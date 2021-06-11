Лун Хайян: «В России сложнее всего привыкнуть к холодам и бумажному документообороту»

Председатель совета директоров СС7 — ведущей инжиниринговой компании КНР — дал интервью «Реальному времени»

Фото: Роман Хасаев

На днях в Казани с рабочей поездкой побывал председатель совета директоров ведущей инжиниринговой компании КНР в области нефтегазохимии — China National Chemical Engineering No.7 Construction Company Limited — Лун Хайян. Он встретился с руководством АО «ТАИФ» — головной компании Группы ТАИФ, а позже в интервью «Реальному времени» рассказал о впечатлениях от работы и том, что больше всего удивило в России.

Не останавливали работу даже в -40°C

— Господин Хайян, ваша компания уже более 12 лет работает в России. Реализованы 4 крупных проекта, в процессе — еще 4. Что было самым сложным в России, отличным от работы в Китайской Народной Республике?

— Самая большая трудность при начале работы в России была в том, что мы не были достаточно глубоко знакомы с российским законодательством и российскими нормативами. Но за эти 12 лет мы их изучили. А еще, конечно, холод нас пугал. Мы не привыкли к такому холоду. Но смогли адаптироваться к работе в таких условиях. Мы уже проводили работы там, где температура падала до -40°C, но тем не менее не останавливали работу (смеется).

В России специалистам из Китая пришлось привыкнуть к морозам и приспособиться к бумажному документообороту. Фото: Роман Хасаев

— Вы отметили, что пришлось столкнуться с трудностями законодательного характера. В чем разница в законодательстве между работой в Китае и России и что было самым сложным в этих моментах?

— Скорее — в документообороте. Когда в реализации проекта подходим к стадии механической готовности, всегда нужно много документов. В других странах, в том числе и в Китае, документооборот при реализации проектов уже давно компьютеризирован. Все происходит в электронном виде. В России пока много документов, относящихся к механической готовности, да и к другим процессам, которые обязательно нужно предоставить в распечатанном виде. А многие и вовсе должны быть написаны от руки. Это было непривычно. Но наши инженеры уже получили нужные опыт и знания, кроме того, мы наняли очень много местных сотрудников и с этим вопросом справляемся.

Татарстан и Сычуань — побратимы, потому нам хочется принести пользу Татарстану

— Какой из уже реализованных или реализуемых проектов вы считаете самым ярким?

— Все четыре уже реализованных нами проекта получили хорошие отзывы от заказчиков. Первый наш российский проект был реализован в Менделеевске. Он тоже получил положительные характеристики от самого президента Татарстана Р.Н. Минниханова.

— С чем связано ваше желание продолжить работу в Татарстане?

— Наш головной офис находится в городе Чэнду провинция Сычуань. А Татарстан и провинция Сычуань — побратимы. Поэтому нам хочется внести вклад в развитие экономики Татарстана. Например, в Челнах мы два года назад инвестировали в завод по металлоконструкциям. В Алабугу тоже планируем сделать вложения в завод по краскам. Сейчас проводим анализ.

— Это новый намеченный проект?

— Да.

СС7 имеет большие планы на сотрудничество с Татарстаном. Фото: Роман Хасаев

Кроме того, мы также хотим инвестировать вместе с ТАИФом в определенные проекты. У нас есть большое желание начать работать с ТАИФом, успешно реализовать эти проекты и получить высокую оценку. Являясь международной инжиниринговой компанией, у нас большой практический опыт не только в строительстве и том, чтобы быть подрядчиком по проектам, мы также можем инвестировать сами и привлекать финансирование.

В пандемию мы смогли мобилизоваться

— В связи с пандемией пришлось ли отказаться от каких-либо проектов или перенести сроки их исполнения?

— Форс-мажорные ситуации конечно же были. Сталкиваясь с такой ситуацией, мы в любом случае обсуждали ее с заказчиком, искали варианты решения. После того как утверждали для себя цель, мы четко двигались к ее достижению.

— Во время совещания вы говорили, что в связи с пандемией на несколько тысяч сократилось количество ваших людей здесь — на местах, в России. Как решалась эта проблема? Вы будете нанимать российских специалистов или договоритесь, чтобы возить своих?

— Сейчас мы можем по официальной процедуре приглашать наших сотрудников в стандартном режиме. Просто раньше разрешение должно было быть именно федерального назначения. Но так было до мая. А сейчас уже, как в обычном режиме, мы получаем разрешение на привлечение иностранных работников.

— Логично предположить, что в связи с COVID-19 был какой-то экономический ущерб?

— Да. У нас себестоимость по выполнению работ поднялась из-за очень жестких требований в период пандемии. От нас требовалось, чтобы эти события никак негативно не повлияли на реализацию проектов. Если бы кто-то из наших сотрудников заболел, то пришлось бы останавливать всю работу. Но мы сумели мобилизоваться и не допустить этого. Конечно, требования по соблюдению всех противопандемийных мер были достаточно сложными для исполнения. Но это было сделано для того, чтобы реализовывать проекты.

— Можно ли оценить, насколько произошло удорожание реализации проектов за время пандемии?

— Как минимум 20% точно.

— Раз заговорили о финансах: в отношении России действуют определенные санкции со стороны США, ряда европейских государств. Привлечение займов от финансовых структур этих стран сегодня недоступно. Ощутилось ли это в отношении реализуемых вашей компанией проектов? Если да, то как решался вопрос?

— На нас это никак не повлияло, потому что у нас все финансирование из Китая.

Мы привыкли работать в высоком темпе

— Как вы оцениваете результат прошедшей встречи с руководством ТАИФа?

— Это далеко не первая встреча с ТАИФом. С 2013 года мы начали встречаться. Конкретно по итогам данной встречи мы бы хотели создать длительные партнерские отношения.

Лун Хайян: «Мы имеем большой опыт реализации проектов в области нефтехимии». Фото: Роман Хасаев

— Сколько в среднем у СС7 уходит времени на проработку проекта?

— После получения техзаданий — примерно 2—3 месяца.

— А на получение проекта, создание договоренностей?

— В среднем в течение 2—3 месяцев происходит подписание договора.

— Ограничены ли возможности СС7 в реализации проектов в области строительства объектов для нефтехимии?

— Министерство коммерции Китая дало нам 7-е место в отрасли как подрядчику. А как инжиниринговая компания мы занимаем первое место в области химии и нефтепереработки в Китае. Наш опыт реализации международных проектов за пределами Китая — 36 лет. А в России — уже 11-й год пошел.

— Насколько сложен для вас темп, который был задан на прошедшем совещании?

— Совершенно не переживаем. Именно в этих направлениях, что обсуждались, наша компания имеет большой опыт реализации проектов. Самое главное — получить техзадание, технические требования. Имея необходимую информацию по запросам заказчика, мы сможем быстро дать обратную связь.

Арсений Фавстрицкий