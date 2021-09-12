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Первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев награжден Орденом Почета

07:00, 12.09.2021 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев награжден Орденом Почета
Фото: АО «ТАИФ»

Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

В числе тех, кто удостоен Ордена Почета с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» — заместитель генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев.

Напомним: в 2018 году этой награды был удостоен Альберт Шигабутдинов (на тот момент — генеральный директор АО «ТАИФ»)

Справка

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации. Учрежден Указом Президента России от 2 марта 1994г. № 442.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФСультеев Рустем Нургасимович

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