ГК ТАИФ вошла в тройку лидеров в рейтинге лояльности жителей Татарстана

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» провели свой первый рейтинг лояльности жителей Татарстана к социально-значимым промышленным предприятиям республики.

Индекс лояльности рассчитывался на основе собственной методики агентства, опираясь на информацию из четырех источников: публикаций в российских СМИ за III квартал текущего года, комментариев людей под этими материалами, постов и сообщений в соцсетях и мессенджерах, а так же онлайн-опросов по репрезентативным выборкам.

«Рейтинги предприятий отражают взгляд общества на промышленность региона. В модель опубликованного исследования заложены важнейшие аспекты взаимодействия людей с заводами: условия и оплата труда, карьерные возможности, вложения в местную инфраструктуру и социальная нагрузка, экологическая составляющая, вклад в развитие города, республики и страны», — подчеркивается в предисловии к результатам.

Оценивалась лояльность жителей Татарстана как к самостоятельным предприятиям, так и к материнским и дочерним компаниям холдингов. В рейтинге материнских компаний, ГК ТАИФ вошла в тройку лидеров. Ниже расположились такие гиганты, как Вертолеты России и Объединенная авиастроительная корпорация, занявшие, соответственно, четвертое и пятое места. На десятой позиции — Татэнерго.

В рейтинге лояльности татарстанцев к самостоятельным и дочерним предприятиям республики, крупнейшие компании Группы ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТАИФ-НК» расположились плотной группой в первой десятке, заняв 6-е, 7-е и 8-е места соответственно. Энергетическая компонента Группы компаний расположилась ниже: ТГК-16 заняла в рейтинге 20-е место. Замыкает рейтинг предприятие ГКС. Оно на 90-м месте.