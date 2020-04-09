Директор «Полиматиза»: «Для нас главная задача, чтобы в Татарстане не было дефицита масок»

С начала пандемии COVID-19 на предприятии Группы ТАИФ в 40 раз увеличили производство нетканого материала для изготовления медицинских масок

Фото: АО «Полиматиз»

В мире, охваченном пандемией коронавируса и большей частью ушедшем на самоизоляцию, есть компании, которые просто не могут себе позволить остановить производства. «Полиматиз» — дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу ТАИФ, — одно из четырех крупных производителей нетканых материалов в России. Ассортимент охватывает многие сферы: строительство, аграрное хозяйство, косметологию. Компании Группы ТАИФ всегда работали над тем, чтобы продукты нефтехимии приносили наибольшую пользу людям. В условиях пандемии предприятие сосредоточило усилия на решении республиканской задачи и увечило выпуск материалов медицинского назначения, из которых шьются маски, одноразовые хирургические халаты, а также защитные костюмы. Второй месяц подряд резидент ОЭЗ «Алабуга» работает в усиленном режиме — безостановочно. Несмотря на плотный график и высокую занятость, директор производства Радик Яруллин нашел время, чтобы дать интервью журналисту «Реального времени».

«Охватить производством весь возможный спектр медицинских изделий»



— Радик Фаритович, 25 марта у вас на производстве побывал президент Татарстана. Что именно ему продемонстрировали, какие вопросы, актуальные на сегодняшний день в вашей работе, удалось обсудить?

— Мы продемонстрировали оборудование и производственные возможности. Рассказали и показали производство выпуска продукции для медицинских целей. Сообщили о возможности увеличения объема. Президентом было дано задание в связи с дефицитом медицинских масок договориться с покупателями нашего сырья о том, чтобы часть готовых масок возвращалась обратно в республику.

Радик Яруллин: «Мы производим материл не только для медицинских масок, но и для специальной одноразовой одежды». Фото предоставлено «Полиматиз»

— А когда было основано ваше предприятие и какие задачи ставились перед ним изначально?

— В 2007 году предприятие стало резидентом ОЭЗ «Алабуга», в 2008 году были завершены строительные и пусконаладочные работы, а в 2009 году мы уже вышли на рынок с нетканым материалом. Завод действует уже порядка 12 лет. Я работаю с первых дней: 11 лет в должности технолога и главного технолога, а с декабря 2019 года в должности директора.

Еще на заре становления предприятия Группа ТАИФ и «Нижнекамскнефтехим» ставили перед нами задачу: охватить производством весь возможный спектр медицинских изделий. Для этого уже тогда были закуплены дополнительные станки. То есть на основном оборудовании мы выпускаем материал, затем на других станках задаем ему дополнительные характеристики. Сейчас у нас два станка задействованы на выпуск нетканых материалов, предназначенных для пошива одноразовой медицинской одежды, в том числе для хирургии и для одноразовых защитных комбинезонов.



25 марта производство АО «Полиматиз» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

— То есть ваша медицинская продукция предназначена не только для масок?



— Нет, не только. Еще и для выпуска специальной одноразовой одежды. Сейчас и этой продукции — дефицит. К нам обратились на федеральном уровне, озвучили проблему нехватки в целом по России хирургических халатов и одноразовых защитных костюмов. Мы задействовали это оборудование и увеличили объемы производства специальных нетканых материалов с необходимыми характеристиками.

— То есть это разные виды продукции?

— Да. Берется наш спанбонд (нетканый материал, — прим. ред.), и ему за счет добавления новых слоев придаются новые необходимые в конкретном случае характеристики. Совмещение слоев происходит на клею или с помощью термосклейки. Например, производим материал, способный защитить от попадания жидкостей и масел, при этом «дышащий», то есть пропускающий воздух. Или выпускаем материал с защитой от химического воздействия. В настоящий момент нарастили производство нетканых материалов, обладающих нужными характеристиками для производства медицинских, в том числе хирургических, одноразовых халатов, а также защитных костюмов.

— Как много у вас покупателей материала для масок? Насколько широка география его поставок?

— В обычное время — до пандемии — материал для изготовления медицинских масок был не очень востребован. Сам по себе спрос на маски не очень велик, подвергнут сезонности. Всплески потребления происходят во время пиков заболеваний гриппом или ОРВИ. Потому производить его в больших объемах просто не выгодно. Даже линий, способных выпускать большое количество масок, в России немного.

Если говорить на языке цифр, то предприятий, подобных нашему, в России всего четыре. Мы способны производить в месяц до 800 тонн нетканых материалов. Не только медицинского назначения, но и для строительной отрасли, аграрных хозяйств, мебельных производств, косметологии.

