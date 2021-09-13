От экспорта сырья к собственному производству: первый НПЗ Татарстана

ТАИФ-НК: за два десятка лет от устаревшей ЭЛОУ-АВТ-7, прямогонного бензина и котельного топлива — до современного производства и Euro-5. Часть первая

Сотни лет специалисты были уверены, что на территории Татарии есть нефть. Ее искали, но смогли наладить добычу лишь в XX веке. А затем десятилетия Татарстан, являясь одним из лидеров по нефтедобыче в СССР, оставался просто поставщиком углеводородного сырья. Лишь в 1979 году в составе «Нижнекамскнефтехима» был запущен завод первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, ставший поставщиком сырья прямогонного бензина на основные производства нефтегазохимического комплекса. Но этого республике было недостаточно. Фактическое отсутствие собственных нефтеперерабатывающих мощностей не лучшим образом сказывалось на общей экономике республики. В 1997 году за воплощение идеи проектирования и строительства собственного нефтеперерабатывающего комплекса в Татарстане взялась Группа ТАИФ. О поисках нефти во времена Российской империи и том, как Татарстан стал для СССР «вторым Баку», а также о причинах и истории появления первого в республике нефтеперерабатывающего производства — АО «ТАИФ-НК», в материале «Реального времени».

Иначе было нельзя

О необходимости строительства на территории Татарстана полноценного нефтеперерабатывающего комплекса речь заходила еще в 40-х годах прошлого века, когда на территории республики были разведаны солидные запасы углеводородного сырья. Однако дальше планов дело не пошло ни тогда, ни в период расцвета СССР.

Практическое воплощение идеи начали специалисты Группы ТАИФ. Причем работы были начаты едва ли не в самое сложное для отрасли время — закладка символического первого камня в основание нефтеперерабатывающего комплекса состоялась осенью 1997 года, когда мировые цены на нефть рухнули до уровня в 16—20 долларов США за баррель марки Brent (ниже в новейшей истории России цена барреля нефти опускалась только зимой 1998-го, когда черное золото пробило планку в 10 долларов США и опустилось до отметки в $9,8 за баррель, а высокосернистая татарстанская нефть торговалась по еще более низкой цене).

Закладка первого камня в основание Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса 25 октября 1997 года. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Но иначе было нельзя. Сама ситуация заставляла действовать решительно: оживающие нефтехимические производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» остро нуждались в сырье — прямогонном бензине.

Но об истории строительства и ввода в эксплуатацию первого в Татарстане нефтеперерабатывающего завода речь пойдет позже. Ведь для того, чтобы наладить переработку, нужно сырье — нефть, которую на территории современного Татарстана искали несколько веков. Поэтому сначала мы расскажем о том, в какие времена в Поволжье обнаружили первую нефть, когда смогли наладить добычу в промышленных масштабах и как «второй Баку» помогал Родине восстанавливаться после Великой Отечественной войны.

Из истории мировой нефтедобычи

Сама история нефтедобычи берет свое начало еще в IV—III тысячелетиях до н.э., когда древние египтяне научились собирать нефть в местах ее естественных выходов на поверхность с воды. Использовали ее, вероятнее всего, как лечебное средство, для бальзамирования, а также в качестве горючего для светильников. В ряде древних государств нефть и битумы применяли в качестве строительного материала как связующую и изолирующую составляющую. В 7 веке в Персии из нефти было создано страшное оружие того времени — «греческий огонь», прародитель напалма. Где-то ее использовали для пропитки дров, чтобы те лучше горели. Впрочем, говорить о масштабном использовании жидких углеводородов в давние времена все же особо не приходилось. В большинстве случаев вполне достаточным был как способ добычи именно сбор нефти в местах ее естественного выхода на поверхность. В крайнем случае приходилось копать неглубокие ямы, откуда скопившуюся нефть собирали тканью или шкурами и отжимали в емкости. Так было почти до самого конца Средневековья, когда нефть стала использоваться шире — в красках, в медицине, для уличных светильников. И чтобы ее добывать, на разведанных месторождениях начали копать колодцы, потом научились бурить скважины.

Один из древнейших способов добычи нефти в мире: сбор в местах ее естественного выхода на поверхность Фото: rusunion

В начале XIX века появились первые установки по перегонке нефти в керосиновый дистиллят. В 1849 году в Канаде смогли получить первый чистый керосин, а в 1853-м жестянщик Адам Братковский делает по эскизу химиков Игнатия Лукашевича и Яна Зеха первый безопасный тип керосиновой лампы. Этот период считается началом бурного роста потребления керосина, а значит, и добычи, и переработки нефти. Те же братья Нобели активно соперничали с фирмой Дж. Рокфеллера в развитии технологий непрерывной перегонки нефти. К слову, активно они вели бизнес и в России. И первый нефтепровод в Российской империи был проложен в 1878 году Людвигом Нобелем.

