Первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев награжден Орденом Почета
Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
В числе тех, кто удостоен Ордена Почета с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» — заместитель генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев.
Напомним: в 2018 году этой награды был удостоен Альберт Шигабутдинов (на тот момент — генеральный директор АО «ТАИФ»)
Справка
Орден Почета — государственная награда Российской Федерации. Учрежден Указом Президента России от 2 марта 1994г. № 442.
Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
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