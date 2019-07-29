WorldSkills Kazan 2019 — готовность №1

Какой будет церемония открытия чемпионата рабочих профессий? Большая энергетика от ТАИФа, «Наш двор» — новая программа благоустройства пространств — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Меньше месяца осталось до старта в Казани чемпионата профессионального мастерства — WorldSkills. Причем Россия его принимает впервые. В отличие от периодов подготовки к Универсиаде 2013 года, чемпионату мира по водным видам спорта и футбольному мундиалю, на сей раз в столице Татарстана особого ажиотажа не наблюдается. И это притом, что сама подготовка ведется активно и уже практически завершена. Главная арена предстоящих состязаний — «Казань Экспо» — опробована национальным чемпионатом и признана достойной, готова инфраструктура, дороги, аэропорт, гостиницы и многое другое. Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с участниками предстоящих состязаний мастеров и узнала некоторые секреты церемонии открытия чемпионата. Материалом об этом событии наши коллеги с телеканала «Новый век» открыли обзор важнейших событий очередной завершившейся недели.

WorldSkills Kazan 2019 — становление человека

В Казань начали съезжаться участники и гости мирового чемпионата молодых мастеров. В состязаниях примут участие представители 63 стран. Татарстан в составе сборной России представляют 14 участников, которые будут соревноваться в 13 компетенциях. С некоторыми из будущих героев турнира журналистам программы «7 дней» удалось пообщаться.

Аделина Вуколова будет защищать честь Татарстана и России в компетенции «Медицинский и социальный уход». К слову, в Татарстане, где профессия медработника очень востребована, в этом учебном году в медицинском колледже абитуриенты так стремятся попасть на обучение, что готовы даже на крыльце ночевать, лишь бы успеть подать документы. И в целом интерес к рабочим профессиям в последние несколько лет стабильно растет. Так, в 2018 году спрос на специалистов рабочих специальностей, в сравнении с 2017-м, вырос вдвое.

Чемпионат в Казани откроет интерактивное шоу от команды Игоря Крутого. Его увидят те, кому посчастливится попасть на церемонию открытия WorldSkills Kazan 2019. Несколько эпизодов, по замыслу автора, должны показать становление человека труда: мастера, профессионала. Успешного человека. Не менее яркой и красочной обещает быть и церемония закрытия, на ней состоится передача флага городу, который будет принимать следующий мировой чемпионат, — китайскому Шанхаю. И церемонии, и сам чемпионат обещают быть грандиозными.

Чемпионат в Казани откроет интерактивное шоу от команды Игоря Крутого

Энергодефицит для Татарстана — в прошлом

Энергетика — одна из важнейших составляющих эффективного развития промышленности, обеспечения комфорта в домах и квартирах людей, успешного проведения самых масштабных международных событий. В период подготовки и проведения летней Универсиады 2013 года Татарстан испытывал серьезный энергодефицит. К 2018 году — времени, когда Казань принимала чемпионат мира по футболу, ситуация значительно изменилась. И не только в Казани и центральной части республики, но и в промышленном Закамье. Причина — частные инвестиции: готовность крупного бизнеса, такого как Группа компаний ТАИФ, взять на себя сложную, но очень важную миссию энергообеспечения.

Нижнекамская ТЭЦ-1 (с 2010 года, как и Казанская ТЭЦ-3, входит в состав ТГК-16 Группы ТАИФ) в 2018 году произвела рекордный за всю свою историю объем тепла. Сейчас на ее территории строятся мощные современные газотурбинные установки. Обе станции безупречны с экологической точки зрения.

После модернизации в разы нарастила мощность как по электроэнергии, так и по выработке тепла и Казанская ТЭЦ-3. Парадокс ситуации заключается в том, что население той же Казани не может в полной мере воспользоваться самой дешевой тепловой энергией, вырабатываемой ТЭЦ-3. Причина в неприспособленной к этому схеме теплоснабжения, в значительной части завязанной на малоэффективные котельные. Чтобы перенастроить систему, нужны воля руководства региона и средства. ТАИФ готов стать соинвестором работ. К слову, примеры успешной реализации кольцевого теплоснабжения мегаполиса уже есть. Та же Москва, уже отказавшаяся от неэффективных и совсем небезопасных с точки зрения экологии котельных, в этом не одинока. Сейчас программа централизованного теплоснабжения от ТЭЦ с комбинированной выработкой реализуется в Красноярске. Плюсом от подобного подхода может быть не только удешевление тепла для населения и промышленных производств, но и наращивание выработки электроэнергии. А это дополнительные возможности для развития промышленности, меньшая нагрузка на окружающую среду и большие налоговые поступления в бюджет региона.

