Компания Mitsui & Co., Ltd — связующая нить между Татарстаном и Японией

Строительство комплекса «Этилен-450» на «Нижнекамскнефтехиме», возведение и оснащение производств бисфенола А и поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе», строительство завода по переработке тяжелых остатков на территории ТАИФ-НК, четвертая линия производства полистиролов — это только часть проектов, реализованных ГК ТАИФ совместно со специалистами Mitsui, с помощью японской корпорации или при участии связанных с ней компаний. О том, как выстраивались деловые отношения между Mitsui & Co., Ltd и Группой ТАИФ, — в материале «Реального времени».

Mitsui: от самурайского клана до глобальной корпорации

Mitsui Bussan Kaisha — старейший в Японии торговый дом, ведущий свою историю с 1616 года от самурайского клана Мицуи. Компания Mitsui Bussan Kaisha была создана в начале июля 1876 года Такаси Масудой. После 200-летней изоляции Страна восходящего солнца открылась миру и начала разворачивать международную торговлю.

На тот момент будущий холдинг насчитывал в своем штате всего 16 человек. На этом этапе компания занималась экспортом риса и угля. Спустя 10 лет она имела представительства в Шанхае, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Позже ассортимент расширился: в списке появилась хлопчатобумажная пряжа, затем продукция машиностроительной, судостроительной и химической промышленности. Компания стала не только торговать, но и активно производить, создавая и поглощая предприятия. Значительно расширилась и география.

После поражения Японии во Второй мировой войне под давлением США на тот момент одна из крупнейших дзайбацу, корпораций Японии, была раздроблена на 180 самостоятельных фирм. Их воссоединение началось 25 июля 1947 года вокруг Daiichi Bussan Co., Ltd. И именно этот день считается датой создания компании Mitsui Bussan, в 1959 году переименованной в Mitsui & Co., Ltd. К этому моменту были собраны воедино большинство ее осколков, и начался новый взлет корпорации, вскоре приобретшей статус глобальной в ее современном виде.

Штаб-квартира Mitsui & Co., Ltd — крупнейшей составляющей холдинга — находится в Токио, а в 462 дочерних и аффилированных компаниях по всему миру трудятся более 44 тысяч сотрудников. В сфере интересов Mitsui Group: торговля и инвестиции, высокие технологии, судостроение и судоходство, строительство и реализация недвижимости, добыча и переработка минерального сырья, страхование, целлюлозно-бумажное производство, отрасль питания, мода, здравоохранение, лесное хозяйство. В нефтехимическую отрасль Mitsui вошла в 1958 году с основанием Mitsui Koatsu.

«Этилен 450»

Сотрудничество Mitsui и Группы ТАИФ началось еще во времена существования СССР, то есть задолго до появления самой Группы компаний. Toyo Engineering Corporation, на тот момент еще не входившая в состав Mitsui Group, подписала контракт с всесоюзным объединением «Техмашимпорт» на проектирование и поставку оборудования для нового этиленового комплекса проектной мощностью в 450 тыс. тонн в год — на тот момент крупнейшего в Советском Союзе. Строительство стартовало в начале 1970-х, а в 1976-м был получен первый товарный этилен.

Сегодня Toyo Engineering Corporation — важная составляющая японской корпорации Mitsui. ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в состав Группы ТАИФ, продолжает эксплуатацию этиленового комплекса, мощность которого в результате модернизации и усовершенствований доведена до 600 тыс. т этилена в год. А сотрудничество, стартовавшее почти полвека назад, продолжается.

Такэхиро Того

— Такэхиро Того — это, пожалуй, первый японец, с кем мне довелось близко общаться. Можно сказать, что именно в нем и в общении с ним я открыл эту малознакомую для меня, загадочную нацию. Он стал собирательным образом японского народа, — так в одном из интервью «Реальному времени» рассказал первый президент Татарстана, а сегодня Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев о знакомстве с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России, а позже — старшим советником Mitsui Group, ныне покойным.

Первая встреча состоялась в 1998 году, когда господин Того во главе большой делегации японских бизнесменов приехал в Татарстан. Страна восходящего солнца тогда только открывала для себя российские регионы, и Такэхиро Того, внимательно изучив имеющуюся информацию, решил, что налаживание взаимовыгодного сотрудничества между российскими и японскими регионами начнет именно с Татарстана.

— Любознательные японцы не ограничились посещением только нашей столицы, поехали в Елабугу, Менделеевск и Нижнекамск, — рассказывает Минтимер Шаймиев. — Они интересовались возможностями размещения инвестиций японской стороны в Камском промышленном регионе. Посетили наши крупнейшие предприятия: ЕлАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшину», — вспоминает Минтимер Шаймиев.

В тот визит в казанском Кремле было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между правительством Татарстана и компаниями Mitsui & Co., Ltd и Toyo Engineering Corporation.

Вскоре состоялся ответный визит Минтимера Шаймиева (в составе официальной делегации РФ под руководством президента России Владимира Путина) в Японию. Присутствовавший на переговорах господин Того активно содействовал переговорам татарстанцев как на высшем государственном уровне, так и во время организованной им встрече с руководством Mitsui Group. Именно тогда была достигнута договоренность о создании совета по сотрудничеству между корпорацией Mitsui и правительством РТ.

Позже, благодаря помощи Mitsui Group и при поддержке господина Того, Группа компаний ТАИФ смогла получить и реализовать в Татарстане две передовые технологии.

Бисфенол А и поликарбонат

Контракты на закупку лицензий и базового проектирования для производства бисфенола А с японской компанией Idemitsu Kosan Co., Ltd и на производство поликарбонатов с еще одной компанией из Японии, Asahi Kasei Chemicals Corporation, были подписаны в 2004 году. Посредником и организатором переговорного процесса выступили подразделения Mitsui & Co., Ltd, а рабочее проектирование выполнила компания Toyo Engineering Corporation. Местом, где было начато строительство предприятий, стала территория ПАО «Казаньоргсинтез». На церемонию закладки первого камня в основание будущего завода приехали и представители руководства Mitsui.

— Помню, несмотря на то, что для старшего советника правления г-на Того погода была, мягко говоря, непривычной — мороз минус 30 градусов, он держался мужественно и свою роль одного из закладчиков фундамента выполнил на отлично, — поделился воспоминаниями Минтимер Шаймиев.

Реализация первого проекта — производство бисфенола — мощностью в 70 тыс. тонн в год была оценена в $102,54 млн. Основной объем его продукции предназначался для выпуска поликарбонатов — строительство производства поликарбонатов годовой мощностью в 65 тыс. тонн было оценено в $196,3 млн. Новым заводам предстояло завершить производственную цепочку передела фенола, ацетона и окиси этилена, уже производимых на предприятии, в полимеры, которые до того в России и странах СНГ не выпускались. И, что немаловажно, в производственный процесс должны были быть вовлечены до 20 тыс. тонн двуокиси углерода, которые до того просто выбрасывались в атмосферу.

В середине 2006 года начало поступать первое оборудование для новых производств, а уже в 2007 году был получен первый бисфенол А. Сначала в жидком виде, а затем и в гранулах. В 2008 году пробные партии были поставлены на ряд предприятий Польши, Германии и стран Балтии для оценки качества. И оно было признано очень высоким.

И в первой же половине 2008 года на «Казаньоргсинтезе» было запущено производство поликарбонатов по бесфосгенной технологии. Сравнительно новая, появившаяся лишь в начале XXI века, технология от традиционной — фосгенной — отличается безопасностью как для окружающей среды, так и для человека. На церемонию официального ввода в эксплуатацию новых производств, а также на празднование 50-летия ПАО «Казаньоргсинтез» снова приехали в Казань японские друзья, чтобы разделить радость с татарстанскими коллегами. Господин Того вместе с Минтимером Шаймиевым и генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым перерезали символическую ленточку, давая старт работе производств.

Компания Mitsui & Co., Ltd заинтересована в расширении сотрудничества с Татарстаном

Об этом старший советник Института стратегических исследований компании Mitsui Такэхиро Того заявил еще в октябре 2007 года, во время очередного визита в Татарстан. Перспективных направлений много: железные дороги, энергетика, но главное — нефтепереработка и нефтехимия. Направления, в которых особенно сильна Группа ТАИФ.

Следующего проекта долго ждать не пришлось: уже в 2008 году по заказу ГК ТАИФ консорциум японских компаний Chiyoda Corporation и Mitsui &.Co, Ltd выполнил технико-экономическое обоснование вариантов строительства комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков на ОАО «ТАИФ-НК». Благодаря запуску этого производства глубина переработки сырья с прежних 71%, вырастет почти до 99%, основной объем составят светлые нефтепродукты.

Работы по заключению контрактов на проектирование комплекса по технологии Veba Combi Craсking (VCC) стартовали поздней осенью 2012 года. Лицензионное соглашение было подписано с компанией Kellogg Brown & Root LTD, а контракт на детальное проектирование, изготовление и поставку оборудования для установки VCC — с японской компанией Mitsui & Co., Ltd и ее подразделением — Toyo Engineering Corporation. В настоящее время проводятся пусковые работы. Комплекс, задача которого довести переработку нефти до практически безотходного, готов к переработке тяжелых остатков производств ОАО «ТАИФ-НК».

— Это огромный проект, позволяющий подвергать крекингу остатки нефти. Пока они просто сжигаются в виде топлива. Технология весьма продвинутая, но тут еще очень важен опыт эксплуатации. Получив его, ТАИФ-НК будет играть большую роль в ее дальнейшем распространении, поскольку мировые компании будут интересоваться их оценкой технологии, — подчеркнул в один из своих визитов в Татарстан управляющий директор по индустриальным проектам Mitsui & Co., Ltd в Европе, России, странах СНГ и на Ближнем Востоке Икуо Касама.

В 2014 году Группой ТАИФ запущена в эксплуатацию четвертая линия по производству полистиролов. По технологии Toyo-Mitsui выпускается 13 марок полимеров. Мощность производства — 50 тыс. тонн в год.

О дальнейшем развитии сотрудничества Татарстана и, в частности, Группы ТАИФ и японских компаний Mitsui Group и Toyo Engineering Corporation шла речь и в 2016 году. Во время визита татарстанской делегации во главе с президентом республики в Токио в феврале Рустам Минниханов встретился с президентом компании Toyo Engineering Corporation Кийоши Накао и управляющим директором корпорации Mitsui Икуо Касамой. Тогда стороны вспомнили об уже реализованных проектах, обсудили те, что находятся в работе, и наметили пути развития отношений. А уже в августе представители руководства Mitsui & Co., Ltd посетили главный офис АО «ТАИФ» в Казани, чтобы предложить свои услуги и опыт в реализации новых амбициозных проектов российского нефтехимического гиганта — в строительстве нового этиленового комплекса на 1,2 млн тонн в год и собственного энергоисточника для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Правила глобального рынка беспристрастны: побеждает и получает право на реализацию проекта тот, кто предлагает лучшие условия: высокое качество по оптимальной цене. Контракт на строительство первого этапа этиленового комплекса выиграл еще один давний партнер Группы ТАИФ — германский концерн Linde AG, обеспечивать возведение теплоэлектростанции мощностью в 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет еще один крупный игрок из Германии — Siemens. Но развитие ГК ТАИФ — процесс постоянный: впереди еще много задач по модернизации существующего оборудования и строительству новых производств. Mitsui Group остается одним из главных претендентов на участие в их реализации.

