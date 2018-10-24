ОАО ТАИФ-НК

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Общая информация

ОАО «ТАИФ» в 1997 году создало на территории Нижнекамской промышленной площадки свой филиал «ТАИФ-НК» (в 1998 году ЗАО «ТАИФ-НК», преобразованное в 2006 году в ОАО), который вплотную занялся вопросами проектирования и строительства нефтеперерабатывающего комплекса. На основе Завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, взятого в аренду, ОАО «ТАИФ» в короткий срок за счет собственных средств осуществило дальнейшую модернизацию производств, а затем выкупило в собственность. В результате уже через два года Завод вышел на проектный объем (7 млн. тонн нефти в год), повысились качество и глубина переработки. Но это был только первый шаг в стратегических планах группы компаний «ТАИФ». Параллельно с этим ТАИФ приступил к проектированию и строительству дополнительных крупнотоннажных установок КГСД и висбрекинга, а также установки по производству неокисленных дорожных битумов. В их строительстве с 1999 года также принимали активное участие «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим». В последующем, доли этих компаний были выкуплены «ТАИФ-НК» в собственность.

В ноябре 2012 года состоялась торжественная церемония, посвященная официальному началу строительства Комплекса по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков на основе уникальной технологии Veba Combi Cracking (VCC). Строительство данного Комплекса направлено на увеличение глубины переработки нефти до уровня не ниже 95%. Запуск Комплекса в эксплуатацию позволит увеличить производство прямогонного бензина, являющегося сырьем для предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан, а также увеличить производство дизельного топлива экологического стандарта ЕВРО-5.

В ноябре 2015 года компания перешла на выпуск автомобильных бензинов стандарта «Евро-5» и начала его реализацию. В 2016 году на НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» после масштабной реконструкции запущены в эксплуатацию локальные биологические очистные сооружения (БОС). В настоящее время строящийся комплекс глубокой переработки находится в стадии пусконаладочных работ.

Сегодня открытое акционерное общество «ТАИФ-НК», объединяющее Нефтеперерабатывающий Завод, Завод Бензинов и производство по переработке газового конденсата, – занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли в Республике Татарстан. За 2016 год компания переработала 8,3 млн тонн сырья. Показатель глубины переработки составил 75,2 %. Произведено и реализовано товарной продукции на 138 млрд руб. В общем объеме нефтепереработки республики предприятию принадлежит 100% объемов производства прямогонного бензина, 88% автомобильных бензинов, 58% дизельного топлива.

Генеральный директор — Шамгунов Рушан Рашитович.

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