн». А потом сплоховал Рустам Фатхутдинов, который опустился на десятое место, а Брагин поднялся уже в шестерку сильнейших. Не только лето, но и гонка — это маленькая жизнь, резюмируем мы, воспользовавшись названием известной песни однофамильца автогонщика Митяева.

Тем временем Фатхутдинов сошел с дистанции, будучи весьма раздосадован этим обстоятельством. А затем произошел самый красивый момент гонки, когда Брагин пошел на обгон Лукашевича, тот отбивался, тут же этой борьбой попытался воспользоваться Андрей Радошнов, после чего машины Лукашевича и Радошнова пободались и по итогу упустили и Брагина, и Павла Кальмановича.

Теперь гонщикам предстоит двухнедельный отдых, после чего они стартуют на четвертом этапе сезона, который пройдет 22—23 августа в Москве.



1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов