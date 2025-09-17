ТАИФ — от истоков и до наших дней

17 сентября 2025 года исполняется 35 лет с момента принятия решения о создании ВТНПО «Казань», на базе которого в 1995 году было создано АО «ТАИФ» — головная компания ГК ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

В России и за рубежом, сегодня едва ли найдутся люди, никогда не слышавшие о ТАИФе. Одна из крупнейших инвестиционно-промышленных групп компаний страны преуспела во многих направлениях: инвестициях и финансах, телекоммуникациях, нефтепереработке, нефтехимии, энергетике, строительстве и множестве других. Для развития ключевых отраслей республики и России Группа ТАИФ не жалеет ни сил, ни времени: в модернизацию производств и внедрение собственных разработок, привлечение ведущих профильных специалистов России и приобретение передовых технологий мира вложено более $100 млрд заемных средств. С чего начиналась история ТАИФа, а также о ключевых этапах развития Группы компаний — в цикле материалов «Реального времени». Часть 1-я.

Все началось намного раньше…

Многие уверены, что свою летопись Группа компаний ТАИФ ведет с 11 апреля 1995 года. Это и в самом деле та самая дата, когда в стенах Казанского кремля впервые во всеуслышание прозвучало имя «ТАИФ». Но история Группы началась намного раньше. А если точнее, то в сентябре 1990 года — в один из самых сложных этапов жизни страны.

Чем запомнилось это время: смена государственного и политического строя. Советский Союз на грани распада. Полки магазинов стремительно пустеют. Почти повсеместно вводятся талоны на предметы и продукты первой необходимости, но даже их отоварить непросто: денег у людей нет. Слово «инфляция» прочно вошло в повседневный лексикон. Централизованная система экономики приказала долго жить: рвутся прежние логистические связи, производства лихорадит — в одних регионах огромной страны продукцией затарены склады, а в других заводы встают из-за непоставок сырья. Обычным явлением стали задержки заработной платы, а то и вовсе коллективы отправлялись в вынужденные административные отпуска. Практически не у дел оказалась сильнейшая мировая научная школа. У государства не находилось ни времени, ни средств на поддержку академических исследований и прикладных разработок, а предприятиям, озабоченным единственной задачей — выживанием, стало не до сотрудничества с академиями и университетами, не до совершенствования действующих и внедрения новых технологий.

Предложение Альберта Шигабутдинова о создании в Казани собственной внешнеторговой организации попало на благодатную почву. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В эпоху катастрофического дефицита всего и вся, пока одни хватались за голову, не зная, что делать в разразившемся вокруг хаосе, другие прилагали все силы для решения текущих проблем. С идеей о создании структуры, готовой взять на себя решение широкого спектра задач, Альберт Шигабутдинов отправился к Камилю Исхакову — председателю исполнительного комитета Казани (сегодня соответствует должности мэра, — прим. ред.). Инициатива нашла одобрение. Так в Татарстане было основано ВТНПО «Казань» (внешнеторговое научно-производственное объединение «Казань» — прим. ред.).

Задачи перед компанией стояли масштабные: помочь татарстанским производителям в обеспечении необходимым сырьем и, с другой стороны, способствовать реализации произведенных ими продуктов нефтепереработки и нефтехимии, восстановить взаимодействие нефтехимических производств с профильными научно-образовательными центрами республики и России. Внедрение в первую очередь на нефтехимических комплексах республики новейших отечественных и мировых технологий, повышающих эффективность и маржинальность производств. Освоение новых направлений и продуктовых линеек нефтехимии. Выход произведенной в Татарстане продукции на мировые рынки. Дело для республики было совершенно новым и незнакомым: приходилось не просто учиться, но и «сращивать» требования и законодательную базу зарубежных государств с действующим законодательством постсоветского пространства. Это было непросто.

Первые шаги в предпринимательском бизнесе делали втроем: Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Гузелия Сафина. Скромный офис был открыт в полуподвальном помещении дома на ул. Кирова (сегодня снесен).

Решение о создании ВТНПО «Казань». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

На реализацию всех стоящих перед ВТНПО «Казань» задач были нужны деньги. Много денег. А в республике, как и в целом по стране, одним из самых часто звучащих слов в 90-е годы XX века было слово «дефицит». Если не хватает продуктов, вещей, тех же сигарет и сахара, из-за отсутствия которых (сегодня мало кто об этом помнит) даже происходили забастовки и бунты, то их нужно достать и привезти. Эту миссию ВТНПО «Казань» также взяло на себя.

