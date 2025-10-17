ТАИФ: в жизни все взаимосвязано

Сохранить и приумножить: социально ответственный бизнес по-ТАИФовски

Фото: Роман Хасаев

Наверное, нет ни одной отрасли или направления в экономике Республики Татарстан, в развитии которых на протяжении своей деятельности не принимала бы самое активное участие Группа компаний ТАИФ, отметившая в сентябре свое 35-летие. «Реальное время» продолжает цикл материалов, знакомящих читателей с историей и этапами становления одной из значимых инвестиционно-промышленных групп страны. Часть вторая.

«Сила во благо» — не просто слова

В 1990-е годы строительная отрасль республики и страны в целом переживала непростое время. Смена политического строя, разрыв экономических связей, практически полное отсутствие заказов на промышленное и гражданское строительство, хроническое безденежье...

Дома, не видя должного ремонта, превращались в ветхие, а ветхие становились и вовсе непригодными для жизни. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Строительные организации Татарстана без должной загрузки банкротились и уходили в историю… У регионов не хватало средств даже на текущее обслуживание имеющегося жилого фонда. Как следствие, дома, не видя должного ремонта, превращались в ветхие, а ветхие становились и вовсе непригодными для жизни.

В непростое время руководством Татарстана было принято решение о старте беспрецедентной для постперестроечной России программы по ликвидации ветхого жилья. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Герой Социалистического Труда, новатор советского производства, профсоюзный и партийный деятель Геннадий Баштанюк в начале сентября 2025 года, во время презентации издательского проекта Союза «Торгово-промышленная палата РТ» — книги под названием «Они создавали современный Татарстан», так вспоминал*1 те годы: «В центре в Казани во многих домах еще глиняные полы были. Крысы бегали. Дети боялись ноги с кровати спустить. А во время дождей в квартирах вода по полу журчала. Я все это своими глазами видел, когда по обращениям ходил!»

Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В это непростое время руководством Татарстана было принято решение о старте беспрецедентной для постперестроечной России программы по ликвидации ветхого жилья*2. Программы, призванной не только дать возможность людям переехать из разваливающихся бараков и древних, рассыпающихся, лишенных элементарных удобств и комфорта домов в современные и благоустроенные квартиры, но и нацеленной на то, чтобы дать работу строительной отрасли, а вместе с ней — заводам железобетонных и металлических конструкций, производствам строительных, кровельных и отделочных материалов, красок, окон и множеству других отраслей и направлений экономики не только Татарстана, но и других регионов страны.

Уникальность программы по ликвидации аварийного жилья в Татарстане еще и в том, что она стала по-настоящему народной: по призыву первого президента республики Минтимера Шаймиева посильное участие в ее реализации приняли все предприятия Татарстана — и аграрии, и промышленники. Стоит отметить, что в масштабах страны приступить к реализации подобной программы удалось лишь ближе к 2010 году.

С участием ТАИФа в Татарстане реализовали беспрецедентную для постперестроечной России президентскую программу по ликвидации ветхого жилья. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

— Решение покончить с этой проблемой ветхого и аварийного жилья в такое сложное, перестроечное, экономически нестабильное время со стороны казалось, наверное, не столько странным, сколько нереальным, — делился воспоминаниями первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«На ТАИФ легла одна из основных нагрузок первых двух лет реализации этой программы. Стройки необходимо было бесперебойно обеспечивать и материалами, и расходниками, и денежными средствами на текущие потребности, в том числе — заработную плату. Мы первыми привлекли 26 миллионов долларов кредита для этих целей. Мы сумели в буквальном смысле добыть материальные ресурсы в объеме 160 тыс. тонн цемента и 130 тыс. тонн металла», — на страницах книги «ТАИФ: Начало» делится воспоминаниями Альберт Шигабутдинов.

Декабрь 1997 года. Новоселы — участники программы ликвидации аварийного жилья, принимают поздравления от Минтимера Шаймиева и руководства г. Казани. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Достать строительные материалы, оборудование, технику, трубы, обеспечить финансирование и многое другое, что необходимо для строительства, и обеспечить доставку всего этого было непросто: заводы по всей стране едва работали и быстро справиться с заказами были просто не в состоянии. Приходилось искать возможности для приобретения в самых разных уголках огромной страны и обеспечивать доставку. Вопросы логистики также легли на плечи специалистов ТАИФа. Немало задач пришлось решать и в самом Татарстане: в условиях нехватки кирпича ТАИФ был вынужден заняться модернизацией и загрузкой сырьем и заказами Казанского завода силикатных стеновых материалов (КЗССМ). Те же задачи перед ТАИФом встали и в отношении Комбината нерудных материалов, что располагался в Казанском порту.

