Спортсмен, чиновник, бизнесмен и меценат: Ильшат Фардиев отмечает юбилей

Генеральному директору ОАО «Сетевая компания» и вице-президенту Федерации лыжных гонок России исполнилось 60 лет

«Человек поступка» — так охарактеризовал Ильшата Фардиева в интервью «Реальному времени» первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Успешный руководитель «Сетевой энергетической компании», входящей в российский топ-10, основатель крупнейшего в РТ агрохолдинга, экс-министр, законотворец, благотворитель, член совета директоров одного из крупнейших нефтегазохимических комплексов Европы… Сегодня Ильшат Шаехович празднует 60-летие. О том, как энергетический генерал мечтал стать военачальником, кто такие «дети Фардиева» и как татарстанец стал вице-президентом федерации лыжных гонок России, — в материале «Реального времени».

Как Ильшату Фардиеву возраст помешал стать офицером

Почти в пяти часах езды от Казани и в 48 километрах от села Актаныш расположено небольшое село Поисево с богатой, более чем 200-летней историей. Поисевцы принимали активное участие в Крестьянской войне 1773—1775 годов на стороне Емельяна Пугачева, а еще оно примечательно тем, что именно Поисевскую среднюю школу в свое время окончил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. А в 1947 году в деревню Аняково, входящую в сельское поселение, вернулся ветеран Великой Отечественной войны, защитник Советского Заполярья, морской пехотинец Фардиев Шаех Фардиевич.

— На второй день после возвращения на родину отец уже вышел на работу. Начал трудиться бригадиром в родном колхозе имени Нур Баяна. Окончив водительские курсы, работал шофером и трактористом. Первым оседлал железную «полуторку», — рассказывал в одном из немногих своих интервью сегодняшний генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

Родители — Доргалия и Шаех Фардиевы — привили своим детям любовь и уважение к труду. Фото energobar.livejournal.com

Именно родители — Доргалия и Шаех Фардиевы — привили всем своим шестерым детям, а также многочисленным внукам и правнукам уважение и любовь к труду. А еще, видимо, фронтовые рассказы отца так запали в душу юному Ильшату, что вместе с такими же подростками-односельчанами летом 1977 года 16-летний парень отправился поступать в Саратовское высшее военное училище. Трое не прошли конкурс и были вынуждены вернуться домой, а сам Ильшат вместе с другом Азатом Баязитовым успешно сдали экзамены и даже уже начали готовиться к принятию присяги, но… выяснилось, что это возможно только по достижении 17-летия, то есть почти через 2 месяца.

— Как бы то ни было, мой военный пыл несколько остыл. А поскольку вступительные экзамены в военном училище принимали на месяц раньше, чем в других вузах, мы решили попытать счастья и в других учебных заведениях, — рассказывал сам Ильшат Фардиев.

В юности Ильшат Фардиев мечтал стать военным. Фото: energobar.livejournal

Забрав документы, около полутора суток юноши добирались до Казани на третьей полке плацкарта. Друг отправился в авиационный, а сам Ильшат — в энергетический институт. И здесь экзамены были сданы успешно. Единственной загвоздкой стало отсутствие приписного свидетельства из военкомата. Его не вернули в военном училище, рассчитывая, что к осени повзрослевшие парни вернутся. Фардиеву помог тогдашний проректор энергоинститута Форель Тинчурин. Принял абитуриента, выслушал, поверил сам и убедил ответственных лиц в деканате, что парень обязательно привезет недостающий документ.

— Сейчас, спустя много лет, я понимаю, насколько мне повезло, что именно ему довелось определить мой дальнейший путь, — с благодарностью по сей день вспоминает ту давнюю встречу Ильшат Шаехович.

А военную форму будущий генерал республиканской энергетики все-таки примерил — когда пришло время пройти службу в Советской Армии.

От электромонтера птицефабрики — до министра

В 1983 году, отучившись в институте и получив специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», молодой Фардиев устроился на работу — на птицефабрику «Тукаевская». Электромонтером.

— В первый же день мне приказали красить столбы. А вечерами на протяжении двух месяцев я чертил схему фабрики. Не брезговал любой работой. Главный энергетик Дмитрий Соколов и начальник цеха Анатолий Платонов были наставниками в истинном значении этого слова. В 1985 году, когда меня пригласили на челнинский завод железобетонных изделий, Соколов всерьез расстроился: «Я готовил тебя на свое место», — делился воспоминаниями сам Ильшат Фардиев о самом начале своего трудового пути журналисту газеты «Республика Татарстан» в 2010 году.

Главным энергетиком завода ЖБИ он проработал 5 лет, затем — начальником механизированной колонны Татсельхозводстроя. А в 1995 году Фардиев вернулся на малую родину — председателем сельхозкооператива и главой администрации Актанышского района.

— Судьба привела меня обратно в Аняково. Сердце давно болело за родную деревню. Наблюдать издали за тем, как хиреет хозяйство, когда-то славившееся благодаря деду Шарипу и Миргаязу Заманову, было просто невыносимо. И вот тогда старшие братья Феликс и Ринат стали моими учителями. Ринат был председателем колхоза в Заинском районе, я — в Актанышском. Почти каждое утро мы встречались на границе Поисевских угодий. Брат давал мне советы, делился мыслями. К нам частенько заезжал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Фатых Саубанович Сибагатуллин. Именно он научил меня жить завтрашним днем и обновлять технологии, — в том же интервью «Республике Татарстан» вспоминал Фардиев.

— Мое убеждение: если хочешь оценить руководителя, узнай, как к нему относятся люди, с которыми он работает, — в разговоре с журналистом «Реального времени» поделился своими наблюдениями Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Рассказывают, что, когда в 1998 году Ильшата Фардиева назначили главой альметьевской администрации, актанышцы записывались к нему на прием, надеясь уговорить земляка остаться у руля родного района. А год спустя история повторилась уже и в Альметьевском районе, где Фардиев за столь короткое время успел заслужить уважение жителей района. В 1999 году Ильшату Фардиеву пришлось оставить должность районного главы и вспомнить навыки, полученные в институте, и, объединив их с опытом управленческой работы, приступить к должностным обязанностям генерального директора ОАО «Татэнерго».