Переработка нефти тем временем обретала все большие размахи, совершенствовалась, предлагая рынку все новые продукты: смазочные материалы, керосины, бензин. К слову, он поначалу не был оценен по достоинству, считался побочным продуктом производства керосина, пригодным лишь в качестве растворителя и очистителя для типографских касс. Пока на границе XIX и XX веков не был создан первый двигатель внутреннего сгорания. С этого момента нефтепереработка развивалась семимильными шагами. Не за горами была уже и эра полимеров.

Татарстан — «второй Баку»

А что в Татарстане? Официальная история нефтедобычи на этой земле ведется с лета 1943 года, когда впервые в республике из скважины №1, что была пробурена близ села Шугурово (сегодня — Лениногорский район РТ), был получен промышленный приток газированной нефти дебитом 20 тонн в сутки. Именно с этого времени ведет свой отсчет становления нефтедобывающая отрасль республики. Извлечение из недр так необходимого стране черного золота пошло нарастающими темпами. Но об этом чуть позже, а сначала небольшое отступление в глубину веков.

На самом деле история татарстанской нефти гораздо старше, чем об этом говорится в официальных хрониках. В материалах Пушкарского приказа сохранились документы, датированные 1637 годом, упоминающие о нефтяных источниках. В 1703 году в самом первом выпуске газеты «Ведомости» сообщалось: «Из Казани пишут. На реке Соку нашли много нефти…» Заключение для Петра I о качестве обнаруженных углеводородов в 1718 году сделал лейб-медик Готлиб Шобер. В 1738 году императрица Анна Иоанновна получила сообщение от рудознатца Якова Шаханина о новом обнаруженном месторождении близ города Тетюши. 1837 год ознаменован тем, что горный инженер Александр Гернгросс обнаружил поверхностные нефтепроявления в Предволжье и Закамье.

Александр Родионович Гернгросс (1813—1904) — горный инженер, генерал-лейтенант, директор Департамента горных и соляных дел. Портрет кисти А.Ф. Першакова (1892—1898). Фото: wikipedia.org

Стоит отметить, что первая нефтепереработка на территории современного Татарстана была организована еще в середине XVIII века. А если быть точнее, то в 1753 году, когда старшина Надыр Уразметов подал прошение в Берг-коллегию о разрешении постройки нефтяного завода на реке Сок для переработки собираемой нефти. Анализ прилагаемых к прошению образцов показал, что нефть в месторождении тяжелая. Но в целом достаточно высокого качества.

Между тем разведка новых запасов черного золота продолжалась. В 1864 году бугульминский помещик Николай Малакиенко предпринял первые попытки бурения. С еще большим размахом за дело взялся геолог Ласло Шандор в 1877 году. Тогда же начал свою работу Шугуровский нефтебитумный завод, сырье для которого поставлялось из штолен. В начале XX века поиск татарстанской нефти обрел новый размах. В 1913 году на средства английских финансистов немецкий инженер-геолог и предприниматель А.Ф. Френкель создал акционерную компанию «Казан Ойлфилдс ЛТД», которая искала нефть в районе Сюкеево.

Свидетельство на владение акциями Акционерного общества «KAZAN OILFIELDS, Limited». 10 октября 1913 г.

Молодая Советская республика тоже активно искала в Татарстане нефть. В 20-е и 30-е годы было организовано несколько экспедиций, впрочем, не увенчавшихся успехом. Затем работы возобновились с использованием возможностей геологической съемки и полевой геофизики. В конце 30-х на Булдырской структуре трестом «Сызраньнефть» была пробурена первая глубокая нефтепоисковая скважина. Затем эстафету перенял созданный «Татгеолтрест». Но результата не было, и работы по нижнему и среднему карбону были прекращены. Но ненадолго.

Скважина №1 на Бавлинском месторождении, которая дала первый фонтан девонской нефти в республике. 1946 год. Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

С началом Великой Отечественной войны в Татарстан в поиске новых нефтяных промыслов стали спешно перебрасывать людей и технику. В июне 1941 года была заложена легендарная скважина №1, а 25 июля 1943 года получена первая татарстанская нефть.

«Коллектив разведчиков приложит все силы к тому, чтобы в кратчайший срок превратить Шугуровский район в новый промысел второго Баку и дать с небольших глубин высококачественные нефтепродукты нашей родной, любимой Красной Армии», — сообщалось в рапорте Шугуровской нефтеразведки. 3 августа было подтверждено открытие первого в республике нефтяного месторождения — Шугуровского. В марте следующего, 1944 года Совнарком СССР принял постановление о развитии разведочных работ и подготовке к строительству нефтяного промысла на месторождении. Страна получила столь необходимую для победы нефть.

