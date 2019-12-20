Глава МЧС Татарстана отметил работу ГК ТАИФ

Фото: Ринат Назметдинов

Со словами благодарности к руководству крупнейших объектов экономики, в том числе — компаний Группы ТАИФ, обратился сегодня министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник главного управления МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин на совместной итоговой коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ по итогам деятельности за 2019 год. В работе коллегии также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В течение года подразделения Федеральной противопожарной службы 4051 раз выезжали на тушение пожаров, 3675 раз — на ликвидацию последствий ДТП, спасены 2545 человек, в том числе 433 — на пожарах, привел цифры министр. 627 выездов и 49 спасенных человеческих жизней — на счету договорных подразделений Федеральной противопожарной службы, основной задачей которых является обеспечение пожарной безопасности крупных промышленных объектов.

— В этой связи необходимо сказать слова благодарности руководителям крупнейших объектов экономики республики за то, что им удалось сохранить коллективы и боеготовность подразделений, — подчеркнул Рафис Хабибуллин.

На выставке пожарной техники, представленной участникам коллегии, также был выставлен пожарный телескопический автоподъемник ВИТАНД АКП-72, приобретенный в октябре текущего ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК ТАИФ).