Минтимер Шаймиев: «Хочешь узнать руководителя, узнай, как к нему относятся люди, с которыми он работает». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

— Скажу честно, это решение меня удивило. Энергетика — это элитная составляющая экономики любой страны. Вспомните слова Ленина, создавшего в 1920 году план ГОЭЛРО: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Управление «Татэнерго» в Татарстане было создано в 1931-м и с тех пор играет ключевую роль в развитии республики. Когда в Татарстане зародилась нефтяная промышленность и на перспективном Ромашкинском месторождении стали добывать нефть, первым делом начали создавать соответствующие энергетические мощности: Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС. Немало плодородных земель осталось под водой, но и цена вопроса была неимоверна высока. Энергетика — единая, глобальная система, требующая устойчивости и надежности. В республике с особым уважением относились к руководителям «Татэнерго». Мне запомнился очень авторитетный руководитель — Виктор Шибанов, который сначала пять лет поработал главным инженером, а в 1968–1978 годы десять лет руководил «Татэнерго». Затем в 1978–1985 годы эту должность занимал Николай Баныкин. Я был приятно удивлен, что Ильшат Шаехович вырос до уровня столь авторитетных руководителей. Энергетика всегда на виду. Нужно опережать время. Без ввода новых энергомощностей невозможно обеспечить рост экономики. В непростой экономической ситуации возглавить энергетику республики — это был большой вызов и в то же время огромное доверие, признание зрелости. Время показало, что решение было оправданным, — в интервью «Реальному времени» поделился воспоминаниями Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В 2010 году Ильгизар Гайфуллин — преемник Фардиева на посту генерального директора «Татэнерго» отмечал: «Профессия энергетика из «серой» и «скучной» превратилась в одну из самых престижных. Этот факт связывают с именем Ильшата Фардиева. Ведь в 1999 году казалось, что отрасль доживает последние дни. Поставить ее на ноги было крайне тяжелой задачей. Можно только догадываться, сколько бессонных ночей, напряженных часов, сколько радостей и огорчений пережил Фардиев».

Ильгизар Гайфуллин: «Благодаря Ильшату Фардиеву профессия энергетика из «серой» и «скучной» превратилась в одну из самых престижных». Фото: tef.tatar

В 1999 году Ильшат Шаехович был избран депутатом Госсовета РТ второго созыва (а затем и третьего, и четвертого) от Заинского и Нижнекамского районов.

В 2005 году Ильшат Фардиев возглавил еще и ОАО «Генерирующая компания». И тогда же его кипучая натура и сельские корни проявили себя созданием холдинга «Агросила». Сегодня — крупнейшего в Татарстане и одного из наиболее успешных в России.

В апреле 2010 года Фардиев назначен заместителем премьер-министра РТ — министром энергетики Республики Татарстан. Фото: tatarstan.ru

А в 2010 году Ильшат Фардиев сложил депутатские полномочия и передал преемникам посты генеральных директоров «Татэнерго» и «Генерирующей компании», в связи с назначением на пост заместителя премьер-министра Татарстана — главы вновь образованного министерства энергетики РТ.

Без энергетики — невозможен рост экономики

Как справедливо отметил Минтимер Шарипович, «энергетике нужно всегда опережать время, потому что без ввода новых энергетических мощностей невозможно обеспечить рост экономики». Татарстан, являясь одним из центров активного экономического роста страны, это прочувствовал в полной мере. Совсем недавно республика была энергозависимым регионом. И это особенно остро ощущалось на этапах планирования, строительства и при вводе в эксплуатацию новых заводов и предприятий. Так, в начале 2000-х правительством республики было поручено ТАИФу заняться экономическим оздоровлением одного из флагманов российской нефтехимии — «Казаньоргсинтеза». В апреле 2004 года, на годовом общем собрании акционеров, руководство Группы ТАИФ представило стратегическую программу развития предприятия на ближайшие 8 лет. До 2012 года планировалось инвестировать $900 млн в то, чтобы на 100% загрузить существующие мощности предприятия, модернизировать оборудование и производства, освоить новые виды продукции.

В апреле 2004 года на годовом общем собрании акционеров была представлена программа стратегического развития «Казаньоргсинтеза» на 8 лет. Фото Михаила Медведева

Стратегические планы по развитию ведущих отраслей РТ шли в тесном взаимодействии с энергетиками. Поэтому в том же 2004 году, когда акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» обсуждали новый состав совета директоров, было принято единогласное решение о том, чтобы наряду с представителями АО «ТАИФ» и руководства республики включить в него генерального директора «Татэнерго» Ильшата Фардиева. Он принимал участие в работе органа вплоть по 2009 год, когда он вышел из состава совета директоров КОСа (существенно нарастившего к этому моменту объемы производства) лишь для того, чтобы уже в апреле 2010-го войти в совет директоров вступающего в очередную фазу активного развития другого нефтегазохимического гиганта республики — «Нижнекамскнефтехима».

Что касается непосредственно «Татэнерго», то о том, насколько Ильшат Фардиев оказался тем самым профессионалом, способным придать новый импульс отрасли, говорит уже тот факт, что в июле 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении руководителя энергетической компании Орденом Почета. В документе отмечено, что высокой награды Ильшат Фардиев удостоен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Под его руководством за короткий срок удалось стабилизировать финансовое положение энергообъединения, вывести его из убыточного состояния, а республиканскую энергосистему поднять на ведущие позиции в стране. Сам Фардиев прочно обосновался на лидерских позициях в рейтингах наиболее профессиональных менеджеров энергетической отрасли страны.

В 2007 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ильшата Фардиева Орденом Почета. Фото: i.postimg.cc

К 2009 году остро встал вопрос о формировании собственной энергетики крупнейшими компаниями нефтегазохимии республики. Компании могли самостоятельно построить энергомощности. Но в этом случае энергетика Татарстана теряла бы большую часть загрузки существующих централей. Второй способ — продажа части мощностей в Казани и Нижнекамске «Казаньоргсинтезу» и «Нижнекамскнефтехиму», входящим в Группу ТАИФ и «Танеко» — нефтеперерабатывающей компании ПАО «Татнефть». Взвесив все за и против, республика решила пойти по второму варианту.