Предприятию пришлось значительно нарастить объемы производства продукции медицинского и гигиенического назначения. Фото предоставлено «Полиматиз»

В январе 2020 года нами было произведено всего 5 тонн нетканых материалов для производства масок. Если говорить о масштабах России в целом, то ежемесячное потребление материала для медицинских одноразовых масок в обычных условиях не превышает 50 тонн. Это немного, и такие объемы спокойно перекрываются нами и нашими коллегами. Для информации: из 1 тонны нашего нетканого материала можно изготовить полмиллиона масок. Одну тонну мы выпускаем меньше чем за час. То есть всего за сутки мы можем произвести материал для изготовления 12 млн масок.



Сейчас, когда спрос на медицинские маски резко возрос, многие компании в России начали привозить оборудование, на котором можно организовать производство масок. В связи с этим мы увеличили поставки как по Татарстану, так и по России в целом.

— Еще два месяца назад объем производства нетканого материала для медицинских целей был всего 5 тонн в месяц. Сколько сейчас?

— За последние 3—4 недели мы выпустили порядка 200 тонн материала. И это только того, что предназначен для масок. Родина сказала — надо.

— А почему, как вы думаете, в России сложился такой дефицит масок? И что можно сделать?

— Первая причина — в стране было мало производств по выпуску масок. Бизнесу было просто невыгодно организовывать такие производства. Как я уже говорил, на товар небольшой спрос, зависящий от сезонности. Второй момент — спекуляции. Кто-то пользуется моментом и создает ажиотаж.

Что можно сделать? Необходим единый центр с участием государства, который взял бы на себя контроль над компаниями, производящими маски, регулировал вопросы себестоимости, ценообразования и т. д. Насколько известно, сегодня на федеральном уровне единый оператор создан — «Росхимзащита». Сейчас его специалисты анализируют ситуацию, изучают потребности и распределяют заказ по производящим материалы предприятиям. А потом осуществляется точечное распределение. Работа ведется.

По 12 часов в смену и без выходных

— Сколько у вас сейчас на предприятии работает человек и в каком режиме?

— Всего персонал предприятия, вместе с руководством, — 136 человек. Работаем в усиленном режиме. Пока справляемся собственными силами и не планируем расширение штата. У нас двухсменный график — по 12 часов. Производство работает непрерывно. Пока получается так, что людям приходится трудиться без выходных. Руководство завода тоже постоянно находится на производстве. И у меня здесь дежурный диванчик есть. Правда и спать, и кушать особо некогда (смеется).

«Полиматиз» перешло на усиленный режим работы. Фото предоставлено «Полиматиз»

— Всего 136 человек. Как бережете сотрудников?

— Все достижения предприятия, его развитие, качество выпускаемого продукта и честная деловая репутация — заслуга всего коллектива. У нас очень сильный персонал. Высококвалифицированные работники, многие из которых работают здесь с первого дня. И мы любим, ценим и бережем наших специалистов. На работу и с работы у нас организована доставка собственной вахтой. Перед каждым рейсом и после него транспорт проходит санобработку.

Кроме того, каждый сотрудник четко знает, что при малейших признаках недомогания он обязан известить нас, работодателей, и не выходить на смену. Для собственной безопасности и безопасности коллег. Каждые 2 часа во время смены медперсонал проверяет самочувствие и замеряет температуру работников. Каждый человек, работающий на «Полиматизе», снабжен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все необходимые моменты по обеспечению защиты на рабочем месте — отработаны до мелочей. Для нас очень важно — сохранить персонал.

«Загруженность — высокая. И потребление — высокое»

— За счет чего удалось так серьезно нарастить медицинский сегмент?

— Благодаря снижению объемов всего остального спектра. Все наши линии большую часть времени сегодня задействованы на выпуск именно этой продукции.

Если брать срез по выпускаемой нами продукции, то в прошлом году у нас сегменты «медицина», «гигиена» и «косметология» занимали в пределах 25—40% от общего объема произведенной продукции, в зависимости от месяцев. Сейчас мы нарастили этот сегмент до 80%, а апрель месяц, скорее всего, будет завершен на отметке 90—95% продукции медицинской и гигиенической направленности.

— Сейчас объемы выпускаемой продукции выросли в разы. А на складах хоть что-то залеживается?

— Нет. Сейчас все, что мы производим, расходится сразу. И что очень важно — весь сошедший с нашего оборудования материал расходится именно по внутреннему рынку. Более того — поставки осуществляются непосредственно производителям, минуя посредников и спекулянтов.

