Три компании Группы ТАИФ вошли в топ-200 Forbes

Forbes опубликовал список из 200 крупнейших частных компаний России. В него вошли и три ключевые компании Группы ТАИФ.

АО «ТАИФ-НК» с выручкой по итогам 2018 года в 227,9 млрд рублей и штатом 3 800 человек находится в списке на 39-м месте. ПАО «Нижнекамскнефтехим» с выручкой в 2018 году, равной 193,9 млрд рублей, и 18,9 тыс. человек в штате стал в списке Forbes 42-м, а ПАО «Казаньоргсинитез», 8,6 тыс. работников которого смогли обеспечить в минувшем году выручку в 79,1 млрд рублей, оказался на 132-й позиции.

В топ-200 Forbes вошли еще две татарстанские компании. ПАО «Татнефть», в компаниях которой в общей сложности работают 48 тыс. человек, обеспечивших выручку в 910 млрд рублей, заняло 5-ю строчку рейтинга. А крупнейший региональный автомобильный ретейлер — «ТрансТехСервис» при выручке 98,5 млрд рублей оказался на 111-й строке.

Лидер рейтинга — компания «Лукойл» — удерживает первенство с 2013 года. В минувшем году выручка компании превысила 8 млрд рублей. На втором месте с более чем 6-кратным отставанием по выручке — компания «Сургутнефтегаз». Третья ступень пьедестала почета досталась X5 Retail Group (управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), сумевшей выручить по итогам прошлого года свыше 1,5 трлн рублей.

По данным Forbes, выручка частных компаний России, вошедших в топ-200, за год увеличилась более чем на 22% и составила 43,7 трлн рублей.

