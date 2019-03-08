Генеральный директор АО «ТАИФ» поздравил женщин республики с 8 Марта

Фото: Фото: Романа Хасаева

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, поздравил женщин Группы компаний ТАИФ и всей Республики Татарстан с Международным женским днем — 8 Марта.

«Уважаемые Гузелия Мухарямовна и Ольга Владимировна! Дорогие сотрудницы Группы компаний ТАИФ! Милые дамы Татарстана! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем!

8 Марта — это пробуждение природы, предвкушение радости и счастливых перемен… И закономерно, что именно в такую пору звучат слова благодарности и восхищения в адрес наших дорогих и любимых женщин. Во все времена вы являетесь для нас неиссякаемым источником доброты, которая согревает мир и делает его светлее. Невозможно представить нашу жизнь без ваших заботливых рук, без вашей мудрости и доброты. Вы умеете то, что не дано ни одному мужчине — быть сильными и слабыми одновременно, целеустремленными и нежными, умными и очень красивыми. Мы восхищаемся вашей уникальной способностью успевать все в этой жизни: строить блестящую профессиональную карьеру, постоянно учиться чему-то новому, добиваться успехов в любых делах и начинаниях, заботиться о своих близких. Ради вас, дорогие женщины, во имя вашего счастья и любви совершаются все великие подвиги и повседневные дела!

В нашей республике живут и работают талантливые, умные, активные женщины, которые ярко проявляют себя в самых разных сферах деятельности, активно участвуют в общественной жизни, добиваются блестящих профессиональных достижений. Так и Группа компаний ТАИФ гордится всеми своими сотрудницами — трудолюбивыми, высокопрофессиональными, ответственными, всегда нацеленными на совместную работу.

Дорогие наши женщины, уважаемые коллеги! Ваши умения, знания, преданность работе, а также ваша чуткость к окружающим людям, обаяние и красота — это бесценное достояние нашей компании! Спасибо вам за ваш неустанный труд, за вашу чуткость и душевность, умение радоваться жизни вопреки всем невзгодам, дарить своим близким надежду и веру в лучшее! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, прекрасного солнечного настроения и неизменной удачи в делах!» — обратился к женщинам республики от своего имени и от имени Группы компаний ТАИФ Альберт Шигабутдинов.

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