Если и накапливается какой-то объем продукции, то лишь потому, что по предзаказу для того или иного крупного переработчика мы формируем отправку товара с разными цветовыми и рабочими характеристиками, в рулонах разной ширины и расфасовки. На то, чтобы его собрать, с учетом перенастройки оборудования, уходит какое-то время. Отвечая на ваш вопрос, могу уверенно заявить: продукция совершенно не залеживается. Загруженность — высокая. И потребление — высокое.

Продукция на складах не залеживается — сразу отправляется к заказчикам. Фото предоставлено «Полиматиз»

— Кто ваши основные потребители? И насколько этот список изменился сейчас?

— Мы не мониторим, если честно, насколько вырос пул заказчиков и как он меняется в эти дни. Точно могу сказать, что практически каждый день появляются новые клиенты — те, кто налаживает производство масок у себя. Из крупных по направлению «медицина» был и остается «Здравмедтех-Поволжье». А в целом компаний-заказчиков с каждым днем все больше.

«Мы не пытаемся заработать на пандемии»

— Сейчас резкий всплеск спроса на конкретный продукт — нетканый материал для медицинских масок. Повышал ли «Полиматиз» на него стоимость?

— Средняя цена на наш нетканый материал осталась на прежнем уровне. Мы не пытаемся заработать на пандемии, а продолжаем честно выполнять свою работу, наращивая объемы выпуска необходимой для всей России продукции. Это принципиальная позиция нашей компании и руководства Группы в целом: не зарабатывать на ситуации, а прилагать максимум усилий для того, чтобы снизить опасность. Более того, повторюсь, что перед нами поставлена цель — работать напрямую с производителями масок, исключая из цепочки посредников и спекулянтов.

— Главный инженер «Полиматиза» предлагал продавать ваш материал в аптеках погонными метрами, чтобы люди могли купить и дома сшить для себя маски. Нашла ли реализацию эта инициатива?

— Да, действительно, нашим главным инженером такое предложение озвучивалось. Мы прорабатывали его как временное решение, чтобы снять напряженность по дефициту масок. Предполагалось, что наши заготовки, полуфабрикаты, нарезанные уже по необходимой ширине, могли бы поставляться в торговые сети, на заправки, в аптеки, и там реализовываться метражом. Мы и сейчас готовы организовать такие поставки.

— То есть это уже не рулонный материал, а именно заготовки масок, которые остается только дома сшить?

— И нет, и да. Это рулон нетканого материала диаметром 600 мм и в ширину стандартной медицинской маски — от 17 до 20 см. И когда этот рулон поставляется куда-то, то люди могут прийти, приобрести несколько метров за очень небольшие деньги и сшить себе в домашних условиях необходимое количество масок. Но оказалось, что в аптеках эту инициативу реализовать никак нельзя. В фармацевтике строгие правила. Зато идею подхватили многочисленные благотворительные фонды: приобретают материал, раздают волонтерам, студентам, и те начинают шить и бесплатно раздавать. Эффект есть.

Готовы поставлять даже малые объемы

— Буквально на днях вы предоставили рулоны материала Нижнекамску и Камскополянскому психоневрологическому интернату...

— И это не единичный случай. Мы каждый день помногу материала отгружаем. «Нижнекамскнефтехим», входящий в Группу ТАИФ, сейчас организовал пошив масок из нашего материала. Они приобретают его у нас. Организовали пошив масок и раздают их.

— А как много таких инициатив сейчас идет по Татарстану?

— Таких инициатив, действительно, много. Некоторая сложность только в том, что мы в обычное время работаем только с крупными партиями: отгружаем продукцию оптовикам, а сейчас много обращается именно что маленьких компаний. Это сложно, но, несмотря на это, мы всем, кому необходимы небольшие объемы — швейные фабрики, дома инвалидов и т. д., — материал отпускаем. Это вынужденная, но необходимая мера.

Группой ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» приобретено оборудование для изготовления медицинских масок и скоро оно прибудет в Татарстан. Фото предоставлено «Полиматиз»

— Крупные производители сейчас организуют пошив и раздачу масок. По Татарстану с кем из крупных производителей вы работаете?



— «Здравмедтех-Поволжье» — одна из тех крупнейших компаний, которые работают на медицину и гигиену. Они увеличивают объемы, а мы им непосредственно отгружаем. А в целом много различных компаний, крупных и мелких, которые либо уже начали, либо с середины апреля начнут производство масок. В Набережных Челнах, я слышал, в Казани есть, в Нижнекамске. Рустам Нургалиевич дал задание — обеспечить масками республику, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить такие инициативы материалом. Мы ждем, когда эти линии заработают, контракты предварительно заключаются. Находимся в постоянном контакте.

