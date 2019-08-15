Джузеппе Дзампини: «Обещаю, что электростанция на КОС будет построена в установленный договором срок»

Делегация итальянской компании Ansaldo Energia посетила головной офис АО «ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев

Предстоящее строительство газотурбинной теплоэлектростанции мощностью 250 МВт на территории ПАО «Казаньоргсинтез» и возможность участия в проекте итальянской компании Ansaldo Energia стали главной темой разговора во время встречи топ-менеджеров Ansaldo с руководством Группы компаний ТАИФ. Встреча состоялась в головном офисе АО «ТАИФ». Подробности — в материале «Реального времени».

Джузеппе Дзампини: «Конкуренции мы не боимся»

Ansaldo Energia — один из крупнейших игроков на глобальном рынке изготовления, поставки и обслуживания оборудования для электроэнергетики. За годы существования компании в 90 странах реализованы более 1700 проектов по строительству и поставкам газовых и паровых турбин, генераторов и микротурбин. Сейчас итальянская компания претендует на право построить ПГУ на 250 МВт для ПАО «Казаньоргсинтез».

Презентовать возможности и больше узнать о круге задач в головной офис АО «ТАИФ» приехали генеральный директор Ansaldo Energia Джузеппе Дзампини (на фото — справа) и старший вице-президент Ansaldo Energia по продажам и развитию бизнеса Витторио Ольчезе (слева). Фото Романа Хасаева

Тендер на определение лучшего предложения Группой компаний ТАИФ был объявлен в феврале 2019 года, к настоящему моменту на участие в нем заявились три претендента: компании с мировыми именами — американская General Electric, немецкая Siemens и итальянская Ansaldo Energia. С кем-то Группа ТАИФ уже работала раньше, контрактов с другими, например с Ansaldo Energia, пока не было. Презентовать свои возможности и чуть больше узнать о предстоящем круге задач в головной офис АО «ТАИФ» приехали генеральный директор Ansaldo Energia Джузеппе Дзампини и старший вице-президент Ansaldo Energia по продажам и развитию бизнеса Витторио Ольчезе. Группу компаний ТАИФ на встрече представляли генеральный директор АО «ТАИФ», председатель советов директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, председатель совета директоров АО «ТГК-16» Руслан Гиззатуллин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев и другие.

Тендер на строительство электростанции мощностью 250 МВт был объявлен в феврале 2019 года, к настоящему моменту на участие в нем заявились три претендента. Фото Романа Хасаева

Ради посещения Казани господин Дзампини отложил поездку в Шанхай с визитом к одному из акционеров Ansaldo Energia (Shanghai Electric Corporation), которому принадлежат 40% акций итальянской компании. Борьба за контракт от ТАИФа, по мнению генерального директора Ansaldo Energia, возглавляющего компанию последние 18 лет, требует пристального внимания высшего руководства компании и позволяет на несколько дней перенести встречу с акционерами по согласованию с ними. В столицу Татарстана Джузеппе Дзампини прибыл с боевым настроем и с явным желанием продемонстрировать стремление — до последнего — бороться за право реализовать проект:

«Мы настроены реализовать лучшее, что мы готовы предложить, как в плане цены, в плане финансовой поддержки, так и с технической точки зрения. И если я обещаю, что установка будет построена в течение оговоренного времени, значит, она действительно будет построена за это время», — подчеркнул он после презентации своей компании.

Ради посещения Казани господин Дзампини отложил встречу с акционерами в Шанхае. Фото Романа Хасаева

Чтобы гостям было проще представлять весь размах деятельности компаний Группы ТАИФ, для них провели небольшую презентацию.

«Очень впечатляющая презентация. Прекрасные проекты заводов. Очень чисто. Очень хорошее расположение установок из того, что я видел на кадрах. И если мы будем выполнять ту работу, о которой сейчас ведем речь, то я понимаю, что у меня будет очень сложный заказчик. С одной стороны, я озабочен тем моментом, что мой заказчик будет настолько сведущим, настолько требовательным, но, с другой стороны, для меня это вызов. Компания «Ансальдо» любит вызовы», — поделился впечатлениями Джузеппе Дзампини.