— Актуальной проблемой был дефицит качественных табачных изделий. Люди были вынуждены травиться суррогатами неизвестного происхождения. Мы решили исправить ситуацию — достать и привезти в Татарстан качественные импортные сигареты и табак, — рассказал в одном из интервью Альберт Шигабутдинов об одной из самых первых торговых операций вновь созданной компании. — Если бы это нам удалось, можно было бы разворачиваться дальше — думать о том, как заполнить пустые прилавки магазинов и другими товарами. Нужно вспомнить, что вопросы финансирования закупок, выстраивания логистики доставки приходилось решать буквально с колес, в условиях, когда коммерция в стране вообще была в новинку, и большинство известных сегодня предпринимательскому сообществу инструментов ведения бизнеса на постсоветском пространстве, а тем более торговли с зарубежными партнерами фактически еще просто не существовало.

Наличных денег у компаний, где бушевали табачные бунты — не было. Приходилось договариваться: брать кредиты, закупать у татарстанских предприятий их продукцию, искать покупателя за рубежом, обеспечивать доставку и, реализовав товар там, закупать уже то, чего не хватало в республике. Названия сигарет BT, Opal, Jadran, Bond, Jugoslavija звучали для измученных дефицитом людей как музыка. Звучит легко, но только на изучение рынка: что особенно востребовано заграницей из того, что производится в Татарстане, как доставить груз туда, где и как реализовать, где приобрести то, что нужно здесь и как вернуть свое в условиях хронического безденежья компаний, чтобы расплатиться по кредитам уже в республике, ушло почти полгода. Зато не только обеспечили сигаретами и Татарстан, и даже Поволжье, но и договорились на поставки табака для Казанской табачной фабрики.

Интересный момент: решив эту проблему, ВТНПО «Казань» занялось другими вопросами. По проторенному же Объединением пути наладили бизнес другие предприниматели. А у ВТНПО «Казань» одним из следующих этапов был сахарный песок. Потом была организована закупка и доставка телефонов и дефицитной одежды и обуви. Модницы того времени наверняка помнят туфли Lemonti. Вот только кого нужно благодарить за первые появившиеся в продаже в Татарстане туфельки-лодочки знают далеко не все. Что касается одежды, то ее из Сингапура, Малайзии и Гонконга привезли аж в 14 контейнерах (каждый — 40 футов). На фоне резкого скачка доллара сделка быстро окупилась, и компания смогла позволить себе часть товара отдать на благотворительность. А именно: одела и обула воспитанников нескольких детских домов и приютов. Так уже с первых месяцев своего существования компания определила для себя, что бизнес должен быть социально ориентированным, а обретаемая сила должна работать во благо республики и страны. Торговые операции были успешны, и товарами первой необходимости получилось обеспечить татарстанских потребителей на несколько лет вперед.

Обороты компании росли: от продуктов и одежды постепенно перешли к реализации автомобильных шин, затем — самих автомобилей, автомобильного топлива, специальной техники и оборудования. Выстраивали деловые отношения с предприятиями и компаниями по всей России, ближнему и дальнему зарубежью. Восстанавливали, изучали возможности и прорабатывали прямые торговые связи. К выгоде обеих сторон диалога организовывали взаимные поставки, чего раньше в СССР и России никто не делал.

Как первый раз спасали от банкротства «Нижнекамскнефтехим»

К 1993 году, ВТНПО «Казань» уже было готово к большим масштабам работ и расширению горизонтов бизнес-интересов. К этому подталкивала сама жизнь: Внешнеторговое научно-производственное объединение «Казань» активно помогало татарстанским производителям в обеспечении необходимым сырьем и реализации произведенных ими продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Но в своей работе ВТНПО столкнулось с тем, что качество этой самой производимой предприятиями республики продукции оставляет желать лучшего. Кроме того, не редкостью были и задержки поставок.

Остановы из-за перебоев с электрической и тепловой энергией также были частым явлением. И не два-три раза в год, что тоже способно добавить седых волос специалистам предприятий непрерывного цикла, связанного с нефтепереработкой и нефтехимией, а 200 и даже 300 остановов. Это была прямая угроза: работать приходилось на грани рисков аварий. Более того остановы приводили к катастрофическим финансовым потерям, браку, необходимости перезапуска оборудования, что занимало до нескольких дней. Миллиардные убытки сводили на нет усилия по повышению эффективности и рентабельности работы. Масштабы проблем все нарастали, круг вопросов становился шире и глубже. Для улучшения производственных процессов, вывода предприятий нефтехимии республики из глубокого кризиса были необходимы более решительные пути и поддержка на государственном уровне, которой в то время по факту не было.

В 1993 году подготовленный совместно со специалистами «Нижнекамскнефтехима» план приватизации НКНХ был готов. предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Чтобы повышать объемы и качество выпускаемой продукции, производства нуждались в серьезном обновлении. Практически во всех отраслях: нефтедобыче, нефтехимии и пр. А для этого были нужны технологии и деньги. Между тем средств на предприятиях не всегда хватало даже на выплату заработной платы сотрудникам. Задержки достигали полугода. Над татарстанским нефтехимическим гигантом — «Нижнекамскнефтехимом» — нависала угроза банкротства. Спасти комплекс, найти необходимые для модернизации средства и дать компании больше свободы действий и возможностей в части повышения эффективности производств в условиях, когда рушился прежний уклад жизни и государственный строй, и огромной стране было не до поддержки промышленности. Помочь могло только акционирование. Работники предприятия, став акционерами, были бы лично заинтересованы в развитии и повышении эффективности НКНХ.

— Деятельность ВТНПО «Казань» со временем все больше и больше приобретала инвестиционный характер. В правительственных кругах на это обратили внимание, когда компания вступила в переписку с кабинетом министров на предмет улучшения качества и увеличения объемов продуктов нефтехимии, — вспоминал Альберт Шигабутдинов в интервью «Реальному времени». Потому стоит ли удивляться, что к проработке и реализации плана приватизации НКНХ руководство республики привлекло именно ВТНПО «Казань».

Сами понятия «акционерное общество», «приватизация» в стране в то время практически не были известны. Не было профильной законодательной базы. Была проведена масштабная работа: четкая оценка стоимости всего имущества (включая соцобъекты) комплекса, экономического состояния производств, определен размер уставного капитала. Подготовленный ВТНПО «Казань» совместно со специалистами «Нижнекамскнефтехима» план приватизации НКНХ был готов и прошел защиту к августу 1993 года. Согласно ему, более 50% акций должен был получить трудовой коллектив: часть на безвозмездной основе, согласно сроку трудового стажа, часть за федеральные и республиканские приватизационные чеки и еще часть — за живые деньги. Но был нюанс…

— На приватизацию нужны были деньги — 3 млрд 400 млн рублей. И руководство республики доверило поиск средств ВТНПО «Казань», — поделилась воспоминаниями в одном из интервью Гузелия Сафина.

Средства были нужны «Нижнекамскнефтехиму», чтобы выкупить у государства акции для сотрудников предприятия. Причем деньги нужны были быстро. На решение вопроса ВТНПО «Казань» направило практически всю свою выручку, значительную часть средств пришлось занимать на стороне, рассчитывая, что позже нефтехимики вернут занятые у компании деньги.

Приватизационные чеки. коллаж «Реальное время»

Альберт Шигабутдинов рассказал о ситуации того периода подробнее:

— Тогда 3 млрд 400 млн для нас были неподъемной суммой, но решено было так, что наша компания должна была найти. Разговор сначала со мной шел: «Альберт, помоги оплатить, иначе коллектив может остаться без акций». А у нас столько денег нет. Мы частично с банками договорились — кредит взяли. Полностью все деньги из оборота направили — мы в ВТНПО тогда занимались поставкой автомобилей и всю выручку оттуда перечисляли несколько месяцев на приобретение работниками НКНХ акций у государства. Это был тяжелый период, денег не хватало, зарплаты всем сотрудникам ВТНПО урезали, бизнес останавливался на несколько месяцев. НКНХ пообещал нам покрыть эту сумму деньгами от экспортных поставок. Вы помните, в начале 90-х Татарстан тесно сотрудничал с Югославией… Комплекс отгрузил каучуки в Югославию, рассчитывая частью средств затем расплатиться с ВТНПО «Казань». Но там начались боевые действия. Груз из Казани попал под бомбежку — был уничтожен. Позже взыскивать ущерб и вовсе стало не с кого: страна распалась...

А ВТНПО «Казань», которому нефтехимики так и не смогли вернуть деньги, оказалось вынуждено само решать вопросы с кредиторами. Сколько сил и нервов пришлось приложить основателям компании, чтобы выкарабкаться из долговой ямы — знают и помнят только они. Удалось не просто сохранить компанию, но и собраться и сделать следующий решительный шаг в будущее.

11 апреля 1995 года

С этого дня ведет официальную летопись сам ТАИФ.

