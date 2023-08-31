Рустам Минниханов: «Мы пошли на сверхвязкую нефть, а налогообложение одинаковое — несправедливо!»

ТНФ-2023: татарстанских нефтяников убеждают строить технологическую интеграцию с крупными игроками отрасли

«Если кому-то и удалось преодолеть «нефтяное проклятье», так это Татарстану. Но сейчас не стоит задача все тянуть самим, надо идти на кооперацию и интеграцию», — призывал сегодня «Татнефть» к вступлению в альянсы один из опытнейших российских нефтяников — председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. В унисон ему на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума выступил и профессор ВШЭ Валерий Крюков. Но в условиях санкций тяжелее всего оказалось «Газпрому», замещающему потерянные европейские рынки газа экспортом в Китай. Тем временем раис Татарстана Рустам Минниханов был непреклонен и вновь просил вернуть налоговые стимулы.

Нефтяники меняют направления



В этом году Татарстанский нефтегазовый форум — 2023 проходит на фоне радикальной перестройки российского ТЭК, вызванной резким охлаждением внешнего спроса на отечественные нефть и газ. Доступные энергоресурсы больше не фавориты на западных рынках, в ущерб себе европейские компании ограничивают их покупку. Как глобальное потрясение на мировых энергетических рынках сказалось на приоритетах российских нефтяных компаний, деловое сообщество обсуждало на пленарном заседании. В работе форума участвовали представители ведущих компаний отрасли, в том числе Групп компаний ТАИФ, Сибур, Татнефть.

Международную научно-практическую конференцию обозначили скромно: «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях». А по видеотрансляции участников приветствовали российский вице-премьер Александр Новак и первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, которые хвалили республику за инновационные подходы в использовании природной ренты. В свою очередь замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин хвалил за то, что нефтяники размещают заказы на отечественных машиностроительных предприятиях. На самом деле Новак планировал быть лично, но в последний момент его отправили в командировку. «Сегодня у вице-премьеров жизнь не сладкая», — пояснил позднее залу председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, сгладив легкое недоумение от обилия виртуальных VIP-гостей.

По видеотрансляции участников ТНФ-2023 приветствовал российский вице-премьер Александр Новак. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Зато лично в Казань прибыли арабские гости, нефтяники из Казахстана, Белоруссии. Всего свыше 1 000 гостей из стран СНГ, ОАЭ. Так, министр нефти и экологии Королевства Бахрейн доктор Мохаммед бен Мубарак бен Даина говорил о заинтересованности работы с российскими нефтяными компаниями. А заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов привел конкретные примеры сотрудничества с «Татнефтью». По его словам, татарстанские нефтяники получили право на разработку месторождений на западе страны. Кроме того, идет реализация инвестпроекта по выпуску бутадиенов, а также открыто СП компаний «Татнефть» и «Аллюр» на территории индустриальной зоны г. Сарань по выпуску шин.

«Россию решили изолировать как мирового игрока, но это невозможно»

О том, как изменились объемы экспорта нефти из России после введения санкций, особо не говорили. Но то, что санкции ударили по ним, ощущалось в выступлениях высокопоставленных гостей. Один из влиятельных российских нефтяников, экс-министр топлива и энергетики РФ Юрий Шафраник призывал избавляться от зависимости от зарубежных технологий и оборудования, создавая партнерства с ведущими игроками. По его словам, сейчас экономическое сотрудничество определяется политическими соображениями государств, а не бизнес-интересами. «Россию решили изолировать как мирового игрока. Это невозможно, но дало перекос на энергетическом рынке», — объяснил он. «Мы всегда считали, что газ был на рынке Европы выгодный. А что произошло? Мы потеряли огромный рынок», — констатировал он, добавив, что «Газпром» потерял рынок в 100 млрд кубометров газа и теперь переходит на другие рынки.

О том, как изменились объемы экспорта нефти из России после введения санкций, особо не говорили. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Что угрожает нефтяникам в технологической сфере? По словам Юрия Шафраника, Россия на 30% зависит от импорта критических технологий в нефтесервисе и нужно выходить из этой ловушки за счет ИT-технологий.



Китайский приоритет «Газпрома»

Для преодоления технологической зависимости Юрий Шафраник предложил «Татнефти» скооперироваться. «Вы сделали из того, что реально можно было сделать, 100 из 100. Но сейчас не стоит задача все вытянуть самим, надо идти на кооперацию и интеграцию», — заявил он.

Особенно важно строить кооперацию в нефтепереработке. «То, сколько добытой нефти перерабатывается в республике, — это максимум. Конечно, нужны альянсы с теми, кто обладает легкой нефтью», — уточнил он. И добавил, что этот акцент на интеграцию и кооперацию нужно ввести в жесткую политику. Этому ничто не мешает, считает Шафраник. «Татнефть» — одна из немногих компаний, которая получила чистую прибыль выше прошлого года», — заметил он. А достижения в области высоковязкой нефти весомы, но не от республики зависят изменения в налоговой сфере.



В условиях санкций «Газпром» переориентировался на поставки газа в Китай. По словам зампреда правления компании Олега Аксютина, в прошлом году был подписан новый контракт с КНР, который приведет к увеличению экспорта газа на 10 млрд — до 48 млрд кубометров. До этого по газопроводу «Сила Сибири» транспортировалось 30 млрд кубометров. В результате Россия становится крупным поставщиком Китая, отметил он. В целом Россия, Катар и Иран обладают самыми большими запасами газа, но две трети ресурса у нашей страны. В этой связи «Газпром» планирует увеличить переработку газа внутри страны в 3 раза, доведя показатели до 150 млрд кубометров. Основными центрами он назвал Амурский СПГ и завод СПГ в Усть-Луге.

По словам зампреда правления компании Олега Аксютина, в прошлом году был подписан новый контракт с КНР. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В заключительном слове раис республики Рустам Минниханов вновь поднял проблему эффективности налогообложения тех, кто добывает легкую и тяжелую нефть. По его мнению, государство должно стимулировать преобразования, а не увеличивать налоговую нагрузку.

— Увеличив нагрузку, конечно, мы можем быстро получить деньги, но компании, в том числе и бюджеты, где находятся эти компании, теряют инвестиционные составляющие, — подчеркнул он.

По словам раиса, налогообложение тех, кто добывает тяжелую и легкую нефть, не должно быть одинаковым. «Сегодня этот вопрос недопонимают. Если мы активно пошли на сверхвязкую нефть, там другие технологии. А налогообложение практически одинаковое — это несправедливо! Здесь не будет инвестиций. Сегодня нефтегазовый сектор позволяет получить отсюда деньги», — отметил он, добавив, что в противном случае, «если у компаний не будет хватать средств, значит, развитие замедлится». По его словам, за счет банковских кредитов эти проекты нельзя реализовывать. «У нас в последнее время есть опасение: мы сейчас им поднимем налоговую нагрузку, деньги получим, а что будет с проектами?» — поставил Рустам Минниханов вопрос ребром.

1 / 82 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru