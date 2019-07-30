Вице-президент Maire Tecnimont Group Джованни Сале: «Мы нацелены возобновить работу с ГК ТАИФ

Делегация итальянской Группы компаний Maire Tecnimont Group посетила главный офис АО «ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев

Итальянская Группа компаний Maire Tecnimont нацелена на возобновление сотрудничества с компаниями Группы ТАИФ. Недавно делегация одного из ведущих международных подрядчиков строительства и оснащения нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств побывала в главном офисе АО «ТАИФ», где встретилась с руководством лидера российского нефтехимического производства. Подробности — в материале «Реального времени».

Джованни Сале: «Татарстан для нас — родной»

Первое знакомство итальянской компании Tecnimont (основная дочерняя компания Maire Tecnimont Group) с татарстанской нефтехимией состоялось еще в 1970 году. Об этом глава итальянской делегации Джованни Сале, вице-президент по коммерческим вопросам и развитию Maire Tecnimont Group, сообщил в самом начале встречи.

Джованни Сале: «Татарстан для нас является родным, здесь мы начинали строить первые заводы в России — в Нижнекамске». Фото Романа Хасаева

Гости приехали в Казань составом, представляющим основные направления деятельности группы: кроме господина Сале, присутствовали генеральный директор ООО Tecnimont Russia Антонио Донато, вице-президент по продаже удобрений Витторио Чиовато, вице-президент по химической и нефтехимической промышленности Эммануэле Поццати, координатор проектов ООО Tecnimont Russia Лейсан Халиулина и финансовый менеджер ООО Tecnimont Russia Никита Кулаков. От имени ГК ТАИФ их встречали генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, директоры компаний Группы и др. На встречу также были приглашены директор торгового дома Tatarstan Trade House (Турция) и ООО «Торговый дом Tatarstan» (Иран) Рамиль Мавлютов, генеральный директор российского проектного института ПОЛИНОМ и зампредседателя правления «СТАТ Групп» Юрий Баранов.

«Я уже больше 30 лет в компании Tecnimont, и Татарстан для нас является родным: здесь мы начинали строить первые заводы в России — в Нижнекамске. У меня очень теплее отношение к Татарстану и России. Я недавно обсуждал это с моими коллегами, как приятно снова находиться в Казани, в Татарстане», — поделился господин Сале.

«Россия — одно из наиболее интересных направлений для развития нашего бизнеса»

Несмотря на антироссийские санкции, Maire Tecnimont Grou намерена активно развивать свое присутствие в России. В стране давно и успешно действует дочерняя компания группы — ООО Tecnimont Russia, а холдинг активно привлекает русскоговорящий персонал.

«Несколько лет назад наше руководство определило Россию как одно из наиболее интересных направлений для развития нашего бизнеса. Мы начали активно работать с местным контингентом. Сегодня у нас работают более 700 человек, из которых 70 процентов русскоговорящих. Через наш московский офис мы полностью контролируем поставки на локальном рынке, у нас очень большая проектная команда, которая сотрудничает с российскими проектными институтами», — пояснил генеральный директор ООО Tecnimont Russia Антонио Донато.

Антонио Донато: «Наше руководство определило Россию как одно из наиболее интересных направлений для развития нашего бизнеса». Фото Романа Хасаева

В том числе есть сотрудники родом из Татарстана. Координатор проектов российской компании группы Tecnimont, в день встречи взявшая на себя еще и обязанности переводчика для своего руководства, родилась в Казани.

Всего за время работы в России в Tecnimont Russia аттестовали для совместной работы более 600 местных поставщиков, осуществивших поставки на общую сумму в 500 млн евро, также размещены 25 контрактов в российских проектных институтах. Опыт общения именно с российскими проектировщиками и поставщиками, по признанию господина Донато, помогает и самой итальянской компании — обогащает знаниями о нюансах российского законодательства в области проектирования, строительства и согласования документации. Тем более что само законодательство постоянно совершенствуется и уточняется.