Историческая встреча в Казанском кремле. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

«11 апреля в Кремле президент М.Ш. Шаймиев принял председателя совета директоров компании «Ком-Лиз инк.» Д. Мак-Кенлиса (США), президента компании «НКС Трейдинг инк.» А.З. Фридмана (США), вице-премьера, председателя Государственного комитета РТ по управлению госимуществом Ф.Р. Газизуллина, генерального директора Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» А.К. Шигабутдинова, которые рассказали о том, что они достигли согласия о создании международной инвестиционной компании для привлечения капитала и вложения его в экономику нашей республики. С целью ускорения интеграции РТ и Российской Федерации в мировую финансовую систему, развития фондового рынка, привлечения инвестиционных ресурсов для реализации перспективных инвестиционных проектов в Татарстане, повышения стоимости активов предприятий, обеспечения их ликвидности эта компания намерена провести большую работу. В частности, организовать независимую международную экспертизу для оценки и анализа активов предприятий, осуществлять продажу акций компании на фондовом рынке, проводить в Татарстане международные аукционы по продаже акций наших предприятий, акций корпораций США, ЕС. Компания планирует также создать в Казани международную фондовую биржу на основе имеющихся радиотелефонных фирм — развитую инфраструктуру телекоммуникационной и спутниковой связи, разработать положение о создании зон с льготным налогообложением для стимулирования инвестиций в экономику РТ. Американские гости подчеркнули, что убедительным доводом для принятия такого ответственного решения послужили политическая и экономическая стабильность в Татарстане, компетентность кадров этой сферы в РТ, о чем свидетельствуют уже установленные связи. М.Ш. Шаймиев одобрил идею создания международной инвестиционной компании и пожелал ей скорее завоевать авторитет в деловом мире», — такое сообщение появилось 12 апреля 1995 года на страницах газеты «Республика Татарстан».

12 апреля 1995 года на страницах газеты «Республика Татарстан» появилась новость о создании в РТ инвестиционной компании. коллаж «Реальное время»

Фактически, это короткое сообщение на страницах газеты легло в основу стратегии вновь образованной компании и экономики Татарстана. Более того, реализация решений, принятых на той исторической встрече в Казанском кремле, оказало серьезное влияние на развитие инвестиционных процессов в масштабах страны в целом. Забегая вперед, можно отметить, что практически все поставленные задачи были не только успешно воплощены, но и продолжают свое развитие сегодня. Единственное, чего так и не появилось в Татарстане — это своей международной фондовой биржи.

Восстановление и развитие экономики республики требовали новых технологий, модернизации оборудования и строительства новых производств. Но все это было невозможно без инвестиций. Однако вкладывать огромные деньги без независимой оценки активов производств и гарантий правительства не рискнул бы ни один банк мира. На территории Татарстана нужна была компания, способная взять на себя решение вопросов создания полноценных инструментов фондового рынка, готовая стать связующим звеном между субъектами экономики республики и зарубежья.

Основными учредителями создаваемого АООТ «ТАИФ» выступили Республика Татарстан и американская фирма NKS Trading Inc.. Правительство оплатило участие небольшими пакетами акций предприятий республики, а американская сторона внесла в уставный капитал 10 млн долларов. На тот момент это были самые крупные инвестиции.

10 августа 1995 года ТАИФ был внесен в Госреестр акционерных обществ РТ. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

10 августа 1995 года ТАИФ был внесен в Госреестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан. В феврале 1996 года компанией было получено свидетельство о регистрации и включении в Госреестр коммерческих организаций Минэкономики РФ.

Свидетельство о регистрации и включении в Госреестр коммерческих организаций Минэкономики РФ АООТ «ТАИФ». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

— Молодая компания возникла на основе кадров Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань». Его генеральным директором был хотя и молодой, но уже достаточно зрелый и опытный Альберт Кашафович Шигабутдинов. Его и назначили руководителем нового объединения «ТАИФ». В начале пути компания стремилась вкладываться в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике. К примеру, отсутствие оперативной и качественной связи. Компания занялась созданием рынка современных телекоммуникационных, в том числе мультимедийных, услуг. Запустили проекты мобильной и стационарной связи, создали эфирно-спутниковое телевидение. Или, скажем, когда реконструировали и строили комплекс завода первичной переработки нефти, стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей. Создавались и такие компании. И так — одно за другим, — напомнил о том периоде первый президент Татарстана, а сегодня — Государственный Советник республики, Герой Труда России Минтимер Шаймиев в одном из интервью «Реальному времени»

Исполнительная дирекция ТАИФа. 1997 г. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Продолжение следует…