«Нам бы пришлось читать Джалиля в интернете»: как Татарстан помогает татарам на Сахалине

Фото: Предоставлено Национально-культурной автономией татар Сахалинской области

На территории Сахалинской области проживают более пяти тысяч татар. Шесть лет назад у них появилась своя национально-культурная автономия, которая объединила представителей татарского народа. Сейчас в регионе проходят национальные праздники, отмечают Сабантуй, поют песни на родном языке и не только. Но для обучения детей татарскому языку местной автономии очень нужны книги, чтобы через сказки передать любовь к своей культуре и традициям. Два года назад общественная организация попросила помощи у ГК «ТАИФ», после чего в Сахалинскую область отправились сотни изданий.

Как «Туган Тел» появился на Сахалине

Закия Валитова оказалась вдали от родной деревни в Дрожжановском районе в 19 лет. На Сахалин из Татарстана она переехала по комсомольской путевке — жила в маленьком городе Шахтерске, работала на шахте, а потом в школе. И все время очень тосковала по татарской культуре и речи.

В 2005 году Закия Зиатдиновна переехала в город побольше — Южно-Сахалинск. В административном центре Сахалинской области проживало много корейцев, которые проводили свои традиционные праздники и не теряли связи друг с другом. Тогда Закия Валитова решила объединить и местных татар — с помощью созданного ею учебно-культурного центра «Туган Тел».

— В Сахалинскую область с визитом как раз приехал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. Он собрал все диаспоры и представителей разных народов, расспрашивал, какие они мероприятия проводят. Никто ничего не мог назвать, кроме Масленицы и корейских праздников. Наш центр только-только открылся и там тоже еще ничего не проходило. Камиль Исхаков очень удивился и спросил: «Как же без Сабантуя?». Он позвонил во Всемирный конгресс татар, сказал, что поможет с артистами. И в 2006 году мы провели первый Сабантуй, — вспоминает Закия Валитова.

Организаторы не думали, что событие получится настолько масштабным — праздник плуга собрал представителей почти всех районов Сахалинской области. Закия Зиатдиновна говорит, что местные бабушки родом из Татарстана плакали от радости. После чего Сабантуй превратился в ежегодную традицию.

Сабантуй собрал представителей почти всех районов Сахалинской области. Фото предоставлено Национально-культурной автономией татар Сахалинской области

В этом году он пройдет в юбилейный пятнадцатый раз. Юбилей отмечает и учебно-культурный центр, который сплотил татар региона и другие национальности — со временем в него стало заглядывать все больше гостей.

Появление татарской автономии

По инициативе центра на Сахалине появились детский вокальный ансамбль «Татарстан» и футбольная команда. В городе провели творческие вечера в честь Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, организовали детский Сабантуй. Теперь в нем участвуют больше тысячи детей, а в рамках праздника проходит многонациональное шествие. Параллельно открылась воскресная школа для желающих изучить религиозные татарские традиции.

В итоге на центр обратил внимание Всемирный конгресс татар, который помог ему книгами. Но их всегда не хватает, особенно после того, как в 2015 году открылись еще и общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области» и этнографический музей имени Габдуллы Тукая. За помощью местные жители обратились в ГК «ТАИФ».

— Года два назад мы отправили в «ТАИФ» письмо, в котором рассказали о себе — кто мы, где проживаем, какие мероприятия проводим. Попросили помочь с обеспечением книгами. Так началось наше сотрудничество. За это время они прислали нам очень много посылок. На столетие ТАССР компания отправила нам 100 книг. А совсем недавно еще несколько десятков. Если бы Татарстан и «ТАИФ» не поддержали нас, нам пришлось бы читать Мусу Джалиля и других великих поэтов и писателей через интернет, и не было бы этих красочных иллюстраций, особенно важных для детей, — рассказывает Закия Зиатдиновна.

Последняя посылка, которую 27 марта получили татары на Сахалине, весила около 200 кг. В путешествие из Татарстана отправились десятки книг на русском, татарском, английском и арабском языках.

Посылка с книгами, которую 27 марта получили татары на Сахалине, весила около 200 кг. Фото предоставлено Национально-культурной автономией татар Сахалинской области

В отправление вошли такие экземпляры: семитомник «История татар с древнейших времен», шеститомник «Татарстан: в единстве — сила!», красочные фотоальбомы об истории и культуре Татарстана, издания об Абрахмане Гумари, братьях Рамиевых, Газизе Губайдуллине, Шигабутдине Марджани, Минтимере Шаймиеве, Рустаме Минниханове. А также издания «Мечети Татарстана», «Храмы Татарстана», «Казанский кремль», «Татарская кухня» и многое другое.

Сейчас татары Сахалинской области сотрудничают и с региональным благотворительным Фондом сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен», и с Всемирным конгрессом татар, и с ГК «ТАИФ», и с министерствами Татарстана, и даже с татарстанскими писателями. Закия Валитова признается, что для них очень важно держать связь с родиной и получать отклик от стольких людей. Все это, рассказывает она, и помогает сахалинским детям изучать свою культуру и говорить на родном языке. А взрослым — никогда не забывать о корнях.