9 декабря 1998 года. Минтимер Шаймиев на встрече с новоселами построенного ТАИФом дома в микрорайоне Азино-1. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Одновременно, параллельно с решением этих задач, уже в 1997 году дочерней компанией ТАИФа были построены и сданы в эксплуатацию два 12-этажных кирпичных дома с торговым центром в микрорайоне Азино-1. Спустя год казанцы праздновали новоселье еще в двух высотках. В новые уютные, современные, благоустроенные квартиры бесплатно(!) переезжали люди, ранее жившие в старых, в буквальном смысле этого слова разваливающихся квартирах и домах с потрескавшимися стенами, с проблемами с отоплением и водоснабжением, без элементарных удобств. Даже в центре столицы Татарстана в то время еще сохранялась ситуация, когда туалеты были общие — во дворе, а полы, особенно на первых этажах, с царских времен сохранились глиняные. Чтобы не было злоупотреблений и махинаций, республика взяла на себя оценку состояния жилья и составление списков аварийных, опасных для проживания объектов и татарстанцев, действительно нуждающихся в улучшении условий.

Талгат Абдуллин: «В этот сложный период ТАИФ закупает для ГЖФ огромные партии металла, железобетона, цемента и других строительных материалов». Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках программы в период с 1996 по 2004 год было построено нового жилья общей площадью 2,9 млн кв. м, или 52 835 квартир. Каждая семья, отпраздновавшая новоселье благодаря программе, внесена в специальное издание «Мы вместе», вышедшее из печати в 2007 году. Руководителем и автором специального проекта выступил на тот момент исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин.

К 2004 году — к моменту завершения в республике программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья — общий уровень износа жилого фонда в целом по республике снизился с прежних 60% до 45%. А заслуги Группы ТАИФ в области развития строительной отрасли были отмечены премией «Российские созидатели».

За выдающийся вклад в развитие строительной отрасли страны в 2004 году ГК ТАИФ присудили премию «Российские созидатели». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

— В этот сложный период ТАИФ закупает для ГЖФ огромные партии металла, железобетона, цемента и других строительных материалов. Это позволило нам дать старт программе. Конечно, руководство компании «ТАИФ» понимало, что в материальном плане больше теряет, нежели приобретет. Любая западная компания пальцем бы не пошевелила при таком раскладе, но в нашем случае на кону стояли люди, а также имидж республики в преддверии празднования тысячелетия Казани. Это была реальная возможность помочь не словом, а делом жителям города, — вспоминает бывший исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Переселение из ветхого жилья по программе ипотеки. 6 ноября 2007 г. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Позже, совместно с Банком «Аверс», Группа ТАИФ продолжила активно решать вопрос повышения качества жизни сотрудников компаний, входящих в Группу. Тысячи семей работников благодаря корпоративным жилищным программам въехали в новые квартиры. Безвозмездный вклад Группы ТАИФ*3 в деятельность Государственного жилищного фонда с 1996 по 2018 год составил более 11 млрд рублей, или более $325 млн по среднегодовому курсу.

Церемония закладки памятной капсулы при начале строительства жилого комплекса «Салават купере». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В реализацию комплекса программ по улучшению жилищных условий работников собственных производств, на материальную помощь, в том числе при приобретении жилья и на возмещение процентов по ипотеке, в период с 1996 по 2021 год компании Группы инвестировали еще свыше 27,3 млрд рублей, что по среднегодовому курсу превышает $804 миллиона. Более 10 тыс. семей работников компаний и предприятий Группы ТАИФ улучшили свои жилищные условия благодаря льготным ипотечным программам.

Декабрь 2015 года. Первый жилой дом в «Салават купере» встретил своих новоселов. Реальное время / realnoevremya.ru

Столкнувшись с нехваткой квалифицированных кадров, ТАИФ организовал обучение специалистов, в том числе за рубежом и… Молодые сотрудники, отработав совсем недолго и получив практический опыт, вдруг уезжали, и, как правило, за рубеж. Не из-за заработной платы. Ее в компании уже могли к тому времени предложить достойную. Оказалось, что причиной всему условия для жизни. И они были не в пользу Татарстана. Там — сфера развлечений, современные спортивные объекты, на которых в зарубежье проходили всевозможные масштабные состязания мирового уровня по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею и т. д., удобные квартиры, комфортные магазины с широким выбором товаров. Плюс продуманные городские общественные пространства, развитая сфера услуг, включая высококлассную медицину… Проблема была общей для страны в целом: среда проживания на Родине проигрывала яркой картинке, сложившейся у побывавших на обучении за пределами страны людей. Не собираясь мириться со сложившейся ситуацией, ТАИФ одним из первых активно включился в решение проблемы. Формирование качественной, здоровой среды для жизни не только сотрудников компании Группы, но и в целом для татарстанцев и гостей республики вскоре обрело впечатляющий масштаб.

КРК «Пирамида», построенный Группой ТАИФ, стал одним из архитектурных символов Казани. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Так, в центре Казани вырос КРК «Пирамида» — сегодня один из самых узнаваемых архитектурных объектов столицы республики. Не просто украшение центра города, но и центр культурного притяжения, молодежной активности, место организации и проведения ярких событий, в том числе с участием звезд.

Лига чемпионов — 2009: матч Барселона — Рубин. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Заметно ожила спортивная жизнь. Казань принимала известные команды, о ней не просто узнали на мировой спортивной арене, но и спустя время доверили организацию и прием таких масштабных событий, как Универсиада, водный мундиаль, чемпионат мира по футболу и множество других масштабных спортивных событий. Кроме того, ТАИФ принял активное участие в реконструкции и ремонте Казанской консерватории, восстановлении*4 комплекса Лебяжьих озер.