«Данный проект у нас обозначен был давно, и основную роль в нем играл предыдущий генеральный директор, а сейчас — мой советник — Альберт Кашафович», — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.





Руслан Шигабутдинов: «Данный проект у нас обозначен был давно, и основную роль в нем играл предыдущий генеральный директор, а сейчас — мой советник — Альберт Кашафович». Фото Романа Хасаева

Мощность генерирующих установок ГК ТАИФ на сегодняшний день составляет почти 2 ГВт, а в последующем будет порядка 3 ГВт. «Один проект уже реализуется на «Нижнекамскнефтехиме» — на 495 МВт. Кроме этого, мы планируем еще две станции», — пояснил Альберт Шигабутдинов. Речь идет о строительстве ПГУ на «Казаньоргсинтезе» и ТАИФ-НК. По итогам тендера Группа компаний ТАИФ рассчитывает получить оптимальное по цене, качеству и последующему обслуживанию предложение. Кроме того, большая часть средств на реализацию проектов должна быть заемной, и договориться с банками, а также гарантийными организациями — тоже задача будущих исполнителей.

«Не буду скрывать, что у Siemens хорошие финансовые предложения. Прошли уже встречи с финансовыми институтами и с Euler Hermes (мировой лидер в области кредитного страхования — прим. ред.). Были представители Deutsche Bank и еще ряда банков, которые хотят привлечь под реализацию проекта синдицированный кредит сроком на 15 лет, разумеется, под гарантии Euler Hermes и с небольшими процентами», — раскрыл в дозволенных пределах детали ситуации на сегодняшний день Альберт Шигабутдинов. Конкретную сумму и процентную ставку до момента подписания контракта стороны разглашать не имеют права.

«Я знаю, с кем мы конкурируем. Мы конкурируем уже много лет. Но выиграть у конкурента — для меня это одновременно и вызов, и удовольствие. То есть у вас есть дополнительные основания верить мне, что я постараюсь выиграть у такого сильного конкурента», — недолго думал над ответом Джузеппе Дзампини.

Предварительные переговоры с банками уже состоялись

Уверенность господина Дзампини, как выяснилось, основана на хорошей подготовке к разговору. Предварительные переговоры прошли с итальянским банком «Интеза» (одним из ведущих финансовых институтов еврозоны).

«Мы имеем тесные связи с банком «Интеза». Это один из основных банков, поддерживающий проекты Ansaldo. И не только в России», — подчеркнул господин Дзампини.

Кроме того, он сообщил, что состоялись предварительные переговоры с банком «ЮниКредит» и с экспортным кредитным агентством SACE (Италия), готовым выступить гарантом сделки.

Итальянский банк «Интеза», банк «ЮниКредит» и итальянское экспортное кредитное агентство SACE готовы к обсуждению возможной сделки. Фото Романа Хасаева

Какова стоимость будущих работ, размер кредитной ставки и срок, на который готовы выделить кредит партнеры Ansaldo Energia, до момента подписания контракта также не разглашается. Однако Джузеппе Дзампини сообщил, что представители обоих банков готовы приехать в Казань, чтобы встретиться с руководством ТАИФа для обсуждения возможной сделки.

Решение планируется принять до осени

Группа компаний ТАИФ заинтересована в скорейшем принятии решения и запуске процесса. Возможно, что участников тендера соберут в Казани еще до осени. Переговоры с Siemens уже на завершающей стадии. Ansaldo Energia также готова в самые сжатые сроки согласовать все спорные моменты и озвучить финальное предложение. Не отстает ни один из участников торгов. Интриге — кто станет победителем и получит контракт — осталось держаться недолго.

Представители руководства Группы компаний ТАИФ и Ansaldo Energia расстались на позитивной ноте. Переговоры стороны сочли успешными.

На память о посещении Казани итальянским гостям вручили презент — подборку книг об истории татарского народа, Татарстана и Группы ТАИФ. Фото Романа Хасаева

Джузеппе Дзампини: «Не просите нас достать с неба Луну, а все остальное Ansaldo сможет»

Сразу после завершения встречи с руководством Группы компаний ТАИФ господин Дзампини согласился дать интервью и поделился с журналистом «Реального времени» надеждами и впечатлениями о визите, а также планами по расширению присутствия компании Ansaldo Energia на российском рынке.

