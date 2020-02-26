Службы безопасности ГК ТАИФ подвели итоги работы в 2019 году

Главная задача: наращивать эффективность работы по всем направлениям обеспечения безопасности предприятий Группы компаний ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

Итоги работы в 2019 году подвели службы безопасности ГК ТАИФ. Совещание руководителей СБ состоялось в центральном офисе головной компании Группы. Участники обсудили основные вопросы в области обеспечения всесторонней защиты вверенных под охрану объектов, обозначили проблемные моменты и наметили точки усиления работы, а основное внимание сосредоточили на вопросах экономической безопасности. Подробности — в материале «Реального времени».

Onlinecontract — надежный инструмент повышения эффективности экономической деятельности

Давнее партнерство с ООО «MX-1» — разработчиками электронной торговой площадки (ЭТП) Onlinecontract — доказывает свою необходимость. Как отметили на совещании, эффективность закупочной деятельности значительно повысилась. В сравнении с 2018 годом существенно выросло число опубликованных на ЭТП процедур от всех компаний, входящих в Группу ТАИФ. Открытость торгов и здоровая конкуренция между поставщиками позволяет получать лучшие по соотношению цены и качества предложения, экономя значительные средства на недопуске переплат и обеспечивая максимальную прозрачность сделок и высокое качество приобретаемого оборудования.

Единственная, но значительная недоработка со стороны предприятий самой ГК ТАИФ — дисциплина лиц, ответственных за подготовку и проведение торгов, что приводит к негативным сценариям завершения тендеров:

— Всего мы рассматриваем 4 вида негативных сценариев завершения тендеров. Первый — это отказ от выбора, когда организатор торгов отклонил все предложения. Второй — не сделан выбор, когда заказчик не позаботился о том, чтобы завершить процедуру должным образом, и непонятно, был ли выбран победитель, и торги автоматически сами закрылись по истечении времени. Третий — нет участников, когда поставщики не предоставили свои предложения. Наконец, четвертый — отмена заказчиком закупки, — пояснил директор ООО «MX-1» Александр Гуров.

Открытость торгов на ЭТП Onlinecontract и здоровая конкуренция между поставщиками позволяет получать лучшие по соотношению цены и качества предложения. Фото Романа Хасаева

На фоне общего количества закупочных процедур таких негативных завершений торгов немного, но и это не лучшим образом влияет на деловой имидж Группы компаний в целом. Ситуация — известна. Над ее исправлением — работают. С прошлого совещания служб безопасности, где также поднимался этот вопрос, удалось добиться определенного эффекта и значительно уменьшить число незавершенных процедур. В том числе благодаря тому, что службы безопасности получили эффективный инструмент оценки деятельности конкретных сотрудников предприятий ГК ТАИФ, ответственных за организацию торгов: подпрограмму, помогающую анализировать эффективность подготовки закупочной заявки и технического задания, ведения тендера на всем его протяжении, вплоть до закрытия.

Что касается отсутствия заявок по некоторым позициям, то разработчики Onlinecontract предложили надежный инструмент для привлечения продавцов: публиковать годовой план закупок с указанием примерных дат предстоящих торгов. Часть компаний Группы ТАИФ уже используют эту возможность.

Не допустить контрактов с неблагонадежными контрагентами

ООО «MX-1» и службы безопасности ГК ТАИФ совместными усилиями разработали и повышают эффективность еще одного инструмента, призванного повысить экономическую безопасность компаний Группы. Речь идет о Портале безопасности — системе, главной задачей которой является недопуск в список контрагентов ТАИФа неблагонадежных компаний и организаций, уличенных в попытках обмана, хищений, недобросовестно исполняющих взятые на себя обязательства, скрывающихся от уплаты налогов и т. д.

Программа позволяет выявить взаимосвязь с неблагонадежными подрядчиками, проведя анализ документов, данных руководящих лиц и сотрудников, информации об используемых транспортных средствах. Программное обеспечение охватывает всю ГК ТАИФ, благодаря чему информация о проблемных контрагентах мгновенно становится доступна в каждой из входящих в Группу компаний.

Охрана объектов ТЭК

Согласно требованиям ФЗ №256, предприятиями топливно-энергетического комплекса Группы компаний ТАИФ ведется целенаправленная работа по усилению инженерно-технической защищенности объектов ТЭК. Руководство и акционеры компаний Группы ТАИФ оказывают всемерную поддержку процессам модернизации и совершенствования систем безопасности. Всего с 2010 года по настоящее время затраты на развитие ИТСО превысили 2 млрд рублей. Только в 2019 году на инженерные системы охраны было выделено более 214 млн рублей, на технические — свыше 232 млн рублей, на системы пожарной сигнализации и пожаротушения — около 85 млн рублей, и еще более 71 млн рублей — на техническое обслуживание систем охраны. В течение года внедрены 196 и модернизированы 296 инженерно-технических систем безопасности.

