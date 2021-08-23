«Ушел яркий и талантливый человек»: Группа ТАИФ соболезнует близким Гайфутдина Шайхиева
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Гайфутдина Гилазовича Шайхиева, бывшего заместителя генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по персоналу и общим вопросам.
Из жизни ушел яркий и талантливый человек, всегда отличавшийся активной жизненной позицией. Гайфутдин Гилазович многое сделал для создания социальной инфраструктуры, а также профессионального развития сотрудников ПАО «Казаньоргсинтез». Это огромная потеря для всех нас. В нашей памяти Гайфутдин Гилазович навсегда останется мудрым и талантливым руководителем, человеком с доброй душой и чутким, отзывчивым сердцем.ОбществоВластьПромышленностьНефтехимия Татарстан КазаньоргсинтезТАИФ
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