— Мы не против продажи. Появление на рынке энергетики конкуренции— это суть реформы, — подчеркнул еще в 2009 году в интервью газете «Коммерсантъ» генеральный директор ОАО «Татэнерго» Ильшат Фардиев.

Оценка стоимости ТЭЦ была завершена в конце 2009 года, а в 2010 году «Татэнерго», ТАИФ и «Татнефть» ударили по рукам. Новые энерговладельцы вместе с мощностями взяли на себя обязательства по модернизации ТЭЦ, а также по неухудшению условий тепло- и энергоснабжения подключенных к ним жилых кварталов и соцобъектов. Свои обязательства компании выполнили и продолжают выполнять по сей день.

В июле 2010 года Ильшат Фардиев возглавил совет директоров ОАО «Сетевая компания», а с 2012 года, после упразднения Минэнерго РТ, был назначен генеральным директором сетевой энергоструктуры республики. Приближалась летняя универсиада в Казани, и за оставшееся время предстояло решить множество неотложных задач по бесперебойному энергоснабжению спортивных объектов, причем не в ущерб другим потребителям. Инвестиционная программа компании с расчетных 3,5 млрд рублей выросла почти втрое. Особые акценты делались на Казань как место проведения Всемирных студенческих игр, а также активно развивающиеся нижнекамский энергорайон и ОЭЗ «Алабуга». Уже в то время Ильшат Фардиев называл приоритетным в реформировании компании снижение расхода электроэнергии на транспортировку электричества. Для этого компания начала масштабную реконструкцию и уже в 2012 году инвестировала в обновление и повышение надежности распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ более 1,5 млрд рублей.

Реализация плана мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей продолжила реализовываться и в последующие годы. В 2014-м на территории ОЭЗ «Алабуга» была введена в эксплуатацию новая распределительная подстанция на 110 кВ. В 2015-м «Сетевая компания» выиграла конкурс на подключение к энергосетям международного логистического центра «Почты России» в Лаишевском районе. В 2016-м стал известен победитель на контракт уже от самой «Сетевой компании» на строительство кабельно-воздушных линий электропередачи «Щелоково-Центральная», стоимостью почти в 5 млрд рублей. В сентябре 2016 года с участием президента Татарстана состоялось торжественное открытие новой подстанции «Бегишево» на 220 кВ. Построенная в рамках программы повышения надежности электроснабжения нижнекамского промышленного узла, она обошлась «Сетевой компании» в 5 млрд рублей.

В сентябре 2016 года в эксплуатацию введена новая подстанция «Бегишево». Фото: Руслан Измайлов

— Этот проект — волевое решение президента республики, — во время церемонии открытия отметил гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. — Если бы не было таких горячих разговоров и принятых решений, мы до сих пор имели бы неприемлемые для наших потребителей отклонения по режиму, — подчеркнул он. Ввод подстанции в эксплуатацию позволил запитать объекты нефтегазохимии Нижнекамска, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», по первой категории надежности.

В 2017 году «Сетевая компания» под руководством Ильшата Фардиева еще усилила свои позиции, приобретя ООО «Предприятие электрических сетей», охватывающее ¾ электроснабжения Набережных Челнов.

За 5 лет, то есть к августу 2018 года, вложив 45 млрд рублей в новые энергообъекты, а их было построено более 70, «Сетевая компания» существенно повысила надежность и безаварийность татарстанской энергосистемы. Одним из ключевых элементов обновления энергосистемы республики стало строительство подстанции ПС 500 кВ «Щелоково», воплотившей в себе все существующие на сегодня технические инновации. Подстанция с установленной мощностью автотрансформаторов 1500 МВА стала третьим по счету и самым большим электросетевым объектом в Татарстане.

— Появился третий независимый источник в Нижнекамском промузле. Такого никогда не было. Последние два года в Нижнекамском промышленном узле не было ни одного отключения промышленных производств по вине внешнего электроснабжения. Просто взяли и закрыли этот вопрос, — отметил в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

В числе крупнейших потребителей этого энергообъекта — ОЭЗ «Алабуга», «Танеко», «ТАИФ-НК», «Аммоний». А строительство кабельно-воздушных линий «Щелоково-Центральная» позволило создать независимый источник электроэнергии для снабжения Казани из Закамья. В период пиковых нагрузок и аварийных отключений линия может обеспечить поставку до 800 МВт мощности, или половину потребления Казанского энергорайона, став вторым независимым энергоисточником для столицы республики.

Подписание контракта между ОАО «Сетевая компания» и ОАО «Ростелеком». Фото: Рината Назметдинова

Следующим шагом возглавляемой Ильшатом Фардиевым «Сетевой компании» по повышению эффективности электроснабжения стал контракт по установке до 2026 года в распределительных сетях компании 120 тыс. «умных» счетчиков, позволяющих четко понимать движение энергии и точки, где происходят потери, или хищение ресурсов. Договор с «Ростелекомом» был подписан в присутствии премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Стоимость программы составляет 5 млрд рублей. И как рассчитывают в «Сетевой компании», она должна окупиться в самые сжатые сроки.

Как отметил в интервью «Реальному времени» заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич, внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии в обозримом будущем станет обязательным для всех регионов России.

— С 1 января 2022 года вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета. Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно проверить и на самом приборе учета. Также данные в автоматическом режиме передаются в энергокомпании. Интеллектуальные приборы учета фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя, таким образом, потребителям следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появляется возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета. Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Новые приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала. При этом энергокомпании уже сейчас могут по своему усмотрению начинать установку интеллектуальных приборов учета, не дожидаясь 2022 года. «Сетевая компания» Татарстана является одним из лидеров в этой работе — она начала построение системы интеллектуального учета в 2019 году и активно продолжает эту работу.

В июне 2019 года «Сетевая компания» ввела в эксплуатацию очередной объект. Ильшат Фардиев представил премьер-министру Татарстана Алексею Песошину первую в республике цифровую подстанцию ПС 110 кВ «Портовая». Она расположена в Старо-Татарской слободе Казани. От инновационного объекта, к слову, на 99% оснащенного отечественным оборудованием, запитаны 2 200 организаций столицы республики.