Обложка геологического журнала бурения скважины №1, которая дала начало татарстанской большой нефти. Документ из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Дальше — больше. 17 сентября 1946 года неподалеку от Бавлов зафонтанировала первая скважина девонских отложений, пробуренная на глубину 1 770 метров. Начальный дебит скважины поражал: более 500 тонн в сутки. В июне 1948 года был вскрыт мощный девонский пласт в 20 км от Шугурово. На расстоянии в 5—10 км от него были пробурены новые разведочные скважины. Так было открыто многопластовое Ромашкинское месторождение, отнесенное по международной классификации к супергигантам и вошедшее в десятку крупнейших месторождений планеты, оно сыграло огромную роль в развитии нефтедобывающей, а в последующем — нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей СССР и России.

Памятник скважине №3 — первой в уникальном Ромашкинском месторождении. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Уже в 1950 году в республике было добыто 860 тыс. тонн нефти. Но для восстановления разрушенного войной народного хозяйства и успешного развития экономики стране было нужно больше денег, а значит, больше и черного золота. Нефть, в том числе (а может, даже и в первую очередь) богатейшие разведанные запасы Поволжья, должна была стать экономической основой для послевоенного воссоздания всей экономики огромного государства: приведения в порядок пострадавших от обстрелов и бомбежек Великой Отечественной войны промышленных объектов и сельского хозяйства, залогом успеха объявленной масштабной программы индустриального прорыва. Нужны были новые технологии. Они или приобретались за немалые средства за рубежом или создавались научно-исследовательскими центрами страны. На все это тоже были нужны деньги. Нефть стала главным финансовым ресурсом в процессах становления крупнейшего в мире промышленно-развитого государства — СССР.

В марте 1952 года Совет министров СССР принял решение «Об ускорении развития нефтяной промышленности в Татарской и Башкирской АССР». В республику потянулись кадры с уже действующих предприятий страны, начали открываться и объявлять наборы профильные технические училища, затем — институты, готовящие специалистов не только непосредственно для нефтедобывающей отрасли, но и для десятков других отраслей.

Темпы роста извлечения нефти в республике росли, как нигде в мире. На взгляд человека XXI века, это была хищническая, избыточно и неоправданно масштабная добыча. Но иначе в то время было просто невозможно. К 1956 году Татарстан стал лидером в СССР по объемам добываемой нефти. «Татнефть» удерживала первое место в стране целых 17 лет. В 60-е годы каждая третья тонна черного золота в огромной стране добывалась в Татарской АССР. Активно внедрялись новые технологии и техника. Именно в Татарстане впервые был применен метод внутриконтурного заводнения, ставший впоследствии классическим во всем мире. На Юго-Востоке республики один за другим росли города и поселки: Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Азнакаево, Бавлы, Джалиль, Актюба. Новую жизнь обрели Бугульма, Заинск, Елабуга, Нурлат, Мензелинск.

В 60-е годы Татарская АССР добывала свыше трети всей нефти страны. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

В 1971 году татарстанские нефтедобытчики отрапортовали о добыче первого миллиарда тонн нефти. Спустя десятилетие был добыт второй миллиард. Благодаря татарстанской нефти Советский Союз получил огромные ресурсы для развития экономики, поддержки отстающих регионов, укрепления военной мощи и поддержки стран социалистического лагеря. В 1970-х годах татарстанские специалисты активно участвовали в освоении нефтегазовых запасов Западной Сибири. Республика между тем оставалась в основном только поставщиком сырья. Но природные запасы не безграничны, и в 80-х годах прошлого века с пикового показателя 1976 года, когда годовая добыча достигала 101,5 млн тонн, началось падение объемов. К 1991 году Татарстан мог дать всего 32,5 млн тонн в год, а прогноз Госплана СССР обещал, что к 2000 году добыча сократится еще как минимум вдвое.

С завершением эпохи Советского Союза и принятием Верховным Советом Татарстана 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете республике пришлось самостоятельно решать вопросы выхода из экономического кризиса, связанного с рухнувшей централизованной системой государственного планирования. Регионы оказались предоставлены самим себе. И республикам, и промышленным отраслям не оставалось ничего иного, как самим решать многочисленные экономические проблемы и вопросы. Регионы и компании получили возможность самостоятельно осваивать внешний рынок со своей продукцией. В новых экономических условиях Татарстан обратил внимание на трудноизвлекаемые запасы нефти и взял курс на создание собственной нефтепереработки. Но об этом, а также о том, какую роль в становлении татарстанской нефтепереработки сыграла Группа ТАИФ, мы расскажем в следующей части материала.