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Лун Хайян: «В России сложнее всего привыкнуть к холодам и бумажному документообороту»

00:00, 11.06.2021 Сюжет: Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры

Председатель совета директоров СС7 — ведущей инжиниринговой компании КНР — дал интервью «Реальному времени»

Лун Хайян: «В России сложнее всего привыкнуть к холодам и бумажному документообороту»
Фото: Роман Хасаев

На днях в Казани с рабочей поездкой побывал председатель совета директоров ведущей инжиниринговой компании КНР в области нефтегазохимии — China National Chemical Engineering No.7 Construction Company Limited — Лун Хайян. Он встретился с руководством АО «ТАИФ» — головной компании Группы ТАИФ, а позже в интервью «Реальному времени» рассказал о впечатлениях от работы и том, что больше всего удивило в России.

Не останавливали работу даже в -40°C

Господин Хайян, ваша компания уже более 12 лет работает в России. Реализованы 4 крупных проекта, в процессе — еще 4. Что было самым сложным в России, отличным от работы в Китайской Народной Республике?

— Самая большая трудность при начале работы в России была в том, что мы не были достаточно глубоко знакомы с российским законодательством и российскими нормативами. Но за эти 12 лет мы их изучили. А еще, конечно, холод нас пугал. Мы не привыкли к такому холоду. Но смогли адаптироваться к работе в таких условиях. Мы уже проводили работы там, где температура падала до -40°C, но тем не менее не останавливали работу (смеется).

В России специалистам из Китая пришлось привыкнуть к морозам и приспособиться к бумажному документообороту. Фото: Роман Хасаев

Вы отметили, что пришлось столкнуться с трудностями законодательного характера. В чем разница в законодательстве между работой в Китае и России и что было самым сложным в этих моментах?

— Скорее — в документообороте. Когда в реализации проекта подходим к стадии механической готовности, всегда нужно много документов. В других странах, в том числе и в Китае, документооборот при реализации проектов уже давно компьютеризирован. Все происходит в электронном виде. В России пока много документов, относящихся к механической готовности, да и к другим процессам, которые обязательно нужно предоставить в распечатанном виде. А многие и вовсе должны быть написаны от руки. Это было непривычно. Но наши инженеры уже получили нужные опыт и знания, кроме того, мы наняли очень много местных сотрудников и с этим вопросом справляемся.

Татарстан и Сычуань — побратимы, потому нам хочется принести пользу Татарстану

— Какой из уже реализованных или реализуемых проектов вы считаете самым ярким?

— Все четыре уже реализованных нами проекта получили хорошие отзывы от заказчиков. Первый наш российский проект был реализован в Менделеевске. Он тоже получил положительные характеристики от самого президента Татарстана Р.Н. Минниханова.

С чем связано ваше желание продолжить работу в Татарстане?

— Наш головной офис находится в городе Чэнду провинция Сычуань. А Татарстан и провинция Сычуань — побратимы. Поэтому нам хочется внести вклад в развитие экономики Татарстана. Например, в Челнах мы два года назад инвестировали в завод по металлоконструкциям. В Алабугу тоже планируем сделать вложения в завод по краскам. Сейчас проводим анализ.

Это новый намеченный проект?

— Да.

СС7 имеет большие планы на сотрудничество с Татарстаном. Фото: Роман Хасаев

Кроме того, мы также хотим инвестировать вместе с ТАИФом в определенные проекты. У нас есть большое желание начать работать с ТАИФом, успешно реализовать эти проекты и получить высокую оценку. Являясь международной инжиниринговой компанией, у нас большой практический опыт не только в строительстве и том, чтобы быть подрядчиком по проектам, мы также можем инвестировать сами и привлекать финансирование.

В пандемию мы смогли мобилизоваться

В связи с пандемией пришлось ли отказаться от каких-либо проектов или перенести сроки их исполнения?

— Форс-мажорные ситуации конечно же были. Сталкиваясь с такой ситуацией, мы в любом случае обсуждали ее с заказчиком, искали варианты решения. После того как утверждали для себя цель, мы четко двигались к ее достижению.