В июне 2019 года «Сетевая компания» ввела в эксплуатацию первую в Татарстане цифровую подстанцию. Фото: tatarstan.ru

«Сетевая компания» под руководством Ильшата Фардиева продолжает активно развиваться и в сложных постпандемийных экономических условиях. Уже в этом году, буквально несколько дней назад, состоялось торжественное открытие новой базы районных электрических сетей в родном селе генерального директора «Сетевой компании» — Аняково Актанышского района. Важность этого объекта для электрообеспечения района подчеркнул и тот факт, что кроме Ильшата Фардиева в церемонии также принял участие руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Ахметов. А одновременно с вводом в эксплуатацию новой базы энергетикам для повышения эффективности их работы передали 8 новых внедорожников УАЗ. А еще был открыт новый парк, получивший имя «Энергетик».

«Агросила» Ильшата Фардиева: сила — в новациях

Не бояться нового и стремиться к максимальной эффективности — один из краеугольных камней успеха еще одного начинания Ильшата Фардиева. В декабре 2005 года им в Татарстане был создан сельскохозяйственный холдинг «Агросила». За 15 лет он превратился в один из крупнейших и эффективных хозяйств в России. 330 тыс. гектаров полей в семи районах Татарстана: Тукаевском, Азнакаевском, Заинском, Сармановском, Мензелинском, Нижнекамском и Муслюмовском, 11 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, 25 предприятий — лидеров в десятке направлений деятельности. В сфере интересов холдинга выращивание зерновых, технических и кормовых агрокультур, семеноводство, производство комбикормов и продукции животноводства, закупка и промышленная переработка зерна на муку и крупу, переработка сахарной свеклы. За этими строками более 12 тыс. профессионалов — аграриев, животноводов, технических специалистов, ежегодно производящих сотни тысяч тонн разнообразной продукции.

Марат Ахметов: «Я не думаю, что «Агросила Групп» в период становления было легко, но компании все удавалось». Фото: agrosila-holding.ru

— Начало 2000-х годов был самым сложным периодом в судьбе агропромышленного комплекса Татарстана и страны в целом. Истекал окончательно запас прочности советского периода, многие сельскохозяйственные предприятия оказались неспособными модернизироваться, да и диспаритет цен год за годом усугублял состояние экономики. Результат — проедание оборотных средств, долги по заработной плате, повсеместно забрасывалась пашня, снижалось поголовье. В этот период мы вынуждены были пригласить на село банковские структуры и крупные компании, которые были способны привлекать финансовые ресурсы для модернизации отрасли. Безусловно, одним из них была ХК «Агросила Групп», которая была выстроена как вертикально интегрированный холдинг по принципу «поле — прилавок». Я не думаю, что им было легко. Становление происходило непросто, нужно было преодолеть и старый менталитет, обретать опыт управления такими структурами, как до 300 тыс. га земли в обработке, обновлять технологию и в работе с землей, а птицеводство тем более технологически очень тонкая цепочка. Но компании все удавалось с минимальными ошибками в сравнении со всеми другими крупными инвесторами республики, — подчеркнул в интервью «Реальному времени» экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, сегодня заместитель председателя Государственного совета республики Марат Ахметов.

Ставку холдинг делает на современные технологии, надежное оборудование и профессионализм коллектива. Еще в 2007 году, во время визита в Татарстан тогдашнего министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева, когда и размеры, и размах «Агросилы» были гораздо скоромнее, успехи, планы и стремления комплекса получили самую высокую оценку. Ильшат Фардиев удостоился золотой медали Минсельхоза РФ.

— Мы часто задаемся вопросом, каким должно быть современное российское сельское хозяйство? И здесь находим на него ответ. Самое главное — нашелся инвестор, отвечающий духу времени. Я это понял, прочитав название управляющей компании холдинга — «Агросила». Мы привыкли к иным сочетаниям слов, где сила сопрягается с электроэнергией, нефтью, газом. А у вас сельское хозяйство становится силой благодаря совместным действиям частных инвесторов, крупных промышленных предприятий и энергетических компаний, взвешенной политике государства — на федеральном и республиканском уровне, — подчеркнул Гордеев по итогам визита.

Со временем масштабы деятельности холдинга — только росли. Бренд «Камский бекон» стал узнаваем далеко за пределами Татарстана, «Челны-Бройлер» также стал одной из визитных карточек республики на продовольственном рынке страны и зарубежья.

Завоевать лидерство на российском рынке «Агросиле» должна помочь разветвленная сеть дистрибьютерско-оптовой торговли. Фото: agrosila-holding.ru

В 2015 году в Набережных Челнах был торжественно введен в эксплуатацию новый дистрибьютерско-оптовый центр — крупнейший в собственной сбытовой сети холдинга. И в том же году компания начала строительство в Закамье собственного пищевого кластера — технополиса «Заман», призванного значительно расширить возможности мясомолочного кластера холдинга, и технополиса «Чулман», обещающего «Агросиле» лидерство и на рынке мяса птицы. Первая очередь «Чулман», крупнейший в Поволжье комплекс по глубокой переработке мяса птицы, был торжественно, с участием президента республики, введен в эксплуатацию в марте 2017 года.

— Поражены этим инвестиционным проектом стоимостью свыше 3 млрд рублей, — сказал Рустам Минниханов. — Самое главное: это современнейшее предприятие. Оно позволит производить глубокую переработку 144 тонн мяса курицы в продукты более 300 наименований. Все это автоматизировано, все отвечает самым последним мировым стандартам, — отметил президент со сцены, после того как завершил осмотр комбината.

В 2017 году в Набережных Челнах был введен в эксплуатацию крупнейший в Поволжье комплекс по глубокой переработке мяса птицы Фото: Сергей Афанасьев

В середине 2017 года «Агросила Групп» приросла частью наследия «Вамина» — Набережночелнинским молочным комбинатом.

— Мы позиционируем себя как холдинг, производящий продукцию от поля до прилавка, имеющий возможность контролировать качество. Однако у нас имелось одно направление, которое не было закрыто переработкой, — производство молока. Поэтому было принято решение о приобретении челнинского молочного комбината, что и было сделано, — прокомментировала сделку генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова. Она также отметила, что приобретение этого молкомбината не отменяет планов по строительству еще одной фермы и перерабатывающего завода в Азнакаево.

