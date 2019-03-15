Ход строительства этиленового комплекса обсудило руководство АО «ТАИФ» и германской Linde AG

Татарстан с рабочей поездкой посетила делегация топ-менеджеров германской Группы компаний Linde AG

Фото: Роман Хасаев

Татарстан с рабочей поездкой посетила делегация топ-менеджеров германской Группы компаний Linde AG. Вместе с исполнительным вице-президентом, генеральным директором Linde Engineering Кристианом Брухом, в Казань приехали управляющий директор, член совета директоров Linde Engineering Джон ван дер Велден и управляющий директор, член совета директоров Linde Engineering Тильман Вайде. Одна из главных целей визита — встреча с руководством Группы компаний ТАИФ.

ГК ТАИФ и Linde AG обсудили ход реализации меморандума о стратегическом сотрудничестве

С татарстанской стороны давних партнеров приветствовали генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, коммерческий директор НКНХ Тимур Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и другие.

Основной темой встречи стало обсуждение хода реализации подписанного в июне 2017 года меморандума о стратегическом партнерстве между Группами компаний ТАИФ и Linde на период до 2025 года. Первым этапом реализации меморандума стало базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования, выполнение услуг по пуску в эксплуатацию производства ЭП-600 — первого этапа будущего этиленового комплекса. Общая мощность строящегося комплекса составит 1 200 тыс. тонн по этилену. Этиленовый комплекс будет возводиться в четыре этапа: на двух из них будут построены два производства ЭП-600, еще на двух — установки по выпуску высокомаржинальных полимеров, основополагающим сырьем для которых и будет служить продукция производств этилена. Новый комплекс позволит втрое — до 1,8 млн тонн — увеличить производство этилена, в три раза нарастить производство полимеров, в том числе до 1 млн тонн увеличить выпуск каучуков.

В Казань делегация Linde AG приехала малым, но сильным составом. Справа налево: Тильман Вайде — управляющий директор, член совета директоров Linde Engineering, Кристиан Брух — исполнительный вице-президент, генеральный директор Linde Engineering, Джон ван дер Велден — управляющий директор, член совета директоров Linde Engineering

В 2018 году между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом немецких банков, организованным лидером банковской отрасли Германии — Deutsche Bank AG, было заключено долгосрочное кредитное соглашение сроком на 15 лет на сумму 807 млн евро. Гарантом сделки выступило экспортно-кредитное агентство Euler Hermes. Согласно конфигурации соглашения, заемные средства, предназначенные для реализации первого этапа строительства этиленового комплекса — производства ЭП-600, составляют 85% от совокупной суммы контракта с Linde AG, оставшиеся 15% — выделены «Нижнекамскнефтехимом».

Президент Татарстана прекрасно осведомлен о всех реализуемых ГК ТАИФ крупных проектах и старается быть в курсе всех происходящих действий. В феврале текущего года делегация под руководством Рустама Минниханова с рабочей поездкой посетила Мюнхен. Во время посещения главного офиса и встречи с руководством Linde AG лидер Татарстана активно интересовался ходом реализации первого этапа по строительству нового этиленового комплекса и был проинформирован, что работы ведутся строго по плану.

Оборудование для ЭП-600 уже изготавливается.



— Сегодня уже размещены заказы на изготовление части технологического оборудования будущего комплекса, завершается работа над технической документацией, — сообщил уже во время приезда в Казань и посещения главного офиса АО «ТАИФ» Кристан Брух.

Кристиан Брух: «Уже размещены заказы на изготовление технологического оборудования будущего этиленового комплекса»



Альберт Шигабутдинов порекомендовал рабочей группе ГК ТАИФ и Linde AG ускорить начатую работу по проработке ключевых технических моментов по предстоящим трем этапам проекта по строительству этиленового комплекса. Имея на руках необходимый пакет технической документации и необходимые разрешения, завершив один этап, можно будет без промедления приступать к реализации следующего. Это предложение также было встречено руководством Linde с одобрением.

К моменту, когда первый комплекс «Этилен 600» будет введен в эксплуатацию, должны быть готовы и люди, которым предстоит на нем работать. В прошлом году стартовал совместный проект «Олефиновая академия». 90 слушателей — студентов профильных вузов и молодых специалистов — уже прошли первый курс обучения. Основная задача академии — повышение уровня знаний и знакомство со спецификой нового оборудования — того, что будет установлено на строящемся этиленовом комплексе. К моменту, когда производство будет запущено, завершится и подготовка необходимого числа специалистов, которым предстоит на нем работать.

— Важно все: технологии, оборудование, инвестиции и люди, которые будут работать. Мы считаем этот проект успешным и важным. И обязательно будем его продолжать, — подчеркнул Кристан Брух уже после завершения встречи, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени».

Кристиан Брух: «Мы считаем проект «Олефиновая академия» успешным и важным и обязательно будем его продолжать»



Операционный директор «Linde AG» также сообщил, что в разговоре с руководством ТАИФа были затронуты планы по расширению сотрудничества в будущем.