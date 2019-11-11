«Благородное дело — сделать мост через реку»

В селе Елантово Нижнекамского района открыли новый мост через реку Шешма

Фото: Ринат Назметдинов

Этого события жители ждали больше 20 лет. Ранее до административного центра Елантово — где находится школа, больница, сельский клуб — они добирались по автомобильному мосту, делая крюк 3,5 км. Теперь путь до райцентра занимает 15 минут. Помощь в установке моста через реку Шешма оказало АО «ТГК-16», входящее в Группу ТАИФ, и турецкая компания ЕНКА. Все подробности — в материале «Реального времени».

Новый понтонный мост через Шешму

В торжественном открытии моста приняли участие глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, депутат Государственного совета РТ, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин, глава Елантовского сельского поселения Нижнекамского района Раиф Гайнутдинов, директор филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» Сергей Олюнин и представители турецкой компании ЕНКА.

День открытия моста для жителей Елантовского сельского поселения Нижнекамского района стал настоящим праздником. Понтонный мост через реку Шешма соединил сельчан, живущих на левом берегу, с административным центром. Всего в Елантово проживает 710 человек. Многие из них, как и глава поселения Раиф Гайнутдинов, ждали появления моста более 20 лет.

«Мы устанавливали железный мост через Шешму, но пользоваться им было небезопасно», — рассказал глава Елантовского сельского поселения Раиф Гайнутдинов

На правой стороне реки расположены все социальные объекты: школа, садик, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, администрация. Раньше попасть к ним можно было по автомобильному мосту, пройдя 3,5 км. Дети каждый день преодолевали такое расстояние по дороге в школу, и пожилые люди, когда шли на прием к врачу. Особенно тяжело было добраться до административного центра осенью и зимой.

— Мы устанавливали железный мост через Шешму, но пользоваться им было небезопасно. Он часто становился причиной трагедии: люди срывались в реку. Новый мост низкий и прочный, оснащен поручнями. Ему не страшен даже сильный ветер. Это благородное дело — сделать мост через реку. Народ очень доволен, — заявил Раиф Гайнутдинов.

«Приятно, что часть из ваших наказов мы сегодня выполнили»

Айдар Метшин строительство моста назвал важным стратегическим событием не только для Елантово, но и для Нижнекамского района.

— Главный инициатор появления моста — Руслан Гиззатуллин. В период предвыборной кампании он прислушался к обращениям сельчан. Были сделаны практические шаги, которые способствовали улучшению качества жизни. Замечательно, что эта проблема была решена уже в начале первого созыва нашего депутата. Это дает возможность половине жителей левобережной части Елантово комфортно и безопасно перемещаться в ее правую часть, где расположены основные соцобъекты, — сказал Айдар Метшин.

Айдар Метшин строительство моста назвал важным стратегическим событием

Он поблагодарил турецкую компанию ЕНКА, которая выступила подрядчиком строительства моста через Шешму. Айдар Метшин отметил, что в рамках республиканских и президентских программ в селах Нижнекамского района будут улучшаться условия проживания, приближаясь по своим качествам к городским.

Руслан Гиззатуллин, приветствуя сельчан на открытии нового моста, отметил дружественную и гостеприимную атмосферу в Елантово.

— Помню, как приезжали сюда летом. Вы нас хорошо и тепло встречали. Мы откровенно поговорили, и приятно, что часть из ваших наказов мы сегодня выполнили. Спасибо за доверие. Мы говорим не пустые слова, а делаем реальные дела. И сейчас я здесь представляю вас как депутат Государственного совета РТ. Самое главное — наша совместная работа. В дальнейшем я также надеюсь на обратную связь с вами.

Нижнекамский район — опорный для Группы ТАИФ. Качество жизни жителей должно быть достойно того вклада, который они вносят в экономику Республики Татарстан. И Группа ТАИФ делает все возможное, чтобы качество жизни нижнекамцев было на достойном уровне, — заявил Руслан Гиззатуллин.

