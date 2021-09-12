Первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев награжден Орденом Почета

Фото: АО «ТАИФ»

Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

В числе тех, кто удостоен Ордена Почета с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» — заместитель генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Рустем Сультеев.

Напомним: в 2018 году этой награды был удостоен Альберт Шигабутдинов (на тот момент — генеральный директор АО «ТАИФ»)