— Сегодня «Агросила Групп» — компания №1. Она на 8% пашни республики производит 14% зерна, более половины сахарной свеклы Татарстана, 126 тыс. тонн мяса птицы с полной углубленной его переработкой. Конечно, стратегическое руководство во все время было у Ильшата Шаеховича Фардиева, который одновременно и сам учился, серьезно изучая опыт лучших компаний мира. Мне повезло пройти этот интересный путь развития вместе с Ильшатом Шаеховичем. Да, он — личность непростая. Иногда трудно бывает сразу понять. Он — человек с очень глубокой внутренней философией. Быстрых, необдуманных решений не принимает, иногда даже больше чем 7 раз измерит, зато не ошибается. Как человек очень отзывчив, внимателен, безусловно требует того же и от других, — отмечает Марат Ахметов.

— Очень тепло отзываются о нем труженики села — работники холдинга «Агросила», возглавляемого Фардиевым в настоящее время. А в него входит 25 сельхозпредприятий, расположенных в 7 районах республики. Где бы Ильшат ни работал, везде подчеркивают его человечность, доброе отношение к людям, — подчеркивает и Минтимер Шаймиев.

Дарить добро

Для Ильшата Фардиева — это не просто слова, но и еще один, возможно, главный жизненный девиз. Не о каждом благотворительном поступке становится известно. Просто потому, что сам Фардиев уверен: о добре не нужно говорить, его нужно делать.

В 2007 году, еще в бытность генеральным директором ОАО «Татэнерго», он в свой день рождения, 31 августа, приехал в Мензелинск на торжественную линейку по случаю открытия обновленного здания коррекционной школы-интерната для детей-сирот. За несколько лет до этого Ильшат Фардиев стал инициатором создания попечительского совета интерната, а «Татэнерго» взяло над ним шефство. В 2001 году энергетики отремонтировали здание, заменили мебель и переоборудовали баню. В 2007-м помогли собрать деньги на косметический ремонт, пополнить библиотеку, приобрести телевизоры и оборудование для игровых комнат, оснастить тренажерный зал, а кроме того, исполнили заветные мечты детей.

В сентябре 2007 года за «большой вклад в дело распространения национальных, культурных и духовных традиций, за поддержку программ, направленных на развитие духовно-нравственных и гуманных ценностей ислама», Ильшат Шаехович был удостоен ордена «Аль-Фахр» — высшей мусульманской награды в России. Вручил орден председатель совета муфтиев России и духовного управления мусульман Равиль Гайнетдин.

В сентябре 2007 года председатель совета муфтиев России и духовного управления мусульман вручил Ильшату Фардиеву орден «Аль-Фахр». Фото: сhelny-week.ru

Будучи депутатом Госсовета республики, Ильшат Фардиев не только активно участвовал в законотворческой деятельности, но и много времени проводил в Заинском и Нижнекамском районах. Вел прием, ездил, встречался с людьми. Не просто выслушивал просьбы и пожелания, но старался реально помочь каждому.

— Кажется, что именно об Ильшате Шаеховиче сказано в хадисе: «Если Всевышний желает добра человеку — он посылает к нему просящих»! Скольким сиротам, старикам, больным, инвалидам, малообеспеченным он подарил силу жить! — вспоминает его помощник в то время Набира Гиматдинова. Отдав распоряжение или, если сам помочь не мог, направив просьбу в соответствующие инстанции, обязательно отслеживал, как решается проблема.

А еще Гиматдинова поделилась термином «фардиевские дети», родившимся в окружении Ильшата Шаеховича. Это юноши и девушки из малообеспеченных семей, которым он оплатил учебу в вузах. Это школьники, которым из личных средств Фардиева оказана материальная помощь для сборов в школу. Это дети с ограниченными возможностями, получившие коляски. Каждый год их — десятки. Не случайно в 2009 году Фардиева признали одним из победителей республиканского конкурса «Благотворитель года».

Минтимер Шаймиев: «Когда я заявил, что займусь возрождением исторических памятников в Болгаре и Свияжске, Ильшат Фардиев и Ильдар Галяутдинов взялись за строительство Памятного знака». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

— Ильшат Шаехович — человек поступка. У него есть внутренний стержень, он мало говорит, словами не бросается. Если имеешь с ним дело, то надо быть ответственным за реализацию достигнутых договоренностей. Он — состоявшийся человек, состоявшийся руководитель, состоявшийся семьянин. Когда я в 2010 году, покинув пост президента республики, заявил о том, что решил заняться возрождением исторических памятников в древнем Болгаре и острове-граде Свияжске, Ильшат Фардиев вместе с председателем правления ОАО «Акибанк» Ильдаром Галяутдиновым в порядке благотворительности взялись за проектирование и строительство Памятного знака в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году в качестве государственной религии. Также благодаря им появился в нем самый большой печатный Коран в мире. Все было сделано качественно, в срок и, самое главное, от души — для души, — рассказал о вкладе Ильшата Фардиева в проект фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

А еще Ильшат Фардиев активно поддерживает спорт. Уже 8 лет он возглавляет федерацию лыжных гонок Татарстана. В успехе сборной России на зимней Олимпиаде в Корее велика и его заслуга. Тогда из 17 заслуженных российской сборной медалей 4 были завоеваны татарстанцами: 2 серебра и две бронзы. Причем 3 из них, серебро и две бронзы, лыжниками: первая — в мужской лыжной эстафете, а вторая и третья — в женской эстафете и лыжном «полтиннике». Сам Фардиев не устает благодарить татарстанские компании, нашедшие возможность оказать спонсорскую помощь Республиканской федерации лыжных гонок. В их числе — «Казаньоргсинтез», входящий в ГК ТАИФ, «КамЭнергоРемонт», «Энергоразвитие», «Челны-Бройлер», «Заинский сахар», «Агросила». Серьезную поддержку оказывает республика. А в начале пути — было тяжело.