Во время совещания вы говорили, что в связи с пандемией на несколько тысяч сократилось количество ваших людей здесь на местах, в России. Как решалась эта проблема? Вы будете нанимать российских специалистов или договоритесь, чтобы возить своих?

— Сейчас мы можем по официальной процедуре приглашать наших сотрудников в стандартном режиме. Просто раньше разрешение должно было быть именно федерального назначения. Но так было до мая. А сейчас уже, как в обычном режиме, мы получаем разрешение на привлечение иностранных работников.

Логично предположить, что в связи с COVID-19 был какой-то экономический ущерб?

— Да. У нас себестоимость по выполнению работ поднялась из-за очень жестких требований в период пандемии. От нас требовалось, чтобы эти события никак негативно не повлияли на реализацию проектов. Если бы кто-то из наших сотрудников заболел, то пришлось бы останавливать всю работу. Но мы сумели мобилизоваться и не допустить этого. Конечно, требования по соблюдению всех противопандемийных мер были достаточно сложными для исполнения. Но это было сделано для того, чтобы реализовывать проекты.

Можно ли оценить, насколько произошло удорожание реализации проектов за время пандемии?

— Как минимум 20% точно.

Раз заговорили о финансах: в отношении России действуют определенные санкции со стороны США, ряда европейских государств. Привлечение займов от финансовых структур этих стран сегодня недоступно. Ощутилось ли это в отношении реализуемых вашей компанией проектов? Если да, то как решался вопрос?

— На нас это никак не повлияло, потому что у нас все финансирование из Китая.

Мы привыкли работать в высоком темпе

Как вы оцениваете результат прошедшей встречи с руководством ТАИФа?

— Это далеко не первая встреча с ТАИФом. С 2013 года мы начали встречаться. Конкретно по итогам данной встречи мы бы хотели создать длительные партнерские отношения.

Лун Хайян: «Мы имеем большой опыт реализации проектов в области нефтехимии». Фото: Роман Хасаев

Сколько в среднем у СС7 уходит времени на проработку проекта?

— После получения техзаданий — примерно 2—3 месяца.

А на получение проекта, создание договоренностей?

— В среднем в течение 2—3 месяцев происходит подписание договора.

Ограничены ли возможности СС7 в реализации проектов в области строительства объектов для нефтехимии?

— Министерство коммерции Китая дало нам 7-е место в отрасли как подрядчику. А как инжиниринговая компания мы занимаем первое место в области химии и нефтепереработки в Китае. Наш опыт реализации международных проектов за пределами Китая — 36 лет. А в России — уже 11-й год пошел.

Насколько сложен для вас темп, который был задан на прошедшем совещании?

— Совершенно не переживаем. Именно в этих направлениях, что обсуждались, наша компания имеет большой опыт реализации проектов. Самое главное — получить техзадание, технические требования. Имея необходимую информацию по запросам заказчика, мы сможем быстро дать обратную связь.

Арсений Фавстрицкий
Справка

China National Chemical Engineering No.7 Construction Company Limited (СС7) — Китайская Национальная химико-инженерная строительная компания №7. Головной офис расположен в Чэнду, провинция Сычуань.

СС7 является дочерней компанией China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. (CNCEC) — крупной группы инженерно-строительных предприятий, находящейся под непосредственным надзором Государственной комиссии КНР по надзору за активами и администрированию Государственного совета. Согласно ежегодному рейтингу американского издания Engineering News Record (ENR), CNCEC входит в число 250 крупнейших подрядчиков мира и занимает второе место в мировом рейтинге инженерных строительных компаний нефтегазовой отрасли.

СС7 занимает 11-е место в списке 100 крупнейших международных подрядчиков и 1-е место в нефтехимической отрасли согласно рейтингу, опубликованному Министерством Торговли КНР. Компания имеет более чем 12-летний опыт работы в России, включая 8 крупных нефтехимических проектов (как уже завершенных, так и реализуемых в настоящее время).

ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФ

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