Эффективность предпринимаемых действий подтверждают недавние проверки представителями Росгвардии. Об этом в своем докладе рассказал ведущий специалист УЭБОиР АО «ТАИФ» Александр Сыченков. Выявляемые недостатки и недоработки своевременно устраняются. При этом руководство служб безопасности требует от сотрудников и дальше наращивать эффективность применения технических средств, позволяющих значительно облегчить и повысить качество работы по выявлению попыток нарушений на вверенных под охрану объектах. Всего в течение 2019 года на предприятиях Группы компаний ТАИФ было зафиксировано почти 5,5 тыс. таких попыток, в том числе пресечены 412 попыток совершения хищений.

Постоянно ведется работа по повышению качества организации контроля по ввозу-вывозу товарно-материальных ценностей на объектах ГК ТАИФ.

Обеспечение информационной безопасности

— В минувшем году в рамках обеспечения информационной безопасности компаний Группы ТАИФ, используемыми специальными средствами программного обеспечения выявлено 4 963 случая нарушений норм, регламентирующих информационную безопасность, в том числе отражены 3 396 атак на информационные ресурсы ГК ТАИФ, — привел цифры главный специалист УЭБОиР АО «ТАИФ» Марат Хамидуллин.

— Проблемы информационной безопасности не сходят с первых строк новостей во всех печатных и электронных СМИ. Постоянно информируют о кибератаках, киберугрозах и утечках конфиденциальной информации, — подчеркнул важность и актуальность выстраивания надежной цифровой защиты Ринат Галимбеков — и.о. заместителя генерального директора по ЭБОиР АО «ТАИФ».

Участникам совещания указали на необходимость следить за актуальностью средств информационной защиты в охраняемых компаниях и регулярном их обновлении, а также, согласно требованиям ФЗ №187, внедрять новые высокоэффективные инструменты, повышающие кибербезопасность объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных к категории стратегически важных.

2019-й — год повышения эффективности деятельности СБ ГК ТАИФ

— В настоящее время стратегия ГК ТАИФ направлена на повышение максимальной эффективности действующих производственных мощностей, осуществление инвестиций, завершение инновационных проектов, имеющих огромное значение не только для экономики нашей республики, но и в целом для Российской Федерации, — отметил в своем докладе заместитель начальника УЭБОиР АО «ТАИФ» Нурсалим Шайхутдинов.

На СБ возложена ответственная задача по обеспечению безопасности и сохранности активов ГК ТАИФ. Фото Романа Хасаева

Согласно программе стратегического развития Группы компаний ТАИФ в период до 2030 года общая сумма инвестиций в развитие существующих и строительство новых производств составит 1,5 триллиона рублей. Таким образом, на службы безопасности возложена ответственная задача по обеспечению безопасности и сохранности активов ГК ТАИФ как от внешних угроз, так и от возможных внутренних правонарушений.

В течение года по разным направлениям деятельности ГК ТАИФ проведены 29 698 проверок, выявлены 4 386 нарушений. Наказание понес 1 681 сотрудник, в том числе и руководители различного уровня, 25 из них — были уволены.

Ведется активная работа с кандидатами на замещение вакантных должностей. Из почти 8,5 тыс. претендентов для приема на работу на основные производства и в дочерние предприятия не рекомендованы в общей сложности около 800 человек.

Качественный подбор персонала, грамотное применение технических возможностей, обмен информацией между структурами — все это составляющие единого комплекса задач по обеспечению противодиверсионной, антитеррористической и экономической безопасности, а также противодействия экстремизму. Успехи есть, подчеркнул Ринат Галимбеков — и.о. заместителя генерального директора по ЭБОиР АО «ТАИФ».

— Следует отметить положительную динамику в 2019 году в вопросах обеспечения безопасности на ПАО «Казаньоргсинтез», положительный опыт работы которого уже перенимают не только компании ГК ТАИФ, но и другие крупные предприятия нефтегазового комплекса РФ, — отметил он. Есть успехи и у других компаний Группы ТАИФ, но останавливаться на достигнутом не нужно, необходимо дальше совершенствовать свою работу.

— Несмотря на то что прошедший год был объявлен годом по совершенствованию и повышению эффективности деятельности, проведенные в течение года изучения работы показали, что недоработки есть в управленческой и организаторской деятельности самих руководителей служб безопасности, — обратился Галимбеков к участникам совещания.

Так, не в полной мере используется потенциал сил и средств служб безопасности на предприятиях «Нижнекамскнефтехима», «Карсара», ТГК-16 и КЗССМ. Руководством рекомендовано службам безопасности проявлять принципиальность и объективность по каждому из выявленных на охраняемых объектах нарушениях.