15 августа 2016 года — официальный старт не имеющей аналогов программы по восстановлению системы Лебяжьих озер. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По завершении программы площадь водной глади системы Лебяжьих озер увеличилась почти в 9 раз. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Модернизированы, построены и продолжают поддерживаться многочисленные спортивные объекты и комплексы, обустроены парки и скверы в Казани и Нижнекамске, построены новые дороги и удобные офисные здания*5, проведены масштабные работы по сохранению и возрождению*6 объектов исторического и культурного наследия. Был открыт первый торговый комплекс европейского уровня — «Меридиан» (позже на рыночных условиях переданный компании «Бахетле») и первый же в республике оптовый продовольственный рынок. Он располагался на ул. Тихорецкой.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Открытие первого в Татарстане торгового комплекса европейского уровня — «Меридиан». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Огромная поддержка оказывалась и продолжает оказываться системе образования и развитию науки. Были созданы новые места в детсадах и школах в рамках программ «Бэлэкэч» и «Килэчэк», направленных на модернизацию и развитие дошкольных и учебных заведений. В 2008 году ТАИФ взял на себя финансирование строительства татарской женской гимназии №12 на ул. Декабристов, 89.

В 2015 году по заказу ПАО «Казаньоргсинтез» был построен Химический институт КФУ. Реальное время / realnoevremya.ru

Церемония официального ввода здания Химического института КФУ в эксплуатацию. Реальное время / realnoevremya.ru

Одним из ведущих научных центров стал построенный в 2015 году компанией «ТАИФ-СТ» по заказу ПАО «Казаньоргсинтез» Химический институт КФУ. И это только малая часть сделанного ТАИФом в строительной отрасли.

«Компания инвестирует в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозят рыночные преобразования»

Еще в 2017 году первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев подчеркнул*7, что успехи ТАИФа — это «удачное воплощение в жизнь грамотной инвестиционной стратегии команды ТАИФ, слаженная совместная работа специалистов компании и работников всех заинтересованных предприятий и служб РТ».

Минтимер Шаймиев: «В своей работе Группа делает ставку на инновации». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он также добавил, что инвестиции*8в предприятия Группы компаний ТАИФ измеряются сотнями миллиардов рублей. Минтимер Шаймиев подчеркнул, что в своей работе Группа делает ставку на инновации и что всегда Группа ТАИФ «стремилась вкладываться в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике». В том числе речь идет и о нефтехимии, где «четко прослеживается нацеленность на структурную перестройку нефтегазохимических производств, на обеспечение глубокой переработки нефти и создание на этой базе крупного нефтехимического комплекса с большим количеством переделов».

Как отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов: «Из всех сфер приложения сил и инвестиций за историю деятельности Группы компаний, направленных на то, чтобы обеспечить благополучие Татарстана, именно нефтехимия и нефтепереработка оказались самыми сложными».

Раис республики Рустам Минниханов особо акцентировал*9 внимание на роли Группы ТАИФ для всего Татарстана: «Наше благополучие в том, что Татарстан сумел сохранить нефтяной комплекс — и нефтеперерабатывающий, и нефтехимический, и все это работает на благо нашей республики. Конечно, огромная заслуга в этом ТАИФа».

Рустам Минниханов: «Наше благополучие в том, что Татарстан сумел сохранить нефтяной комплекс, и нефтеперерабатывающий, и нефтехимический. Огромная заслуга в этом ТАИФа». с сайта rais.tatarstan.ru

Для информации: к 1996 году убытки НКНХ, некогда одного из ведущих нефтехимических комплексов СССР и Европы, превысили $50 млн*10. При выручке менее $1 млрд и EBITDA всего в $20 млн это было катастрофой. Проблемы нарастали как снежный ком: критический износ применяемого оборудования, устаревающие на глазах технологии, низкий уровень загрузки производства, нарушенные экономические связи, проблемы с поставками сырья и сбыта готовой продукции и, как следствие, стремительное падение производственной и экономической эффективности, растущие долги по заработной плате. Над производством вновь нависла угроза банкротства (о том, как еще ВТНПО «Казань» в первый раз спасал нефтехимического гиганта от банкротства, мы рассказывали в первой части цикла*11) с дроблением на десяток отдельных предприятий и распродажей по частям. Более того, такой проект уже был готов.

К 1996 году задолженность НКНХ превысила $50 млн. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В дело вмешался первый президент республики Минтимер Шаймиев. Реанимировать комплекс было поручено ТАИФу, в то время успешно и эффективно работавшему по целому спектру направлений по всему Поволжью и в Сибири. Пришлось вернуться в Татарстан. И это был один из первых случаев в новейшей истории России, когда спасение одного из крупнейших предприятий ТЭК страны было доверено частному бизнесу.

Впервые в новейшей истории России спасение промышленного гиганта ТЭК страны было доверено частному бизнесу. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Альберт Шигабутдинов, вспоминая этапы становления Группы ТАИФ, в интервью «Реальному времени» отмечал: «Самым тяжелым периодом для ТАИФа были 1998—2001 годы. Именно в это время компания начала модернизацию Нижнекамского химкомбината. Руководство ТАИФа понимало, что полная загрузка, особенно в условиях работы по давальческой схеме (в конце 1990-х годов «Нижнекамскнефтехим» был вынужден пойти на кабальные условия), и повышение качества продукции предприятия невозможны без серьезного обновления производственных технологий». А еще был необходим надежный источник достаточных объемов качественного сырья для полной загрузки мощностей нефтехимических производств НКНХ. Прямогонный бензин, причем далеко не лучшего качества, в то время на «Нижнекамскнефтехим» поступал из разных источников: от производителей из целого ряда регионов Поволжья, а также с Урала и из Сибири. Доходило до того, что из-за низкого качества сырья приходилось останавливать производство, чтобы избавить компрессоры от закоксованности. Татарстанская же нефтепереработка в то время была очень узконаправленной. Требовалась модернизация и перенастройка отрасли в республике. А для этого необходимы инвестиции в большом объеме».

Альберт Шигабутдинов: «Самым тяжелым периодом для ТАИФа были 1998—2001 годы — время начала модернизации Нижнекамского химкомбината». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В книге «ТАИФ: Начало»*12, изданной к 25-летию создания ВТНПО «Казань» — компании, на основе которой и был образован ТАИФ (об этом мы рассказывали в первой части*13 цикла), Альберт Шигабутдинов вспоминает: «ТАИФ в конце 1997 года предложил таким гигантам, как открытые акционерные общества «Нижнекамскнефтехим» и «Татнефть», в короткие сроки провести модернизацию нефтеперерабатывающего завода. Однако и у нефтяников, и у нефтехимиков на тот момент сложилась острая негативная ситуация с финансами и, как следствие — отрицательные экономические результаты. В итоге у них не нашлось ни средств, ни возможностей поддержать нас в этом проекте. За реконструкцию нефтеперерабатывающих мощностей пришлось браться самим, на свой страх и риск. Мы получили кредиты в российском и зарубежных банках, заключили договоры с проектировщиками и поставщиками оборудования. И в это время нефтяной рынок контрактов начал падать. Цены на нефть доходили до $6 за баррель, соответственно, обвалились и цены на нефтепродукты. «Татнефть», сильно пострадавшая из-за покупки ГКО, объявила дефолт, все счета нефтяников были заморожены, а поступления шли исключительно на погашение задолженности перед банками».

В конце 1997 года ТАИФ предложил «Нижнекамскнефтехиму» и «Татнефти» в короткие сроки провести модернизацию нефтеперерабатывающего завода, но в итоге за реконструкцию мощностей пришлось браться самим. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Несмотря на все трудности, ТАИФ продолжил реализацию проекта по созданию в Татарстане собственной современной нефтепереработки. «Нижнекамскнефтехим» вышел с предложением к ТАИФу*14 — взять у них в аренду основной источник прямогонного бензина — установку первичного разделения сырой нефти с производственной инфраструктурой. А позже и выкупить его. Вот только, имея проектную мощность по переработке нефти до 7,5 млн тонн, в 90-х годах прошлого века установка реально перерабатывала до 2,5 млн тонн. Да и эти объемы перерабатывались по давальческой схеме, из-за чего «Нижнекамскнефтехиму» оставались лишь крохи производимого прямогонного бензина. Для того чтобы самостоятельно модернизировать мощности и полностью загрузить их сырьем, у химиков просто не было ни средств, ни сырья, ни достаточно людей.

Несмотря на все трудности, ТАИФ продолжил реализацию проекта по созданию в Татарстане собственной современной нефтепереработки. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Создание и развитие в Татарстане собственной современной высокоэффективной нефтепереработки становится задачей молодой компании, в то время уже успешно работающей в нише экспортных поставок продукции нефтепереработки и импорта оборудования и технологий для нефтепереработки и нефтегазохимии, имеющей надежные связи по закупке углеводородного сырья и переработке этой нефти на мощностях в соседних с Татарстаном регионах. Руководство республики убедило ТАИФ вернуться в Татарстан. Большую роль в принятии ТАИФом решения работать на родной земле сыграл Радик Шаймиев.

Большую роль в принятии ТАИФом решения работать на родной земле сыграл Радик Шаймиев. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Созданием собственной нефтепереработки Татарстан решал сразу комплекс проблем:

Во-первых, «Татнефть» получала постоянный канал сбыта. Но и здесь был очень непростой момент: находящаяся в состоянии дефолта нефтедобывающая компания не могла рассчитываться с бюджетом и выплачивать заработную плату «живыми» деньгами… В книге «ТАИФ: Начало» Альберт Шигабутдинов вспоминает об этом времени так: «В такой ситуации правительство приняло решение, обязывающее нас закупать у «Татнефти» нефть по 350—400 рублей за тонну, тогда как на внутреннем рынке ее цена составляла 200—280 рублей. Ситуация — хуже не придумаешь. Государство брало у нефтяников в счет налогов нефть (ее не могли арестовать), продавали ее нам по установленной высокой цене с предоплатой. Чтобы рассчитаться за сырье, нам приходилось брать кредиты у российских банков и западных компаний. Причем мы много потеряли на том, что делали заимствования в валюте (когда доллар стоил 6 рублей), конвертировали кредитные ресурсы в рубли, делали предоплату и рассчитывались с кредиторами снова в валюте (но уже по курсу 29 рублей за доллар). Такая ситуация продолжалась полгода — до января 1999 года, только к тому времени в бюджет пошли платежи от «Татнефти» и других предприятий «живыми» деньгами».

Во-вторых, «Нижнекамскнефтехим», перегруженный множеством вопросов и проблем по нормализации работы нефтехимических производств, снимал с себя непрофильный актив — нефтепереработку, при этом получая в лице ТАИФа на выгодных условиях: высокого качества, по льготной цене, с отсрочкой платежа, с соблюдением договоренностей по срокам и объемам, надежного поставщика нафты для своих мощностей. При договоренности по отсрочке платежей на 60 дней реально расчет с ТАИФом затягивался более чем на год.

Наконец, в-третьих: полученная ТАИФом прибыль становилась инвестициями в развитие не только нефтепереработки, но и в реализацию стратегии модернизации НКНХ (кроме того, стремясь максимально эффективно, качественно и в сжатые сроки выполнить поставленную руководством республики задачу по модернизации Нижнекамского химкомбината, ТАИФ активно привлекал на эти цели и значительные заемные средства).

К началу 2000-х годов дела и в «Татнефти», и на «Нижнекамскнефтехиме» смогли выправить*15. Удалось сначала сократить, а затем и вовсе избавиться от практики бартерных операций, полностью погасить долги по заработной плате перед коллективами и выйти на стабильную и своевременную ее выплату. То, как ТАИФу пришлось самостоятельно решать вопрос с многомиллионной, причем долларовой, закредитованностью, накопленной за время исполнения взятых на себя невыгодных, но необходимых для экономики Татарстана условий, — отдельная тема. О ней рассказывается на страницах книги «ТАИФ: Начало».

Август 2003 года: ввод в эксплуатацию на НКНХ завода полистиролов. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Командой ТАИФа и «Нижнекамскнефтехима» была принята беспрецедентная антикризисная программа реструктуризации и погашения огромных долгов (просроченные объемы по кредиторской задолженности превышали годовую выручку комбината). Затем был решен вопрос с привлечением заемных средств на выгодных условиях для модернизации действующих и строительства новых производств. Были пройдены четыре сложнейших этапа, каждый из которых — огромное достижение:

На первом ценой неимоверных усилий удалось остановить падение производственных и, как следствие, экономических результатов. А оно достигало десятков раз в сравнении со средними показателями работы комплекса в советские времена. На это потребовалось примерно 2—3 года.

На втором была успешно решена задача стабилизации производственных процессов. Это заняло еще около двух лет.

На третьем этапе удалось вернуть производственные показатели на уровень времен СССР.

И, наконец, четвертый этап, на котором было обеспечено дальнейшее развитие мощностей.

С этого момента практически ежегодно компания демонстрировала рост производства, положительную динамику по выручке и прибыли.

Рустам Минниханов о ТАИФе: «Каждый год мы открываем какое-нибудь новое производство». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Каждый год мы открываем какое-нибудь новое производство. Не зря сегодня Татарстан является самым крупным производителем пластмасс, самым крупным производителем синтетического каучука. И у нас еще очень большие планы на будущее», — в одном из своих интервью отметил*16роль ТАИФа для экономики республики раис Татарстана Рустам Минниханов. И добавил: «Нет никаких сомнений, что высокопрофессиональные коллективы, которые входят в Группу компаний «ТАИФ», способны решать те задачи, которые ставит руководство республики и страны».

В период с 2005 по 2020 год практически на каждом из своих предприятий ТАИФ открывал по два, три и даже более новых производств. За 15 лет были введены в эксплуатацию более 130 новых высокотехнологичных заводов, установок, линий.

Сложно поверить, но с момента основания и практически до начала XXI века один из крупнейших городов республики не имел собственных источников водоснабжения. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Одновременно с решением задач по выводу НКНХ из кризиса ТАИФ с особым вниманием подошел к одной из самых социально значимых проблем Нижнекамска. В это сейчас сложно поверить, но с момента основания и практически до начала XXI века один из крупнейших городов республики не имел собственных источников водоснабжения*17.

Вода поступала из Набережных Челнов по двум водоводам. Значительная ее часть оставалась в промзоне, обеспечивая потребности производств. Оставшаяся шла в город. Но ее не хватало, и приходилось смешивать поток с технической осветленной, с повышенным содержанием хлора. Проходя по изношенным за десятки лет эксплуатации трубам — ровесницам самого города, хлор вступал в реакцию с железом. Год от года трубы все больше ветшали, а качество воды падало. Многочисленные свищи и прорывы приводили к потерям, а в открывающиеся каверны попадал грунт. В итоге из кранов, по воспоминаниям местных жителей, шла бурая жидкость, которую не то что пить, но и стирать в ней белье было страшно.

Попытки хотя бы частично решить ситуацию с водоснабжением Нижнекамска предпринимались. Так, возник проект по бурению десятков артезианских скважин. Но даже почти полусотня скважин оказалась не способна полностью закрыть дефицит питьевой воды: пробные бурения показали низкий дебет воды, да еще и не лучшего качества. Даже добытой из-под земли требовалась очистка. Плюс под каждую скважину нужна территория — санитарная зона радиусом не менее 50 метров. Где в одном из крупнейших городов республики взять столько свободных площадей? И водоносные слои проходят далеко не везде. Не сносить же под бурение дома! И само бурение, и обустройство скважин требуют немалых денег. А их у города не было. Тем временем в Нижнекамске зрело недовольство: люди были готовы покинуть город, где не было элементарных удобств: чистой питьевой воды. Проблему нужно было решать.

Заказчиком строительства собственной станции водоочистки для Нижнекамска выступал «Нижнекамскнефтехим». Кредиты привлекались под поручительство ТАИФа. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Решение о проектировании и строительстве собственной для Нижнекамска системы водообеспечения и станции очистки воды руководством города было принято в 1996 году. Но средств тогда найти не удалось. И лишь в 1998-м, спустя всего четыре месяца после августовского (1998 год) четырехкратного обвала рубля, то есть в то время, когда не только вести речь, но и думать о начале какого-то нового проекта было, казалось бы, неуместно, вышло Постановление республиканского правительства за №32. На том, что проблему с водоснабжением одного из крупнейших городов республики, промышленного центра огромного значения необходимо начинать решать безотлагательно, настоял президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Предполагалось, что 40% средств выделит республиканский бюджет, а оставшиеся 60% разделят между собой предприятия и компании Нижнекамска. Заказчиком выступал «Нижнекамскнефтехим». В итоге большая часть нагрузки легла на плечи НКНХ. Кредиты под обеспечение ТАИФа привлекались на нефтехимическое производство.

Была продумана уникальная конфигурация, позволяющая не только добиться высочайшей очистки воды, но и произвести необходимую минерализацию. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В 2001 году при поддержке специалистов ТАИФ реализация проекта вступила в активную фазу. Значительная часть персонала нефтехимического комплекса во время строительства станции очистки воды — СОВ-НКНХ — трудилась на возведении третьего подъема водозабора и подводящих путей (системы труб) к будущей станции и от нее на промышленную площадку и, главное, в жилые кварталы Нижнекамска.

35 километров подземных трубопроводов связали между собой почти три десятка надземных корпусов станции с более чем 80 единицами насосного оборудования и 12 комплектами тонкослойных хлопьеобразующих блоков, устройств, дозирующих реагенты, скорые и угольные фильтры, ультрафиолетовые излучатели. Наверное, только непосредственные участники строительства станции очистки воды и руководство Группы ТАИФ знают, каких сил и средств это стоило.

Ноябрь 2007 года: осмотр первым вице-премьером РФ Сергеем Ивановым мощностей СОВ-НКНХ перед вводом в эксплуатацию. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Строительство шло под управлением руководства ТАИФ и республики. На реализацию проекта были взяты огромные кредиты, доставлена техника, люди… Закупалось специальное оборудование. Была продумана уникальная конфигурация, позволяющая не только добиться высочайшей очистки воды, но и произвести необходимую минерализацию. Состав воды из кранов должен был полностью отвечать по своему балансу самым строгим современным требованиям СанПиН.

Инвестиции в основные фонды, с учетом капитального ремонта, в основном в строительство станции, в эти годы значительно превышали даже не чистую прибыль, а денежные поступления от производственной деятельности — то есть сумму до вычета налогов, амортизационных отчислений и выплаты процентов по взятым кредитам. Параллельно со строительством шло обучение персонала.

В ноябре 2007 года был завершен последний этап строительства системы обеспечивающих транспортировку воды трубопроводов и самой станции водоочистки и она была торжественно введена в эксплуатацию*18. Но фактически работать в тестовом режиме и поэтапно станция начала намного раньше: по завершении первой очереди строительства чистую питьевую воду получил город, на второй были закрыты текущие потребности производств Нижнекамска, на завершающем, третьем этапе был сформирован резервный запас мощности по обеспечению водой активно развивающегося города и его промышленности.

Церемония ввода в эксплуатацию станции очистки воды в Нижнекамске. 2007 год. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

На церемонию приехали: Минтимер Шаймиев — первый президент Татарстана, Сергей Иванов, тогда первый заместитель председателя правительства РФ, Александр Коновалов —полномочный представитель президента России в ПФО, Денис Мантуров — заместитель министра промышленности и энергетики РФ, Альберт Шигабутдинов — генеральный директор АО «ТАИФ» — председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», Владимир Бусыгин — в то время генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», Айдар Метшин, тогда глава Нижнекамского муниципального района, и др. Вопрос качественного водоснабжения города был решен.