Джузеппе Дзампини: «У Ansaldo Energia в сравнении с конкурентами есть важное преимущество: очень гибко выстроенная структура». Фото Романа Хасаева

— Господин Дзампини, как вы оцениваете результаты встречи?

— Надежда на то, что у нас может получиться заключить контракт, есть. У Ansaldo Energia в сравнении с конкурентами есть важное преимущество: очень гибко выстроенная структура. Господин Ольчезе ведет обсуждение, я принимаю решение. Внутри тех полномочий, что нам дает совет директоров. У нас нет многоуровневой системы согласования, через которую надо проходить. Все быстро. Нет необходимости возвращаться в офис и уточнять. При необходимости я готов поменять расписание и прилететь сюда, если все вопросы будут практически согласованы и останется несколько моментов, которые я смогу разрешить. Вообще, у нас в Италии говорят: «Не проси достать с неба Луну». Луну мы достать не сможем, а все остальное Ansaldo сможет.

— Ваш визит в Татарстан говорит о том, что республика и Группа ТАИФ вам интересны?

— Да, конечно! Моя компания заинтересована в этом контракте так же, как и я. Ansaldo имеет долгую историю работы за пределами своей страны. Но куда бы мы ни шли, мы стараемся работать там как партнеры. Даже если речь идет о недолгом партнерстве.

— Насколько успешно Ansaldo Energia работает в России?

— Ansaldo присутствует в России уже лет 15. У нас есть офис в Москве и филиал в Санкт-Петербурге. Все эти 15 лет мы предоставляем услуги по сервисному обслуживанию газовых турбин. Проанализировав будущее страны в плане электроэнергии, газовых турбин, мы года 3 назад решили здесь, в Санкт-Петербурге, создать совместное предприятие. Эту идею мы реализовали с «Газпромом». Мы намерены активно работать в регионах России и странах СНГ. Сам я выходец из ядерной энергетики, потому, помимо газовых турбин, мы заинтересованы также в работе с «Росатомом» — в области ядерной промышленности. Для нас Россия — это огромная страна, огромный рынок. Компания Ansaldo может быть не такая большая, как другие компании, зато мы очень гибкие, и эта гибкость поможет нам обеспечить некоторые преимущества.

— Созданное в Санкт-Петербурге совместное предприятие насколько повысит ваши преимущества при работе в России?

— Мы представляем в России свои идеи, свои технологии и намерены развивать цепи поставок. Нельзя оставаться только в Италии. Компания должна развиваться за пределами страны. В связи с этой сумасшедшей ситуацией, которая называется «санкции», Россия сейчас развивает свои технологии. Нам есть что предложить друг другу: мы можем вам предложить свои возможности по газовым турбинам, а вы нам можете предложить свои возможности в использовании инженерии, машиностроения. Мы стремимся к ситуации обоюдного выигрыша во всех странах и не можем действовать только своими силами.

Если посмотреть на карту, то кажется, что Китай больше России. На самом деле все совсем наоборот, Россия самая большая страна! Несколько лет назад, когда я увидел карту перед собой, то решил, что хочу поехать в Россию. Здесь может быть холодно, но гораздо интереснее, а сколько вызовов!

— Что касается проектов ТАИФа по модернизации энергетики. Они интересны и другим крупным игрокам отрасли. Готова ли Ansaldo к жесткой конкуренции?

— Мы всегда конкурировали с этими большими компаниями, иначе невозможно и выживать. Когда-то мы проигрываем, когда-то выигрываем. Siemens, GE, Mitsubishi… Я полагаю, что конкуренция — это вызов. Это часть жизни. И что касается нашего совместного предприятия, мы понимали, что имеем будущее на рынке России, если мы здесь локализованы. Мы начали локализацию с совместного предприятия, теперь мы ищем заказы. Я очень уважаю эти большие компании, но хочу победить их. В этом мой профессиональный вызов.

Арсений Фавстрицкий