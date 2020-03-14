Генеральный директор АО «ТАИФ» выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Ирека Миннахметова

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и коллектив Группы компаний выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Ирека Миннахметова. Семье, родным и коллегам — сил и мужества пережить его ранний уход.



Ирек Миннахметов был одним из перспективных молодых бизнесменов, умных и смелых лидеров, который создавал новые проекты на благо республики, совершенствовал то, что было создано до него.

Он запомнится нам всем активным, идейным, напористым и талантливым молодым руководителем, талантливым спортсменом. Очень горько провожать так рано тех, кто еще не в полной мере успел реализовать все задуманное.