Владимир Путин на производстве синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

«Ни года без старта новых заводов и установок, расширения линейки производимой продукции» — это утверждение стало своего рода девизом*19 вновь уверенно вставшего на ноги комплекса, качественная продукция которого — полиэтилены, пластики и каучуки — все активнее покоряла не только российские, но и мировые рынки. Именно под организационным управлением ТАИФа «Нижнекамскнефтехим» обрел возможности для активного развития и освоения новых направлений, связанных с вводом в эксплуатацию новых высокотехнологичных производств и установок: была серьезно обновлена линейка производимой продукции. Потерявшие актуальность марки полимеров снимались с производства, оборудование проходило глубокую модернизацию, осваивались новые современные технологии и оборудование, налаживался выпуск новых видов и марок производимой продукции, с лучшими рабочими характеристиками, свойствами и сферами применения.

При организационной поддержке ТАИФа «Нижнекамскнефтехим» получил неофициальный статус «супермаркета синтетических каучуков». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

С 2000 по 2021 год мощности нефтехимического комплекса были увеличены более чем в 2 раза, достигнув отметки в 4 377,9 тыс. тонн в год, а общий ассортимент выпускаемой полимерной продукции обогатился на 537 видов. Нефтехимический комплекс получил неофициальный статус «супермаркета синтетических каучуков», став одним из немногих в мире, кто способен предложить самую полную линейку этих полимеров. Особенно для производства шин.

В начале 2000-х команде ТАИФа было доверено спасение второго флагмана нефтехимии Татарстана и России — «Казаньоргсинтеза». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В книге «ТАИФ: Начало» Альберт Шигабутдинов отмечает: «Мы наработали огромный опыт по проведению модернизации производства на базе ОАО «Нижнекамскнефтехим» и не хотели бы повторить те невольные ошибки, которые были допущены как в подборе партнеров, так и в схемах финансирования проектов. Но, критически анализируя прошлое, хочу подчеркнуть: если учесть состояние экономики в 90-х годах прошлого века, этих ошибок невозможно было избежать. Мы знали, что идем на риски, но никак не думали, что они будут такими громадными и болезненными».

Комплексным подходом, с доскональной проработкой стратегии развития, четкой постановкой задач всем участникам процессов, команде ТАИФа удалось сначала восстановить нормальное функционирование нефтехимического комплекса, а затем придать мощный импульс масштабным процессам развития, со строительством новых производств, применяющих самые современные и эффективные технологии. Вернув эффективность производственных процессов «Нижнекамскнефтехиму», Группа ТАИФ доказала, что способна решать самые сложные инвестиционные задачи. И этот опыт уже скоро оказался востребован вновь: в начале 2000-х, на фоне сложнейшей экономической ситуации в стране в целом, помощь по выходу из кризиса потребовалась*20и второму флагману нефтехимии Татарстана и России — «Казаньоргсинтезу».

Демонтаж устаревшего оборудования на «Казаньоргсинтезе». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Проблемы, с которыми пришлось столкнуться КОСу, были характерны для крупной промышленности страны того времени: разрушенная логистика, разорванные производственные и экономические связи, сложности с нехваткой сырья и со сбытом готовой продукции, бартерные и грабительские давальческие схемы с кабальными условиями, долги, устаревшие оборудование и технологии и полное отсутствие свободных средств на модернизацию.

Совместно и по поручению руководства республики Группа ТАИФ активно взялась за воплощение поставленной задачи. В апреле 2004 года на годовом Общем собрании акционеров была представлена и утверждена разработанная специалистами ТАИФа Стратегическая программа развития предприятия на ближайшие 8 лет с объемом инвестиций порядка $900 млн. Впрочем, уже вскоре она была расширена до $1,5 млрд. В нее вошли и замена старых технологий на новые — эффективные, и последующий демонтаж уже отслужившего свой срок оборудования. Если необходимые для развития предприятия технологии не могли предложить отечественная наука и производители оборудования, выбирались лучшие варианты за рубежом.

В 2004 году на годовом Общем собрании акционеров была представлена программа стратегического развития «Казаньоргсинтеза» на 8 лет. Михаил Медведев

— Мы замахнулись на масштабную программу, какую в России в области нефтехимии до нас еще никто не реализовывал своими силами. Но, чтобы все получилось, потребовались заемные средства. Мы договорились с банками и подписали соглашения, — рассказал журналисту «Реального времени» Альберт Шигабутдинов. — Речь шла об астрономических для того времени суммах — до миллиарда долларов США на весь комплекс работ, от постановки задач и проработки рабочего проекта до пошаговой его реализации: выбрать технологию, заключить договоры на оборудование, договориться со строителями — множество задач. Дело это не быстрое. При этом мы договорились с банками, что для ускорения процессов реализации масштабной программы развития «Казаньоргсинтеза» на начальном этапе средства будут выдаваться в виде краткосрочных кредитов — под выполнение отдельных видов работ по подготовке технического задания, по проектированию, закупке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию новых производств. Это позволяло нам работать, как говорится, «с листа проекта», «с колес». А когда все этапы почти параллельно проработаны и договоры подписаны, все этапы близки к реализации, было запланировано привлечение долгосрочных кредитов, чтобы погасить краткосрочные и спокойно работать. Причем долгосрочные кредитные линии уже были одобрены и ждали своего момента. Такой подход позволял сократить сроки реализации проекта до 2 раз.