— Вы затронули такую тему, что многие предприятия сейчас закупают оборудование, чтобы организовать пошив масок на своей территории. Шла ли речь о том, чтобы и «Полиматиз» такое производство организовал?

— Да. Причем это уже не планы и разговоры, а конкретные решения. ПАО «Нижнекамскнефтехим» закуплено специализированное оборудование для производства медицинских масок. Оборудование для таких линий поставляется из Китая. С учетом пандемии спрос на такие линии возрос, выросли и цены. Образовались очереди, компании ждут, когда для них оборудование будет изготовлено и отгружено. Но благодаря помощи правительства Республики Татарстан, руководства ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группы ТАИФ, вопрос удалось решить и столь необходимая республике техника уже в пути к Татарстану. Ожидается, что она прибудет со дня на день. После монтажа и пусконаладки автоматизированной линии, которые будут произведены в самые сжатые сроки, это производство заработает в усиленном режиме, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты многотысячный коллектив Нижнекамскнефтехима, Группы ТАИФ в целом и всех нуждающихся в медицинских масках.

Естественно, мы продолжим наращивать производство и материала для изготовления масок. Мы можем и готовы поставлять его в любых количествах. Для нас главная задача — сделать так, чтобы в Татарстане не было дефицита масок.

Наш материал полностью отвечает самым строгим требованиям

— Материал для медицинских масок. Само слово «медицина» подразумевает, что к этому материалу предъявляются особые требования. Когда была пройдена сертификация? Когда она была актуализирована?

— Сертификаты соответствия на готовую продукцию нами были получены, когда мы только начали выпускать эти нетканые материалы. Постоянно проводится инспекционный контроль на соответствие всем требованиям, установленным сертификационным центром. Регулярно проходим обновление сертификации. Последнее обновление было 25 декабря 2019 года. Также получены декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента таможенного союза от 21 февраля 2020 года.

«Ситуация постоянно под контролем — как натянутый нерв»

— Объемы выросли кратно: с 5 тонн в месяц до сотен тонн. Соответственно, выросла и потребность в сырье. Хватает ли?

— Дефицита нет. Основное сырье — полипропилен — поставляется нам с ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в Группу ТАИФ. Вопросы возникают с сырьем для производства мельтблауна. Это высокотекущий полимер, который в России пока не производят, и его приходится закупать за границей.

Мы заблаговременно делаем заказы на следующие поставки и формируем запас. На настоящий момент дефицита — нет. Но есть риски, что сырье может задержаться где-то во время транспортировки на границе. Мы работаем над тем, чтобы не допустить простоев.

— То есть приходится просчитывать все наперед?

— Да. Сейчас мы заказали некоторое количество сырья для мельтблауна в Польше. Груз должен был прибыть к нам еще в начале апреля, но возникли сложности. Теперь ожидаем поставку лишь на следующей неделе, 12—14 апреля. Важно то, что все сложные моменты сейчас на контроле по всей вертикали: у руководства «Нижнекамскнефтехима», ТАИФа, Минпромторга Татарстана и Министерства промышленности России. По возникающим вопросам нам готовы оказать полное содействие. Например, с ускорением процесса таможенного оформления, чтобы производство обеспечивалось сырьем в безостановочном режиме. Выстроен контакт напрямую на всех уровнях, и ситуация постоянно под контролем — как натянутый нерв.

После окончания пандемии завод готов оперативно перенастроиться на выпуск всего привычного ассортимента. Фото предоставлено «Полиматиз»

— Сейчас вы перешли на боевые рельсы. На это у вашего производства ушли считаные дни. Когда ситуация нормализуется, как быстро вы снова сможете переключиться на работу в обычном, мирном режиме?

— Нам перейти на другие плотности и другие материалы не представляет никакой сложности. Особой переналадки оборудования не потребуется. К сожалению, некоторые из наших постоянных клиентов сейчас вынуждены ждать отгрузку, так как нам пришлось ужаться в других сегментах. Но наши заказчики знают, что «Полиматиз» всегда ставил перед собой задачу быть надежным поставщиком, и относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Тем более розничная торговля строительными, аграрными и другими немедицинскими материалами временно сократилась.

Когда пандемия закончится, мы снова снизим до необходимых объемов медицинское и косметологическое направления и нарастим другие секторы. Сложностей в этом мы никаких не видим. У нас очень мобильное производство, готовое быстро откликнуться на потребности рынка.