Из 17 завоеванных на зимней Олимпиаде 2018 года в Корее медалей, 4 — заслуга татарстанских спортсменов. Фото: Al Bello / Staff / gettyimages.com

— Начиналась эта работа недавно. Несколько лет назад. Помню, мы в лыжном комплексе «Ялта-Зай» приступали к работе с того, что копали подвал, ведрами таская оттуда мусор. Тогда меня поддерживал оптимизм нашего нынешнего вице-президента федерации лыжных гонок и биатлона, а также главного тренера сборной Татарстана Эдуарда Галеева, который приговаривал: «Все нормально. Все еще будет». Мы тот выкапываемый подвал потом на корячках углубляли еще на полтора метра вниз. Буквально с низов начинали, как и положено. Вот за шесть лет с подвалов мы отстроили систему, на вершине которой сейчас находятся наши олимпийцы-медалисты. База «Ялта-Зай» за это время не только была восстановлена, но и отвечает сейчас самым современным требованиям и как лыжный объект со всеми условиями для тренировок, отдыха, восстановления, и своей гомологированной трассой. Видя, что мы вгрызлись в это дело, нам очень здорово помогло республиканское правительство, когда у нас пошла системная работа по освещению трасс по всему Татарстану. Было непросто... — в интервью одному из республиканских изданий в 2018году — уже после Олимпиады рассказал сам Ильшат Фардиев.

А еще рассказал, что лыжами увлечен он сам и вся его семья и что лыжи — очень мотивирующий спорт. И поделился мечтой — сделать этот вид спорта по-настоящему массовым в Татарстане. Доступным не только профессионалам, но и любителям. А для этого нужны условия — модульные базы во всех районах республики.

Этот разговор проходил в марте, а в конце мая стало известно, что Фардиев стал первым татарстанцем, избранным вице-президентом Федерации лыжных гонок России. Как отметила в интервью «Реальному времени» президент федерации Елена Вяльбе, причина этому выбору проста и лежит на поверхности:

— У Ильшата Шаеховича очень глубокое понимание тенденций развития лыжных гонок как вида спорта, имеются необходимые знания, опыт и возможности для реализации этих тенденций. Он сам мысленно на лыжне и по-хорошему азартен, стремясь помочь спортсменам в достижении новых вершин.

Елена Вяльбе: «У Ильшата Шаеховича глубокое понимание тенденций развития лыжных гонок». Фото: ski-tatarstan.ru

Сам Фардиев прокомментировал свое назначение так:

— В спорте результатов личных не бывает, это командная работа — очень большая поддержка идет от президента Татарстана, правительства республики. Часто встречаемся с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, обговариваем задачи спортсменов, подготовку.

Планы вице-президента Федерации лыжных гонок России о массовом развитии любительского лыжного движения уже воплощаются в жизнь. За последние два года по всему Татарстану в рамках республиканской программы на бюджетные средства построены и начали работать десятки модульных лыжных баз. Как и мечтал Ильшат Фардиев, они открывают свои двери уже будучи полностью укомплектованными инвентарем и всем необходимым. Радуют результатами и профессиональные спортсмены. Трое лыжников отобрались на зимнюю универсиаду-2019 в Красноярске, и, к слову, каждая десятая медаль той универсиады в копилке российской сборной (а всего команда победителей привезла 112 наград) — татарстанская. 6 из них (два золота, серебро и три бронзы) — завоеваны лыжницами. Команда республики также во второй раз за три года стала сильнейшей в финале Кубка России по лыжным гонкам. А сам гендиректор «Сетевой компании» не знает покоя и во время тренировок, и на дистанции, в буквальном смысле «бежит» вместе со спортсменами. Следующая цель — Олимпиада в Пекине.

Мечта Ильшата Фардиева сбывается: за последние два года по всему Татарстану в рамках республиканской программы построены десятки модульных лыжных баз. Фото: Ski-tatarstan.ru

— Люди, имеющие отношение к спорту и заинтересованные в его стабильном развитии, отличаются особым азартом. Ильшат Фардиев очень любит своё дело и искренне переживает за успехи. Спортивный азарт позволяет Ильшату Шаеховичу добиваться поставленных целей в максимально короткие сроки с поразительной эффективностью. На сегодняшний день я не могу себе представить задачу, с которой бы он не справился, — отмечает министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Редакция интернет-издания «Реальное время» присоединяется к поздравлениям, звучащим сегодня в адрес юбиляра.

Редакция интернет-издания «Реальное время» присоединяется к поздравлениям, звучащим сегодня в адрес юбиляра.

Минтимер Шаймиев Государственный Советник Республики Татарстан Дорогой Ильшат Шаехович! Знаем, что Вы — не любитель празднований юбилеев, они у вас проходят незаметно. Но на этот раз, воспользовавшись возможностью, предоставленной «Реальным временем», хочу пожелать здоровья, дальнейших успехов и благополучия — Вам и Вашей прекрасной семье. Ваш проницательный ум и великодушное сердце по жизни генерируют энергию добра и созидания. Так держать!

Руслан Шигабутдинов Генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Ильшат Шаехович! Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 60-летием! Мы знаем Вас как профессионала высочайшего класса, обладающего колоссальным опытом работы в топливно-энергетическом комплексе, успешного руководителя, трудолюбивого, энергичного, ответственного и очень порядочного человека, у которого слова никогда не расходятся с делами. В начале 2000-х годов, придя в энергетику, Вы осуществили серьезное реформирование отрасли, определив на долгие годы магистральные пути развития всего энергетического комплекса республики. Вы стали связующим звеном, объединившим различные предприятия отрасли в единое целое, обеспечив четкую и слаженную работу на благо общего дела, на благо развития энергетической системы Республики Татарстан. Вы, Ильшат Шаехович, воспитали целое поколение энергетиков, руководителей, высокопрофессиональных специалистов, которые теперь успешно внедряют в жизнь заданные Вами высокие стандарты развития энергетической отрасли. Вы и сегодня продолжаете вносить значительный вклад в развитие энергетики и промышленности Республики Татарстан, способствуя внедрению в отрасли передового опыта, современных технологий и инноваций. Возглавляемая Вами «Сетевая компания» является одним из ведущих предприятий республики, которое обеспечивает надежное и качественное электроснабжение населения, создает условия для динамичной и эффективной работы промышленных предприятий. Человек активный, волевой, уверенно ориентирующийся в реалиях времени, настоящий патриот родной земли — Вы пользуетесь огромным авторитетом и уважением в профессиональном сообществе Республики Татарстан и Российской Федерации. Огромного уважения заслуживает Ваша деятельность на посту президента Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан. За период Вашего руководства Федерацией Республика Татарстан стала чемпионом страны по лыжным гонкам в рейтинге регионов России. В этих результатах и Ваша заслуга, Ваш огромный энтузиазм, целеустремленность, способность двигаться только вперед и добиваться побед! От всей души желаем Вам, Ильшат Шаехович, большого семейного счастья и благополучия, крепкого здоровья и активного долголетия, постоянного движения вперед, неиссякаемой энергии и оптимизма для достижения новых профессиональных вершин! Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!