В 2018 году Нижнекамская ТЭЦ-1 произвела рекордный за всю свою историю объем тепла. Фото Максима Платонова

«Наш двор»

В Татарстане стартовала инициированная партией «Единая Россия» и поддержанная президентом республики Рустамом Миннихановым программа «Наш двор». В следующем году обустройство внутридворовых территорий войдет в активную строительную фазу, а сейчас депутаты Государственного совета Татарстана активно встречаются с населением и узнают, каким именно видят свой двор люди. В этом особенность программы: жители окрестных домов сами определяют: где и как пролягут асфальт для машин и пешеходные дорожки, какими по размеру, форме и насыщенности станут детские площадки, какую часть двора можно будет отвести под парковку, а где установить дополнительное освещение, урны и лавочки.

Таких встреч в каждом дворе будет по несколько: на первом этапе собираются наказы, на основе которых будет разработан проект. И этот проект обязательно будет согласован с жильцами, чтобы удостовериться в том, что архитекторы учли все пожелания, чтобы было можно внести изменения и дополнения, и только после этого прибудут рабочие и строительная техника, чтобы воплотить проект в реальность.

Такие встречи сегодня проходят по всему Татарстану — во всех городах, поселках, райцентрах. Программа продлится 5 лет, и за это время предстоит благоустроить 9300 дворов.

За 5 лет в Татарстане предстоит благоустроить 9300 дворов. Фото kazanfirst.ru

Выборы-2019: прием заявлений окончен

8 сентября Татарстану предстоит избрать новый состав Государственного совета республики. А на минувшей неделе избирательные комиссии завершили прием заявлений от кандидатов и политических партий. Списки уже зарегистрированы от четырех партий, еще пять — представили подписные листы, проверка которых ведется. Еще две партии приняли решение, что принимать участие в выборах по партийным спискам не будут, а их кандидаты попытают удачи в качестве самовыдвиженцев. Полный список кандидатов станет известен уже 2 августа, когда в ТИКах проверят все представленные кандидатами и партиями документы.

Всего татарстанцам предстоит избрать 100 депутатов: 50 из них — по партийным спискам, еще 50 — по одномандатным округам. 24 июля в РТ стартовал проект «Мобильный избиратель», благодаря которому 8 сентября каждый татарстанец получит возможность проголосовать на том избирательном участке, где ему удобно, а не только на том, к которому он приписан. Открепительный талон уже можно получить в территориальной избирательной комиссии или МФЦ. Для этого нужно подать заявление и предъявить паспорт. Можно заявление подать и через портал госуслуг.

Татарстанцам предстоит избрать 100 депутатов: 50 из них — по партийным спискам, еще 50 — по одномандатным округам. Фото Максима Платонова

Чего хотят татарстанцы

Чего не хватает жителям республики, где назрела необходимость в переменах и насколько сами люди готовы участвовать в программах, призванных улучшить качество их жизни, — ответы на эти вопросы ищут представители партий, встречаясь с населением городов, поселков и деревень республики. По Татарстану колесят мобильные приемные и собирают наказы.

В деревне Нижние Аты Арского района обветшал связывающий центральную часть населенного пункта с окраиной мост, построенный почти 40 лет назад. Три десятка домов рискуют оказаться отрезанными от остальных. А еще в деревнях устали завидовать горожанам и тоже хотят благоустроенных общественных пространств.

Часть наиболее актуальных вопросов удается решить с помощью программы самообложения, когда на каждый вложенный жителями рубль государственная казна вносит еще четыре. Где-то отремонтировали дороги, в других местах закупили противопожарное оборудование. Но хватает не на все, и мобильные приемные принимают новые наказы. В 2014 году — перед предыдущими выборами в Госсовет РТ, мобильные приемные собрали 2,5 тыс. наказов, большая часть которых (83%) была исполнена. В 2016 году, перед выборами в Госдуму РФ, было собрано более 3 тыс. наказов, мобильные приемные объехали почти 450 населенных пунктов. Многие из них легли в основу республиканских и федеральных программ. Не меньшей активности ждут от населения и в этот раз.

Видеоверсию этих и других сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 29 июля, в 13.00, в эфире телеканала «Новый век» или на его сайте.

