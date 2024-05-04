ТАИФ родным и близким Гаяза Сахапова: «Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты»

Глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Гаяза Зямиковича Сахапова, выражает коллектив Группы компаний ТАИФ.

«Гаяз Зямикович стоял у истоков многих коренных преобразований в жизни республики, более десяти лет он возглавлял одно из крупнейших нефтехимических предприятий Советского Союза и Европы — ОАО «Нижнекамскнефтехим», — говорится в соболезновании. И подчеркивается: «В памяти тысяч людей он останется мудрым и талантливым руководителем, масштабной личностью, сильным и принципиальным, доброжелательным и чутким человеком. Светлая память о Гаязе Зямиковиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

Справка

Гаяз Зямикович Сахапов родился в деревне Ново-Надырово Альметьевского района ТАССР 14 января 1939 года. В 1964 году завершил обучение на факультете по переработке нефти и газа Казанского химико-технологического института им. Кирова.

В период с 1965 по 1978 годы работал на различных инженерных и руководящих должностях подразделений ПО «Нижнекамскнефтехим»: начальником отделения, цеха, главным инженером, директором завода бутилкаучука.

В 1978 году был назначен на должность заместителя главного инженера, затем главного технолога, позже стал главным инженером нефтехимического комплекса.

В 1985 году был назначен генеральным директором ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В марте 1997 года возглавил ОАО «Петрокам».

Избирался народным депутатом Республики Татарстан (1990—1995), депутатом Нижнекамского городского совета многих созывов, был членом общественного совета Нижнекамского муниципального района.

В 1991 году за большой вклад в развитии нефтехимической промышленности, активное участие в общественной жизни города Нижнекамска Сахапову было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района».