Юрий Маневич Заместитель министра энергетики Российской Федерации Уважаемый Ильшат Шаехович! Вы являетесь одним из наиболее опытных и авторитетных руководителей в энергетической отрасли, внесшим большой вклад в ее развитие. Под Вашим руководством «Сетевая компания» Татарстана стала современным эффективным предприятием, которое продолжает активное развитие. Уверен, что высокий уровень Вашего профессионализма станет залогом успеха при реализации дальнейших планов компании. Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Хочу выразить Вам слова благодарности за многолетний плодотворный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений!

Марат Ахметов Заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Уважаемый Ильшат Шаехович! Мне очень приятно, что есть возможность сказать человеческое спасибо за совместную интересную продуктивную работу, даже несколько отдалившись от сельского хозяйства. Но мы остались друзьями, регулярно получаю информацию по Вашим делам, горжусь и радуюсь. Хочу пожелать и дальше так держать! С юбилеем, дорогой Ильшат Шаехович! Ценю и дорожу!

Рифнур Сулейманов Директор АО «Татэнергосбыт», депутат Государственного совета Республики Татарстан VI созыва Уважаемый Ильшат Шаехович! Примите теплые поздравления и добрые пожелания со знаменательной датой от меня лично и от имени всего коллектива АО «Татэнергосбыт»! Многие годы Вашей профессиональной деятельности неразрывно связаны со становлением энергетического комплекса Республики Татарстан. Вашей деятельности всегда были присущи высочайший профессионализм, глубокая ответственность и преданность делу. Ваши деловые и личные качества, политическая интуиция, творческий подход к намеченным планам, амбициозность и умение подобрать единомышленников позволяют Вам с успехом решать сложнейшие задачи и добиваться поставленных целей. Сегодня Вы находитесь в прекрасной жизненной поре, когда преодолены серьезные трудности, накоплен богатый опыт, есть огромные силы действовать и творить и с удвоенной энергией идти дальше, к новым задачам и высотам. Долгие годы наши предприятия поддерживают партнерские отношения, которые способствуют обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения всей Республики Татарстан. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма. Пусть Вас окружает атмосфера взаимопонимания, а поддержка родных и близких станет залогом новых творческих успехов.

Раузил Хазиев Генеральный директор АО «Татэнерго» Наши профессиональные с Ильшатом Шаеховичем пути пересекаются много лет. Я с большим уважением отношусь к этому человеку и рад возможности поздравить его с днем рождения. Ильшат Шаехович обладает колоссальными профессиональными знаниями и навыками, благодаря чему его экспертное мнение имеет большое значение на самых разных уровнях. Профессиональный авторитет и выдающиеся личные качества позволяют ему решать большое число задач. Он предан местам, где родился и вырос, любит землю так, как не всякий способен ее любить. Это всегда понимаешь, когда видишь, что и как он делает. Я восхищаюсь разносторонностью интересов Ильшата Шаеховича и верю, что впереди у него огромное число новых, самых успешных проектов. Уважаемый Ильшат Шаехович! От всего коллектива АО «Татэнерго», ветеранов предприятия, от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Современная энергетика нашей республики навсегда связана с Вашим именем. За короткий по историческим меркам период энергетическая отрасль была полностью переформатирована, изменен организационный порядок, пройден тяжелейший этап в экономическом развитии страны. Вас не случайно называют сильнейшим антикризисным менеджером в энергетике. Все сложнейшие процессы переходных периодов проходили при Вашем непосредственном управлении. Вы не просто смогли стабилизировать ситуацию, Вы создали крепкую команду, окружили себя людьми профессиональными и компетентными, для каждого из которых Вы — пример грамотного и эффективного руководителя, видный общественный и государственный деятель, человек, которому по плечу задачи любой сложности. Желаю Вам неугасающей активной деятельности, здоровья и благополучия. Пусть в семье и душе царит гармония и спокойствие!

Александр Груничев Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Уважаемый Ильшат Шаехович! В день Вашего рождения от всего коллектива Госкомитета Республики Татарстан по тарифам и от себя лично, поздравляю Вас с 60-летним юбилеем и выражаю свое почтение и уважение Вам как мудрому руководителю, внесшему неоспоримый вклад в обеспечение надежного и качественного функционирования электросетевого комплекса республики. ОАО «Сетевая компания» под Вашим руководством обеспечивает надежное, качественное и доступное электроснабжение потребителей, создавая условия для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной и безопасной жизнедеятельности населения, в целях динамичного социально-экономического развития Республики Татарстан. Компания является крупнейшей организацией, уверенно смотрящей в будущее и динамично развивающейся. По величине передаваемой мощности входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Возглавив компанию, Вы принимаете личное участие в рассмотрении и обсуждении вопросов регулирования цен (тарифов) в области энергетики. Хочется отметить, что такие черты характера, как сила воли, твердость, целеустремленность и настойчивость, помогают Вам преуспеть не только в работе, но и в спорте, развивая Федерацию лыжных гонок России и Федерацию лыжных гонок и биатлона РТ. За период руководства федерацией Республика Татарстан с 38-го места в рейтинге регионов России по лыжным гонкам поднялась до 1-го места и стала чемпионом страны по итогам сезона 2019/2020 г. Желаем Вам, уважаемый Ильшат Шаехович, благополучия и полноты сил для достижения намеченных целей и решения поставленных задач, здоровья и оптимизма, неисчерпаемой энергии и плодотворной деятельности! Возглавляемому Вами коллективу ОАО «Сетевая компания» Госкомитет желает реализовать самые смелые идеи и проекты!