«Группа ТАИФ оказывает огромную помощь и жителям Нижнекамского района, и Казани, и республике», — сказал Руслан Гиззатуллин

— ТАИФ был зачинателем этой истории. У нас есть сильные подрядчики, которых мы попросили помочь решить проблему в Елантово. ЕНКА реализует крупные проекты в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Они согласились принять участие и в социально полезном проекте. Группа ТАИФ оказывает огромную помощь и жителям Нижнекамского района, и Казани, и республике. Поэтому говорить, что возведение моста — разовая акция, не стоит. Это просто один из небольших эпизодов того, как работает Группа ТАИФ. Здесь мы смогли разобраться с проблемой, которая давно не решалась, — прокомментировал участие Группы ТАИФ в возведении моста Руслан Гиззатуллин.

Координатор проекта установки моста в Елантово от турецкой компании ЕНКА Мурат Ульмен отметил, что предприятие работает во многих регионах мира.

— И основной принцип — это реализация социальных проектов в регионах нашего присутствия. Когда депутат Госсовета РТ Руслан Гиззатуллин предложил нам принять участие в решении проблемы Елантовского сельского поселения, то, естественно, руководство компании ЕНКА отреагировало положительно и выполнило свои социальные обязательства, — сказал Мурат Ульмен.

«Этого моста мы ждали очень долго»

Жители Елантово не скрывали эмоций, когда после торжественной части открытия моста смогли пройтись по нему. Многие делали фотографии на фоне новой местной достопримечательности.

Конструкцию моста отличает повышенная прочность, его длина 95 метров, ширина — 2 метра. Он состоит из 760 пластиковых понтонов. Понтонный мост предназначен только для пешеходов. Для передвижения на автомобилях и мотоциклах на объездной дороге рядом с селом находится железобетонный мост.

Эксплуатировать понтонный мост можно от -30 и до +40. Но зимой его желательно убрать, чтобы лед не повредил покрытие. Когда лед поднимется, мост демонтируют. Он удобно складывается и собирается.

Татьяна Минеева, жительница Елантово, рассказала корреспонденту «Реального времени» о том, что появление моста принесло селу настоящую радость.

— До этого момента было тяжело ходить по старому понтонному мосту, особенно пожилым людям. Сейчас вода в реке прибыла, и по железному переправляться стало невозможно, — сказала Татьяна Минеева.

Две подруги, Лидия Михайловна и Ирина Сергеевна, также пришли посмотреть на новый мост. Они рассказали, что старый понтонный мост был настоящим мучением для сельчан, одна из подруг даже сломала ногу, когда переходила его по деревянным доскам.

Жители Елантово ждали появления моста около 20 лет

— Очень нужен был мост. У нас на левой стороне почта, автобусная остановка, а на правой стороне — школа. Детям приходилось в обход почти 4 км идти. Мы очень рады, что глава и новый депутат пошли нам на уступки, нашли хорошего спонсора и поставили такой широкий мост. В этом году нам еще и дорогу за счет бюджета отремонтировали. Изменения в селе очень радуют, — рассказали жительницы.



В разговоре с корреспондентом «Реального времени» за новый мост поблагодарила и жительница Елантово Кадрия Гайнутдинова. Она рассказала, что о мосте Руслану Гиззатуллину сообщили во время предвыборной встречи в Елантово.

— Руслан Гиззатуллин сказал, если смогу, помогу построить мост. А потом смотрим: прислали специалистов, они произвели замеры. Через месяц уже приехали строители и поставили мост. Бабушки особенно рады, потому что им без моста долго было до правого берега идти, — сказала Кадрия Гайнутдинова.

Вклад Группы ТАИФ в развитие села Елантово отметил местный житель Павел Санников:

— Обычно всегда так бывает: приезжают, обещают, потом забывают. Но на третий или второй день вы были уже тут, что-то мерили… и на тебе — мост! Это значит, вы — люди слова. И спасибо турецкой компании. Этого моста мы ждали очень долго.

Для елантовцев выступили творческие коллективы Нижнекамской ТЭЦ-1

После торжественного открытия моста жители Елантово собрались в Доме культуры, где для них творческая часть коллектива Нижнекамской ТЭЦ-1 организовала концерт. На сцене выступили танцевальные коллективы с восточными танцами, трио «Вечная песня» исполнила несколько музыкальных композиций, а школьники из Елантово выразили благодарность гостям стихами о мостах.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов