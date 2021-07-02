Узбекистан намерен развивать нефтегазохимию и заинтересован в опыте компаний Группы ТАИФ

Бизнес-делегация Республики Узбекистан посетила с рабочим визитом центральный офис АО «ТАИФ», где состоялись переговоры с руководством Группы ТАИФ.

Фото: Роман Хасаев

В середине июня президент Татарстана совершил двухдневную рабочую поездку в Республику Узбекистан. Итогом насыщенной деловой поездки и многочисленных встреч стала договоренность с руководством среднеазиатской республики об укреплении деловых отношений, расширении сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном на примере Ташкентской области, наращивании торгово-экономического оборота, обмене наработками в социальной сфере и промышленным опытом, в частности в области нефтедобычи, нефтегазопереработки и нефтегазохимии. В Узбекистане надолго откладывать реализацию достигнутых соглашений не стали, и уже спустя неделю делегация, в которую вошли как руководители крупных предприятий республики, так и представители руководства страны, прибыла с визитом в Казань. Подробности — в материале «Реального времени».

Планы масштабные, намерения серьезные

Торгово-экономические отношения между Россией и Узбекистаном выстраивались и развивались фактически с самого момента распада Советского Союза. Уже в марте 1992 между государствами были установлены дипломатические отношения, в мае заключен Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, а в ноябре подписано межгосударственное Соглашение о торговых отношениях. И эти отношения год от года крепнут и развиваются. Так, если в 1995 году товарооборот между государствами едва превышал 1,7 млрд долларов США, то к 2009 он перешагнул рубеж в 2,5 млрд, а по итогам сложнейшего для мировой экономики пандемийного 2020 года он вплотную приблизился к отметке в 6 млрд. А стороны строят планы по достижению уже в обозримом будущем взаимовыгодного экономического эффекта от сотрудничества государств в 10 млрд долларов США.

«Узбекско-российское сотрудничество сегодня находится на подъеме, и динамика роста продолжается. Основой этому служит стратегический курс, заданный президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — отметил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 22 июня 2021 года, когда приезжал в Москву для участия во втором заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств.

22 июня в Москве состоялось заседание совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств. Фото: Sputnik Дмитрий Астахов

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин также подчеркнул, что сторонам необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине и образовании, цифровой экономике, вообще в высоких технологиях.

Согласно статистическим данным, на территории России на конец 2019 года действовало более 600 предприятий с участием резидентов из Узбекистана. В то же время в Республике Узбекистан во второй половине 2020 года успешно работали почти 2 тыс. компаний и предприятий с участием российского капитала. В настоящее время на стадии практической реализации находятся еще 104 проекта на общую сумму в 5,8 млрд долларов США.

Ставку в дальнейшем укреплении и развитии отношений между государствами стороны делают на более тесный контакт между регионами. Так, директор центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев подчеркивает, что наиболее активен в Узбекистане Татарстан. В середине июня 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов с очередным двухдневным рабочим визитом посетил среднеазиатскую республику. Повестка визита была сверхнасыщенной на события: встречи с представителями татарской диаспоры (а их в Узбекистане проживает более 300 тыс. человек), обсуждение развития взаимодействия в рамках межправительственного соглашения, подписанного еще в 1993 году. Рустам Минниханов напомнил, что за годы сотрудничества наработаны общие проекты с рядом татарстанских компаний, таких как КАМАЗ, «Татнефть», ТАИФ, КМПО, судостроительный завод, «Позис», «Татхимфармпрепараты», «Ак Барс холдинг», «Татспиртпром» и др.

«Мы активно развиваем взаимодействие с Узбекистаном. В прошлом году из-за пандемии сократился товарооборот, будем наращивать не в процентах, а в разы», — цитирует пресс-служба президента Татарстана слова Рустама Минниханова во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В пандемийный год двусторонний товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном сократился почти на 20% и составил порядка 156 млн долларов США. Структура экспорта преимущественно складывается из поставок средств наземного транспорта, пластмасс и изделий из них, древесины, каучука, резины, нефти и нефтепродуктов. Основной импорт по итогам прошлого года — пластмассы, текстильные изделия, предметы одежды.

Перспективы укрепления и развития торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Татарстаном обсуждались во время визита Рустама Минниханова в Республику Узбекистан. Фото: president.tatarstan.ru

«Каждый визит нашей делегации в Татарстан привносит новое в развитие нашей республики. С удовольствием отправляю в ваш регион моих коллег, чтобы они переняли лучшие практики», — подчеркнул во время встречи с лидером Татарстана президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Для реализации малотоннажных химпроектов — технополис, для крупных проектов — помощь ТАИФа

Узбекской делегации в Татарстане интересно все: и как выстроена система жилищно-коммунального хозяйства, и работа технополиса «Химград» (его брат-близнец при активном содействии татарстанских специалистов будет построен и запущен в Ташкентской области). Интересовались гости и секретами успеха ведущей особой экономической зоны в России — «Алабуга». Все эти проекты запущены и успешно развиваются под эгидой президента Татарстана Рустама Минниханова. Разбившись на несколько групп, делегация из Узбекистана интенсивно налаживала связи, знакомилась с производствами и специалистами, договаривалась об ответных визитах и совместной работе. Одни из важнейших переговоров — о развитии связей в нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях — состоялись в стенах центрального офиса АО «ТАИФ» — головной компании Группы ТАИФ.

С Группой ТАИФ Узбекистан намерен договориться о сотрудничестве в реализации крупных нефтегазохимических проектов. Фото: Роман Хасаев

— Между главами и правительствами наших республик были достигнуты договоренности интенсифицировать отношения и от слов переходить к делу, — сразу после обмена приветствиями сообщил председатель правления АО «Узкимесаноат» и генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов. И именно поэтому узбекская сторона обратилась к Рамилю Мавлютову, директору торгового дома Tatarstan, с просьбой помочь организовать встречу с руководством Группы ТАИФ — одной из крупнейших и активно развивающихся в этой отрасли в России.

От имени Группы ТАИФ делегацию принял председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— И «Химград», и «Алабуга» — очень интересные проекты. Первый ориентирован на малотоннажные проекты, второй — на проекты более масштабные. Нам есть много чему поучиться — перенять опыт. А с ТАИФом, мы считаем, есть возможность реализации более крупных инвестиционных проектов. В частности, по производству поливинилхлорида (ПВХ) и по технологии «метанол в олефины». И мы были бы признательны Группе ТАИФ за активное участие в этих проектах. И не только в этих. Мы готовы работать по другим проектам области химии и нефтегазохимии, — сразу озвучил уровень и направления заинтересованности в сотрудничестве с ТАИФом господин Мирзамахмудов.

— Еще одно направление для сотрудничества: в перспективе, учитывая то, что потребность в полимерах в Узбекистане растет, мы готовы рассматривать увеличение импорта тех марок полиэтилена и полипропилена, которых на нашем рынке не хватает. И не только полимеров, но и других видов продукции: синтетических каучуков, техуглерода, сажи, различных используемых в производстве добавок. Мы хотели бы выстроить прямые контакты — без посредников, — также сообщил председатель правления АО «Узкимесаноат».

После просмотра презентационного фильма о деятельности Группы ТАИФ господин Мирзамахмудов высказал восхищение планами Группы и размахом Стратегии развития до 2030 года, общей стоимостью более 2,2 трлн рублей. Альберт Шигабутдинов чуть подробнее рассказал об уже реализующихся проектах и тех, что запланированы в обозримом будущем.

ТАИФ к сотрудничеству готов, но на паритетной основе

Говоря о перспективах сотрудничества, Альберт Шигабутдинов подчеркнул, что интерес у сторон взаимный. Группа ТАИФ готова рассмотреть возможность активного участия в программах, реализуемых в Узбекистане.

— Мы готовы рассмотреть любые взаимовыгодные варианты сотрудничества. Группа ТАИФ обладает необходимыми технологиями, финансовыми инструментами и высококвалифицированными кадрами для решения задач любого уровня сложности, — подчеркнул председатель совета директоров АО «ТАИФ». Но уточнил, что Группа ТАИФ намерена рассматривать только совместные проекты, в реализации которых в равной степени будут заинтересованы обе стороны.

Группа ТАИФ готова к сотрудничеству с Узбекистаном, но на условиях паритетной реализации проектов. Фото: Роман Хасаев

Господин Мирзамахмудов заверил, что в Узбекистане отдают предпочтение именно партнерским отношениям.

— Мы понимаем, что только при наличии надежного партнерства инвестор будет заинтересован в реализации масштабных проектов. Как госкомпания, мы готовы стоять плечом к плечу и работать совместно с нашими партнерами. Что касается распределения долей участия, то здесь мы готовы проявить максимальную гибкость, — подчеркнул он.

Предприятия Группы ТАИФ готовы поставлять в Узбекистан свою продукцию в любом ассортименте и объеме на экономически выгодных для обеих сторон условиях. Единственное: Альберт Шигабутдинов уточнил, что для обеспечения сравнительно небольших и разовых поставок партнерам Группы ТАИФ удобнее будет воспользоваться возможностями одной из крупнейших в Татарстане и России электронных торговых площадок — ONLINECONTRACT. Только в минувшем году удобная и надежная платформа позволила заключить сделки на общую сумму около 100 млрд рублей. Если же речь идет о долгосрочном сотрудничестве, то Альберт Шигабутдинов подчеркнул готовность Группы ТАИФ встретиться и обсудить условия поставок.

Стороны договорились о необходимости новых встреч для более предметного обсуждения предстоящего сотрудничества. Фото: Роман Хасаев

По итогам общения стороны договорились о необходимости новых встреч для предметного обсуждения сотрудничества. А господин Мирзамахмудов согласился дать короткое интервью журналисту «Реального времени».

Мы готовы к сотрудничеству с Татарстаном по многим направлениям

– Журабек Турсунпулатович, во время встречи было озвучено намерение Узбекистана интенсифицировать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Россией. В чем интерес Республики Узбекистан к Татарстану и ТАИФу?

— Мы посетили «Химград», где ознакомились с опытом реализации кластеров малотоннажной химии и организации разных производств. Учитывая этот опыт, руководство нашей страны поручило совместно с технополисом «Химград» и Республикой Татарстан реализовать аналогичный проект в Республике Узбекистан, в Ташкентской области. В рамках укрепления межрегионального сотрудничества Ташкентская область определена основным партнером Республики Татарстан. Мы уже начали подготовку совместно с нашими партнерами по «Химграду» под Ташкентом, где в первую очередь приоритет в реализации того или иного проекта будет отдаваться компаниям из Татарстана и России.

Журабек Мирзамахмудов рассказал о планах Республики Узбекистан по трансформации нефтегазохимических производств. Фото: Роман Хасаев

Что касается ТАИФа, то для нас в первую очередь интересен его опыт в области развития нефтегазохимии. Учитывая планы Узбекистана в развитии нефтегазохимических производств, намерение производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, мы видим перспективы взаимодополнения друг друга, обмена опытом и, естественно, участия Группы ТАИФ в перспективных крупных проектах, реализуемых в Республике Узбекистан.

– Позвольте уточнить: Узбекистан заинтересован в приходе инвесторов, готовых размещать на вашей территории свои производства, или больше все-таки в совместных проектах?

— Конечно, если по тому или иному проекту какая-то компания будет заинтересована сама его реализовать, то мы и им создадим все необходимые условия и окажем всяческое содействие и поддержку. Но мы больше заинтересованы, и инвестиционная политика у нас направлена в первую очередь на реализацию совместных предприятий. Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Гораздо интереснее, чтобы у инвестора на территории Узбекистана был партнер, с кем будет совместно осуществляться маркетинг, привлекаться современный менеджмент, управление компаниями. В Узбекистане осуществляется поэтапная трансформация предприятий. Это наша основная цель. Поэтому в первую очередь предпочтение отдается реализации проектов на условиях совместных предприятий или совместной реализации.

В реализации масштабных проектов Узбекистан рассматривает комплексный подход по совершенствованию всей цепочки — от добычи сырья до его глубокой переработки. Фото: Роман Хасаев

– Если говорить о ТАИФе, то какие проекты, какие направления в нефтехимии, химии, нефтепереработке из того, что уже реализовано Группой в Татарстане, вам было бы интересно реализовать у себя?

— Мы бы были в первую очередь заинтересованы в реализации проектов по расширению производства этилена и пропилена, а также его производных. Каких производных — это нужно вместе сесть и определить, исходя из рынка и потребностей. В первую очередь это полиэтилентерефталат, который используется как для синтетических нитей для текстильной промышленности, так и для производства бутылок. Также нам интересно производство гликолей. Кроме того, это полипропилен, в котором очень большая потребность. Этиленвинилацетат… Ну и все другие производные. Но речь идет о сотрудничестве не только в области нефтегазохимии. Нам интересен комплексный подход. Так, у нас в составе делегации находятся руководители «Узбекнефтегаза», которые готовы к сотрудничеству с ПАО «Татнефть» в интенсификации добычи на длительно разрабатываемых месторождениях. Извлечение труднодоступной нефти. Для нас это направление тоже очень интересно.

– Но трудноизвлекаемые запасы нефти, как правило, тяжелые. Опыт ТАИФа в глубокой переработке тяжелых остатков насколько вам интересен?

— Это как раз то, о чем я говорил, что нам интересен комплексный подход: используя опыт «Татнефти» — наладить извлечение труднодоступной нефти, а основываясь на опыте ТАИФа — наладить ее глубокую переработку. То, что мы увидели в реализуемом ТАИФом проекте КГПТО, где с применением современной установки достигается возможность извлечения 98,2% светлых нефтепродуктов из тонны сырья, впечатляет. Это было бы очень полезно изучить.

– То есть вы планируете посетить производства Группы ТАИФ для более глубокого их изучения?

— Обязательно! В этот раз график слишком плотный, и я успел посетить лишь часть того, что хотелось бы. Поэтому в следующий раз, а мы договорились чаще встречаться и наладили контакты, я думаю обязательно приехать, чтобы изучать и смотреть. Уверен, что это будет полезно.

Арсений Фавстрицкий