Айрат Сафин Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Уважаемый Ильшат Шаехович! В этот знаменательный для Вас день примите искренние и теплые поздравления по случаю Юбилейного дня рождения! Ваша трудовая биография — пример жизни ищущего, деятельного и целеустремленного человека, который достигает успешного и верного решения самых сложных задач. Многогранные знания, профессиональный опыт и умение видеть на перспективу прочно закрепили за Вами репутацию руководителя высокого уровня. Только ежедневный кропотливый труд, волевой характер и ответственность демонстрируют такие значимые результаты. Искренне желаю Вам вдохновения и упорства в работе, новых свершений и неиссякаемых поводов для гордости за результаты своего труда. Пусть всегда Вашими постоянными спутниками остаются крепкое здоровье, жизнелюбие и благополучие!

Фарид Минигулов Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» От имени коллектива ПАО «Казаньоргсинтез» и от себя лично поздравляю Ильшата Шаеховича с днем рождения! Ильшат Шаехович являет собой яркий пример современного руководителя, способного даже в самых сложных ситуациях находить нужные решения и выстраивать деловые связи. Его профессиональные победы служат тому подтверждением. Хочу пожелать ему амбициозных планов, новых возможностей, достойных соратников и верных друзей. Счастья, крепкого здоровья и процветания!

Рушан Шамгунов Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Уважаемый Ильшат Шаехович! От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от меня лично примите самые теплые и искренние слова поздравлений в честь Вашего юбилея! 60 лет — самый расцвет сил, сочетание опыта, энергии и мудрости. За Вашими плечами уважение и доверие людей — это высочайшая оценка многолетней профессиональной деятельности. Во многом благодаря Вашему высокому профессионализму, таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению ситуации ОАО «Сетевая компания» является крупнейшей электросетевой компанией Республики Татарстан. Задачи, стоящие перед Вами, никогда не были простыми, и в современном обществе вы развиваетесь не просто в ногу со временем, а с некоторым опережением. В этом есть и Ваша заслуга! Ваши замечательные качества: решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь, — снискали Вам заслуженное уважение коллег. Пусть и впредь Ваш накопленный опыт, мастерство и славные традиции помогают в реализации перспективных планов и проектов ОАО «Сетевая компания». Пусть во всем Вам сопутствует удача! Желаем Вам, Ильшат Шаехович, не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым целям, вести за собой других. Пусть Вас окружают и во всем поддерживают любимые, близкие и преданные люди! Счастья, добра, мира, крепкого здоровья и благополучия Вашей семье!

Эдуард Галеев Генеральный директор АО «ТГК-16» Уважаемый Ильшат Шаехович! От имени всего коллектива АО «ТГК-16» сердечно поздравляю Вас с Юбилеем! Хороший руководитель — успех компании. Но есть личности такого масштаба, которые воздействуют на экономику, социальную жизнь, репутацию не только отдельного предприятия, но и региона в целом. Ильшат Шаехович, Вы пользуетесь большим уважением в России и Татарстане, где во многом благодаря Вам немало сделано для развития энергетики Российской Федерации, динамичного развития республики, укрепления ее промышленного и сельскохозяйственного потенциала, повышения уровня жизни людей. С Вашим приходом в производственное объединение «Татэнерго» в 1999 году татарстанская энергетика получила новый виток развития. За короткий срок Вы сумели стабилизировать финансовое положение энергообъединения, превратив его из убыточного предприятия в прибыльное, и восстановить республиканскую энергосистему на ведущие позиции в стране. Благодаря Вашим заслугам республике удалось на фоне всех преобразований и реформ в отрасли сначала удержать, а в дальнейшем увеличить уровень надежности в обеспечении потребителей энергией. А также создать условия для привлечения инвестиционных ресурсов на модернизацию и новое строительство, в том числе генерирующих мощностей, необходимых для повышения конкурентоспособности в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности. Благодаря правильно выбранной стратегии энергетика Татарстана вышла во флагманы российской экономики. И сегодня возглавляемая Вами «Сетевая компания» — одна из лидеров отрасли по внедрению передовых технологий. Своими инновационными решениями Вы задаете тон всему энергетическому сообществу. Символично, что в юбилейный для Вас год ОАО «Сетевая компания» успешно реализовала крупный и экономически значимый для страны проект — дистанционное управление всем оборудованием, в том числе устройствами РЗА на подстанции «Зеленодольская». Технология, которая позволяет полностью автоматизировать процесс по цифровым бланкам переключения, несомненно, уникальна для России. Этот опыт заложит основу формирования законодательных документов по дистанционному управлению, послужит развитию энергетики нового цифрового поколения в регионе. Ильшат Шаехович, мы высоко ценим сотрудничество с Вами! Совместная плодотворная работа АО «ТГК-16» и ОАО «Сетевая компания» обеспечила решение важных стратегических задач энергокомплекса Татарстана: повышение надежности энергоснабжения республики и экологической безопасности Казани и Нижнекамска. Уважаемый Ильшат Шаехович! Коллектив АО «ТГК-16» присоединяется к многочисленным поздравлениям, звучащим в Ваш адрес. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, грядущих грандиозных замыслов и планов, успеха всегда и во всем! Пусть искреннее доверие коллег и всесторонняя поддержка родных и друзей придают Вам силы для дальнейшей плодотворной работы! Счастья и благополучия на долгие годы!

Елена Вяльбе Президент Федерации лыжных гонок РФ Уважаемый Ильшат Шаехович! От всей души, от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Для человека, все силы и помыслы которого направлены на созидание, это не возраст! Долгих лет, здоровья, вдохновения и удачи Вам, дорогой Ильшат Шаехович!

Владимир Леонов Министр спорта Республики Татарстан От имени всего Министерства спорта Республики Татарстан поздравляю Ильшата Шаеховича с юбилеем и благодарю за любовь к спорту и большой вклад в развитие лыжных гонок и биатлона. Желаю крепкого спортивного здоровья и достижения новых высот как в жизни, так и в спорте.