В минувшем году службами безопасности проведены проверки 60,5 тыс. потенциальных и действующих контрагентов. С 1 083 из них не рекомендовано заключать договоры. Выявлены 75 внешних и внутренних угроз различного характера, способных повлиять на деятельность предприятий Группы.

— Необходимо продолжать работу по совершенствованию и повышению эффективности управленческой деятельности, организации работы и рационального использования имеющихся сил и средств по всем направлениям, связанным с вопросами обеспечения безопасности. Это особая работа, от вас, от нас зависит ее результат, — подчеркнул в завершение совещания Ринат Галимбеков.

Опыт работы в системе МВД — в повышение эффективности служб безопасности Группы ТАИФ

Заслуженный работник и ветеран органов внутренних дел, полковник полиции в отставке Ринат Галимбеков уже почти 9 лет возглавляет УЭБОиР АО «ТАИФ». В своем плотном рабочем графике он нашел немного времени на короткое интервью «Реальному времени».

— На службу в систему МВД я поступил в 1977 году. Около 35 лет отдал службе в органах внутренних дел, начав с рядовых должностей, дорос до звания полковника и должности заместителя начальника милиции общественной безопасности МВД по РТ. На протяжении всех этих лет моя работа была связана с обеспечением защиты интересов граждан, выявлением и раскрытием преступлений, борьбой с организованной преступностью, охраной общественного порядка и общественной безопасности, профилактикой правонарушений и преступлений, — поделился биографическими данными Ринат Галимбеков.

В 2011 году полковник полиции Ринат Галимбеков возглавил УЭБОиР АО «ТАИФ». Фото Романа Хасаева

В 2011 году из АО «ТАИФ» поступило поддержанное руководством МВД предложение — возглавить службу безопасности Группы компаний, являющейся одной из крупнейших в республике. «Во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечивать организацию и эффективное функционирование систем защиты и безопасности объектов, имеющих важнейшее значение для экономики Татарстана и России, людей, работающих на предприятиях ГК ТАИФ, а также надежную антитеррористическую и противодиверсионную защищенность. Не допускать любого незаконного вмешательства в деятельность Группы компаний, в том числе со стороны экстремистски настроенных лиц, и особое внимание уделять поддержанию на высоком уровне экономической безопасности и сохранности активов Группы», — напутствовали на столь ответственную работу Галимбекова в МВД.

Опыт 35-летней работы в системе МВД серьезно помог. Благодаря поддержке руководства АО «ТАИФ» и предприятий ГК ТАИФ, за более чем 8 лет работы была сформирована эффективная структура служб безопасности, укомплектованная высококвалифицированными сотрудниками, преимущественно имеющими практический опыт службы в правоохранительных органах. За это время также проведена полная модернизация инженерно-технических средств обеспечения безопасности и созданы достойные условия работы сотрудников служб безопасности и частного охранного предприятия «Кеннард».

Тесное взаимодействие Служб безопасности ГК ТАИФ, ЧОП «Кеннард» и правоохранительных органов позволяет эффективно решать поставленные задачи. Фото пресс-службы ЧОП «Кеннард»

— Профессионализм и высокий уровень технической оснащенности сотрудников служб безопасности и ЧОП «Кеннард», тесное взаимодействие с правоохранительными органами и понимание важности и необходимости возложенных задач по защите и обеспечению безопасности вверенных под охрану объектов позволили добиться значительных успехов. Могу констатировать, что за все это время не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации, которая была бы связана с зоной ответственности служб безопасности. Масштабная профилактическая работа и опыт проведения оперативно-разыскных мероприятий позволяют уверенно говорить о том, что не было допущено проникновений на территорию охраняемых объектов правонарушителей, а также нераскрытых краж и хищений материально-технических ценностей с объектов ГК ТАИФ.

Службами безопасности ГК ТАИФ особое внимание уделяется проведению комплекса профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений, в том числе с использованием технических средств охраны. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

Поздравляя весь коллектив служб безопасности компаний ГК ТАИФ и ЧОП «Кеннард» с недавно прошедшим Днем защитника Отечества, Ринат Галимбеков подчеркнул:

— Обеспечивая безопасность объектов Группы компаний ТАИФ, имеющих важнейшее стратегическое значение для обеспечения надежного функционирования топливно-энергетического и промышленного комплексов Республики Татарстан и России в целом, мы с вами продолжаем защищать интересы Отечества. Перед нами стоят масштабные и важнейшие задачи по обеспечению экономической безопасности, сохранности активов, антитеррористической, противодиверсионной защищенности на вверенных нам предприятиях, по недопущению любых противоправных действий, способных оказать негативное воздействие на эффективность слаженной деятельности огромного и сложного механизма под названием Группа компаний ТАИФ, продукция которого востребована по всему миру.