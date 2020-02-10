Инвестиции ГК ТАИФ в охрану окружающей среды за три года составили 19 млрд рублей

Вопросы экологической безопасности в условиях перехода на новую систему нормирования затронул генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов на расширенном совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Выступая с докладом, Руслан Шигабутдинов сообщил, что общие инвестиции в охрану окружающей среды предприятиями ГК ТАИФ за последние три года составили более 19 млрд рублей. Решается много задач. Но, по его словам, это не значит, что проблем нет.

— Вопросов и задач много. Мы их ставим, анализируем и обязаны решать. Все инциденты, возникающие на предприятиях, подвергаются детальному анализу для принятия исчерпывающих решений, привлечению виновных к ответственности, а также недопущению повторения в будущем, — сказал Шигабутдинов.

Заседание прошло при непосредственном участии руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой и президента Татарстана Рустама Минниханова.