Maire Tecnimont Group в России уже реализовала и реализует в настоящее время ряд крупных проектов: в Кингисеппе Ленинградской области строится производство аммиака, в Подмосковье расширяется нефтеперерабатывающий завод, еще один модернизируется в Кстово. Есть интересный совместный проект с «КуйбышевАзотом». Один из самых масштабных реализуемых проектов — строительство «под ключ» объектов общезаводского хозяйства Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области. Стоимость контракта — 3,9 млрд евро.

В Maire Tecnimont Group надеются, что смогут стать частью новой истории ТАИФа

С Группой компаний ТАИФ и в частности с ПАО «Нижнекамскнефтехим» Maire Tecnimont Group связывает многолетнее сотрудничество. Оно началось еще в эпоху СССР, но наиболее активным было в первом десятилетии XXI века. В 2002 году специалисты Tecnimont выполнили технико-экономическое обоснование (ТЭО) завода по производству пропилена на 120 тысяч тонн продукции в год, а в 2004-м — ТЭО для производства линейного полиэтилена низкой плотности расчетной мощностью в 230 тысяч тонн в год. В 2006 году итальянская компания взяла на себя инжиниринг, поставку оборудования и шефмонтаж завода полипропилена на 180 тысяч тонн в год, а в 2008-м — тот же перечень работ по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности на 230 тысяч тонн в год. В 2009 году Tecnimont под ключ строила завод АБС-пластиков.

В декабре 2017 года, во время визита в Милан большой делегации из Татарстана, возглавляемой президентом республики Рустамом Миннихановым, в состав которой входил и генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, руководство Maire Tecnimont Group выказало желание возобновить сотрудничество с Группой компаний ТАИФ. В частности, речь шла о возможном участии итальянской Группы компаний в строительстве второй очереди проекта «Этилен-600». Готовность к сотрудничеству итальянская сторона подтвердила и во время этого визита в Казань:

«Мы очень надеемся на то, что сможем стать частью новой истории ТАИФа», — подчеркнул господин Сале.

С Группой компаний ТАИФ и в частности с ПАО «Нижнекамскнефтехим» Maire Tecnimont Group связывает многолетнее сотрудничество. Фото Романа Хасаева

Руководство ТАИФа расширило список проектов, в которых опыт и наработки итальянской корпорации могут быть успешно реализованы. Так, кроме «Этилена-600», Tecnimont Group было предложено подумать над возможным участием в строительстве и комплектации оборудованием нового производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в год. Еще один проект, который интересен ТАИФу и мог бы быть реализован Maire Tecnimont Group, — организация завода по производству технического углерода. Высококачественным сырьем ТАИФ готов его обеспечить, а продукция будет востребована в производстве шин и резинотехнических изделий. Важным направлением развития Группы ТАИФ, Альберт Шигабутдинов назвал так называемые «зеленые технологии». Tecnimont Group было предложено рассмотреть возможность принять участие в рабочем проектировании, строительстве и комплектации «2BIO» — совместного предприятия Группы ТАИФ и итальянской компании Bio-on S.p.A по производству биопластика. Соглашение о его создании было подписано в октябре прошлого года, а уже в декабре было зарегистрировано юридическое лицо. Интересны Группе компаний и другие технологии по переработке сельскохозяйственных культур (зерновых, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы) и отходов их переработки в замещающую полимеры продукцию. Группа ТАИФ заинтересована в организации переработки серы в сельскохозяйственные удобрения и в получении технологий по производству изоцианатов.

«Все эти предложения мы можем в ближайшее время совместно реализовывать. Я прошу вас эти вопросы изучить и прошу как можно быстрее выдать технические задания, чтобы можно было приступать к работе», — обратился к гостям Альберт Шигабутдинов.

Руководство ТАИФа предложило Maire Tecnimont Group несколько проектов для участия. Фото Романа Хасаева

Джованни Сале подтвердил, что практически все озвученные направления Maire Tecnimont Group хорошо знакомы. Он подчеркнул, что итальянская компания настроена на сотрудничество и откладывать решения по предложенным проектам не намерена.

