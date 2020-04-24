Ответственность за здоровье и строгий санитарный режим: как ТАИФ-НК сохраняет непрерывное производство

В период коронавирусной пандемии нефтеперерабатывающая компания усиливает профилактические меры

Фото: Максим Платонов

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по территории России. Число заболевших в стране уже превысило более 62 тыс. человек. Тревожные сводки о новых случаях заражения опасной инфекцией поступают из всех уголков Татарстана. В ситуации роста количества заболевших все большую важность приобретает защита сотрудников промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме. Градообразующая компания ТАИФ-НК, чтобы оградить работников от опасного заболевания, ввела на производстве жесткие меры профилактики.

Максимально безопасные условия труда

В непростое для страны время АО «ТАИФ-НК» не останавливает производство, продолжая поставлять на рынок свою продукцию. С самого начала распространения коронавирусной инфекции здесь создали условия для максимальной защиты здоровья сотрудников. Принятые меры позволили предприятию работать в штатном режиме, не подвергая опасности коллектив.

Сразу после введения в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима в ТАИФ-НК создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, куда в ежедневном режиме поступает информация об эпидемиологической обстановке. На предприятии ограничили вход посторонним лицам, отменили служебные командировки, визиты иностранных делегаций.

Все переговоры и консультации перешли в формат теле- и видеоконференций. Корреспонденция и документация пересылается по системе электронного документооборота, а также корпоративной электронной почте. В случае особой необходимости ее передают строго через уполномоченных лиц.

ТАИФ-НК в первую очередь концентрирует усилия на сохранении здоровья всего персонала, а также на обеспечении стабильной работы своих промышленных объектов. Компания создала условия, чтобы на рабочем месте сотрудники чувствовали себя в полной безопасности. Каждый работник получает средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Коллектив информирован о мерах предосторожности и правилах личной и общественной гигиены.

Каждый работник получает средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства.

На работу сотрудники ТАИФ-НК добираются на вахтовых автобусах дружественной компании «Нижнекамскнефтехим», также входящей в ГК ТАИФ. Для сокращения количества людей в транспорте и минимизации контактов с работниками других промышленных предприятий Нижнекамска руководство ТАИФ-НК приняло решение изменить график сменности производственного персонала. Теперь смена начинается раньше привычного времени. Вахтовые автобусы и транспорт, курсирующий по территории предприятия, после каждого рейса обрабатываются антибактериальными средствами.

До прихода на работу сотрудники компании самостоятельно измеряют температуру тела и при первых симптомах простудных заболеваний незамедлительно обращаются в медицинские учреждения города. Также температуру тела бесконтактно измеряют на контрольно-пропускных пунктах трех заводов. Замер температуры тела ведется и в течение всего рабочего дня (не менее четырех раз в день).

В помещениях проводится регулярная (не менее трех раз в день) влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Обязательный масочный режим введен на территории всего предприятия. В помещениях проводится регулярная (не менее трех раз в день) влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. На контрольно-пропускных пунктах и в столовых установлены дозаторы с антисептическими дезинфицирующими средствами вирулицидного действия. В компании ТАИФ-НК строго соблюдается необходимый санитарно-пропускной режим.

Столовые изменили график работы и ввели социальную дистанцию

Чтобы минимизировать контакты между сотрудниками, компания ввела новый график посещения столовых. Теперь каждое подразделение приходит в столовую строго в определенное время.

Внутри зала нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. За одним столом принимают пищу не более двух человек. При входе в столовые размещены памятки о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, а также установлены средства для обработки рук.

Во всех трех столовых предприятия каждые два часа проводят тщательную обработку рабочих поверхностей, оборудования и всего помещения антибактериальными средствами. Особое внимание уделяется посуде, дезинфекцию которой производят при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут.

Для большей безопасности ТАИФ-НК установил в столовых озонирующие рециркуляторы воздуха, уничтожающие вирусы и бактерии за счет ультрафиолетового обеззараживания. Прибор не оказывает негативного воздействия на человека, поэтому может работать в любое время суток.

Медпункты ТАИФ-НК работают в усиленном режиме

На предприятии введены повышенные требования к личной гигиене работников, в обязательном порядке осуществляется контроль здоровья, за которым строго следят медицинские работники ТАИФ-НК. Обратившихся за помощью медики визуально осматривают на наличие симптомов вирусных заболеваний, измеряют температуру, давление, пульс. Если у сотрудника обнаруживают симптомы ОРВИ, то его отправляют домой со строгой рекомендацией обратиться за помощью в городскую больницу.

Обратившихся за помощью медики визуально осматривают на наличие симптомов вирусных заболеваний, измеряют температуру, давление, пульс.

Шесть здравпунктов, в которых работают четыре медсестры и четыре фельдшера, оснащены необходимыми медикаментами и оборудованием как для ежедневного использования, так и для оказания неотложной помощи. В здравпунктах ежедневно каждые два часа проводят дезинфекцию: влажную уборку, кварцевание и проветривание, обеззараживающим раствором моют дверные ручки.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ТАИФ-НК принял решение перенести плановый медосмотр персонала, который должен был состояться в мае и июне.

В этот сложный период весь коллектив ТАИФ-НК проявляет слаженность в действиях и высокую ответственность в решении стоящих перед ним задач. Следуя рекомендациям ВОЗ и национальных государственных органов здравоохранения, компания призывает всех быть внимательными к себе и своим близким, соблюдать режим самоизоляции. ТАИФ-НК продолжает концертировать свои действия на обеспечении безопасности и здоровья людей на своих промышленных объектах.



Партнерский материал