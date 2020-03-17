«Казаньоргсинтез» поддержит в кризис дивидендами

Несмотря на провалы рынка полимеров, предприятие по итогам года вышло в солидный плюс

Фото: Максим Платонов

С учетом падения цен на мировых рынках полимеров «Казаньоргсинтез» прошел 2019 год с прибылью в 11,6 млрд рублей. Это может позволить предприятию, как и в прошлом году, направить на дивиденды 70% прибыли. Несмотря на проблемы рынка и общие кризисные тенденции в мировой экономике, эксперты позитивно оценивают перспективы предприятия на 2020 год.

Более 8 миллиардов на дивиденды

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» объявил о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА). Оно должно пройти 16 апреля. На фоне появившейся информации о подготовке Центробанком пакета документов о дистанционном проведении подобных собраний, предприятие пока продолжает готовить ГОСА в очной форме.

Главной новостью совета директоров стало решение рекомендовать собранию акционеров начислить дивиденды. Как и в прошлом году, на эти цели предлагается направить 70% чистой прибыли. Несмотря на сохранение в 2019 году напряженной ситуации на российском рынке полимеров, дивидендную политику «Казаньоргсинтеза» было решено оставить без изменений. Фактически совет директоров поддержал позицию, ранее озвученную председателем совета Русланом Шигабутдиновым.

— Акционеры участвуют в акционерном обществе для того, чтобы получать дивиденды. В соответствии с уставом и действующим законодательством ПАО «Казаньоргсинтез» выполняет закон. Окончательное решение вопроса всегда остается за акционерами, — на пресс-конференции в 2018 году сказал о дивидендной политике предприятия председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.

Однако общая сумма из-за снижения прибыли стала меньше — 8,1 млрд рублей. На одну обыкновенную акцию придется 4,5468 рубля, а на одну привилегированную — 0,25 рубля.

Цены бьют по прибыли

Сохранить дивидендную политику позволили положительные результаты финансовой деятельности. Согласно данным отчетности РСБУ, в 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» удалось почти на 7,5 млрд рублей увеличить основные средства предприятия. Они составили 49,8 млрд рублей. В 2019 году компания заработала 11,6 млрд рублей чистой прибыли, а выручка достигла 72,4 млрд рублей. Предприятие нарастило физические объемы производства. Успехи предприятия были отмечены на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга». Рафинат Яруллин заявил, что несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, компания увеличила производство почти всех видов продукции, достигнув общего роста в 2,7%.

Однако финансовые показатели оказались ниже прошлогодних рекордов. Напомним, по итогам 2018 года выручка превысила 79 млрд рублей, а чистая прибыль составила 19,9 млрд рублей. То есть по итогам 2019 года прибыль составила 58% от прошлогодних значений. Но в 2018-м, несмотря на волатильность рынка, цены на полиэтилен и поликарбонаты достигали чуть ли не пиковых значений за всю историю.

Компания увеличила производство почти всех видов продукции, достигнув общего роста в 2,7%. Фото Рината Назметдинова

А вот 2019 год стал периодом настоящего обвала цен на рынке полимеров. Окончательных данных за прошлый год пока нет. Однако только с января 2019 года по сентябрь падение средней рыночной цены среди марок ПНД, по данным независимого аналитического агентства «Маркет Репорт», составило 19%. Снижение уровня цен на ПВД, по данным того же агентства, — 20%.

В этих условиях прибыль в 11,6 млрд рублей выглядит скорее успехом, хотя плановых показателей предприятие, судя по всему, не достигло.

США и ближайшие соседи демпингуют

Снижение уровня цен в первую очередь было вызвано избытком предложения на внутреннем рынке в 2019 году за счет увеличения импорта. Российский сегмент рынка, практически не защищенный протекционистскими мерами, подвержен атакам со стороны.

Во-первых, в 2019 году на мировом рынке полимеров развернулся очередной фронт экономической войны Китая и США. Российский сегмент также оказался под ударом. Еще в 2018 году североамериканских компаний практически не было среди поставщиков полимеров в РФ. Импорт дешевого полиэтилена американских нефтехимических компаний в 2018 году составлял менее 1,3 тыс. тонн. А в 2019 году он превысил 15,2 тыс. тонн.

Во-вторых, еще с конца 2018 года производители полиэтилена низкого давления (ПНД) из Туркменистана, Азербайджана, Украины, Узбекистана также усилили свои поставки в Россию. Со стороны этих стран продажи ПНД по сравнению с 2018 годом выросли более чем на 50%. Поставки полиэтилена высокого давления увеличили белорусские производители.

Чего ждать от 2020 года?

В 2020 году к старым негативным тенденциям могут добавиться и новые вызовы: рост внутренней конкуренции, а также падение спроса из-за мер борьбы с коронавирусом. Однако эксперты рынка в целом оценивают перспективы «Казаньоргсинтеза» позитивно.

По прогнозам Дмитрия Баранова, ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент», на изменение стоимости полимеров в 2020 году могут повлиять несколько факторов.

— Рынок углеводородов характеризуется высокой волатильностью, цены на них в течение года могут и увеличиться, что, несомненно, отразится на рынке полимеров. Также продолжится давление на химическую индустрию, в том числе и на производство полимеров, в вопросах экологии, уменьшения вредных выбросов, создания новых, менее вредных для здоровья людей и окружающей среды материалов, — сказал Дмитрий Баранов.

На производстве полимеров может сказаться и ситуация с коронавирусной пандемией, отметил эксперт. С одной стороны, введение карантина и сокращение производства, может негативно повлиять на спрос на полимеры. А с другой стороны — большие объемы полимеров могут понадобиться для производства медицинских изделий, техники и оборудования, что увеличит спрос на них, а значит, скажется на ценах.

На производстве полимеров может сказаться и ситуация с коронавирусной пандемией. Фото Рината Назметдинова

— Наилучшим выходом из ситуации для производителей может стать повышение эффективности деятельности, сокращение расходов, чтобы встретить возможное увеличение цен во всеоружии. Однако не стоит значительно увеличивать стоимость своей продукции, чтобы не отпугнуть покупателей, учитывая высокую конкуренцию на этом рынке, — добавил Дмитрий Баранов.

Эксперт по рынку поликарбоната, директор по развитию компании «Карбогласс» Антон Дебабов отметил, что рынок сотового поликарбоната в России составляет порядка 80 тыс. тонн и «Казаньоргсинтез» покрывает сейчас 80% рынка.

— На фоне кризиса, вполне вероятно, будет очередной этап падения и сокращения потребления поликарбоната. Но предсказать это трудно, потому что бывают вспышки. Большое количество поликарбоната используется в частном секторе. Люди возвращаются на приусадебные участки и начинают выращивать, например, овощи самостоятельно из-за резкого повышения цен в продуктовых магазинах. Возможно, на этом фоне спрос подрастет, — сказал Антон Дебабов.