Джованни Сале: «Когда бы Татарстан нас ни позвал, мы обязательно приедем»

По завершении встречи руководитель делегации Maire Tecnimont Group согласился дать небольшое интервью интернет-изданию «Реальное время». В нем он еще раз напомнил о том, что с Татарстаном Maire Tecnimont связывают давние отношения, которые итальянская сторона намерена активно развивать, участвуя в амбициозных проектах Группы компаний ТАИФ:

— Татарстан — уникальное место, где для организации производств есть все: сырье, люди, понимание. Мы готовы к сотрудничеству с ТАИФом и «Нижнекамскнефтехимом» в области организации нефтехимических производств в любое время. Это наши приоритеты. Компания развивает новейшие технологии в нефтехимическом производстве. Поэтому я утверждаю: когда бы Татарстан нас ни позвал, мы обязательно приедем с полной готовностью к совместной работе с нашими коллегами из Казани.

Джованни Сале: «Мы готовы к сотрудничеству с ТАИФом и «Нижнекамскнефтехимом» в любое время». Фото Романа Хасаева

— В 2017 году вы говорили о желании вашей компании участвовать в реализации проекта «Этилен-600». Сегодня были озвучены предложения по еще нескольким проектам. Каким вы видите участие в них Maire Tecnimont Group?

— У вас есть все для создания любых нефтехимических продуктов: этилен, пропилен и т. д. У вас есть возможность производить и простой этилен или пропилен, и более сложные продукты, востребованные рынком. Сегодня востребованы специальные продукты, высокотехнологичные полимеры и т. д. Вы активно развиваете производства. Когда группа ТАИФ была небольшой компанией, образно говоря, у вас был LEGO, и из него вы могли что-то построить. Сегодня у вас больше возможностей: профессиональные сотрудники, эффективный строительный блок, производства, бережное отношение к окружающей среде и масштабные социальные программы. С таким набором можно сделать все, что угодно — решить любые задачи, и Maire Tecnimont Group готова в этом помочь.

— Прозвучали предложения и по «зеленым технологиям»…

— Химическая и нефтехимическая индустрии сегодня меняются. Сегодня мы сжигаем в топках каменный уголь и нефть, но лучше будет сохранить эту ценность для нашего будущего поколения и создавать новые технологии. Необходимо развивать экономику «замкнутого цикла»: не тратить то, что нам дала природа, а двигаться в направлении того, что мы называем «зеленой химией», и именно ее использовать в производстве. Нужен правильный баланс. Мы обязаны защищать нашу землю, окружающую среду. Какие-то технологии уже существуют, другие — только разрабатываются или проходят согласование. Мы все, и нефтяные компании в том числе, должны думать о том, что будет в будущем, например, через 20 лет. Это только повысит эффективность нашей технологии.

— А по технологии получения изоцианатов?

— Изоцианаты — часть производных нефтехимии. Но довольно узкая их часть. Чтобы войти на рынок производства специальных продуктов, необходимо повышать передел. Чем он выше, тем больше выгода. Это небольшой, узкий, специализированный, но дорогой рынок. В презентационном видео ТАИФа сообщается о том, что вы — один из мировых лидеров по производству синтетических каучуков. Это — мощные мышцы вашего бизнеса. Я думаю, что современная нефтяная компания должна иметь дело с разными производными, быть на рынке с разными продуктами и самое лучшее интегрировать в собственное производство.

— Предстоят еще более детальные переговоры по всем этим проектам и вашему участию в них. Как они будут организованы и когда состоятся?

— У нас есть офис в Москве, где есть свои инженеры и высококлассные специалисты. Уверен, что процесс подготовки к предметному разговору будет достаточно быстрым. А что касается организации встреч и переговоров, то и здесь с организационной точки зрения нет никаких вопросов: мы готовы встретиться в любое время.

— К вопросу об офисе в Москве: Россия большая, а официальное представительство у вас одно — только в столице. В Татарстане почти каждый год открываются новые нефтехимические и нефтеперерабатывающие производства. Не рассматриваете ли вы возможность открыть представительство и где-то в Поволжье, например — в Татарстане?

— Мы к этому готовы и такое желание у нас есть. Мы даже поделились им с руководством Группы компаний ТАИФ. Более того, у нас уже работают люди из Казани.

Арсений Фавстрицкий