Панорама территории «Казаньоргсинтеза» в 2002 году. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Панорама территории «Казаньоргсинтеза» в 2011 году. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В скором времени удалось нормализовать поставки сырья, начать наращивать объемы производства. В декабре 2004 года был дан старт реализации сразу четырех масштабных современных, высокотехнологичных проектов в рамках комплексной Стратегической программы развития: строительство крупнотоннажных производств бисфенола А и поликарбонатов, полиэтиленов высокой плотности, установок для новых, ранее не выпускавшихся марок с одновременным наращиванием на 250% от существующей мощности. Также началась реконструкция производств фенола и ацетона, а также этилена. У команды ТАИФа не было ни малейших сомнений, что эти амбициозные задачи будут реализованы. А кроме того, в 2005 году впервые в России уже был налажен выпуск линейного полиэтилена.

Закладка капсулы с посланием потомкам в основание будущих заводов. 2004 год. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Модернизация завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления позволила довести суммарную мощность производств с около 170 тыс. тонн в год в конце 1980-х годов до 650 тыс. тонн в год и в разы расширить линейку выпускаемых полиэтиленов за счет освоения производства новых, востребованных рынком марок с рабочими характеристиками и списком сфер применения, значительно превосходящими выпускавшиеся ранее марки. ТАИФ ставил перед собой амбициозную задачу — сделать «Казаньоргсинтез» передовым и современным производством России, одним из мировых лидеров в области многотоннажной нефтехимии и полимеров.

Октябрь 2006 года. Ввод в эксплуатацию с участием первого президента Республики Татарстана Минтимера Шаймиева новых производств «Казаньоргсинтеза». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Вручение государственной награды заместителю генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Владимиру Преснякову. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Достижения компании к концу первого десятилетия XXI века — результат грамотной, тщательно продуманной программы развития предприятия, проработанной специалистами Группы ТАИФ, сумевшими не только сохранить уникальный комплекс, но и привлечь многомиллиардные инвестиции на модернизацию существующих и строительство новых производств. Вместо запланированных $900 млн общий объем вложений в расширенную реализацию программы развития «Казаньоргсинтеза» в итоге превысил $2 млрд.

Визит Игоря Шувалова 10 июля 2009 года на «Казаньоргсинтез» для участия в совещании по реструктуризации долга предприятия. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

И именно в тот момент, когда казалось, что все неприятности уже позади, грянул глобальный кризис 2008 года. Для «Казаньоргсинтеза», успевшего сделать огромные вложения, успевшего ввести новые мощности в эксплуатацию, но еще не начавшего получать прибыль на возврат средств, предложение банков — со ссылкой на форс-мажор — погасить краткосрочные кредиты с одновременным отказом в предоставлении долгосрочного кредита по ранее достигнутым договоренностям оказалось нокаутирующим ударом. По факту искусственно созданная ситуация грозила дефолтом.

10 июля 2009 года. Совещание с участием Игоря Шувалова на площадке «Казаньоргсинтеза». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

В 2018 году на торжествах по случаю 60-летия с начала строительства «Казаньоргсинтеза» и 55-й годовщины его ввода в эксплуатацию Минтимер Шаймиев со сцены напомнил*21о пережитых испытаниях. Положение оказалось настолько сложным, что обсуждать его пришлось на государственном уровне:

— Нас пригласили в Совет Федерации обсудить положение «Оргсинтеза». Долг предприятия составлял более 30 млрд рублей. Никто не хотел разбираться, откуда кредиты. Многие предлагали отдать «Оргсинтез» Сбербанку. Считали, что банк разберется, что делать. Я взял слово: «Кто-нибудь задумался, почему сегодня «Оргсинтез» закредитован? Он же кредиты взял для расширения производства. Кредиты взяты, но они для развития, это взгляд вперед. «Оргсинтез» производства запустит и расплатится с кредиторами». Никто не хотел в это верить. Я почувствовал, что «Оргсинтез» уходит, и сказал, что только через мой труп! Я имел право так сказать.

Совещание на площадке «Нижнекамскнефтехима» с участием В.В. Путина о развитии газохимии и нефтехимии в РФ 17 ноября 2009 года. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Решение проблемы подсказал Владимир Владимирович Путин, сегодня — президент Российской Федерации, а на тот момент премьер-министр страны. На совещании в Нижнекамске он рекомендовал работать на рыночных условиях. И все проблемы будут решены. Удалось уйти от давальческих схем с чрезмерно невыгодными условиями, когда основная часть прибыли просто не доходила до «Казаньоргсинтеза». Вместо этого КОС и «Газпром» под поручительство ТАИФа заключили долгосрочный контракт на поставку этана. Контроль за выполнением принятых премьер-министром России в Нижнекамске решений взял на себя Игорь Сечин, в то время занимавший пост первого вице-премьера правительства РФ.

Владимир Путин во время посещения производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» 17 ноября 2009 г. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

В итоге модернизированные и вновь построенные высокоэффективные производства позволили «Казаньоргсинтезу» рассчитаться по долговым обязательствам, причем значительно опережая оговоренные сроки, и успешно продолжить свое развитие.

Продолжение следует…

Арсений Фавстрицкий