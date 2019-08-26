Компании Группы ТАИФ наращивают производство нефтехимии

Нефтегазохимический комплекс РТ за первые 6 месяцев 2019 года отгрузил продукцию на 860 млрд рублей, что на 8% больше результатов за аналогичный период прошлого года, информирует пресс-служба президента Татарстана.

Как сообщил на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» генеральный директор общества Рифинат Яруллин, неплохие результаты продемонстрировала Группа ТАИФ. Так, входящее в группу ПАО «Казаньоргсинтез» увеличило объемы производства на 5,4%. Модернизация, проведенная ПАО «Нижнекамскнефтехим», позволила нарастить производство альфа-олефинов, бутадиена, бензола. Несколько меньше на фоне снижения поставок на шинные заводы республики было выпущено изопренового каучука.

В режиме отстройки технологического процесса работает комплекс глубокой переработки тяжелых остатков на АО «ТАИФ-НК» — еще одной компании Группы ТАИФ. Переход с вакуумного газойля на гудрон привел к некоторому снижению объемов производства.



В целом производство нефтепродуктов в Татарстане выросло на 9%, пластмассовых изделий — на 7,5%, произведено 900 тыс. тонн пластмасс, 347 тыс. тонн каучуков, более 3 млн тонн дизтоплива и 840 тыс. тонн автобензинов.